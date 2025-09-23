2025, anul în care R. Moldova va scăpa de şantajul Rusiei cu energia. Ajutor de la România şi SUA

16:20

Statul palestinian este recunoscut de un număr din ce în ce mai mare de ţări. Franţa a făcut asta luni, după ce în weekend au oficializat aceeşi declaraţie Marea Britanie, Canada, Australia şi Portugalia. Iar Belgia, Luxemburg, Malta, San Marino şi Andorra sunt aşteptate să facă acelaşi lucru. Emmanuel Macron a transmis însă că nu va deschide o ambasadă în Palestina până nu vor fi eliberaţi toţi ostaticii şi a cerut o administraţie tranzitorie care să se ocupe de eliminarea structurilor de putere ale HAMAS. În prezent, Palestina este recunoscută ca stat de aproximativ 75 la sută dintre cei 193 de membri ONU şi de 5 din membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, lăsând Statele Unite în inferioritate.