Trump, după ce a şocat populaţia şi oamenii de ştiinţă cu declaraţiile despre paracetamol. "Nu sunt doctor"
ObservatorNews, 23 septembrie 2025 20:20
Donald Trump şochează lumea! Dă vina pe paracetamol pentru autism, dar oamenii de ştiinţă îl contrazic! Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Agenţia Europeană pentru Medicamente insistă chiar că declaraţiile lui sunt iresponsabile şi periculoase. Liderul de la Casa Albă a explicat, însă, că aşteaptă de 20 de ani să facă acest anunţ despre analgezicul vândut în Statele Unite sub numele de Tylenol.
• • •
Acum 30 minute
20:40
Franţa a recunoscut oficial existenţa statului Palestina. În discursul său de la ONU, preşedintele Emmanuel Macron i-a îndemnat pe israelieni şi palestinieni să facă pace, dar Israelul are alte planuri. A anunţat că ar putea anexa Cisiordania - unul dintre cele două teritorii ale Palestinei, şi nici Donald Trump nu este de acord cu Emmanuel Macron. Divergenţele dintre Franţa şi Statele Unite au continuat şi în traficul de la New York. Coloana oficială a preşedintelui american l-a blocat pe liderul de la Elysee.
20:40
Scumpirile în lanţ au redus ieşirile la restaurant. Patronii apelează la promoţii ca să atragă clienţii # ObservatorNews
Ieşim mult mai rar la restaurant. Este efectul scumpirilor în lanţ din ultima vreme. O masă în doi costă cât un coş de cumpărături pentru o săptămână. Patronii de restaurante apelează la tot felul de soluţii pentru a-şi menţine clienţii: promoţii sau produse din partea casei.
20:30
Ideea genială avută de Luiza pentru cafeneaua ei din centrul Bucureştiului. A dat startul unui nou trend # ObservatorNews
Sunt mai mult decât simple ambalaje. Dozele transparente pentru sucuri sau cafea au devenit un adevărat fenomen şi iau ochii clienţilor. Tot mai mulți producători arată conţinutul care era până acum ascuns în cutii, iar cumpărătorii par să aprecieze sinceritatea.
Acum o oră
20:20
20:20
2025, anul în care R. Moldova va scăpa de şantajul Rusiei cu energia. Ajutor de la România şi SUA # ObservatorNews
Republica Moldova riscă să rămână prizoniera Moscovei, dacă rezultatul alegerilor de duminică o vor îndepărta de România şi de calea europeană. Ţara noastră a investit peste Prut sute de milioane de euro pentru a-i asigura independenţa energetică, prin linii de înaltă tensiune şi conducte de gaz. Transfer de energie, acum, într-un nou episod din campania "Europa înainte, Rusia înapoi".
20:00
Unul dintre cei mai periculoşi traficanți de droguri din Europa, un albanez, a fost prins în flagrant la Iaşi.
20:00
Pasiune transformată într-o colecţie de sute de mii de euro. Andreea a strâns peste 40 de piese de lux # ObservatorNews
Genţile de lux nu mai sunt doar accesorii care definesc eleganța, ci au devenit investiții profitabile. Modele exclusiviste precum Hermes sau Chanel se apreciază în timp mai repede chiar decât aurul, iar cererea pentru ele este în creștere și în România. Exclusivitatea, raritatea și listele lungi de așteptare transformă aceste obiecte de modă în adevărate active alternative, căutate de colecționari și de investitori deopotrivă.
Acum 2 ore
19:50
Şapte oameni sunt răniţi în fiecare zi, în accidente cu trotinetele electrice. Iar de la începutul anului, nouă persoane şi-au pierdut viaţa. Cel mai recent deces a avut loc astăzi - un bărbat de 58 de ani din Mediaş.
19:50
Ministerul de interne pregăteşte reguli noi pentru accidentele ușoare: şoferii care îşi buşesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție. Vor rezolva totul prin asigurători. Astfel, o parte dintre polițiștii din birouri o să fie trimiși în stradă.
19:40
A fost aprobat podul peste bariera de la şoseaua Petricani. Va costa 400 de milioane de lei # ObservatorNews
După 15 ani de promisiuni, un proiect pentru fluidizarea circulaţiei din Bucureşti primeşte undă verde. Toamna viitoare încep lucrări pentru pasajul suspendat de pe şoseaua Petricani, una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei. Observator prezintă în exclusivitate planurile podului care va costa aproape o jumătate de miliard de lei.
19:40
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite # ObservatorNews
Noi promisiuni pentru păgubiţii Nordis. Un dezvoltator imobiliar vrea să cumpere grupul de firme şi se angajează să le predea vctimelor apartamentele pe care le-au plătit! La aproape şase ani de la primele contracte semnate, clienţii încă aşteaptă locuinţele pe care au dat sute de mii de euro.
19:30
Zi de foc pentru Guvern. Curtea Constituţională decide miercuri soarta pensiilor magistraţilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni și a încercat să facă pace în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. Doar că soarta Guvernului stă acum în decizia pe care CCR o va da mâine în legătură cu pensiile magistraţilor.
19:30
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari" # ObservatorNews
Val de disponibilizări, în marile industrii. Angajatorii au anunţat concedierea colectivă a 12 mii de angajaţi, de la începutul anului. Iar estimările sunt că 14 mii de oameni îşi vor pierde locul de muncă până la finalul anului. Companiile se plâng că odată cu creşterea preţului la energie, lucrează în pierdere. În pericol sunt şi foştii coloşi ai siderurgiei de la Galaţi şi Hunedoara, unde activitatea a fost oprită. Angajaţii au ieşit, azi, în stradă să ceară salvarea industriei.
19:20
"M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat". David a murit electrocutat în timp ce se afla în baie # ObservatorNews
Tragedie care dă fiori părinţilor. Un băieţel de şase ani din Timişoara a murit după ce s-a electrocutat cu feonul. Totul s-a întâmplat când mama lui a plecat pentru câteva minute din baie şi l-a lăsat pe copil singur, în cadă. Urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.
19:20
SURSE: Bolojan a transmis că e ultima dată când prelungeşte plafonarea adaosului comercial # ObservatorNews
Guvernul a decis. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungeşte cu 6 luni. Liderii coaliției s-au înţeles să continue schema de ajutor, după mai bine de două săptămâni de tensiuni și dispute între partide. Măsura va proteja categoriile vulnerabile, însă ar putea duce la creșteri de prețuri la alte produse, spun analiștii.
19:00
Trump: "Se alege praful de ţările voastre". Preşedintele american atacă liderii europeni la ONU # ObservatorNews
La Adunarea Generală a ONU, președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Germania, Grecia și Elveția de participare la un "experiment cu frontiere deschise" și a lăudat loviturile militare americane împotriva traficului de droguri din Caraibe.
Acum 4 ore
18:30
Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut # ObservatorNews
România se află în top 3 piețe pentru creditele de consum, potrivit datelor Revolut, furnizate la solicitarea Observator. Volumul aproape s-a dublat într-un an.
18:10
Plan secret de prăbușire a rețelelor mobile, dejucat la New York: Sute de servere și 100.000 de SIM-uri # ObservatorNews
Secret Service a anunțat marți că a descoperit și eliminat o operațiune secretă, de amploare, în New York, care ar fi putut perturba rețelele de telefonie mobilă. Rețeaua, formată din peste 100.000 de cartele SIM și 300 de servere, permitea mesaje anonime și criptate și avea potențialul de a afecta inclusiv serviciile de urgență. Oficialii au precizat că sistemul putea trimite până la 30 de milioane de SMS-uri pe minut. Deşi descoperirea a avut loc chiar înaintea Adunării Generale ONU, nu există dovezi clare că operațiunea viza evenimentul. Dispozitivele descoperite erau atât de puternice încât ar fi putut bloca sau dezactiva antenele de telefonie mobilă din metropola americană.
18:00
"Era o poză cu organul genital al domnului profesor". Detalii tulburătoare în cazul preotului din Constanţa # ObservatorNews
Apar detalii noi în cazul preotului din Constanţa, cercetat pentru pornografie infantilă - infracțiune ce se pedepsește cu până la 12 ani de închisoare. După ce părinții a doi dintre elevii săi, de 16 și 17 ani, au reclamat la Poliţie că bărbatul le-a trimis minorilor imagini şi propuneri indecente, individul a fost reținut, iar casa i-a fost percheziţionată.
17:40
OMS contrazice avertismentele lui Trump privind autismul şi sarcina: "Nu există nicio legătură dovedită" # ObservatorNews
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul, informează Reuters, citată de Agerpres.
17:40
Primele imagini cu unul dintre românii acuzați de spionaj în Grecia. Cei doi susţin că sunt turişti # ObservatorNews
Doi români, unul de 22 de ani, celălalt de 52, sunt acuzaţi de spionaj de autoritățile grecești. Românii au fost prinși în timp ce fotografiau Baza Navală Salamina, una dintre cele mai mari din Grecia. Aceștia susțin că făceau poze în calitate de turiști și că nu știau că este un obiectiv militar unde fotografiile sunt interzise. Cert este că aveau asupra lor o sumă mare de bani și închiriaseră o barcă cu motor pentru a se putea apropia de zona interzisă.
17:40
Un bărbat de 37 de ani a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Cluj. Martorii spun că s-ar fi aruncat # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Cluj. Martorii spun că individul s-ar fi aruncat. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru el decât să constate decesul.
17:40
Record după record doborât de preţul gramului de aur. După ce în urmă cu două săptămâni, preţiosul metal a atins în premieră valoarea de 500 de lei, acum a ajuns la peste 516 lei per gram. Un trend care subliniază încrederea tot mai scăzută a oamenilor în instrumentele de economisire bancare, teama că inflaţia le va tăia tot mai mult din puterea de cumpărare, toate acestea într-un context economic şi politic instabil.
17:30
Copil de şase ani, găsit mort în cadă în Timişoara. Fusese lăsat singur timp de 10 minute # ObservatorNews
Un copil de şase ani a fost găsit mort în cadă, după ce a fost lăsat nesupravegheat de mama sa timp de 10 minute. Lângă micuţ a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză, astfel că poliţiştii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat.
17:30
New York Post: Donald Trump pregăteşte un discurs istorc în plenul ONU. Ce va transmite preşedintele american # ObservatorNews
Președintele Trump va promova Statele Unite ca apărător al civilizației occidentale, denunțând în același timp eșecurile globalismului, în timpul discursului său istoric de marți în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.
17:20
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu liderii partidelor: "Coaliţia va continua în forma actuală" # ObservatorNews
Discuţiile dintre Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei de marţi, de la Palatul Cotroceni, au fost constructive iar preşedintele a subliniat importanţa menţinerii unităţii coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, transmite Administraţia Prezidenţială.
17:10
Polonia va redeschide frontiera cu Belarus, a anunțat marţi premierul Donald Tusk. Granițele au fost închise ca măsură de precauție de securitate în timpul exerciţiilor ruseşti Zapad, iar la noapte se redeschid pentru că riscul imediat a trecut, a motivat Varşovia.
17:10
Vremea de mâine 24 septembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 10 grade # ObservatorNews
Vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă şi în cea mai mare parte temperaturile se vor apropia de cele normale. Maximele se vor încadra între 18 şi 32 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 24 septembrie.
17:00
Lituania îşi modifică legislaţia pentru a dobori mai repede dronele intrate clandestin în spaţiul său aerian # ObservatorNews
Parlamentul lituanian (Seimas) a votat marţi amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi având graniţă cu Rusia şi Belarus, precum şi cu Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional.
Acum 6 ore
16:50
Propaganda rusă vrea să-i sperie pe moldoveni, înainte de alegeri, că vor fi "invadați" de UE prin România # ObservatorNews
Guvernul de la Chișinău a reacționat dur după ce serviciul rus de spionaj a acuzat marţi, fără nicio dovadă, că UE ar plănui să atace Republica Moldova prin România. "O reacție isterică și fabricată", a transmis purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean care a precizat că furia Moscovei a fost cauzată de declaraţiile făcute de Maia Sandu, potrivit căreia, "Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării".
16:40
Un bărbat din Brăila şi-a atacat vecinul cu furca, sapa şi cutterul. A reuşit să-i taie o ureche # ObservatorNews
Un bărbat din comuna Bărăganu, județul Brăila, a fost reținut după ce și-a agresat vecinul cu spray lacrimogen, furcă, sapă și cutter, provocându-i multiple răni și tăindu-i o ureche, în urma unui conflict izbucnit luni seară.
16:20
Ce ar putea urma după ce tot mai multe ţări au început să recunoască statul palestinian # ObservatorNews
Statul palestinian este recunoscut de un număr din ce în ce mai mare de ţări. Franţa a făcut asta luni, după ce în weekend au oficializat aceeşi declaraţie Marea Britanie, Canada, Australia şi Portugalia. Iar Belgia, Luxemburg, Malta, San Marino şi Andorra sunt aşteptate să facă acelaşi lucru. Emmanuel Macron a transmis însă că nu va deschide o ambasadă în Palestina până nu vor fi eliberaţi toţi ostaticii şi a cerut o administraţie tranzitorie care să se ocupe de eliminarea structurilor de putere ale HAMAS. În prezent, Palestina este recunoscută ca stat de aproximativ 75 la sută dintre cei 193 de membri ONU şi de 5 din membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, lăsând Statele Unite în inferioritate.
16:20
A venit în România în urmă cu trei ani şi jumătate pentru a putea avea o viaţă mai bună acasă şi se pare că a reuşit.
16:20
De ce a fost arestat preventiv Toto Dumitrescu, după accidentul din Primăverii: motivarea instanţei # ObservatorNews
Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri, 17 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului.
16:00
Studiile despre paracetamol și autism îl contrazic pe Trump. Medici: Periculos să spui gravidelor "să reziste" # ObservatorNews
Donald Trump a dat vina pe utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii pentru cazurile de autism în rândul copiilor, în ciuda dovezilor din ultimele decenii care arată că acesta este sigur, explică CNN într-un fact-checking realizat pe declarațiile făcute luni seară de preşedintele SUA.
16:00
Cel puțin 1.000 de condamnați la moarte au fost executați în Iran de la începutul anului, conform unui bilanț publicat marți de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), care acuză un "masacru" în închisorile iraniene.
15:40
Mesajul NATO, în urma incidentelor aeriene recente: "Rusia trebuie să înceteze escaladarea" # ObservatorNews
Rusia trebuie să înceteze "escaladarea", după mai multe încălcări ale spaţiului aerian al NATO de către avioane sau drone în ultimele zile, avertizează marţi Alianţa Nord-Atlantică, în urma unei reuniuni a reprezentanţilor săi la Bruxelles.
15:30
Mihai Tudose: "Nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Dacă demisionează, găsim alt premier" # ObservatorNews
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marţi că, dacă premierul Ilie Bolojan doreşte să demisioneze, ţara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore, informează Agerpres.
15:30
Momentul în care poliţiştii sparg uşa unui apartament, pentru a salva o femeie dintr-un incendiu, în Bucureşti # ObservatorNews
Intervenţie a Poliţiei la o locuinţă care a luat foc în sectorul 3 al Capitalei. O femeie a fost salvată după ce a rămas blocată în imobil.
15:30
O mamă şi-a ucis cei doi copii şi le-a ascuns cadavrele în valize timp de patru ani. Femeia, găsită vinovată # ObservatorNews
O mamă a fost găsită vinovată de o instanţă din Noua Zeelandă pentru uciderea celor doi copii. Femeia le-a ascuns apoi cadavrele, timp de patru ani, într-o valiză.
15:20
15:10
Un bărbat din Braşov, căutat internaţional, prins în Italia din cauza câinelui. Cum l-a dat de gol animalul # ObservatorNews
Un român din Brașov, născut în 1983, a fost arestat în Verona după ce câinele său l-a dat de gol.
15:10
15:00
Reacţia Rusiei la ameninţările Poloniei: Avem o poziţie responsabilă. Acuzaţiile nu au argumente convingătoare # ObservatorNews
Kremlinul a respins, marţi, ameninţarea formulată de Polonia, care a susţinut că va doborî următoarele aparate de zbor ruseşti ce îi vor încălca spaţiul aerian, scrie EFE, citată de Agerpres.
Acum 8 ore
14:50
Diana Buzoianu, atac la adresa AUR: "Respectarea legii privind protecția mediului înseamnă patriotism" # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a criticat dur moțiunea simplă inițiată de AUR, pe care a descris-o ca fiind plină de "contradicții, falsuri și manipulări", într-o postare pe pagina sa de Facebook. Oficialul a reiterat angajamentul instituției pe care o conduce față de legalitate, transparență și protecția mediului.
14:40
Autoritățile ruse au recurs la tortură, inclusiv abuzuri sexuale, împotriva deținuților civili din zonele ocupate ale Ucrainei, în mod "răspândit și sistematic", se arată într-un raport publicat marți de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Documentul semnalează și cazuri de rele tratamente aplicate de partea ucraineană, transmite AFP, conform News.ro.
14:30
Secția de interne de la Spitalul Floreasca, închisă după ce s-au descoperit două cazuri de Candida Auris # ObservatorNews
Secţia de interne a Spitalului Floreasca a fost închisă, după ce s-au descoperit două noi cazuri de Candida Auris. Pacienții care erau internați acolo rămân în unitatea spitalicească.
14:20
SURSE: Plafonarea adaosului comercial, prelungită până la final de an după negocierile de la Cotroceni # ObservatorNews
Liderii Coaliţiei au decis marţi prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, după discuţiile cu Nicuşor Dan de la Cotroceni.
14:20
Cristian Popescu Piedone, citat ca martor în dosarul apei potabile contaminate de la Breaza # ObservatorNews
Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost citat, marţi, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Surse judiciare precizează că Piedone a fost chemat în calitate de martor în dosarul apei contaminate cu bacteria Clostridium perfringens la Breaza, scrie Agerpres.
14:10
Pescari norocoşi. Doi bărbaţi dați dispăruți pe Prut au fost găsiți în viață după 2 ore de căutare # ObservatorNews
Un accident la pescuit pe râul Prut se putea termina cu o tragedie pentru doi tineri pescari. Bărbaţii au plutit în derivă câţiva kilometri după ce barca lor s-a răsturnat. Un alt pescar care îi aştepta pe mal a dat alarma şi a urmat o amplă operaţiune de căutare.
