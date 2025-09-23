Trump atacă neînfrânat, la Adunarea Generală, ONU şi Europa şi cere întregii lumi să-i urmeze agenda antimigraţie şi climato-sceptică
News.ro, 23 septembrie 2025 20:20
Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac neînfrânat atât împotriva ONU. cât şi Europei, şi a îndemnat întreaga lume să-i urmeze agenda împotriva imigraţiei şi climato-sceptică, relatează AFP.
Acum 30 minute
20:30
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus # News.ro
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre privind scăderea subvenţiei acordată de Primăria Timişoara companiei Colterm. Proiectul a trecut cu voturile consilierilor locali de la USR şi un vot din partea unui consilier local AUR.
Acum o oră
20:20
Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă # News.ro
Fostul star al tenisului mondial Rafael Nadal a declarat, marţi, că o imaginea a sa, creată de inteligenţa artificială, a fost utilizată fără permisiunea sa de către platforme care difuzează reclame mincinoase.
20:20
20:10
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: În Italia, vineri este programată o grevă în transportul aerian # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor.
20:00
Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie.
20:00
Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale făcute săptămâna trecută / Aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru # News.ro
Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale făcute săptămâna trecută, la nivel naţional, iar aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru sau că nu respectau timpul de muncă şi de odihnă.
Acum 2 ore
19:40
Vrancea: Femeie sechestrată şi agresată, salvată de poliţiştii din Odobeşti/ Intervenţia, după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # News.ro
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.
19:30
OCDE a îmbunătăţit prognoza de creştere economică globală şi a SUA, pe fondul rezilienţei neaşteptate a economiilor # News.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi-a îmbunătăţit marţi estimările privind evoluţia economiei mondiale, după ce mai multe state s-au dovedit mai reziliente decât se anticipa în prima jumătate a anului, transmite Reuters.
19:20
Încă în cursa pentru Turneul Campioanelor de la sfârşitul anului, jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (locul 12 mondial) a anunţat, marţi, pe reţelele sociale că îşi încheie sezonul.
19:10
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu-l ajută să oprească războaie # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press.
19:10
Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit”, a arătat el.
19:00
Ialomiţa: Bărbat bănuit că a agresat sexual o fată de 12 ani, inclusiv într-un autobuz, arestat preventiv # News.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa, a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o fată de 12 ani, inclusiv într-un autobuz care circula în municipiul Urziceni.
19:00
Secret Service destructurează la New York o reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM, capabile să ameninţe Adunarea Generală a ONU # News.ro
O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM, capabile să paralizeze telecomunicaţiile la New York, a fost destructurată înaintea începerii Adunării Generale a ONU, anunţă marţi autorităţile americane, relatează AFP.
Acum 4 ore
18:40
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv/ Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.
18:40
Timişoara: Femeie rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un tramvai/ Victima circula regulamentar # News.ro
O femeie de 47 de ani a fost rănită şi transportată de urgenţă la spital, marţi seară, după ce maşina în care se afla şi cu care circula regulamentar a fost lovită de un tramvai, la Timişoara. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în altul, care era oprit pentru a acorda prioritate pietonilor.
18:30
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu ajută la încheierea războaielor # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press.
18:20
Autoritatea în Comunicaţii lansează în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029. ”Valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice” # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că lansează, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru dezvoltarea unui sector poştal competitiv, inovator şi orientat către nevoile utilizatorilor. Potrivit autorităţii, dacă ritmurile actuale de creştere se menţin, valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice.
18:20
Directorul sportiv al Aston Villa, Monchi, urmează să părăească acest post. Venit în 2023, el a propulsat echipa în Liga Campionilor, dar în prezent clubul se confruntă cu probleme financiare.
18:00
Brăila: Bărbat reţinut după ce a intrat în curtea unui vecin, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă, după o ceartă/ După ce victima a căzut, agresorul a tăiat-o cu un cutter # News.ro
Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă. În timp ce victima era la pământ, el a continuat lovituri şi a tăiat-o cu un cutter în zona cervicală şi la o ureche.
17:40
Timişoara: Băiat de 6 ani, găsit mort în baie/ El s-ar fi înecat în cadă, lângă el fiind şi un uscător de păr, în priză # News.ro
Un băiat de 6 ani din Timişoara a murit, marţi, după ce s-ar fi înecat în baia locuinţei. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi au găsit şi un uscător de păr, în priză, în cada în care s-a înecat copilul. Mama băiatului susţine că l-a lăsat nesupravegheat zece minute.
17:40
Volei masculin: Serbia, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, eliminată de Iran în optimile Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala Serbiei, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, a pierdut, marţi, cu reprezentativa Iranului, scor 2-3, în optimile Campionatului Mondial, şi a ratat calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.
17:30
IULIUS investeşte 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa – 38 de hectare contaminate din centrul Constanţei vor fi transformate într-un proiect de regenerare urbană # News.ro
Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experţi de mediu, a demarat cel mai amplu proiect de bioremediere din Europa al unui investitor privat, cu scopul de a reda Constanţei un teren din inima oraşului, poluat şi inactiv de peste un deceniu.
17:30
Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere/ Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora când era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles. ”O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere”, susţine ea despre citaţie, adăugând: ”Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”.
17:30
Yamal l-a felicitat pe Dembele pentru câştigarea Balonului de Aur: Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf # News.ro
Lamine Yamal, care s-a clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur, a ţinut să-l felicite pe Ousmane Dembélé, câştigătorul ediţiei 2025, pe reţelele sale de socializare.
17:00
Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate, la întâlnirea cu liderii coaliţiei iar aceştia s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog / Coaliţia continuă în formula actuală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, la întâlnirea de marţi cu liderii coaliţiei iar aceştia s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, anunţă Administraţia Prezidenţială. Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului, mai anunţă Cotroceniul.
Acum 6 ore
16:50
Nicoleta Pauliuc (PNL): Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii. Amendamentul, adoptat în Comisia de buget-finanţe din Senat # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) anunţă marţi că în comisia de buget-finanţe din Senat a fost aprobat amendamentul prin care bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii.
16:50
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism, dezminte Organizaţia Mondială a Sănătăţii sugestii ale lui Donald Trump # News.ro
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol şi autism, iar vaccinurile nu provoacă această tulburare, contrar sugestiilor administraţiei Trump, anunţă marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP.
16:40
Nazare, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei: Am introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul precizează că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri şi este absolut esenţial pentru administraţia fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze fraudele.
16:40
Ministrul Mediului: Administraţia Fondului pentru Mediu, plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site prin care se promitea cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că Administraţia Fondului pentru Mediu a făcut o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site prin care se promitea cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.
16:20
Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la 87 de ani. În 1973, el a fost învins de Ilie Năstase în finala de la Roland Garros # News.ro
Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat, marţi, federaţia croată de tenis.
16:00
Institutul Diplomatic Român prezintă motivele pentru care nu se impune desfiinţarea sa: Costurile legate de funcţionare sunt extrem de reduse, există practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice # News.ro
Institutul Diplomatic Român prezintă marţi motivele pentru care nu se impune desfiinţarea sa, pecum costurile legate de funcţionare sunt extrem de reduse şi practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice.
16:00
Baraj al Administraţiei Apele Române, la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă / Populaţia, inclusiv din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza, alimentată în continuare # News.ro
Acumularea Paltinu este la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă, anunţă, marţi, Administraţia Naţională Apele Române. Instituţia precizează că populaţia, inclusiv din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza, va fi alimentată în continuare.
16:00
Un bărbat arestat, inculpat după ce îndreaptă un laser către Marine One, în timp ce Trump se afla în elicopter, la o plecare de la Casa Albă # News.ro
Un bărbat, Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, suspectat de faptul că a îndreptat un laser către Marine One - elicopterul preşedintelui american Donald Trump - în timp ce pleca sâmbătă de la Casa Albă, a fost arestat şi inculpat, potrivit unei plângeri a poliţiei, consultată marţi de AFP.
15:30
Iaşi: Un albanez şi doi români au fost reţinuţi pentru trafic de droguri. La percheziţii, poliţiştii au găsit aproape un kilogram de cocaină, sute de mii de lei şi euro, diamante, ceasuri de lux monede de colecţie, dar şi două pistoale - FOTO # News.ro
Un albanez şi doi români au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, pentru trafic de droguri, după ce poliţiştii au descoperit în urma unor percheziţii aproape un kilogram de cocaină, peste jumătate de milion de lei, aproape 160.000 de euro, diamante, ceasuri de lux, mai multe monede de colecţie, precum şi două pistoale, cartuşe şi aproape o sută de elemente de muniţie cu diferite calibre.
15:30
Rusia nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, anunţă Kremlinul. ”De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” # News.ro
Rusia anunţă marţi că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP.
15:30
Alina Gorghiu, după şedinţa comisiei pentru egalitatea de şanse şi combaterea violenţei: Am stabilit textul Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, care va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu a transmis, marţi, după şedinţa comisiei pentru egalitatea de şanse şi combaterea violenţei, că s-a stabilit textul Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, care va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie.
15:20
Constanţa: Profesorul de religie care este şi preot în Năvodari, reţinut de DIICOT pentru 24 de ore / El este acuzat că a cerut unui elev de 16 ani să facă şi să îi trimită fotografii în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite # News.ro
Profesorul de religie care este şi preot în Năvodari a fost reţinut de procurorii DNA, pentru 24 de ore, pentru pornografie infantilă, el fiind acuzat că a solicitat unui elev în vârstă de 16 ani să îi facă şi să îi trimită fotografii în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite.
15:20
Evenimentul-manifest Street Delivery, la 20 de ani - Ateliere, instalaţii artistice, intervenţii civice şi experienţe practice menite să pună oraşul „sub semnul întrebării” # News.ro
Tema ediţiei aniversare Street Delivery este „sub semnul întrebării”. Între 26 şi 28 septembrie, evenimentul de pe strada Arthur Verona din Bucureşti devine nu doar un festival, ci un exerciţiu colectiv de întrebări, răspunsuri şi scenarii pentru oraşele în care vrem să trăim.
15:20
Depogaz, din Grupul Romgaz, a înmagazinat 2,59 miliarde metri cubi de gaze naturale în cele cinci depozite, adică peste 90% din capacitate # News.ro
Compania Depogaz Ploieşti, din Grupul Romgaz, anunţă că a înmagazinat 2,59 miliarde metri cubi de gaze naturale în cele cinci depozite pe care le operează, ceea ce reprezintă un grad de umplere de 90,30%. Compania subliniază că şi-a îndeplinit obiectivul de stocare a gazelor naturale pentru sezonul rece 2025-2026, cu 41 de zile înante de termenul prevăzut de regulamentele europene.
15:20
UEFA a delegat brigăzi de arbitri din România la meciuri din prima etapă din faza principală a Ligii Europa.
15:10
NATO cere Rusiei să înceteze ”escaladarea” după încălcarea spaţiului aerian al Alianţei. ”Este prea devreme” să se spună dacă Rusia este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, anunţă Rutte, după o reuniune NAC la nivel de ambasadori # News.ro
Rusia trebuie să înceteze ”escaladarea”, după mai multe încălcări ale spaţiului aerian al NATO de către avioane sau drone în ultimele zile, avertizează marţi Alianţa Nord-Atlantică, în urma unei reuniuni a reprezentanţilor săi la Bruxelles, relatează AFP.
15:00
STUDIU eCommerce 2025: Doar 6% din români au încredere în influenceri, când aleg produse sau servicii online # News.ro
Un procent de16% dintre români au încredere în Inteligenţa Artificială şi doar 6% în influenceri, când aleg produse sau servicii online, în timp ce 77% din respondenţi se bazează, în continuare, pe familie sau prieteni, arată radiografia eCommerce 2025, studiu ce va fi făcut public de easySales în 25 septembrie.
15:00
Coaliţia de guvernare, şedinţă la Palatul Victoria, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni # News.ro
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit, marţi, în şedinţă la Palatul Victoria, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni. Temele principale de discuţie sunt prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinută de PSD, dar pe care premierul Ilie Bolojan nu o doreşte dar şi reforma administraţiei, o restanţă din pachetul doi de măsuri de reducere a deficitului.
Acum 8 ore
14:50
Guvernul norvegian acuză marţi că aeronave ruse au încălcat spaţiul aerian al acestei ţări scandinave - în trei rânduri - anul acesta, incidente pe care Oslo le respinge drept ”inacceptabile”, relatează AFP.
14:40
Administraţia Fondului pentru Mediu depune plângere penală împotriva operatorilor unei platforme online care induce cetăţenii în eroare promiţându-le înscrierea rapidă în Programul Rabla # News.ro
Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.
14:30
Mourinho spune că nu a revenit în Portugalia pentru bani: Dacă aş rămâne acasă până la sfârşitul sezonului, aş câştiga mai mult decât lucrând la Benfica # News.ro
Revenit pe banca tehnică a echipei Benfica Lisabona săptămâna trecută, José Mourinho afirmă că această alegere îi aduce pierderi financiare şi că s-a întors să antreneze în ţara natală din dragoste pentru meseria sa.
14:10
Coloana lui Macron, blocată într-o intersecţie la New York de coloana lui Trump, după ce recunoaşte Palestina la ONU. ”Totul este închis pentru tine”, îi spune el la telefon şi se duce pe jos la un dineu la Ambasada Franţei # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs istric Palestina ca stat la tribuna ONU, din cauză că convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie.
14:10
Adjunctul Şefului Poliţiei Oraşului Topoloveni, trimis în judecată pentru trafic de influenţă / Faptele, comise pe vremea când era ofiţer de poliţie judiciară / Ar fi luat 100.000 de euro de, susţinând că poate interveni pe lângă un magistrat # News.ro
Adjunctul Şefului Poliţiei Oraşului Topoloveni, Bogdan Robert Pascu, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA pentru trafic de influenţă. Pe vremea când era ofiţer de poliţie judiciară în cadrul IPJ Argeş ar fi luat 100.000 de euro de la o persoană, susţinând că poate interveni pe lângă un magistrat.
14:00
ONU denunţă într-un raport torturarea ”sistematică” a deţinuţilor civili ucraineni de către Rusia # News.ro
Autorităţile ruse au supus la tortură - inclusiv la violenţe sexuale - în mod ”răspândit şi sistematic” deţinuţi civili, în zonele ocupate în Ucraina, denunţă marţi, într-un raport, Înaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului (OHCHR/HCDH), care denunţă de asemenea rele tratamente şi de partea ucraineană, relatează AFP.
14:00
Parchetul ÎCCJ cere ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă/ Aceasta este acuzată, printre altele, de lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului şi promocarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid # News.ro
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.
