Trump atacă neînfrânat, la Adunarea Generală, ONU şi Europa şi cere întregii lumi să-i urmeze agenda antimigraţie şi climato-sceptică

17:30

Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora când era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles. ”O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere”, susţine ea despre citaţie, adăugând: ”Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”.