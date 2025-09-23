Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma! Ce au făcut oficialii echipei când au venit la Bucureşti

Veszprem joacă în a treia etapă din Champions League cu Dinamo. Ca de fiecare dată când vin la Bucureşti, oficialii maghiarilor au fost la mormântul lui Marian Cozma, unde au dus flori.

