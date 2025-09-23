Destinația unde trebuie să mergi în această toamnă! Orașul te va impresiona cu frumusețea sa | FOTO
SpyNews, 23 septembrie 2025 20:20
Dacă ți-ai propus ca toamna aceasta să te bucuri de o escapadă de neuitat, atunci trebuie neapărat să vizitezi această destinație! Orașul despre care vom vorbi în rândurile de mai jos te va impresiona cu peisajele sale superbe și atmosfera autentică.
• • •
Acum o oră
20:20
20:20
Anca Serea și Adi Sînă, prima imagine împreună, de la începutul relației. Cum arătau în urmă cu 15 ani | FOTO # SpyNews
Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de 15 ani, chiar dacă s-au cunoscut cu mult timp înainte să aibă o relație. Cei doi își aduc aminte cu drag de începutul poveștii lor de dragoste și au făcut publică o imagine de la prima lor întâlnire.
Acum 2 ore
19:50
Drama prin care trece Ella Vișan. Nu a mai vorbit până acum despre asta: "Mi-au luat un drept..." # SpyNews
Ella Vișan a făcut recent o dezvăluire despre una dintre cele mai dureroase subiecte din viața ei. Pentru prima dată, vedeta a vorbit deschis, cu lacrimi în ochi, despre durerea pe care o poartă în suflet și situația în care se află.
19:40
Mireasa - Capriciile iubirii. Kiprianos, pus la zid de ceilalți concurenți, după interacțiunea cu Diana. Ce părere și-a făcut despre concurentă # SpyNews
Diana și Kiprianos de la Mireasa au avut un date, dar nu a fost așa cum și-au dorit cei doi. Concurenta a plâns, iar Kiprianos a fost pus la zid pentru cum a interacționat cu ea. Concurentul crede că tânăra nu îl place, de fapt, și crede că nu își dorește o relație serioasă nici cu altcineva din casă.
19:20
Ana Porgras și iubitul ei și-au botezat fiul. Imagini superbe din ziua în care l-au creștinat pe Vladimir | FOTO # SpyNews
Ana Porgras și iubitul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu trei luni. Cei doi locuiesc la Brașov, iar zilele trecute, și-au botezat fiul, pe Vladimir. A fost un moment emoționant, urmat de o petrecere restrânsă.
Acum 4 ore
18:50
Zodia care va afla secrete șocante până la sfârșitul acestui an. Ce urmează să afle i-ar putea schimba complet perspectiva asupra vieții # SpyNews
O zodie urmează să treacă printr-o perioadă plină de revelații. Până la sfârșitul acestui an, unii nativi ar putea descoperi secrete bine ascunse, care le vor schimba complet modul în care privesc viața, relațiile sau chiar propriul trecut.
18:40
Roxana Nemeș a născut! Vedeta a adus pe lume gemeni! Prima imagine cu fericita mamică | FOTO # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut gemeni și trăiește acum cele mai intense momente din viața ei. Fericita mămică a făcut publice primele imagini cu micuții ei.
18:40
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, de fapt, tatăl Olgăi Barcari de la Asia Express. Părintele ei a murit la 65 de ani # SpyNews
Olga Barcari și-a pierdut tatăl în urmă cu o săptămână. Bărbatul a murit la 65 de ani, iar concurenta de la Asia Express a plecat în Republica Moldova, pentru a fi alături de familia ei. Bărbatul a fost înmormântat, iar Olga Barcari a revenit în București, spunând că este convinsă că tatăl ei este mândru de ea.
18:20
Tragedie într-o familie din Timișoara! Un copil în vârstă de numai șase ani a murit electrocutat în cadă. Autoritățile au deschis o anchetă # SpyNews
Durere fără margini într-o familie din Timișoara. Un copil de doar șase ani a murit electrocutat în timp ce făcea baie. Totul s-a petrecut în doar câteva clipe, iar părinții nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil un asemenea accident.
18:10
Cum arată Diandra Doris, fosta ispită de la Insula iubirii, după ce s-a operat. Bruneta și-a făcut rinoplastie | FOTO # SpyNews
Diandra Doris a intrat în cabinetul medicului estetician în urmă cu mai bine de o săptămână. Fosta ispită de la Insula iubirii și-a dorit să arate impecabil, așa că și-a făcut rinoplastie secundară, după ce în urmă cu aproape trei ani a mai fost operată o dată la nas.
17:50
O recunoști? A devenit o vedetă iubită în România, dar mai apoi s-a retras din lumea mondenă din cauza problemelor cu substanțele interzise | FOTO # SpyNews
În trecut era celebră la noi, dar a decis în urmă cu câțiva ani să renunțe la lumea mondenă și să plece în Marea Britanie, unde ar fi trebuit să se trateze pentru a scăpa de substanțele interzise.
17:40
Acces Direct. Cătălina a fost dată afară din casă de soț, împreună cu băieții lor. Femeia susține că cel care îi era soț are pe altcineva # SpyNews
O femeie, mamă a doi băieți, și-a spus povestea dureroasă în ediția de astăzi, 23 septembrie, a emisiunii Acces Direct. Femeia susține că a fost dată afară din casă de soțul ei, alături de cei doi băieți ai lor. Totul s-ar fi întâmplat după ce, spune ea, bărbatul ar fi început o relație cu o altă femeie.
17:30
Alina de la Mireasa, sezonul 5, partea ei de adevăr despre cât de prezent este Valentin în viața fiului lor, după divorț. De ce el nu ar fi vrut să își vadă băiețelul # SpyNews
Alina și Valentin de la Mireasa, sezonul 5, au divorțat deja, iar instanța ar fi stabilit un program de vizită ca fostul concurent să își vadă fiul, însă Alina spune că lucrurile nu ar fi stat deloc așa, din contră. Ea ar fi insistat ca Valentin să petreacă timp cu fiul lor.
17:10
Motivul pentru care Toto Dumitrescu a ajuns în spatele gratiilor! Motivarea completă a instanței în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu # SpyNews
Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv după accidentul rutier petrecut recent în cartierul Primăverii din București. De ce a ajuns, de fapt, în spatele gratiilor. Motivarea instanței.
17:00
Ce diferență de vârstă există între Larisa, fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești, și iubitul care tocmai a cerut-o în căsătorie: „E doar un număr” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a fost căsătorit o singură dată, cu o femeie pe nume Larisa. Cei doi au divorțat la scurt timp după nuntă, iar blondina se pregătește acum să fie a doua oară mireasă, căci a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, într-o vacanță de vis, pe barcă.
Acum 6 ore
16:50
Ce a văzut un român pe cer în Brașov, într-o dimineață, când s-a trezit să meargă la muncă. Imaginile au devenit virale | VIDEO # SpyNews
Imaginile pe care un român obișnuit le-a filmat într-o dimineață obișnuită, și le-a urcat pe rețelele de socializare, au devenit rapid virale. Bărbatul a fost martorul unui moment neobișnuit pe cer. Ieșise din casă devreme, în drum spre muncă, când a observat un fenomen ciudat care i-a atras imediat atenția.
16:30
Alexia Eram și iubitul ei, cele mai romantice imagini! Rar îi mai vezi pe cei doi așa | FOTO # SpyNews
Alexia Eram și noul ei iubit sunt împreună de câteva luni. Cei doi s-au afișat rar în această perioadă, dar de ziua lui de naștere, influencerița a făcut publice mai multe imagini alături de Alex, care a împlinit 23 de ani.
16:20
Juno este într-o nouă relație! Cum arată bruneta care i-a pus inima pe jar și l-a făcut să uite de Jo | FOTO # SpyNews
Juno este într-o nouă relație! Artistul s-a afișat alături de iubita lui pe rețelele de socializare pentru prima dată, iar ipostazele în care s-au filmat sunt incendiare! Iată cum arată bruneta care l-a făcut pe Juno să o uite pe Jo.
15:50
Lele îi dă ultimatum Andrei Volos! Vrea să rămână însărcinată până la Anul Nou: "Ne supărăm rău" # SpyNews
Robert Lele și Andra Volos își mai doresc încă un bebeluș! Mai mult, manelistul vrea ca femeia care i-a cucerit inima să rămână însărcinată până la Revelion. Ce i-a spus cântărețul Andrei Volos.
15:50
Halucinant! Un avion cu sute de pasageri nu a putut să aterizeze în Cluj, după ce controlorul de trafic a adormit la locul de muncă # SpyNews
Incident halucinant pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj! Un avion nu a reușit să aterizeze, din cauză că angajatul de la controlul de trafic ar fi adormit la locul de muncă. Piloții ar fi fost nevoiți să zboare zeci de minute deasupra orașului. Iată cum s-a remediat situația!
15:30
Ilona Brezoianu, stări de rău în sarcină! Cu ce probleme se confruntă actrița, cu puțin timp înainte să nască # SpyNews
Ilona Brezoianu se confruntă cu problemele specifice femeilor însărcinate! Actrița a dezvăluit prin ce stări trece în această perioadă, cu puțin timp înainte să devină mamă pentru prima dată. Ilona Brezoianu mai are puțin până când își va cunoaște bebelușul.
Acum 8 ore
14:50
Trebuie să-ți spun ceva important: fotbalul, așa cum îl știai până acum, e pe cale să se transforme sub ochii noștri. Nu e vorba doar de talentul jucătorilor, de loviturile de geniu sau de momentele spectaculoase din teren. În spate, se mișcă o forță uriașă, invizibilă pentru mulți, dar care schimbă regulile jocului: banii din Golf.
14:50
Vești bune pentru români! Se prelungește plafonarea prețurilor la alimente! Vezi până la ce dată # SpyNews
Plafonarea prețurilor la alimente se prelungește în continuare! Guvernul a luat decizia așteptată de toți românii, după o ședință crucială cu Nicușor Dan. Iată până la ce dată rămâne în vigoare plafonarea prețurilor la alimente.
14:30
Chef Horia Manea te învață cum să prepari cel mai gustos pui umplut cu mozzarela și pesto. Rețeta este extrem de simplă și nu necesită mult timp petrecut în bucătărie.
14:20
Fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești se căsătorește! Cum arată singura femeie care l-a dus pe manelist la starea civilă | FOTO # SpyNews
Fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești se căsătorește a doua oară! Singura femeie care l-a convins pe manelist să o ducă la starea civilă și-a refăcut viața și pare mai fericită ca niciodată alături de noul partener.
13:40
Gabriela Cristea o sărbătorește pe fiica cea mare, Victoria! Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant fetiței sale # SpyNews
Gabriela Cristea își sărbătorește fetița! Vedeta i-a organizat zilele trecute o petrecere superbă Victoriei, iar astăzi, când fiica ei cea mare împlinește ani, i-a transmis un mesaj foarte emoționant.
13:40
Asia Express – Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență. Diseară, concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO # SpyNews
După un drum lung, plin de obstacole, dar și foarte obositor, prin ploaie și vânt, concurenții Asia Express – Drumul Eroilor s-au reîntâlnit aseară la careu, acolo unde au aflat cine sunt cei care au câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit cu mare bucurie vestea cea mare. „Am jucat în campionate mari la viața mea, dar asta a fost prima oară când am simțit că mi se înmoaie genunchii”, a declarat Gabi Tamaș. Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare cea mai nouă ediție Asia Express, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.
13:30
Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj! Ce au găsit autoritățile în telefoanele lor mobile # SpyNews
Doi români au fost reținuți în Grecia, după ce autoritățile au găsit în telefoanele lor fotografii cu o bază navală importantă. Ce s-a întâmplat mai departe.
13:10
Ultimele zile pentru înscrieri în concursul Bursa SAB 2025: 5.000 de euro pentru un proiect de mobilitate inteligentă de la Senatul Științific al FDVDR # SpyNews
Inventatorul Romeo Cătălinoiu a inventat cutia autoadaptiva, care ar putea aduce schimbări semnificative în industria auto. Proiectul sau concurează la Bursa SAB 2025, competiție pentru tinerii inovatori români.
Acum 12 ore
12:50
Cum a murit Ciprian, fotbalistul de la CFR Cluj, în America! Tragedia s-a produs cu doar o zi înainte să plece acasă, unde era așteptat de familie # SpyNews
Apar detalii tulburătoare despre moartea lui Ciprian, în America. Tânărul și-a pierdut viața cu doar o zi înainte să se întoarcă acasă, în România, unde familia îl aștepta cu nerăbdare. Familia lui este cutremurată de vestea pe care a primit-o.
12:30
Ștefania și Speak, prinși de un ciclon tropical pe străzile din Hong Kong! Cum au reacționat cei doi # SpyNews
Ștefania și Speak, reacție neobișnuită, după ce au fost prinși de un ciclon tropical pe stradă. Cei doi au relatat întreaga întâmplare pe rețelele sociale. Iată ce au făcut!
12:10
Adina Buzatu a avut parte de un incident dureros! Designerul s-a lovit la cap și a povestit pe rețelele de socializare cum s-a întâmplat totul! Până și Adina Buzatu a fost surprinsă modul în care a început ziua ei.
12:10
Tudor (Fly Project) povestește astăzi, la MediCOOL, cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. Povestea integrală se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00 # SpyNews
MediCOOL este emisiunea care transformă medicina într-un limbaj prietenos, iar toate informațiile oferite îi duc pe cei care se află în spatele micilor ecrane către o viață confortabilă, unde problemele medicale sunt tratate la timp. Vedetele vin să își expună poveștile, astfel că, în această seară, Tudor (Fly Project) îi va spune gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov, totul despre lupta cu kilogramele în plus.
12:00
Alin, fostul iubit al Danei Badea, a devenit tată de fată a doua oară! E fericit că i-a născut soția, deși îi făcea declarații de iubire fostei ispite # SpyNews
Alin și-a anunțat urmăritorii că a devenit tată pentru a doua oară! Soția sa, Sibel, a născut o fetiță, iar tiktokerul este cel mai fericit. Iată ce a scris pe rețelele sociale!
11:20
Ea este femeia ucisă de soț în Mihăilești. Declarația cutremurătoare pe care a făcut-o, înainte de tragedie: ”Nu mă mai prinde 1 octombrie” | FOTO # SpyNews
O femeie a fost ucisă, luni, în Mihăilești, de propriul soț! Femeia a fost găsită decedată în casă, iar presupusul criminal a fugit de la locul faptei, ulterior fiind prins de polițiști. Femeia se simțea în pericol și a făcut o mărturisire șocantă.
10:50
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, triști că s-a încheiat vacanța! Au plecat pe focuri de artificii din Grecia | FOTO # SpyNews
Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, și-au anunțat urmăritorii că vacanța lor s-a încheiat. Cei doi au petrecut câteva zile în Grecia și au plecat corespunzător... pe focuri de artificii!
10:30
Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă! Primele imagini cu noua locuință a celor doi | VIDEO # SpyNews
Jador și Oana Ciocan au făcut o achiziție de proporții! Cei doi și-au cumpărat o locuință nouă, în care urmează să se mute curând. Jador a făcut publice primele imagini cu casa lor și a exprimat cât de fericit este că nu va mai sta în apartament.
10:20
Lorena Șerban, imagini emoționante din ziua nunții, alături de fiica ei. Freya a fost îmbrăcată ca o prințesă | FOTO # SpyNews
Lorena Șerban i-a jurat iubire eternă partenerului ei, Sebastian Dumitru. Cei doi s-au căsătorit recent, iar fiica lor, Freya, a purtat o ținută demnă de o prințesă. Ce imagini emoționante!
09:50
Iulia Albu le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale faptul că a trecut prin momente de groază. Fosta concurentă de la Asia Express a fost diagnosticată cu COVID.
09:50
Jimmy Kimmel se întoarce la ABC, după o săptămână în care emisiunea lui a fost suspendată! Decizie surpriză pentru fani # SpyNews
Jimmy Kimmel se întoarce la ABC marți, după o săptămână de pauză! Celebra emisiune ”Jimmy Kimmel Live!” a fost suspendată timp de 7 zile, după o reacție care a fost catalogată drept controversată a prezentatorului TV, după moartea lui Charlie Kirk. Jimmy Kimmel ar fi criticat mișcarea ”MAGA”.
09:20
Ruxandra Luca a spus lucrurilor pe nume! Vedeta a fost călcată pe nervi de comentariile celor care nu o cunosc: ”Vorbiți complet aiurea” | FOTO # SpyNews
Ruxandra Luca a fost scoasă din sărite de mesajele pe care le-a văzut din partea celor care nu o cunosc, motiv pentru care a decis să le ofere o lecție! Vedeta a vorbit despre despărțiri și a închis gurile rele cu declarații tranșante.
09:10
De ce își botează Alina Ceușan fiica atât de târziu. Evenimentul se va întâmpla când Perla va avea peste un an # SpyNews
Alina Ceușan urmează să își boteze fetița în viitorul apropiat. Curiozitatea fanilor a fost motivul pentru care influencerița va organiza evenimentul atunci când fiica ei va avea peste un an. Iată ce a spus Alina Ceușan!
08:50
Oana Roman a vrut să cumpere o geantă de brand, fără să știe ce urmează să se întâmple! Vedeta a renunțat imediat la idee # SpyNews
Oana Roman a avut parte de o experiență care a lăsat-o fără cuvinte! A vrut să cumpere o geantă de brand de la o persoană, însă reacția acesteia a pus-o pe gânduri! După un dialog dubios, Oana Roman a renunțat la ideea de a mai cumpăra geanta!
08:30
Temperaturile vor scădea brusc în această săptămână. Toamna își intră în drepturi în România # SpyNews
În România, această săptămână a început cu temperaturi crescute pentru perioada calendaristică în care ne aflăm. Însă vremea se va schimba brusc, iar temperaturile vor scădea.
Acum 24 ore
23:30
Elena Udrea, declarații emoționante, după prima aniversare a fiicei sale de când a fost eliberată din închisoare. Ce cadou a primit Eva Maria # SpyNews
Elena Udrea și-a sărbătorit fiica de curând. Eva Maria a împlinit șapte ani pe 20 septembrie, așa că fostul politican și iubitul ei i-au organizat o petrecere de vis. Elena Udrea recunoaște că a fost un moment emoționat și că abia aștepta să fie prezentă la prima aniversare a fiicei sale, după anii petrecuți în spatele gratiilor.
23:30
Asia Express, 22 septembrie 2025. Momente dificile pentru Raluca Bădulescu. Concurenta a avut nevoie de perfuzie # SpyNews
Raluca Bădulescu a trecut prin momente dificile în cadrul competiției. Vedeta a avut nevoie de perfuzie pentru a-și reveni.
23:10
Naba Salem de la Insula iubirii, primele declarații despre noul iubit și nuntă! Și-au ales și nașii. Vor fi cununați de doi foști concurenți din sezonul 9 # SpyNews
Naba Salem de la Insula iubirii se mărită. Bruneta a fost cerută în urmă cu o săptămână în căsătorie, iar ea și iubitul ei, Laurențiu, au stabilit deja data nunții și locația. Ziua în care se vor căsători nu este una întâmplătoare. Îndrăgostiții și-au ales și nașii.
23:00
Asia Express, 22 septembrie 2025. Karmen Minune a izbucnit în lacrimi. Ce a emoționat-o pe artistă: "Când văd copii ..." # SpyNews
Karmen Minune a fost copleșită de emoții și a izbucnit în lacrimi în ediția din această seară, 22 septembrie, a emisiunii Asia Express. Ce a sensibilizat-o profund pe artistă.
22:40
Cine face primul pas spre împăcare în relația Biancăi Dan și a lui Marian Grozavu de la Insula iubirii. Ce surprize romantice îi pregătește fostul concurent partenerei # SpyNews
Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii consideră că relația lor s-a schimbat în bine, după experiența din Thailanda. Cei doi se pregătesc de nuntă, eveniment care ar putea avea loc la anul. Totuși, sunt și momente în care se contrazic, iar bruneta a recunoscut că, de obicei, ea face primul pas spre împăcare, dar nici Marian Grozavu nu se lasă mai prejos.
22:10
A lăsat totul în urmă pentru America. Elena Cârstea, interviu în exclusivitate despre soţ! Vorbeşte foarte rar despre căsnicia ei! # SpyNews
Elena Cârstea a vorbit despre secretul celor 19 ani de căsnicie! Artista ne-a dezvăluit regula de la care nu se abate niciodată! Mai mult, am aflat cum au cei doi soți grijă unul de celălalt! Declarații exclusive!
