Donald Trump, de la Tribuna ONU către europeni: “Țările voastre se duc dracului”

Investitorii individuali români își pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, față de 61% în trimestrul al doilea, potrivit celui mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investor Beat.Într-o țară care continuă să se confrunte cu o creștere lentă, deficite bugetare mari și inflație ridicată, incertitudinea generată de recentele reforme de reducere a deficitului și de creșterea impozitelor poate explica nivelul mai ridicat de neîncredere în evoluția economiei. România are cea mai mare inflație din UE, iar țara a evitat la limită un rating “junk” din partea S&P în iulie. Dacă comparăm rezultatele sondajului din trimestrul al treilea cu cele din trimestrul anterior, putem observa o creștere a numărului de investitori care nu au deloc încredere în economia locală, de la 18% la 27%, în timp ce procentul celor care au declarat că nu sunt deosebit de încrezători a rămas la același nivel (43%).