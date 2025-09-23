Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia

13:40

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu declară, marţi, că oamenii care cântă prohodul guvernului proşti nu sunt, înţeleg situaţia şi au acces la date şi totuşi nu îşi explică de ce o fac, întrebându-se ce are de câştigat România dintr-o criză politică. Ciucu mai afirmă că Ilie Bolojan le-a mulţumit membrilor PNL, în Biroul Politic, că nu au răspuns atacurilor membrilor PSD pentru că nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu şi Marcel, însă „acum, la televizor este doar Marcel”. Ciucu mai scrie că deficitul real al României este acum de circa 10%.