Spania interzice vânzările de arme în Israel

Veridica.ro, 23 septembrie 2025 20:20

Decizia este parte a unui pachet de măsuri menite să preseze Israel să pună capăt războiuloui din Gaza.

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:40
Trump lansează un atac năvalnic împotriva ONU și a Europei Veridica.ro
Președintele american și-a adresat criticile de la tribuna AGONU
Acum 12 ore
12:40
Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj Veridica.ro
Aceştia aveau în telefoane mai multe fotografii cu o importantă bază navală elenă.
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina s-a transformat într-un lagăr de concentrare Veridica.ro
Volodimir Zelenski a transformat Ucraina într-un lagăr de concentrare și prelungește războiul pentru a rămâne la putere, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Acum 24 ore
07:00
România nu va doborî drone pe teritoriul Ucrainei Veridica.ro
"NATO nu intră în spațiul Ucrainei. Noi ne apărăm teritoriul."
06:00
Nicuşor Dan a convocat CSAT, la mijlocul săptămânii Veridica.ro
Principalul subiect al reuniunii va fi securitatea spațiului aerian național.
22 septembrie 2025
21:20
Polonia va doborî avioanele rusești care se apropie de granița sa Veridica.ro
Polonia va doborî avioanele inamice dacă acestea îi încalcă teritoriul, a declarat luni prim-ministrul polonez Donald Tusk.
Ieri
19:50
Maia Sandu avertizează că Rusia cheltuiește sute de milioane pentru a cumpăra alegerile din Moldova Veridica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni Rusia că cheltuiește „sute de milioane de euro” pentru a submina alegerile parlamentare din acest weekend.
19:40
Hamas execută presupuși colaboratori ai Israelului în Gaza Veridica.ro
Autoritățile conduse de Hamas din Gaza au executat trei bărbați acuzați de colaborare cu Israelul, a declarat un oficial palestinian, în timp ce grupul încearcă să învingă provocările tot mai mari din partea milițiilor palestiniene despre care susține că acționează împotriva sa cu sprijinul israelian.
13:20
Atacurile ruseşti fac cel puţin trei morţi în Ucraina Veridica.ro
Forţele ucrainene anunţă distrugerea unor depozite ruseşti de armament.
12:50
Germania spune că recunoaşterea statului palestinan trebuie să fie rodul negocierilor Veridica.ro
Berlinul alături de Washington este printre principalii susţinători ai Israelului
12:00
FAKE NEWS: Mortalitatea infantilă a crescut cu 77% după vaccinarea cu ARNm Veridica.ro
Rata mortalității infantile, în urma vaccinării în masă cu ARNm a mamelor, a crescut cu 77 de procente, potrivit conspiraţioniştilor antivaccin.
12:00
Programul vizitei premierului român la Bruxelles Veridica.ro
Ilie Bolojan va avea întâlniri cu trei comisari europeni.
11:00
Italia blocată de proteste în sprijinul palestinenilor Veridica.ro
Poliţia italiană veghează la siguranţa siturilor și intereselor israeliene
10:10
Trump presează Departamentul Justiției să-i urmărească penal pe adversarii săi politici Veridica.ro
Preşedintele american a testat independenţa justiţiei încă din primul mandat.
09:40
Trump: eu îmi urăsc adversarii spre deosebire de Charlie Kirk Veridica.ro
Preşedintele american l-a omagiat pe activistul de dreapta asasinat recent, pe care l-a numit un martir al zilelor noastre
09:30
Școli și unități medicale din București au primit e-mailuri de amenințare Veridica.ro
Poliția și SRI spun că nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale.
09:10
Deputații dezbat, astăzi, moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului Veridica.ro
Aceasta va fi supusă votului parlamentar miercuri, 24 septembrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Rusia vrea să perturbe alegerile din Republica Moldova cu o rețea secretă Veridica.ro
BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice din Republica Moldova.
18:40
Ducesa de York l-a numit pe Epstein „prieten suprem” într-un e-mail din 2011 Veridica.ro
Două ziare au publicat un e-mail despre care se spune că ar fi fost trimis de ducesa de York, Sarah Ferguson, pedofilului Jeffrey Epstein, numindu-l „prieten suprem”, în ciuda condamnării sale pentru infracțiuni sexuale.
18:30
Marea Britanie, Canada și Australia anunță recunoașterea oficială a statului palestinian Veridica.ro
Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina ca stat duminică, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și un pas înainte de alinierea lor cu Statele Unite, iar alte câteva națiuni europene și aliați ai SUA urmează să le urmeze exemplul în această săptămână.
03:00
DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă cibernetică Veridica.ro
Victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
20 septembrie 2025
23:50
România a încasat despăgubirea pentru artefactele furate în Olanda Veridica.ro
Hoţii nu au fost prinşi încă.
23:10
Trei sferturi dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită Veridica.ro
Partidul extremist AUR a depăşit 40 de procente în opţiunile electoratului.
19:40
Protestul anti-imigrație din Olanda devine violent Veridica.ro
Un protest anti-imigrație de la Haga a devenit violent sâmbătă, protestatarii ciocnindu-se cu poliția și autoritățile folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i dispersa.
19:20
Polonia și aliații au ridicat avioane de luptă pe fondul atacului rusesc din Ucraina Veridica.ro
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă dimineață pentru siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropiere de granița cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.
19:10
Trei aeroporturi europene au fost ținta unui atac cibernetic Veridica.ro
Zborurile au fost întârziate și anulate pe trei aeroporturi europene importante, inclusiv cel mai mare din Londra, Heathrow, după ce compania din spatele software-ului folosit pentru check-in și îmbarcare a declarat că a fost afectată de un atac cibernetic.
13:40
Noua dezordine - Cum n-o dai! Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
19 septembrie 2025
21:30
UE anunță al 19-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia Veridica.ro
Comisia Europeană a propus statelor membre un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit președintei Ursulei von der Leyen, care a declarat vineri că Europa își intensifică presiunea asupra Moscovei, având în vedere manifestările acesteia de „dispreț față de diplomație și dreptul internațional” din ultima lună.
21:20
Trump spune că Xi aprobă acordul cu TikTok, în timp ce liderii planifică o întâlnire cu Coreea de Sud Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că el și premierul chinez Xi Jinping au aprobat un acord privind viitorul operațiunilor TikTok în SUA, în cadrul unei convorbiri telefonice de vineri.
21:10
Estonia susține că avioane rusești au încălcat spațiul său aerian Veridica.ro
Trei avioane militare rusești au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, membră NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață”, a declarat guvernul țării, pe fondul creșterii tensiunilor pe flancul estic al alianței.
20:00
Diana Șoșoacă, citată la Parchetul General, în calitate de suspect Veridica.ro
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de unsprezece infracțiuni.
12:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Franța nu va mai sprijini Ucraina Veridica.ro
Franța numește solicitările Ucrainei drept „o nebunie” și va opri sprijinul, iar UE sacrifică bunăstarea populației pentru continuarea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
12:00
Proiecte româno-ucrainene pentru prevenirea incendiilor în Deltă Veridica.ro
În cadrul acestora se vor realiza exerciții în comun, dar și campanii pentru conștientizarea populației.
10:40
Preocupările Rusiei: război cu NATO și democrația din Moldova Veridica.ro
Exercițiile ruso-belaruse Zapad-2025 au băgat frica în NATO, scrie presa pro-Kremlin. Aceasta îl citează și pe Dmitri Medvedev, care amenință același NATO cu războiul dacă îndrăznește să doboare drone rusești. Un alt subiect abordat e cel al Republicii Moldova, acuzată de derive autoritare deși e ținta unui război hibrid al Rusiei.
05:30
Memorandum cultural România - Moldova - Ucraina Veridica.ro
Documentul priveşte promovarea dosarului comun de nominalizare a Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia pentru înscrierea în Patrimoniului Mondial UNESCO.
05:20
Ministra afacerilor externe, vizită în Statele Unite ale Americii Veridica.ro
Oana Țoiu va vizita mai multe oraşe americane în perioada 18 – 29 septembrie 2025.
18 septembrie 2025
23:50
Somn Ușor - Cum n-o dai! Veridica.ro
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
19:40
Franța blocată de o grevă generală și proteste Veridica.ro
Sute de mii de oameni au participat la demonstrații în toată Franța, într-o zi națională de greve care afectează școlile, transporturile, farmaciile și alte sectoare.
19:10
Arabia Saudită intră sub umbrela nucleară a Pakistanului Veridica.ro
Cele două țări au încheiat un pact de apărare reciprocă, descris de guvernul pakistanez drept un pact defensiv cuprinzător care include toate mijloacele militare.
19:00
ABC îl retrage pe Jimmy Kimmel din emisie pentru comentarii legate de Charlie Kirk Veridica.ro
Kimmel a fost criticat de președintele Comisiei Federale de Comunicații pentru remarcile sale despre politica bărbatului acuzat de uciderea activistului conservator, Charlie Kirk.
18:40
Starmer și Trump salută reînnoirea „relației speciale” și evită problemele dificile Veridica.ro
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au salutat joi reluarea „relației speciale” dintre națiunile lor, încheind a doua vizită de stat fără precedent a liderului american cu o demonstrație de unitate, după ce au evitat mai multe posibile capcane.
15:20
Președintele Cehiei și-a petrecut vacanța în România, incognito Veridica.ro
Însoțit de un dispozitiv de pază redus, Petr Pavel și-a planificat singur traseul și nu a dormit mai mult de o noapte într-un loc.
14:20
Războiul din Gaza, tot mai costisitor pentru Israel și pentru premierul Netanyahu Veridica.ro
Benjamin Netanyahu va intra, cu siguranță, în istoria Israelului, dar nu (doar) ca cel mai longeviv premier, ci ca liderul care a reușit să izoleze țara încăpățânându-se să „are” Fâșia Gaza. Problemele lui Netanyahu nu sunt însă legate doar de izolarea internațională, ci și de opoziția internă în creștere.
12:40
FAKE NEWS: Franța și Marea Britanie vor Transnistria ca să ajungă la Marea Neagră Veridica.ro
Franța și Marea Britanie vor să controleze Transnistria pentru ca de acolo să atace și să cucerească litoralul ucrainean al Mării Negre, conform unui plan din secolul XIX, potrivit unui politolog de la Tiraspol preluat de propaganda rusă.
08:50
România negociază cu Comisia Europeană amânarea închiderii minelor de cărbune Veridica.ro
Ministrul Energiei acuză guvernările anterioare că au irosit fondurile europene destinate înlocuirii acestora.
08:40
România a desfășurat o nouă misiune de evacuare medicală din Gaza Veridica.ro
Zece copii și membri ai familiilor acestora au ajuns, ieri, la București.
17 septembrie 2025
19:50
Au început primele livrări de arme în cadrul noului mecanism europeano-american Veridica.ro
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit între SUA și aliații europeni ai Ucrainei vor include rachete extrem de valoroase pentru sistemele de apărare aeriană NASAMS și Patriot, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski.
19:40
Danemarca va cumpăra arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a contracara amenințarea rusească Veridica.ro
Danemarca va achiziționa arme de precizie cu rază lungă de acțiune, după ani de reduceri ale bugetului său militar, pentru a contracara amenințarea reprezentată de Rusia la adresa Europei, chiar dacă nu există un risc imediat de atac asupra țării nordice, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen.
19:30
Iulia Navalnîia spune că testele efectuate în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit Veridica.ro
Iulia Navalnîia, soția fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a declarat că testele efectuate în laboratoare străine pe probe biologice obținute de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
