Spania interzice vânzările de arme în Israel
Veridica.ro, 23 septembrie 2025 20:20
Decizia este parte a unui pachet de măsuri menite să preseze Israel să pună capăt războiuloui din Gaza.
Președintele american și-a adresat criticile de la tribuna AGONU
Aceştia aveau în telefoane mai multe fotografii cu o importantă bază navală elenă.
Volodimir Zelenski a transformat Ucraina într-un lagăr de concentrare și prelungește războiul pentru a rămâne la putere, potrivit propagandei pro-Kremlin.
"NATO nu intră în spațiul Ucrainei. Noi ne apărăm teritoriul."
Principalul subiect al reuniunii va fi securitatea spațiului aerian național.
Polonia va doborî avioanele inamice dacă acestea îi încalcă teritoriul, a declarat luni prim-ministrul polonez Donald Tusk.
Maia Sandu avertizează că Rusia cheltuiește sute de milioane pentru a cumpăra alegerile din Moldova # Veridica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni Rusia că cheltuiește „sute de milioane de euro” pentru a submina alegerile parlamentare din acest weekend.
Autoritățile conduse de Hamas din Gaza au executat trei bărbați acuzați de colaborare cu Israelul, a declarat un oficial palestinian, în timp ce grupul încearcă să învingă provocările tot mai mari din partea milițiilor palestiniene despre care susține că acționează împotriva sa cu sprijinul israelian.
Forţele ucrainene anunţă distrugerea unor depozite ruseşti de armament.
Berlinul alături de Washington este printre principalii susţinători ai Israelului
Rata mortalității infantile, în urma vaccinării în masă cu ARNm a mamelor, a crescut cu 77 de procente, potrivit conspiraţioniştilor antivaccin.
Ilie Bolojan va avea întâlniri cu trei comisari europeni.
Poliţia italiană veghează la siguranţa siturilor și intereselor israeliene
Trump presează Departamentul Justiției să-i urmărească penal pe adversarii săi politici # Veridica.ro
Preşedintele american a testat independenţa justiţiei încă din primul mandat.
Preşedintele american l-a omagiat pe activistul de dreapta asasinat recent, pe care l-a numit un martir al zilelor noastre
Poliția și SRI spun că nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale.
Aceasta va fi supusă votului parlamentar miercuri, 24 septembrie.
BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice din Republica Moldova.
Două ziare au publicat un e-mail despre care se spune că ar fi fost trimis de ducesa de York, Sarah Ferguson, pedofilului Jeffrey Epstein, numindu-l „prieten suprem”, în ciuda condamnării sale pentru infracțiuni sexuale.
Marea Britanie, Canada și Australia anunță recunoașterea oficială a statului palestinian # Veridica.ro
Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina ca stat duminică, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și un pas înainte de alinierea lor cu Statele Unite, iar alte câteva națiuni europene și aliați ai SUA urmează să le urmeze exemplul în această săptămână.
Victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
Hoţii nu au fost prinşi încă.
Partidul extremist AUR a depăşit 40 de procente în opţiunile electoratului.
Un protest anti-imigrație de la Haga a devenit violent sâmbătă, protestatarii ciocnindu-se cu poliția și autoritățile folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i dispersa.
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă dimineață pentru siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropiere de granița cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.
Zborurile au fost întârziate și anulate pe trei aeroporturi europene importante, inclusiv cel mai mare din Londra, Heathrow, după ce compania din spatele software-ului folosit pentru check-in și îmbarcare a declarat că a fost afectată de un atac cibernetic.
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Comisia Europeană a propus statelor membre un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit președintei Ursulei von der Leyen, care a declarat vineri că Europa își intensifică presiunea asupra Moscovei, având în vedere manifestările acesteia de „dispreț față de diplomație și dreptul internațional” din ultima lună.
Trump spune că Xi aprobă acordul cu TikTok, în timp ce liderii planifică o întâlnire cu Coreea de Sud # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că el și premierul chinez Xi Jinping au aprobat un acord privind viitorul operațiunilor TikTok în SUA, în cadrul unei convorbiri telefonice de vineri.
Trei avioane militare rusești au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, membră NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață”, a declarat guvernul țării, pe fondul creșterii tensiunilor pe flancul estic al alianței.
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de unsprezece infracțiuni.
Franța numește solicitările Ucrainei drept „o nebunie” și va opri sprijinul, iar UE sacrifică bunăstarea populației pentru continuarea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
În cadrul acestora se vor realiza exerciții în comun, dar și campanii pentru conștientizarea populației.
Exercițiile ruso-belaruse Zapad-2025 au băgat frica în NATO, scrie presa pro-Kremlin. Aceasta îl citează și pe Dmitri Medvedev, care amenință același NATO cu războiul dacă îndrăznește să doboare drone rusești. Un alt subiect abordat e cel al Republicii Moldova, acuzată de derive autoritare deși e ținta unui război hibrid al Rusiei.
Documentul priveşte promovarea dosarului comun de nominalizare a Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia pentru înscrierea în Patrimoniului Mondial UNESCO.
Oana Țoiu va vizita mai multe oraşe americane în perioada 18 – 29 septembrie 2025.
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
Sute de mii de oameni au participat la demonstrații în toată Franța, într-o zi națională de greve care afectează școlile, transporturile, farmaciile și alte sectoare.
Cele două țări au încheiat un pact de apărare reciprocă, descris de guvernul pakistanez drept un pact defensiv cuprinzător care include toate mijloacele militare.
Kimmel a fost criticat de președintele Comisiei Federale de Comunicații pentru remarcile sale despre politica bărbatului acuzat de uciderea activistului conservator, Charlie Kirk.
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au salutat joi reluarea „relației speciale” dintre națiunile lor, încheind a doua vizită de stat fără precedent a liderului american cu o demonstrație de unitate, după ce au evitat mai multe posibile capcane.
Însoțit de un dispozitiv de pază redus, Petr Pavel și-a planificat singur traseul și nu a dormit mai mult de o noapte într-un loc.
Benjamin Netanyahu va intra, cu siguranță, în istoria Israelului, dar nu (doar) ca cel mai longeviv premier, ci ca liderul care a reușit să izoleze țara încăpățânându-se să „are” Fâșia Gaza. Problemele lui Netanyahu nu sunt însă legate doar de izolarea internațională, ci și de opoziția internă în creștere.
Franța și Marea Britanie vor să controleze Transnistria pentru ca de acolo să atace și să cucerească litoralul ucrainean al Mării Negre, conform unui plan din secolul XIX, potrivit unui politolog de la Tiraspol preluat de propaganda rusă.
Ministrul Energiei acuză guvernările anterioare că au irosit fondurile europene destinate înlocuirii acestora.
Zece copii și membri ai familiilor acestora au ajuns, ieri, la București.
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit între SUA și aliații europeni ai Ucrainei vor include rachete extrem de valoroase pentru sistemele de apărare aeriană NASAMS și Patriot, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski.
Danemarca va cumpăra arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a contracara amenințarea rusească # Veridica.ro
Danemarca va achiziționa arme de precizie cu rază lungă de acțiune, după ani de reduceri ale bugetului său militar, pentru a contracara amenințarea reprezentată de Rusia la adresa Europei, chiar dacă nu există un risc imediat de atac asupra țării nordice, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen.
Iulia Navalnîia spune că testele efectuate în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit # Veridica.ro
Iulia Navalnîia, soția fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a declarat că testele efectuate în laboratoare străine pe probe biologice obținute de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
