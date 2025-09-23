Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid”
Cotidianul de Hunedoara, 23 septembrie 2025 20:20
Europarlamentarul Rareş Bogdan face declarații dure la adresa colegilor de coaliție din PSD. El a afirmat că nu are deloc încredere în social-democraţi [...] The post Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
20:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la [...] The post Avertisment pentru românii care vor să călătorească în Italia appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:20
Europarlamentarul Rareş Bogdan face declarații dure la adresa colegilor de coaliție din PSD. El a afirmat că nu are deloc încredere în social-democraţi [...] The post Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:50
„Diplomația românească”, ca o firmă de pază low-cost închiriată de UE și NATO # Cotidianul de Hunedoara
România nu mai are demult o politică externă demnă de acest nume. [...] The post „Diplomația românească”, ca o firmă de pază low-cost închiriată de UE și NATO appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Preşedintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă, a susţinut, marţi, că solicitarea Parchetului General [...] The post Şoşoacă e foc și pară: Asistăm la încă o tentativă de execuţie politică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:00
Oamenii de afaceri reproșează Guvernului „declarația de neagresiune cu marii hoți” # Cotidianul de Hunedoara
România trebuie să asigure până în 2031 resursele pentru o ajutare de peste 10% din PIB a deficitului bugetar, a afirmat, marți, Gabriel Biriș, vicepreședinte al [...] The post Oamenii de afaceri reproșează Guvernului „declarația de neagresiune cu marii hoți” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
”Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simț exprimate de [...] The post Oficial. Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită appeared first on Cotidianul RO.
18:30
O verighetă bună nu ar trebui să-ți reamintească niciodată că o porți. [...] The post Atelier românesc de bijuterii din aur appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Președintele francez Emmanuel Macron, venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, i-a telefonat luni omologului său american Donald Trump [...] The post Macron, blocat pe stradă de convoiul lui Trump (video) appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită pentru șase luni, a anunțat, pe Facebook, fostul ministrul de Finanțe, Adrian Câciu. [...] The post Câciu mai dă un ghiont colegilor de coaliție: Au mințit appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Din cînd în cînd, cu cîte o luare de poziție, Dominic Fritz ne aduce aminte de faptul că președintele USR este un personaj apărut din spumele politicii europene, ca și Clotilde Armand. [...] The post Fritz, cu trompeta la CCR appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii Coaliţiei: ”Discuţiile au fost constructive” # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni... [...] The post Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii Coaliţiei: ”Discuţiile au fost constructive” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Întâlnirea de la Cotroceni. Nicuşor Dan ”a subliniat importanța menținerii unității Coaliției” # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni... [...] The post Întâlnirea de la Cotroceni. Nicuşor Dan ”a subliniat importanța menținerii unității Coaliției” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Secretul din culisele vedetelor? Uleiurile esențiale doTERRA sunt nelipsite din ritualurile lor # Cotidianul de Hunedoara
Dincolo de aparițiile impecabile și programul intens, multe femei cunoscute din România aleg să își mențină echilibrul și frumusețea cu ajutorul unor soluții simple și naturale: uleiurile esențiale doTERRA. [...] The post Secretul din culisele vedetelor? Uleiurile esențiale doTERRA sunt nelipsite din ritualurile lor appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Autoritățile din Grecia au arestat doi cetățeni români pe care-i suspectează de spionaj, după ce au găsit în telefoanele lor mobile [...] The post Români arestați în Grecia sub acuzația de spionaj appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:50
Federaţia l-a numit „unul dintre cei mai mari jucători şi antrenori pe care i-a avut tenisul...”. [...] The post A murit mentorul lui Djokovic appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Aspectul unei mașini spune multe despre proprietarul ei. Fie că este vorba despre un retuș minor, o vopsire completă sau o schimbare de culoare, vopsirea profesională poate aduce un suflu nou oricărui autoturism. [...] The post Transformă-ți mașina cu o vopsire profesională: Pași și recomandări utile appeared first on Cotidianul RO.
16:20
David Petraeus trebuie să știe cum președintele Siriei a ajuns la putere chiar mai bine decât știe însuși al Sharaa [...] The post Fostul director CIA îl primește pe fondatorul Al-Qaeda din Siria appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a atras atenția asupra... [...] The post Mugur Isărescu explică cum ar putea ”termina” rușii România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Trebuie să ne pregătim să luptăm cu Rusia, spune președintele Finlandei [...] The post Flancul Estic cel nervos appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Alegerea momentului potrivit pentru camping cu mașina poate transforma complet experiența. [...] The post Campingul cu mașina: Tot ce trebuie să știi în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Vehiculata demisie a premierului Ilie Bolojan daca Curtea Constitutionala va respinge... [...] The post VIRAL. ”Bolojane, te iubim. Ori învingem, ori murim”! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:40
Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar să existe consultanți imobiliari cu expertiză, care au... [...] The post De ce piața imobiliară locală are nevoie de expertiză cu orizont global appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mihai Tudose: Dacă Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să... [...] The post Mihai Tudose: Dacă Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
14:00
”Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. [...] The post Isărescu, despre euro digital: ”Nu înlocuiește numerarul” appeared first on Cotidianul RO.
13:50
A cincea licitație pentru rezervarea de capacitate pe Coridorul Vertical, linia de gazoducte care pleacă din Grecia, apoi trece prin (...) [...] The post Interes zero pentru a livra gaz către Ucraina, prin România appeared first on Cotidianul RO.
13:30
România și-a făcut treaba în siguranța aprovizionării cu gaze a R. Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Cu această ocazie a fost monitorizat stadiul implementării măsurilor pentru (...) [...] The post România și-a făcut treaba în siguranța aprovizionării cu gaze a R. Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Absența președintelui Nicușor Dan de la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, unde a fost trimisă Oana Țoiu... [...] The post VIRAL. Poezie pentru Nicușor Dan și Oana Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:00
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu [...] The post Piedone, citat la să se prezinte la Parchet appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Peste 60 de percheziții au loc, marți, la presupuși [...] The post Trafic cu droguri de risc. Percheziții de amploare în județul Arad appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Diana Șoșoacă a fost citată marți [...] The post Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte la Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, [...] The post Rogobete, despre efectele secundare ale paracetamolului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Studiile lui Andrei Marga marchează o schimbare în filosofia română. [...] The post Întâlnire cu ANDREI MARGA. „Despre rostul filosofiei astăzi” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Un fost jucător al Craiovei dezvăluie de ce s-a retras Mitriță de la echipa națională # Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul Mircea Lucescu îl inclusese în lista cu stranierii convocați [...] The post Un fost jucător al Craiovei dezvăluie de ce s-a retras Mitriță de la echipa națională appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Donald Trump le-a cerut aliaților NATO să nu mai achiziționeze [...] The post Ministrul de externe maghiar nu renunță la petrolul rusesc appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Să ne întoarcem puțin la episodul bombardării unei zone rezidențiale din capitala Qatarului, Doha [...] The post Bombardarea Qatarului explodează în fața autorilor ei appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Când ai de lucru cu transporturi grele sau echipamente care trebuie [...] The post Cele mai fiabile branduri și modele de kituri de basculare appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Noile taxe vamale americane la oțel [...] The post Industria din UE, afectată de noi reglementări în SUA appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Scandal la Balonul de Aur cu tatăl lui Yamal: N-o să spun jaf, ci daune morale!! # Cotidianul de Hunedoara
Francezul Ousmane Dembele este noul Balon de Aur [...] The post Scandal la Balonul de Aur cu tatăl lui Yamal: N-o să spun jaf, ci daune morale!! appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută [...] The post Emisiunea lui Jimmy Kimmel se reia appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona [...] The post Aitana Bonmati a cucerit Balonul de Aur appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul [...] The post Liderii coaliției, convocați la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:40
Compania Metrorex va trebui să elibereze spațiile pe care le ocupă [...] The post Ministerul Transporturilor dă afară Metrorex din Palatul CFR appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Tratament de societate appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, [...] The post Franța recunoaște ”statul Palestina„ appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat [...] The post Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Președintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile [...] The post Trump recomandă femeilor însărcinate să nu ia paracetamol appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei [...] The post Ousmane Dembele a câștigat ”Balonul de Aur„ appeared first on Cotidianul RO.
22 septembrie 2025
23:00
NATO a trimis avioane de vânătoare după ce trei avioane de luptă rusești MiG-31 au încălcat vineri spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, [...] The post SUA promite că va „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” # Cotidianul de Hunedoara
În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, [...] The post Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, acțiuni în urma cărora, [...] The post Republica Moldova anunță destructurarea unei rețele de sabotaj appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.