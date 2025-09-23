Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid”

Cotidianul de Hunedoara, 23 septembrie 2025 20:20

Europarlamentarul Rareş Bogdan face declarații dure la adresa colegilor de coaliție din PSD. El a afirmat că nu are deloc încredere în social-democraţi [...] The post Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid” appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
20:40
Avertisment pentru românii care vor să călătorească în Italia Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la [...] The post Avertisment pentru românii care vor să călătorească în Italia appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:50
„Diplomația românească”, ca o firmă de pază low-cost închiriată de UE și NATO Cotidianul de Hunedoara
România nu mai are demult o politică externă demnă de acest nume. [...] The post „Diplomația românească”, ca o firmă de pază low-cost închiriată de UE și NATO appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Şoşoacă e foc și pară: Asistăm la încă o tentativă de execuţie politică Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă, a susţinut, marţi, că solicitarea Parchetului General [...] The post Şoşoacă e foc și pară: Asistăm la încă o tentativă de execuţie politică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:00
Oamenii de afaceri reproșează Guvernului „declarația de neagresiune cu marii hoți” Cotidianul de Hunedoara
România trebuie să asigure până în 2031 resursele pentru o ajutare de peste 10% din PIB a deficitului bugetar, a afirmat, marți, Gabriel Biriș, vicepreședinte al [...] The post Oamenii de afaceri reproșează Guvernului „declarația de neagresiune cu marii hoți” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Oficial. Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită Cotidianul de Hunedoara
”Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simț exprimate de [...] The post Oficial. Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Atelier românesc de bijuterii din aur Cotidianul de Hunedoara
O verighetă bună nu ar trebui să-ți reamintească niciodată că o porți. [...] The post Atelier românesc de bijuterii din aur appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Macron, blocat pe stradă de convoiul lui Trump (video) Cotidianul de Hunedoara
Președintele francez Emmanuel Macron, venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, i-a telefonat luni omologului său american Donald Trump [...] The post Macron, blocat pe stradă de convoiul lui Trump (video) appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Câciu mai dă un ghiont colegilor de coaliție: Au mințit Cotidianul de Hunedoara
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită pentru șase luni, a anunțat, pe Facebook, fostul ministrul de Finanțe, Adrian Câciu. [...] The post Câciu mai dă un ghiont colegilor de coaliție: Au mințit appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Fritz, cu trompeta la CCR Cotidianul de Hunedoara
Din cînd în cînd, cu cîte o luare de poziție, Dominic Fritz ne aduce aminte de faptul că președintele USR este un personaj apărut din spumele politicii europene, ca și Clotilde Armand. [...] The post Fritz, cu trompeta la CCR appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii Coaliţiei: ”Discuţiile au fost constructive” Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni... [...] The post Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii Coaliţiei: ”Discuţiile au fost constructive” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Întâlnirea de la Cotroceni. Nicuşor Dan ”a subliniat importanța menținerii unității Coaliției” Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni... [...] The post Întâlnirea de la Cotroceni. Nicuşor Dan ”a subliniat importanța menținerii unității Coaliției” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Secretul din culisele vedetelor? Uleiurile esențiale doTERRA sunt nelipsite din ritualurile lor Cotidianul de Hunedoara
Dincolo de aparițiile impecabile și programul intens, multe femei cunoscute din România aleg să își mențină echilibrul și frumusețea cu ajutorul unor soluții simple și naturale: uleiurile esențiale doTERRA. [...] The post Secretul din culisele vedetelor? Uleiurile esențiale doTERRA sunt nelipsite din ritualurile lor appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Români arestați în Grecia sub acuzația de spionaj Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile din Grecia au arestat doi cetățeni români pe care-i suspectează de spionaj, după ce au găsit în telefoanele lor mobile [...] The post Români arestați în Grecia sub acuzația de spionaj appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:50
A murit mentorul lui Djokovic Cotidianul de Hunedoara
Federaţia l-a numit „unul dintre cei mai mari jucători şi antrenori pe care i-a avut tenisul...”. [...] The post A murit mentorul lui Djokovic appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Transformă-ți mașina cu o vopsire profesională: Pași și recomandări utile Cotidianul de Hunedoara
Aspectul unei mașini spune multe despre proprietarul ei. Fie că este vorba despre un retuș minor, o vopsire completă sau o schimbare de culoare, vopsirea profesională poate aduce un suflu nou oricărui autoturism. [...] The post Transformă-ți mașina cu o vopsire profesională: Pași și recomandări utile appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Fostul director CIA îl primește pe fondatorul Al-Qaeda din Siria Cotidianul de Hunedoara
David Petraeus trebuie să știe cum președintele Siriei a ajuns la putere chiar mai bine decât știe însuși al Sharaa [...] The post Fostul director CIA îl primește pe fondatorul Al-Qaeda din Siria appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Mugur Isărescu explică cum ar putea ”termina” rușii România   Cotidianul de Hunedoara
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a atras atenția asupra... [...] The post Mugur Isărescu explică cum ar putea ”termina” rușii România   appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Flancul Estic cel nervos Cotidianul de Hunedoara
Trebuie să ne pregătim să luptăm cu Rusia, spune președintele Finlandei [...] The post Flancul Estic cel nervos appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Campingul cu mașina: Tot ce trebuie să știi în 2025 Cotidianul de Hunedoara
Alegerea momentului potrivit pentru camping cu mașina poate transforma complet experiența. [...] The post Campingul cu mașina: Tot ce trebuie să știi în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:10
VIRAL. ”Bolojane, te iubim. Ori învingem, ori murim”! Cotidianul de Hunedoara
Vehiculata demisie a premierului Ilie Bolojan daca Curtea Constitutionala va respinge... [...] The post VIRAL. ”Bolojane, te iubim. Ori învingem, ori murim”! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:40
De ce piața imobiliară locală are nevoie de expertiză cu orizont global Cotidianul de Hunedoara
Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar să existe consultanți imobiliari cu expertiză, care au... [...] The post De ce piața imobiliară locală are nevoie de expertiză cu orizont global appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mihai Tudose: Dacă Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să... [...] The post Mihai Tudose: Dacă Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Isărescu, despre euro digital: ”Nu înlocuiește numerarul” Cotidianul de Hunedoara
”Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. [...] The post Isărescu, despre euro digital: ”Nu înlocuiește numerarul” appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Interes zero pentru a livra gaz către Ucraina, prin România Cotidianul de Hunedoara
A cincea licitație pentru rezervarea de capacitate pe Coridorul Vertical, linia de gazoducte care pleacă din Grecia, apoi trece prin (...) [...] The post Interes zero pentru a livra gaz către Ucraina, prin România appeared first on Cotidianul RO.
13:30
România și-a făcut treaba în siguranța aprovizionării cu gaze a R. Moldova Cotidianul de Hunedoara
Cu această ocazie a fost monitorizat stadiul implementării măsurilor pentru (...) [...] The post România și-a făcut treaba în siguranța aprovizionării cu gaze a R. Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:10
VIRAL. Poezie pentru Nicușor Dan și Oana Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Absența președintelui Nicușor Dan de la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, unde a fost trimisă Oana Țoiu... [...] The post VIRAL. Poezie pentru Nicușor Dan și Oana Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:00
Piedone, citat la să se prezinte la Parchet Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu [...] The post Piedone, citat la să se prezinte la Parchet appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Trafic cu droguri de risc. Percheziții de amploare în județul Arad Cotidianul de Hunedoara
Peste 60 de percheziții au loc, marți, la presupuși [...] The post Trafic cu droguri de risc. Percheziții de amploare în județul Arad appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte la Parchetul General Cotidianul de Hunedoara
Diana Șoșoacă a fost citată marți [...] The post Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte la Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Rogobete, despre efectele secundare ale paracetamolului Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, [...] The post Rogobete, despre efectele secundare ale paracetamolului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Întâlnire cu ANDREI MARGA. „Despre rostul filosofiei astăzi” Cotidianul de Hunedoara
Studiile lui Andrei Marga marchează o schimbare în filosofia română. [...] The post Întâlnire cu ANDREI MARGA. „Despre rostul filosofiei astăzi” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Un fost jucător al Craiovei dezvăluie de ce s-a retras Mitriță de la echipa națională Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul Mircea Lucescu îl inclusese în lista cu stranierii convocați [...] The post Un fost jucător al Craiovei dezvăluie de ce s-a retras Mitriță de la echipa națională appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Ministrul de externe maghiar nu renunță la petrolul rusesc Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump le-a cerut aliaților NATO să nu mai achiziționeze [...] The post Ministrul de externe maghiar nu renunță la petrolul rusesc appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Bombardarea Qatarului explodează în fața autorilor ei Cotidianul de Hunedoara
Să ne întoarcem puțin la episodul bombardării unei zone rezidențiale din capitala Qatarului, Doha [...] The post Bombardarea Qatarului explodează în fața autorilor ei appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Cele mai fiabile branduri și modele de kituri de basculare Cotidianul de Hunedoara
Când ai de lucru cu transporturi grele sau echipamente care trebuie [...] The post Cele mai fiabile branduri și modele de kituri de basculare appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Industria din UE, afectată de noi reglementări în SUA Cotidianul de Hunedoara
Noile taxe vamale americane la oțel [...] The post Industria din UE, afectată de noi reglementări în SUA appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Scandal la Balonul de Aur cu tatăl lui Yamal: N-o să spun jaf, ci daune morale!! Cotidianul de Hunedoara
Francezul Ousmane Dembele este noul Balon de Aur [...] The post Scandal la Balonul de Aur cu tatăl lui Yamal: N-o să spun jaf, ci daune morale!! appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Emisiunea lui Jimmy Kimmel se reia Cotidianul de Hunedoara
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută [...] The post Emisiunea lui Jimmy Kimmel se reia appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Aitana Bonmati a cucerit Balonul de Aur Cotidianul de Hunedoara
Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona [...] The post Aitana Bonmati a cucerit Balonul de Aur appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Liderii coaliției, convocați la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul [...] The post Liderii coaliției, convocați la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:40
Ministerul Transporturilor dă afară Metrorex din Palatul CFR Cotidianul de Hunedoara
Compania Metrorex va trebui să elibereze spațiile pe care le ocupă [...] The post Ministerul Transporturilor dă afară Metrorex din Palatul CFR appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Tratament de societate Cotidianul de Hunedoara
Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Tratament de societate appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Franța recunoaște ”statul Palestina„ Cotidianul de Hunedoara
Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, [...] The post Franța recunoaște ”statul Palestina„ appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat [...] The post Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Trump recomandă femeilor însărcinate să nu ia paracetamol Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile [...] The post Trump recomandă femeilor însărcinate să nu ia paracetamol appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Ousmane Dembele a câștigat ”Balonul de Aur„ Cotidianul de Hunedoara
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei [...] The post Ousmane Dembele a câștigat ”Balonul de Aur„ appeared first on Cotidianul RO.
22 septembrie 2025
23:00
SUA promite că va „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” Cotidianul de Hunedoara
NATO a trimis avioane de vânătoare după ce trei avioane de luptă rusești MiG-31 au încălcat vineri spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, [...] The post SUA promite că va „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” Cotidianul de Hunedoara
În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, [...] The post Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Republica Moldova anunță destructurarea unei rețele de sabotaj Cotidianul de Hunedoara
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, acțiuni în urma cărora, [...] The post Republica Moldova anunță destructurarea unei rețele de sabotaj appeared first on Cotidianul RO.
