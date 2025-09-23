Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian
StirileProtv.ro, 23 septembrie 2025 21:50
Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:20
Trump, mesaj dur despre imigrație în fața Adunării Generale a ONU de la New York: „Țările lor se îndreaptă spre infern” # StirileProtv.ro
Donald Trump a spus la ONU că „experimentul graniţelor deschise a eşuat” şi a avertizat că imigraţia duce ţările „spre infern”, transmite EFE.
21:10
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza # StirileProtv.ro
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.
21:00
Incendiu la un depozit din Sectorul 2 din București. Locuitorii din zonă, avertizați prin Ro-Alert să închidă geamurile # StirileProtv.ro
Pompierii intervin marți seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui spațiu de depozitare din Sectorul 2 al Capitalei.
21:00
Nicu Ştefănuţă: Alocarea tăiată de la bugetul pentru bursele studenţeşti ar putea fi acoperită de la Fondul Social European # StirileProtv.ro
Suma tăiată în august de la bugetul burselor pentru studenţi ar putea fi acoperită din Fondul Social European, a anunţat europarlamentarul Nicu Ştefănuţă.
20:50
Timișorenii vor plăti mai mult pentru încălzire. La 3 camere, factura crește cu 232 lei, după ce s-a redus subvenția # StirileProtv.ro
Timișorenii racordați la sistemul centralizat vor plăti facturi mai mari din această iarnă, după ce Consiliul Local a decis reducerea subvenției pentru compania Colterm.
20:50
Grevă de 24 de ore în Italia, în transportul aerian. Sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor.
20:50
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, la o reuniune a asociaţiei acestora # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale a Exorciştilor (AIE) cu ocazia reuniunii anuale a acesteia.
Acum 4 ore
20:30
Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la energie pentru a zecea oară de la începutul războiului # StirileProtv.ro
Alimentarea externă cu energie a centralei nucleare ucrainene ocupată de trupele ruse în provincia Zaporojie, alimentare necesară pentru răcirea reactoarelor, a fost deconectată pentru a zecea oară de la începutul războiului cu Rusia.
20:10
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată.
19:50
Ministrul polonez de externe, avertisment pentru Rusia la o reuniune NATO: „Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # StirileProtv.ro
„Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.
19:30
Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea # StirileProtv.ro
Intervenție neobișnuită în Capitală. O femeie de 33 de ani a fost salvată de doi agenți de poliție și pompieri din locuința cuprinsă de flăcări.
19:30
Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16 # StirileProtv.ro
Catedrala Mântuirii Neamului este gata să-i primească pe toți cei care vor să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.
19:30
Urșii „habituați” ar putea fi împușcați fără aprobare iar „selfie-ul cu ursul” ar putea aduce amenzi record - Proiect # StirileProtv.ro
Ministerul Mediului propune împușcarea directă a ușilor care intră în localități, dar și amenzi usturătoare de până la 30 mii de lei pentru cei care opresc și le dau de mâncare pentru a-i fotografia ori filma.
19:30
1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară # StirileProtv.ro
Au fost lacrimi de bucurie, marți, pe Arena Națională. Cei 1.400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au sărbătorit alături de prieteni și de familie.
19:30
Șeful Serviciilor moldovenești, despre cei antrenați în Serbia să provoace haos la alageri: Cine e „Bes” și câți bani dădea # StirileProtv.ro
Autoritățile de la Chișinău au descoperit că zeci de cetățeni moldoveni erau pregătiți în Serbia, în tabere speciale, pentru a destabiliza protestele organizate după alegeri.
19:20
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei # StirileProtv.ro
România ar putea avea din 2026 militari voluntari în termen.
19:20
PSD: Coaliția menține plafonarea prețurilor la 17 alimente. Ce a uitat Grindeanu să spună în anunțul oficial # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază.
19:20
Afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism au stârnit indignarea medicilor: „Nu există dovezi” # StirileProtv.ro
Donald Trump le-a sfătuit pe femeile însărcinate să evite să mai ia paracetamol, pentru că medicamentul ar fi asociat cu un risc crescut de autism.
19:20
Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție # StirileProtv.ro
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.
19:00
Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației # StirileProtv.ro
Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press
19:00
Inundații devastatoare în nordul Italiei. O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa cuprinsă de ape # StirileProtv.ro
Echipele de pompieri intervin de zeci de ore în zona Como, după inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile puternice.
18:40
Brassica ornamentală, cunoscută și sub numele de varză decorativă, este una dintre cele mai spectaculoase plante de toamnă, aducând culoare și originalitate grădinilor atunci când majoritatea florilor se ofilesc.
Acum 6 ore
18:30
Legume de toamnă – care sunt cele mai nutritive legume de sezon și cum să le integrezi în dieta ta zilnică # StirileProtv.ro
Legumele de toamnă sunt o sursă de vitamine și minerale, esențiale pentru menținerea sănătății în sezonul rece. Integrarea acestor legume de sezon în dieta zilnică înseamnă mese echilibrate și o alimentație adaptată nevoilor organismului toamna.
18:30
Adăugarea de particule microscopice în oţet sporeşte eficacitatea acestuia împotriva infecţiilor bacteriene periculoase şi poate contribui la combaterea rezistenţei la antibiotice, conform unui nou studiu
18:10
Apă contaminată cu clostridium la Breaza: procurorii cercetează posibile fapte de abuz și neglijență în serviciu # StirileProtv.ro
În Prahova procurorii încearcă să afle cine se face vinovat de faptul că la robinetele locuitorilor din oraşul Breaza a ajuns apă contaminată cu clostridium.
18:10
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa # StirileProtv.ro
„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.
17:50
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost prins în Iași. Bărbatul, de origine albaneză, a fost încătușat în parcarea Aeroportului Internațional din oraș, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină.
17:40
OMS îl contrazice pe Trump: „Nu există nicio legătură între paracetamol și autism. Vaccinurile salvează vieți” # StirileProtv.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a intervenit marți cu o dezmințire, după ce președintele american Donald Trump a făcut declarații controversate despre paracetamol și vaccinuri.
17:40
Nicușor Dan cere unitate în Coaliție și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, la întâlnirea de marţi cu liderii coaliţiei.
17:40
Angajata unui hotel din Alba-Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client # StirileProtv.ro
Angajata unui hotel din Alba Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client. Polițiștii l-au găsit pe suspect și l-au încătușat.
17:40
Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere # StirileProtv.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora la care era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles.
17:30
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta purtată de actriță. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Emily Blunt a atras toate privirile la premiera filmului „The Smashing Machine” de la Berlin, unde a purtat o rochie nude spectaculoasă, reinterpretată într-o manieră elegantă și îndrăzneață.
17:20
Un bărbat a fost arestat în apropierea Casei Albe pentru că a îndreptat un laser spre elicopterul lui Trump # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost arestat în apropierea Casei Albe din Washington, D.C., pentru că a îndreptat un indicator laser spre elicopterul Marine One al președintelui american Donald Trump, relatează NBC News, citând documente judiciare.
17:10
Lituania a modificat legislația pentru a permite neutralizarea mai rapidă a dronelor ostile # StirileProtv.ro
Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încălcările spațiului aerian, după incidentele recente de pe flancul estic NATO.
17:10
Zodia Balanță - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie # StirileProtv.ro
Zodia Balanță este asociată cu echilibrul, armonia și justiția. Persoanele născute sub acest semn sunt cunoscute pentru personalitatea lor sociabilă și diplomatică, având un puternic simț al esteticii și al frumuseții.
17:00
Ministrul suedez al apărării: Europa trebuie să se asigure că este pregătită pentru război # StirileProtv.ro
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia, relatează dpa.
16:50
Prinţesa şi Prinţul de Wales au vizitat o şcoală din Southport. Ţinuta elegantă purtată de Kate Middleton. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Prinţul William şi Prinţesa Kate au vizitat şcoala primară şi gimnazială Farnborough Road, unde învăţa Elsie Dot Stancombe.
16:40
O reţea capabilă să paralizeze telecomunicaţiile la Adunarea Generală a ONU din New York a fost dezmembrată # StirileProtv.ro
O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicaţiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunţat marţi autorităţile americane, transmite AFP.
Acum 8 ore
16:30
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro # StirileProtv.ro
Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.
16:30
Isărescu despre euro digital: „Dacă nu avem sisteme de securitate cibernetică, ne termină rușii în trei zile" # StirileProtv.ro
Guvernatorul BNR subliniază că moneda digitală nu va înlocui numerarul și avertizează asupra riscurilor cibernetice, amintind de experiența Suediei.
16:20
Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locuri de muncă # StirileProtv.ro
Investitorii individuali români îşi pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, faţă de 61% în trimestrul al doilea, arată cel mai recent sondaj trimestrial eToro.
16:10
Uniunea Europeană vrea să elimine toate achizițiile de gaz rusesc cu un an mai devreme decât era planificat # StirileProtv.ro
Comisia Europeană intenționează să elimine toate achizițiile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia până în 2026 – cu un an mai devreme decât era planificat – și să înăsprească măsurile împotriva băncilor și canalelor cripto folosite de Moscova.
16:10
Ministrul Sănătăţii: România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a delimitat, marţi, de proiectul de lege al unor parlamentari neafiliaţi prin care s-ar putea limita dreptul la avort şi a subliniat că România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere.
16:00
Marketingul de succes pe social media. Cum să-ți crești afacerea organic, pe Instagram și pe TikTok, fără conținut plătit # StirileProtv.ro
Marketingul online cu accent pe social media este și despre cum se creează o comunitate în jurul brandului, cum se poate crește organic, cum se poate face conținut cu potențial viral.
15:40
Plângere penală după un site promitea înscrierea rapidă contra cost în programul Rabla. Avertismentul AFM # StirileProtv.ro
Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.
15:40
Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: tot ce trebuie să știi despre scrutin, partide și mizele politice # StirileProtv.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 sunt programate să aibă loc pe 28 septembrie. Totul despre mizele scrutinului, partidele politice, candidații și importanța scrutinului de peste Prut.
15:40
Răspunsul ANM cu privire la asocierea dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii # StirileProtv.ro
După ce președintele Trump a declarat că există o legătură dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut studii pe acest subiect de la ANM.
15:20
Norvegia a acuzat Rusia că i-a încălcat de trei ori spaţiul aerian anul acesta. „Este inacceptabil” # StirileProtv.ro
Guvernul norvegian a acuzat, marţi, că aeronave ruse au încălcat spaţiul aerian al acestei ţări scandinave - în trei rânduri - anul acesta, incidente pe care Oslo le respinge drept ”inacceptabile”, relatează AFP.
15:10
Ce scrie în prospectul paracetamolului vândut în România. Singura indicație pentru femeile gravide # StirileProtv.ro
Paracetamolul, un medicament folosit și în România pentru tratarea durerilor ușoare și moderate, dar și a febrei, a ajuns în centrul dezbaterilor după o declarație a lui Donald Trump care a stârnit controverse.
