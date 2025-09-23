Mihai Rotaru a venit cu explicația: „A avut o ofertă bună din Turcia”
Gazeta Sporturilor, 23 septembrie 2025 21:50
Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, a explicat de ce Ștefan Baiaram a început pe bancă meciul cu Oțelul, scor 0-1.Conform finanțatorului echipei oltene, Rădoi ar fi vrut să-l protejeze pe Baiaram, care a avut o ofertă din Turcia, refuzată de clubului alb-albastru. Propunerea primită de Craiova nu ar fi fost însă suficient de mare, motiv pentru care vedeta echipei a rămas în Bănie. ...
• • •
Acum 5 minute
22:30
Mihai Rotaru, detalii de culise despre situația lui Mitriță: „Eu am vorbit cu el” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova și un apropiat al lui Alexandru Mitriță (30 de ani), a vorbit în premieră despre retragerea de la națională a fostului fotbalist din Bănie.Extrema stânga a anunțat prin intermediul unei scrisori că nu va mai veni la acțiunile echipei României. Jucătorul lui Zhejiang FC s-a retras după 26 de meciuri și 4 goluri înscrise sub „tricolor”. ...
Acum 15 minute
22:20
Dragoș Nedelcu, discurs furibund după debutul la Steaua: „M-au lăsat la greu, adevărul va ieși la suprafață” # Gazeta Sporturilor
Dragoș Nedelcu (28 de ani), noul mijlocaș al Stelei, a debutat oficial în tricoul roș-albaștrilor la meciul pierdut de echipa lui Daniel Oprița cu Chindia Târgoviște, scor 0-3, în etapa a 7-a din Liga 2.Mijlocașul de 28 de ani a vorbit despre primirea fanilor, perioada dificilă prin care a trecut, dar și despre alegerea de a juca în Liga 2. ...
Acum 30 minute
22:10
Noni Madueke (23 de ani), extrema dreapta de la Arsenal, s-a accidentat în derby-ul cu Manchester City din Premier League, scor 1-1. Englezul a jucat doar o repriză cu „cetățenii”.Madueke a fost adus ca rezervă a lui Saka, însă, în absența lui Bukayo, a acoperit postul în ultimele 5 meciuri ale „tunarilor”. Noni a fost titular începând cu etapa a doua din Premier League, jucând din primul minut și cu Bilbao, în UCL. ...
Acum o oră
21:50
21:50
Daniel Oprița, EXPLOZIV! Și-a făcut praf jucătorii, după al doilea eșec al Stelei: „Jaloane! Să n-ai un pic de rușine? Ne-am făcut de râs” # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a oferit prima reacție după cel de-al doilea eșec stagional al echipei sale. Steaua a fost învinsă fără drept de apel de Chindia Târgoviște, 0-3, în ultimul meci al etapei 7 din Liga 2. La final, tehnicianul „militarilor” a răbufnit la adresa jucătorilor săi.Antrenorul i-a acuzat de lipsă de atitudine și determinare. ...
21:40
Partenerul de afaceri al lui Dan Șucu dezvăluie: „Nu credeam c-o să se facă investiția. Nu-i nimeni în spate” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a vorbit despre cum a decis Dan Șucu să investească în fotbalul italian și cum s-a ivit oportunitatea preluării clubului Genoa în decembrie 2024, achiziționând pachetul majoritar de acțiuni pentru 40 de milioane de euro. Partenerul său din conducerea Rapidului a mărturisit că este nefondat zvonurile că în spatele afaceristului român s-ar aflat banii altcuiva și că el ar fi folosit numai ca un paravan. ...
Acum 2 ore
21:20
Vestea mult așteptată de fanii Interului: s-a semnat contractul! » Detaliile noii investiții la echipa lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter și AC Milan au anunțat în această seară că au parafat contractul cu Foster + Partners și MANICA, care au primit sarcina de proiecta noul stadion pe care să joace meciurile de acasă echipele din Milano. ...
21:10
Titularul lui Inter s-a lămurit în privința lui Cristi Chivu: „Este diferit față de Simone Inzaghi. Mă gândeam că....” # Gazeta Sporturilor
Francesco Acerbi (37 de ani) și-a spus impresiile făcute după mai bine de 100 de zile de la numirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică a lui Inter. Stoperul italian a realizat și o comparație cu fostul antrenor al nerazzurrilor, Simone Inzaghi, și ce s-a schimbat la echipa care a pierdut ultima finală de Champions League.Acerbi a fost mereu titular cu Chivu în cele patru etape trecute din Serie A și doar la 1-2 cu Udinese nu a prins finalul de meci în teren. ...
21:00
Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza controversată din finalul meciului Oțelul - Universitatea Craiova 1-0, când moldovenii au cerut lovitură de la 11 metri pentru un posibil henț.În minutul 90+3, Mihnea Rădulescu a trimis o centrare periculoasă în careul gălățenilor. Mingea a fost respinsă de Neicu, cel care a părut că a comis henț.Deși oltenii au cerut penalty, „centralul” Horațiu Feșnic nu a acordat penalty. ...
21:00
Rivala din Spania l-a ironizat pe Vinicius, după gala Balonului de Aur: „O voi face de 10 ori dacă va fi nevoie. Ei nu sunt pregătiți” # Gazeta Sporturilor
Ousmane Dembele este câștigătorul ediției cu numărul 69 a Balonului de Aur, însă reacțiile după încoronarea internaționalului francez au fost diverse. Printre ele s-a remarcat postarea ironică a celor de la Real Betis, care au profitat de moment pentru a-l înțepa pe starul lui Real Madrid, Vinicius Junior.Clubul din Sevilla a folosit chiar cuvintele brazilianului, rostite anul trecut, pentru a-l înțepa pe fostul jucător al celor de la Flamengo. ...
21:00
Rapid a pierdut duminică primul meci din acest sezon. Formația antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) a fost învinsă de Hermannstadt, scor 1-2, în etapa 10 din Superliga. Îndepărtat la finalul sezonului trecut, Cristi Săpunaru (41 de ani), a postat un mesaj subtil pe rețelele de socializare.Nu e liniște în Giulești după primul eșec al sezonului. Deși avea 1-0 în minutul 78, Rapid a primit două goluri pe final și n-a reușit să se apropie de liderul Craiova. ...
Acum 4 ore
20:30
În Turcia, Mourinho este acuzat că a „trădat-o” pe Fenerbahce » Replica portughezului după revenirea la Benfica: „Nu am venit pentru bani” # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Jose Mourinho (62 de ani) de la Fenerbahce continuă să genereze scandal în Turcia. Fostul internațional și actual comentator TV, Sinan Engin (60 de ani), l-a acuzat public pe tehnicianul portughez că s-a întâlnit cu avocații Benficăi chiar în perioada în care clubul din Istanbul disputa manșa decisivă a play-off-ului Ligii Campionilor, la Lisabona. ...
20:30
Mesajul lui Lamine Yamal la nici 24 de ore după Gala Balonului de Aur: „Planul lui Dumnezeu este perfect” # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal, starul de 18 ani al Barcelonei, a avut o reacție elegantă după ce a ratat Balonul de Aur 2025, trofeu câștigat de Ousmane Dembele (28 de ani). Spaniolul a obținut, în schimb, pentru a doua oară consecutiv Trofeul Raymond Kopa, distincția acordată celui mai bun tânăr jucător din lume. ...
20:00
Titularul CFR-ului a ajuns pe masa de operație: „Îl așteptăm cu nerăbdare înapoi pe teren!” # Gazeta Sporturilor
Simao Rocha (24 de ani), fundașul stânga al celor de la CFR Cluj, a fost operat cu succes după ce a acuzat probleme medicale în acest sezon la genunchi. Apărătorul a suferit o intervenție chirurgicală în Portugalia și e așteptat să revină pe teren.Anunțul a fost făcut de vicecampioana României, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare. ...
20:00
„PLAT!” Primele concluzii ale olandezilor despre Dennis Man: „Aparent nu este suficient” » PSV vrea să întărească postul românului # Gazeta Sporturilor
Dennis Man, 27 de ani, transferat în această vară de PSV de la Parma pentru 8,5 milioane de euro, nu a reușit încă să impresioneze în primele apariții în tricoul campioanei en titre a Țărilor de Jos. GSP a stat de vorbă cu Aron Kattenpoel, jurnalist la sportnieuws.nl, care remarcă potențialul fotbalistului român, în special pericolul pe care îl poate crea prin driblingurile sale, dar descrie debutul acestuia la Eindhoven drept „plat”. ...
19:40
Vestea mult așteptată de fanii Interului lui Chivu: s-a semnat contractul! » Detaliile noii investiții strategice # Gazeta Sporturilor
19:20
Aitana Bonmati a scris istorie în fotbalul feminin. Câștigătoarea Balonului de Aur: „Ei doi au fost idolii mei” # Gazeta Sporturilor
Aitana Bonmati (27 de ani), mijlocașul Spaniei și al Barcelonei, a primit Balonul de Aur și pentru sezonul 2024-2025, fiind al treilea trofeu consecutiv de acest gen câștigat de fotbalistă.După trei Baloane de Aur câștigate consecutiv, Aitana a intrat în istorie. Nicio jucătoare nu a mai reușind acesta perfomanță. În fotbalul masculi, doar Lionel Messi și Michel Platini au mai câștigat trei trofee consecutive. ...
19:20
Victor Angelescu, intervenție explozivă împotriva lui Florin Manea: „Zero respect! Încearcă să fraudeze pe toată lumea! Știm antecedentele lui” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, l-a criticat pe Florin Manea în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, ce urmează să fie difuzată miercurea viitoare, de la ora 16:00.Replica lui Angelescu vine după ce agentul FIFA și fan al Rapidului a declarat că Alex Dobre nu mai are viață în Giulești, după ce s-a certat cu câțiva suporteri, în urma eșecului cu 1-2 împotriva lui Hermannstadt. ...
19:20
A costat 125 de milioane de euro și încă nu impresionează: „Nu contează ce spun alții” # Gazeta Sporturilor
Florian Wirtz (22 de ani) a fost una dintre marile achiziții ale lui Liverpool în această vară, însă până acum a dezamăgit și are doar un assist în șapte meciuri.Germanul a fost a doua cea mai scumpă achiziție a acestei veri (125 milioane de euro), prima fiind Alexander Isak, tot la Liverpool (150 milioane de euro). Cu toate acestea, primele evoluții au lăsat mult de dorit și au atras deja unele critici. ...
19:00
Panduru trage un semnal de alarmă pentru antrenorul din Superliga: „Pedalezi pe loc” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a ținut să-l atenționeze pe Mihai Teja (47 de ani), tehnicianul celor de la Metaloglobus. Nou-promovata este ultima în Superliga, cu 3 puncte după primele 10 etape.Metaloglobus a șocat fotbalul românesc la începutul lunii iunie, atunci când a promovat pentru prima dată în istorie în Superliga, însă micuța formație face față cu greu la acest nivel. ...
19:00
Fostul jucător al lui Manchester United, de 4 ori campion, condamnat la închisoare # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș al lui Manchester United, Anderson, a fost condamnat la închisoare, din cauza neplății pensiei alimentare. Brazilianul în vârstă de 37 de ani a fost obligat de o instanță din Porto Alegre să achite o datorie de 143 de mii de lire sterline.Conform deciziei, Anderson va petrece 30 de zile în spatele gratiilor, în condiții stricte, dacă nu achită suma până la termenul impus de instanță, potrivit Mirror. ...
19:00
Răzvan Lucescu este recordmanul competiției! » FCSB a contribuit cu 19% la statistica antrenorului de la PAOK # Gazeta Sporturilor
PAOK începe mâine seară a zecea campanie în Europa League și a treia sub conducerea tehnică a lui Răzvan Lucescu. Formația din Salonic debutează de la ora 19:45 pe teren propriu contra celor de la Maccabi Tel Aviv. Prima adversară din grupă va însemna al 23-lea meci în această competiție (livetext pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) pentru românul de 56 de ani. ...
19:00
Bilanțul după 10 etape: oltenii domină campionatul, UTA și Botoșani surprind, iar marile favorite își caută identitatea pierdută.Craiova e lider meritatUniversitatea este liderul incontestabil al Superligii după primele 10 etape. Echipa lui Mirel Rădoi e complet schimbată față de sezonul trecut: lot mai numeros, jucători mai valoroși, sistem de joc modern și o mentalitate mult mai solidă.Cel mai important aspect: echipa nu mai depinde de un singur jucător. ...
18:40
Scandal după „Clasicul” Marseille - PSG » Un jucător al parizienilor, lovit de un agent de securitate # Gazeta Sporturilor
Meciul Olympique Marseille – Paris Saint-Germain, disputat luni seara pe „Stade Velodrome”, s-a încheiat cu o scenă incredibilă. La finalul partidei câștigate de OM cu 1-0, sărbătoarea gazdelor a fost umbrită de un incident violent: fundașul parizienilor Lucas Beraldo (21 de ani) a fost lovit de un agent de securitate.Prin golul marcat de Nayef Aguerd în minutul 5, Olympique Marseille a obținut primul succes pe teren propriu împotriva lui PSG după 14 ani. ...
Acum 6 ore
18:30
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central al lui Tottenham, ar urma să revină pe teren la jumătatea lunii octombrie, potrivit lui Florin Manea, agentul lui. Internaționalul român nu a mai jucat din ianuarie.La începutul anului, pe 30 ianuarie, Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat într-un meci cu Elfsborg, scor 3-0, din Europa League. A fost operat, apoi a început lungul proces de recuperare. ...
18:20
E gata! Cristi Pustai semnează, la trei săptămâni după ce a fost demis: „Îl așteptăm” # Gazeta Sporturilor
Demis de Gloria Bistrița, Cristi Pustai (57 de ani) e pregătit pentru o nouă experiență în fotbalul românesc. Antrenorul o va prelua pe Ceahlăul Piatra Neamț, formație aflată pe locul 13 în Liga 2, cu 10 puncte după primele 7 etape.Ceahlăul a rămas fără „principal” după eșecul neverosimil din etapa 3, 0-8 pe terenul Concordiei Chiajna. Italianul Marco Veronese a fost dat afară, iar interimatul l-a asigurat „secundul” Valentin Avădanei. ...
18:10
Gică Popescu are o speranță, după retragerea lui Mitriță de la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Gică Popescu, fostul căpitan al României, a reacționat după retragerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de la echipa națională.Jucătorul lui Zheijang a anunțat prin intermediul unei scrisori că nu vrea să mai joace pentru echipa națională. Și-a pus decizia pe seama distanței dintre China, țara în care joacă, și România. ...
18:00
După o pauză de 2 ani, Barcelona poate reveni pe Camp Nou » Ultimele detalii din Spania: „Mai sigur decât cel din 1957” # Gazeta Sporturilor
Vicepreședinta FC Barcelona, Elena Fort (55 de ani), a susținut marți o conferință de presă în care a oferit noi detalii despre stadiul lucrărilor de pe Camp Nou. Clubul așteaptă eliberarea unui document care ar permite revenirea echipei pe noua arenă duminică, la meciul cu Real Sociedad. Dacă actele nu vor fi aprobate la timp, partida se va disputa pe Stadionul Olimpic din Montjuic, arena pe care catalanii au evoluat în tot acest timp. ...
17:50
Real Madrid joacă în deplasare cu Levante, de la ora 22:30, în etapa #6 din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Levante - Real Madrid, live de la 22:30Click AICI pentru statisticiLevante - Real Madrid, echipe probabileLevante: Ryan - Toljan, Moreno, Elgezabal, Sanchez - Alvarez, Arriga, Rey, Martinez Andres - Eyong, RomeroAntrenor: Julian CaleroReal Madrid: Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Ceballos,, ...
17:50
Investește la Dinamo și a numit jucătorul preferat: „Kopic construiește echipa în jurul lui” # Gazeta Sporturilor
Gelu Sulugiuc, acționarul lui Dinamo care a preluat 5% din pachetul de acțiuni al Red&White, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” și unul dintre cei mai în formă jucători din acest sezon.În 10 meciuri, Cîrjan a marcat de două ori și a oferit trei assist-uri. Întrebat despre jucătorul preferat de la Dinamo, Gelu Sulugiuc l-a nominalizat pe fotbalistul crescut de Arsenal. ...
17:40
17:40
Defensivă compactă, centru puternic, joc fără faulturi » Cine este Go Ahead Eagles, revelația Olandei, care a scris istorie în 2025 # Gazeta Sporturilor
În așteptarea revirimentului din campionat, FCSB își propune să înceapă cu dreptul o nouă aventură europeană în Europa League. Roș-albaștrii pornesc la drum în Estul Olandei, la Deventer, acolo unde vor înfrunta un adversar fără nume, dar incomod. GSP a pregătit o analiză amplă, care trece în revistă istoricul clubului olandez, stilul de joc, punctele forte și vulnerabilitățile, precum și istoricul recent. ...
17:30
Premieră la standarde NATO pentru România: cum arată primul blindat militar 4x4 produs în țara noastră # Gazeta Sporturilor
La Uzina Automecanică Moreni prinde contur VLAH (Vehicul de Luptă Autonom Hidramat), primul blindat 4x4 proiectat și construit în România. Prototipul se află într-o fază avansată: șasiul este aproape încheiat, în proporție de 98%, inclusiv cu instalația electrică montată, iar spațiul destinat transportului este deja gata. ...
17:20
Ionuț Lupescu, după ce Mitriță a spus adio naționalei: „E un singur lucru important” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu, 74 de selecții pentru România, a vorbit la GSP Live despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.În vârstă de 30 de ani, Mitriță, extremă stânga, a anunțat prin intermediul unei scrisori că nu va mai evolua la prima reprezentativă.Mitriță a invocat faptul că în acest moment evoluează în China, la Zheijang FC, iar distanța ar face prezența la națională greu de onorat. ...
17:20
Directorul tehnic al lui Aston Villa, Ramon Rodriguez Verdejo, cunoscut sub numele de Monchi, a părăsit echipa antrenată de Unai Emery, plătind prețul pentru startul slab din Premier League.Fostul portar spaniol a părăsit Aston Villa după doi ani, perioadă în care a avut un impact pozitiv asupra echipei, cele mai mari performanțe fiind revenirea în Liga Campionilor și parcursul din Conference League, unde s-a oprit în semifinale. ...
17:20
De Zerbi s-a descărcat după ce a bătut-o pe PSG: „Nu pot suporta puterea și de aceea mă bucur de victorie” # Gazeta Sporturilor
Roberto De Zerbi s-a dezlănțuit după ce a reușit primul succes împotriva lui PSG, 1-0 în derbyul de luni seară, jucat pe Velodrome. Antrenorul lui Marseille a mărturisit că pentru astfel de momente a ales să lucreze în Ligue 1: „Eu trăiesc totul la maximum. Am vrut să vin aici ca să o înving pe Paris Saint-Germain. Ei reprezintă puterea și nu-mi place asta. Așteptam această seară...”. ...
17:10
Toto Wolff a recunoscut că Bottas a fost aproape să concureze la Baku + I-a lăudat pe Russell și Antonelli # Gazeta Sporturilor
Directorul general al Mercedes-Benz, Toto Wolff (53 de ani), a recunoscut că Valtteri Bottas l-ar fi putut înlocui pe George Russell la Marele Premiu al Azerbaidjanului, deoarece britanicul s-a simțit rău înaintea circuitului de la Baku.Russell s-a îmbolnăvit de gripă, iar echipa sa a întâmpinat dificultăți din cauza răgușelii sale. ...
17:10
Terence Crawford (37 de ani) va trebui să renunțe la titlul WBA. Deoarece a trecut la o categorie superioară, nu va mai putea deține centura la super semimijlocie.Terence Crawford a zguduit lumea boxului cu victoria lui uimitoare, prin decizie unanimă, împotriva superstarului mexican Saul "Canelo" Alvarez.Pe 13 septembrie, pe stadionul Allegiant din Las Vegas, el a cucerit titlurile IBF, WBA, WBC și WBO la categoria supermijlocie. ...
16:50
Dublu coșmar pentru Dan Șucu » Explicația din spatele imaginilor virale cu el împietrit: ce le-a zis apropiaților # Gazeta Sporturilor
Imaginile cu Dan Șucu, acționarul principal al Rapidului, împietrit, cu privirea în gol, la finalul meciului cu Hermannstadt, pierdut în prelungiri de echipa lui, au devenit virale.O explicație ar fi că omul de afaceri suferise o a doua lovitură, aproape copie la indigo cu cea din Giulești, cu numai o zi în urmă, cu Genoa, cealaltă echipă la care este acționar majoritar.VIDEO. Genoa a condus, dar a pierdut în prelungiri. ...
16:40
Planul celor de la FCSB, dat peste cap pe ultima sută de metri » Titularul ratează meciul cu Go Ahead Eagles # Gazeta Sporturilor
FCSB debutează la mijlocul acestei săptămâni în grupa unică din Europa League, în deplasare, în Țările de Jos, contra celor de la Go Ahead Eagles, iar înaintea acestui meci campioana României a primit vestea că nu poate conta nici la acest joc pe serviciile lui Adrian Șut (26 de ani), mijlocaș accidentat la echipa națională în urmă cu două săptămâni. Go Ahead Eagles - FCSB, primul meci din grupa unică de Europa League, are loc joi, 25 septembrie, de la ora 19:45. ...
Acum 8 ore
16:30
Selecționerul Austriei, în spital » Va lipsi la revanșa cu România din 12 octombrie? # Gazeta Sporturilor
Naționala Austriei ar face deplasarea în România pentru partida retur din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 fără Ralf Rangnick. Selecționerul de 67 de ani nu se simte bine după operația la picior, din cauza căreia are dificultăți la mers, și de aceea a decis să se interneze, așa cum anunță cotidianul BILD. ...
16:20
Cifrele îl definesc exact pe semnatarul epistolei expediate din ChinaAproape în același timp în care scrisoarea în ton căutat lacrimogen pleca din China, din București pornea către Marele Zid convocarea lui Mitriță pentru proxima acțiune a tricolorilor, cea din octombrie. E vorba de o listă preliminară, dar numele lui Mitriță a fost scris pe ea. ...
16:20
A decedat legendarul tenismen învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros 1973 # Gazeta Sporturilor
Nikola Pilic, legendarul tenismen și antrenor croat, a decedat marți, 23 septembrie, la vârsta de 86 de ani, în Rijeka, Croația. Acesta jucase în finala Roland Garros din 1973, pierdută în fața românului Ilie Năstase.Federația Croată de Tenis a confirmat marți dimineața că Nikola Pilic, fost tenismen și antrenor cu rezultate impresionante, a decedat în Rijeka, un oraș din nord-vestul Croației, la vârsta de 86 de ani. ...
16:20
Selecționerul Austriei, în spital: a luat o bacterie! » Va lipsi Rangnick la revanșa cu România din 12 octombrie? # Gazeta Sporturilor
16:20
Florin Răducioiu (55 de ani) este noul ambasador al celor de la Autoklass. Singurul jucător român care a evoluat în cele cinci mari campionate din Europa a primit un Volkswagen Tiguan R-Line.Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai fotbalului românesc punctează în viața privată. După parteneriatul pe care îl are de câțiva ani cu casa de pariuri Superbet, Florin Răducioiu a semnat un nou contract, devenind ambasadorul Autoklass. ...
16:00
Dinamo - Veszprem, meci de gală pentru campioana României în Liga Campionilor » Maghiarii sunt super-favoriți # Gazeta Sporturilor
Dinamo joacă miercuri pe teren propriu în etapa a 3-a din Liga Campionilor cu Veszprem. Meciul începe la ora 19:45 și va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și Digi Sport 3.Dinamo a pierdut primele două meciuri din Liga Campionilor cu Sporting (30-33) și Kolstad (31-28), și este în pericol să nu-și îndeplinească obiectivul european, calificarea între primele 12 formații din Liga Campionilor. ...
15:40
CSM Corona Brașov, dueluri contra campioanei Ucrainei în preliminariile FIBA Europe Cup » Galben-albaștrii ar putea ajunge în grupă cu CSM Oradea # Gazeta Sporturilor
CSM Corona Brașov, ocupanta locului 5 în stagiunea 2024-2025 a Ligii Naționale de Baschet Masculin, va evolua, în această săptămână, în preliminariile FIBA Europe Cup, a patra competiție continentală, având-o ca adversară pe BC Dnipro, campioana Ucrainei.La finalul ediției precedente, CSM Corona Brașov a învins-o de două ori pe FC Argeș Basketball și a încheiat sezonul 2024-2025 pe poziția a 5-a în campionat. ...
15:30
Schimbare! Cine transmite la TV Go Ahead Eagles - FCSB, debutul campioanei României în grupa din Europa League # Gazeta Sporturilor
FCSB, campioana României, debutează la mijlocul acestei săptămâni în grupa unică din Europa League, în deplasare, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Meciul de joi seara, 25 septembrie, este programat de la ora 19:45 și va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro. La TV, debutul roș-albaștrilor în faza grupei unice va fi transmis de două posturi TV, la fel cum s-a întâmplat și în precedentul sezon european. ...
15:20
Cele mai tari dueluri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Află care sunt ponturile pentru partidele de diseară # Gazeta Sporturilor
Astăzi sunt programate o serie de partide interesante în Spania și Portugalia, printre acestea numărându-se Levante - Real Madrid, Sevilla - Villarreal și Benfica - Rio Ave. Cel de-al doilea meci al lui Mourinho pe banca celor de la Benfica scoate în calea „vulturilor” un adversar accesibil, Rio Ave, care nu are nicio victorie în noul sezon. Benfica are un bilanț excelent contra acestei formații. În ultimele 15 întâlniri a adunat 14 victorii și un rezultat de egalitate. ...
