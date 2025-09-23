Manole, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică

16:40

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul precizează că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri şi este absolut esenţial pentru administraţia fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze fraudele.