Manole, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică
News.ro, 23 septembrie 2025 21:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, despre legea salarizării, că vede posibilă intrarea în vigoare în 2026, el arătând că a solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru şi vor avea un draft şi va fi o discuţie lungă, serioasă cu sindicate, patronate, pentru că îşi propune să respecte la linie procedura de consultare publică.
• • •
Acum 5 minute
22:30
Trump afirmă că Kievul poate recâştiga „întreaga Ucraină” după discuţiile cu Zelenski de la New York # News.ro
Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina - şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.
Acum 15 minute
22:20
Elena Udrea: Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care încearcă să joace # News.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că observă o schimbare în Justiţie în prezent şi consideră că ”nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea”.
22:20
Abia recuperat după o leziune la adductori, mijlocaşul ofensiv al echipei Chelsea, Cole Palmer, este din nou accidentat.
Acum 30 minute
22:10
Procurorul general, întrebat ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă: Persoana poate dobândi o altă calitate şi putem dispune orice alte măsuri necesare, condiţionate de calitatea de europarlamentar # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor. De asemenea, procurorii pot dispune şi alte măsuri necesare în această cauză, care sunt condiţionate în acest moment de calitatea de europarlamentar a Dianei Şoşoacă.
22:10
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia # News.ro
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a lansat invazia neprovocată la scară largă a Ucrainei în 2022, relatează CNN.
22:10
Udrea crede că dosarul Năstase a fost politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului: Amintiţi-vă că în rapoartele MCV făcute de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea aproape explicit că Năstase trebuie condamnat # News.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că dosarul lui Adrian Năstase a fost unul politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. ”Amintiţi-vă că în rapoartele MCV care veneau de la Bruxelles şi care erau făcute fix de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat”, afirmă ea.
Acum o oră
21:50
21:40
UPDATE - Incendiu la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei/ Au fost alertate zece autospeciale de stingere, numărul fiind apoi suplimentat/ Au fost emise mesaje RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul fiind suplimentat. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei. Ulterior, a fost emis un nou mesaj, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.
21:40
UPDATE - Vâlcea: Incendiu la două anexe din apropiere de Conacul lui Maldăr, monument istoric/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la două anexe din apropiere de Conacul lui Maldăr, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
21:40
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că PSD speră la un consens în coaliţie pentru măsurile cu care a venit în spaţiul public şi care prevăd beneficii pentru primul loc de muncă, pentru tineri, şi sprijin pentru mamele cu trei copii, el arătând că discuţiile ar putea avea loc la finalul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare.
21:40
Manole: O decizie nefavorabilă a CCR ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea şi neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii şi un nou efort, rapid, pentru a veni cu o nouă propunere / Secundar este şi soarta noastră politică # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că o decizie nefavorabilă a CCR privind pensiille magistraţilor ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea şi neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii şi un nou efort, rapid, pentru a veni cu o nouă propunere care să treacă de controlul de constituţionalitate, iar secundar este şi soarta politică a unora sau altora. Despre o demisie a premierului, Manole a spus că ”este un calcul personal, individual, iar discuţiile, declaraţiile, deciziile fiecăruia sunt o chestiune liberă”.
21:40
Elena Udrea, despre autorul fotografiilor de la Paris în care apare cu fosta şefă DIICOT Alina Bica: Oficial nu am aflat, dar neoficial ştim. Au fost serviciile româneşti, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze # News.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în care ea apare alături de procurorul-şef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, şi care au fost publicate în 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar şi cu sprijinul serviciilor franceze.
Acum 2 ore
21:30
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului # News.ro
Experţi independenţi ai ONU au solicitat FIFA şi UEFA, forurile conducătoare ale fotbalului mondial şi european, să suspende Israelul, relatează AFP.
21:30
Vâlcea: Incendiu la Conacul lui Maldar, monument istoric/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Maldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
21:30
Trump „crede” că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # News.ro
Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.
21:20
Rogobete: Protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu e doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală/ Sunt paşi concreţi care pot însemna, pentru un copil, şansa la o dezvoltare echilibrată şi la o viaţă ferită de adicţii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu reprezintă doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală, el menţionând paşi concreţi pe care ministerul i-a făcut în acest sens. ”Acestea nu sunt doar proiecte pe hârtie. Sunt paşi concreţi care schimbă vieţi şi care pot însemna, pentru un copil, şansa la o dezvoltare echilibrată şi la o viaţă ferită de adicţii”, adaugă el.
21:10
Echipa Chindia Târgovişte a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Steaua, în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a.
21:00
Acum 4 ore
20:30
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus # News.ro
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre privind scăderea subvenţiei acordată de Primăria Timişoara companiei Colterm. Proiectul a trecut cu voturile consilierilor locali de la USR şi un vot din partea unui consilier local AUR.
20:20
Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă # News.ro
Fostul star al tenisului mondial Rafael Nadal a declarat, marţi, că o imaginea a sa, creată de inteligenţa artificială, a fost utilizată fără permisiunea sa de către platforme care difuzează reclame mincinoase.
20:20
Trump atacă neînfrânat, la Adunarea Generală, ONU şi Europa şi cere întregii lumi să-i urmeze agenda antimigraţie şi climato-sceptică # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac neînfrânat atât împotriva ONU. cât şi Europei, şi a îndemnat întreaga lume să-i urmeze agenda împotriva imigraţiei şi climato-sceptică, relatează AFP.
20:10
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: În Italia, vineri este programată o grevă în transportul aerian # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor.
20:00
Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie.
20:00
Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale făcute săptămâna trecută / Aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru # News.ro
Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale făcute săptămâna trecută, la nivel naţional, iar aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru sau că nu respectau timpul de muncă şi de odihnă.
19:40
Vrancea: Femeie sechestrată şi agresată, salvată de poliţiştii din Odobeşti/ Intervenţia, după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # News.ro
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.
19:30
OCDE a îmbunătăţit prognoza de creştere economică globală şi a SUA, pe fondul rezilienţei neaşteptate a economiilor # News.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi-a îmbunătăţit marţi estimările privind evoluţia economiei mondiale, după ce mai multe state s-au dovedit mai reziliente decât se anticipa în prima jumătate a anului, transmite Reuters.
19:20
Încă în cursa pentru Turneul Campioanelor de la sfârşitul anului, jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (locul 12 mondial) a anunţat, marţi, pe reţelele sociale că îşi încheie sezonul.
19:10
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu-l ajută să oprească războaie # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press.
19:10
Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit”, a arătat el.
19:00
Ialomiţa: Bărbat bănuit că a agresat sexual o fată de 12 ani, inclusiv într-un autobuz, arestat preventiv # News.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa, a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o fată de 12 ani, inclusiv într-un autobuz care circula în municipiul Urziceni.
19:00
Secret Service destructurează la New York o reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM, capabile să ameninţe Adunarea Generală a ONU # News.ro
O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM, capabile să paralizeze telecomunicaţiile la New York, a fost destructurată înaintea începerii Adunării Generale a ONU, anunţă marţi autorităţile americane, relatează AFP.
18:40
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv/ Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.
18:40
Timişoara: Femeie rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un tramvai/ Victima circula regulamentar # News.ro
O femeie de 47 de ani a fost rănită şi transportată de urgenţă la spital, marţi seară, după ce maşina în care se afla şi cu care circula regulamentar a fost lovită de un tramvai, la Timişoara. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în altul, care era oprit pentru a acorda prioritate pietonilor.
Acum 6 ore
18:30
18:20
Autoritatea în Comunicaţii lansează în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029. ”Valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice” # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că lansează, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru dezvoltarea unui sector poştal competitiv, inovator şi orientat către nevoile utilizatorilor. Potrivit autorităţii, dacă ritmurile actuale de creştere se menţin, valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice.
18:20
Directorul sportiv al Aston Villa, Monchi, urmează să părăească acest post. Venit în 2023, el a propulsat echipa în Liga Campionilor, dar în prezent clubul se confruntă cu probleme financiare.
18:00
Brăila: Bărbat reţinut după ce a intrat în curtea unui vecin, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă, după o ceartă/ După ce victima a căzut, agresorul a tăiat-o cu un cutter # News.ro
Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă. În timp ce victima era la pământ, el a continuat lovituri şi a tăiat-o cu un cutter în zona cervicală şi la o ureche.
17:40
Timişoara: Băiat de 6 ani, găsit mort în baie/ El s-ar fi înecat în cadă, lângă el fiind şi un uscător de păr, în priză # News.ro
Un băiat de 6 ani din Timişoara a murit, marţi, după ce s-ar fi înecat în baia locuinţei. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi au găsit şi un uscător de păr, în priză, în cada în care s-a înecat copilul. Mama băiatului susţine că l-a lăsat nesupravegheat zece minute.
17:40
Volei masculin: Serbia, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, eliminată de Iran în optimile Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala Serbiei, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, a pierdut, marţi, cu reprezentativa Iranului, scor 2-3, în optimile Campionatului Mondial, şi a ratat calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.
17:30
IULIUS investeşte 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa – 38 de hectare contaminate din centrul Constanţei vor fi transformate într-un proiect de regenerare urbană # News.ro
Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experţi de mediu, a demarat cel mai amplu proiect de bioremediere din Europa al unui investitor privat, cu scopul de a reda Constanţei un teren din inima oraşului, poluat şi inactiv de peste un deceniu.
17:30
Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere/ Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora când era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles. ”O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere”, susţine ea despre citaţie, adăugând: ”Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”.
17:30
Yamal l-a felicitat pe Dembele pentru câştigarea Balonului de Aur: Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf # News.ro
Lamine Yamal, care s-a clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur, a ţinut să-l felicite pe Ousmane Dembélé, câştigătorul ediţiei 2025, pe reţelele sale de socializare.
17:00
Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate, la întâlnirea cu liderii coaliţiei iar aceştia s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog / Coaliţia continuă în formula actuală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, la întâlnirea de marţi cu liderii coaliţiei iar aceştia s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, anunţă Administraţia Prezidenţială. Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului, mai anunţă Cotroceniul.
16:50
Nicoleta Pauliuc (PNL): Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii. Amendamentul, adoptat în Comisia de buget-finanţe din Senat # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) anunţă marţi că în comisia de buget-finanţe din Senat a fost aprobat amendamentul prin care bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii.
16:50
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism, dezminte Organizaţia Mondială a Sănătăţii sugestii ale lui Donald Trump # News.ro
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol şi autism, iar vaccinurile nu provoacă această tulburare, contrar sugestiilor administraţiei Trump, anunţă marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP.
16:40
Nazare, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei: Am introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul precizează că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri şi este absolut esenţial pentru administraţia fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze fraudele.
16:40
Ministrul Mediului: Administraţia Fondului pentru Mediu, plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site prin care se promitea cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că Administraţia Fondului pentru Mediu a făcut o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site prin care se promitea cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.
Acum 8 ore
16:20
Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la 87 de ani. În 1973, el a fost învins de Ilie Năstase în finala de la Roland Garros # News.ro
Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat, marţi, federaţia croată de tenis.
16:00
Institutul Diplomatic Român prezintă motivele pentru care nu se impune desfiinţarea sa: Costurile legate de funcţionare sunt extrem de reduse, există practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice # News.ro
Institutul Diplomatic Român prezintă marţi motivele pentru care nu se impune desfiinţarea sa, pecum costurile legate de funcţionare sunt extrem de reduse şi practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice.
16:00
Baraj al Administraţiei Apele Române, la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă / Populaţia, inclusiv din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza, alimentată în continuare # News.ro
Acumularea Paltinu este la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă, anunţă, marţi, Administraţia Naţională Apele Române. Instituţia precizează că populaţia, inclusiv din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza, va fi alimentată în continuare.
