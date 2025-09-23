Ce a vorbit Alex Mitriță cu nașul Rotaru înainte de a-și anunța retragerea de la națională: „Trebuie să te știi cum să te porți cu el. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă”

Fanatik, 23 septembrie 2025 21:50

Mihai Rotaru, detalii despre situația lui Alex Mitriță. Ce spune patronul Universității Craiova despre retragerea fotbalistului de la echipa națională.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 15 minute
22:20
Andrei Rațiu, idol la Rayo Vallecano! Imagini superbe cu fotbalistul român Fanatik
Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Rayo Vallecano. Campionatul spaniol a postat o imagine superbă cu fundașul lateral român.
22:20
Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile roș-albaștrilor Fanatik
Pentru FCSB urmează întâlnirea din deplasare cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei unice de Europa League. Cine transmite jocul la TV.
Acum 30 minute
22:10
Florin Bratu, eroul lui Dinamo în victoria istorică împotriva lui Everton: “Am topit caramelele” Fanatik
Florin Bratu a rememorat victoria lui Dinamo cu 5-1 în fața lui Everton. Amintiri din sezonul în care „câinii” umileau formația din Premier League.
Acum o oră
21:50
Ce a vorbit Alex Mitriță cu nașul Rotaru înainte de a-și anunța retragerea de la națională: „Trebuie să te știi cum să te porți cu el. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă” Fanatik
Mihai Rotaru, detalii despre situația lui Alex Mitriță. Ce spune patronul Universității Craiova despre retragerea fotbalistului de la echipa națională.
Acum 2 ore
21:30
Daniel Oprița, „măcel” după Chindia – Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai un pic de rușine? De aia sunt în Liga 2” Fanatik
Daniel Oprița, fără menajamente după Chindia - Steaua 3-0. Antrenorul bucureștenilor și-a făcut praf jucătorii. „Să nu alergi? Se uitau cum pleacă adversarul pe lângă ei”.
21:20
Regula U21 stabileşte clasamentul în SuperLiga! Echipele „blindate” cu jucători tineri sunt în top. FCSB şi CFR Cluj suferă şi sunt în subsol Fanatik
În primele 10 etape, controversata regulă "U21" are un impact uriaş asupra clasamentului. Sau e doar o coincidenţă că echipele "blindate" sunt în top şi granzii care suferă la acest capitol o fac şi în clasament?
21:10
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România Fanatik
Gheorghe Dincă solicită întreruperea pedepsei, iar verdictul depinde de medicii IML Craiova. ”Monstrul din Caracal” a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.
21:00
Victor Angelescu îi răspunde lui Florin Manea după scandalul din Giulești: „Am zero respect pentru el! Mai bine să-și vadă de treburile lui” Fanatik
Victor Angelescu i-a răspuns lui Florin Manea după scandalul dintre fanii Rapidului și Alex Dobre. Ce i-a transmis.
20:40
Gigi Corsicanu, reacţie după conflictul dintre Dobre şi fanii Rapidului: “Şi-a depăşit atribuţiile! Nu uita că joci în Giuleşti” Fanatik
Gigi Corsicanu a intervenit în conflictul dintre Alex Dobre și fanii Rapidului. Ce a spus fostul lider de galerie din Giulești.
Acum 4 ore
20:20
Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma! Ce au făcut oficialii echipei când au venit la Bucureşti Fanatik
Veszprem joacă în a treia etapă din Champions League cu Dinamo. Ca de fiecare dată când vin la Bucureşti, oficialii maghiarilor au fost la mormântul lui Marian Cozma, unde au dus flori.
20:10
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis Fanatik
Iubita lui Lamine Yamal a oferit și ea o reacție publică după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj a transmis?
19:50
Marius Șumudică l-a înțepat pe Zeljko Kopic după decizia din Dinamo – Farul 1-1: „N-am înțeles de ce l-ai introdus. Am semne de întrebare” Fanatik
Marius Șumudică a analizat din punct de vedere tactic partida Dinamo - Farul 1-1. Tehnicianul a fost surprins de deciziile luate de Zeljko Kopic.
19:40
Yamal sau Dembele, cine merita Balonul de Aur? Adrian Mutu a lămurit controversa anului: „Nu poți să-i compari. El merită” Fanatik
Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur, iar Adrian Mutu a numit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA fotbalistul care merita premiul în acest an.
19:20
Prietenul lui Bănel Nicoliţă, câştig fabulos la Superbet: “Mi-a arătat pe telefon, 70.000 de euro!” Fanatik
Bănel Nicoliță a dezvăluit că unul dintre prietenii săi a profitat de eroarea de la Superbet și a câștigat o sumă fabuloasă
19:10
Secretarul de stat demis de Ilie Bolojan a cerut daune morale uriașe. S-a considerat denigrat, pentru că i s-a spus ”dacă nu știți că s-a furat, sunteți prost!” Fanatik
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut într-un dosar de corupție, fiind demis de premierul Ilie Bolojan.
18:50
Trei fane din Indonezia au făcut senzație la Rapid. Cadou special din partea clubului și interviu în română! Fanatik
Trei fane ale Rapidului din Indonezia au făcut spectacol la ultimul meci din Giulești. Conducerea clubului, gest superb pentru asiatice
18:40
Săpunaru, atac la Dan Șucu și Victor Angelescu după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cum se suflă, așa se cântă” Fanatik
Cristian Săpunaru, atac subtil către conducerea Rapidului. Ce a postat pe rețelele de socializare fostul căpitan al clubului din Giulești
Acum 6 ore
18:10
Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular?! Exclusiv Fanatik
Veşti proaste pentru Universitatea Craiova, cu trei zile înaintea meciului cu Dinamo. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk s-a accidentat şi este incert pentru derby.
18:10
Mihai Tudose e categoric: „Dacă Ilie Bolojan demisionează, în 24 de ore avem un alt premier. Va fi o nouă Românie” Fanatik
Fostul premier Mihai Tudose a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan, spunând că România poate avea un nou premier în doar 24 de ore.
18:00
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din România Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
17:40
Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii au dat verdictul! O singură echipă are locul ca și asigurat în top 6 Fanatik
Se anunță o bătălie serioasă pentru un loc în play-off-ul Superligii României. Ce spun statisticienii. FCSB și CFR Cluj tremură serios pentru un loc în top 6.
17:40
Cum l-ar ajuta demisia lui Bolojan pe Nicușor Dan, dacă premierul pleacă după decizia CCR. Care sunt ultimele calcule din coaliție Fanatik
Cine ar putea deveni prim-ministru după Ilie Bolojan dacă premierul pleacă acasă. Cristian Pîrvulescu: ”PSD nu e în măsura să preia guvernarea”
17:20
B.R.A.V.O FRF! Platforma Casei Fotbalului, promovată pe Palatul Parlamentului și în meciurile din primele două ligi de fotbal Fanatik
Platforma creată de FRF, destinată educării părinților de fotbaliști, spectatorilor dar și a antrenorilor, a fost promovată la nivel înalt în acest weekend
17:10
Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin Manea a făcut marele anunț Fanatik
Florin Manea a anunțat când va reveni Radu Drăgușin pe teren. Impresarul a dezvăluit dacă apărătorul va fi disponibil pentru meciurile naționalei din octombrie.
16:50
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la negocieri: ”Am vorbit personal cu el” Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în perioada când era antrenor la Rapid a negociat pentru transferul unui jucător de la Dinamo.
Acum 8 ore
16:30
Cât de vinovat este, de fapt, banalul paracetamol pentru apariția autismului? Declarația șocantă a lui Trump stârnește controverse în lumea științifică: „E o grosolană confuzie” Fanatik
Administrarea de paracetamol în timpul sarcinii duce la autism? Ce se ascunde în spatele declarației șocante făcute de președintele Donald Trump? Un expert face lumină
16:20
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită” Fanatik
FANATIK a intrat în posesia plângerii depuse de avocații Simonei Halep la New York, în procesul de 10 milioane de dolari împotriva firmelor care au produs suplimentele contaminate.
16:00
Pierdere grea pentru FCSB! Titularul a resimţit dureri şi nu face deplasarea în Olanda. Exclusiv Fanatik
Problemele nu se mai termină la campioana României. FANATIK a aflat că Adrian Şut nu va face deplasarea în Olanda din cauza durerilor. Nici Risto Radunovic nu este la capacitate maximă.
15:50
Florin Bratu nu îşi explică repriza a doua de la Dinamo – Farul 1-1: “De nerecunoscut! Eu îi scutur când intrăm cu avantaj minim la pauză Fanatik
Florin Bratu a mărturisit, în direct la FANATIK DINAMO, că nu înțelege ce s-a întâmplat cu Dinamo în a doua repriză din meciul cu Farul Constanța.
15:40
Răzvan Ioan Boanchiș, opinie categorică după ce Mitriță și-a luat adio de la națională: „Vrea și meci de retragere? Mă face să râd” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre retragerea lui Alex Mitriță de la echipa națională. Opinie dură a editorialistului.
15:20
“Mitraliera” lui Dinamo! Bratu, dezvăluiri despre cum i-a furat titlul Stelei: “Am luat o primă de 14.000 de euro de om! Meciul cu cea mai mare presiune” Fanatik
Florin Bratu a rememorat episodul când i-a furat titlul Stelei în 2008. Povestea victoriei în fața rivalei și suma de bani încasată.
15:10
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta” Fanatik
Gigi Corsicanu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA când ar putea reveni Liviu Ungurean, supranumit Bocciu, la conducerea Peluzei Nord a Rapidului.
14:50
Marius Şumudică a început să plângă imediat după ce a ieşit din direct: “Este foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat în Giuleşti! Sunt oameni care pun suflet la Rapid” Fanatik
Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Marius Șumudică a început să plângă după ce s-a discutat de Rapid. Ce spune Gigi „Corsicanu” despre acest eveniment.
Acum 12 ore
14:30
Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Suma uriaşă care îi intră în conturile FCSB în septembrie: “Banii pe Coman şi de la UEFA” Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB va încasa o sumă imensă în următoarea perioadă. Patronul campioanei a transmis un mesaj celor care îl critică.
14:20
Marius Şumudică i-a propus un jucător din SuperLiga lui Gigi Becali: “L-am remarcat şi eu! Are încredere în el, se distra cu fundaşii Rapidului” Fanatik
Marius Șumudică i-a propus, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un jucător lui Gigi Becali. Cum a comentat patronul de la FCSB acest lucru.
14:00
Florin Manea, acuzații grave în direct: FRF, implicată într-un nou scandal! „Sunt nervos de mor. E cel mai bun din România și nu a mai fost chemat” Fanatik
Florin Manea a adus, în direct la FANATIK SUPERLIGA, acuzații grave pentru FRF după ce un fotbalist din portofoliul său nu a fost convocat la lotul național.
13:50
Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională: “Are demnitate! Totul e pe bani în lumea asta” Fanatik
Gigi Becali l-a felicitat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe Alexandru Mitriță după ce a decis să se retragă de la echipa națională.
13:40
Care sunt cele mai căutate joburi în 2025. Topul meseriilor care aduc milioane lunar. ”Când ai terminat facultatea, te-ai angajat” Fanatik
Află care sunt cele mai căutate joburi în 2025 în România și ce specializări oferă cele mai mari șanse de angajare și venituri stabile.
13:40
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB urmează să fie urmărit de scouterii lui Ajax la meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali la Fanatik SuperLiga.
13:30
Gestul pe care Gigi Becali îl face zilnic pe stradă: „Mă opresc și le dau 100 de euro”. Ce legătură au Mihai Popescu și Dennis Politic de la FCSB Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce gest minunat face în fiecare zi când iese pe stradă. Cum l-au influențat Mihai Popescu și Politic pe finanțatorul FCSB
13:10
Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O să-i fie greu să mai joace” Fanatik
Ce se va întâmpla cu Alex Dobre la Rapid după conflictul cu suporterii. Premoniție șocantă despre fotbalistul giuleștenilor.
13:00
Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere” Fanatik
Unul dintre jucătorii importanți ai campionatului României a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că a fost uimit de retragerea din națională a lui Alex Mitriță.
13:00
(P) Real, Atletico și Barcelona sub lumina reflectoarelor! Super Cote pentru etapa intermediară din LaLiga Fanatik
Săptămâna aceasta, Spania respiră fotbal. Avem pe masă trei dueluri care pot schimba dinamica începutului de sezon. Real Madrid merge pe terenul noii promovate Levante, Atletico Madrid încearcă să-și spele imaginea în fața celor de […]
12:40
Ce avere are Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur 2025. Salariul săptămânal amețitor al fotbalistului Fanatik
Ce avere are Ousmane Dembele, cel care a fost desemnat câștigător al Balonului de Aur 2025? Fotbalistul a strâns bani frumoși de când a pășit prima oară pe teren.
12:30
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta” Fanatik
Retragerea lui Alex Mitriță de la națională nu l-a luat prin surprindere pe Adrian Mutu, iar ”Briliantul” a expus la FANATIK SUPERLIGA adevăratul motiv al acestei decizii.
12:20
Se știe arbitrul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! UEFA a delegat un „luptător” la debutul roș-albaștrilor în Europa League: „S-a înrolat aproape un an în armată din cauza rușilor” Fanatik
UEFA a stabilit cine arbitrează Go Ahead Eagles - FCSB. Cine este arbitrul care a servit în armată de frica războiului cu Rusia.
12:00
Cătălin Cîrjan a spus lucrurilor pe nume după Dinamo – Farul 1-1: „Sunt dezamăgit”. Dezvăluiri din vestiar și ce așteaptă de la meciul cu Craiova Fanatik
Cătălin Cîrjan a spus totul după remiza obținută de Dinamo pe teren propriu cu Farul. Ce a spus căpitanul „câinilor”.
11:50
Criticat de Dănuț Lupu, Cătălin Cîrjan a intrat în direct și a urmat un dialog aprins: „Așa ai fi mai util” / „Am auzit de multe ori asta” Fanatik
Cătălin Cîrjan și Dănuț Lupu au discutat la FANATIK SUPERLIGA despre prestația mijlocașului din meciul Dinamo - Farul 1-1, dar și despre postul pe care acesta ar trebui să joace.
11:40
Cine este jurnalista care a făcut ravagii la Gala Balonului de Aur 2025. A furat toate privirile cu apariția sa Fanatik
O jurnalistă a furat privirile tuturor la Gala Balonului de Aur 2025. Cine este și cum s-a făcut remarcată în lumea sportului.
11:30
Dănuț Lupu, verdict tranșant după Dinamo – Farul 1-1: ”Mi se pare mai slabă echipa decât anul trecut” Fanatik
”Câinii” nu au reușit decât o remiză în meciul Dinamo - Farul 1-1, iar Dănuț Lupu a avut un verdict tranșant la FANATIK SUPERLIGA în ceea ce privește echipa lui Zeljko Kopic.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.