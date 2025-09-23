Româncă, blocată într-un avion pe aeroportul din Copenhaga, după un atac cu drone. Peste 100 de zboruri au fost afectate în urma incidentului

13:40

După un drum lung, plin de obstacole, dar și foarte obositor, prin ploaie și vânt, concurenții Asia Express – Drumul Eroilor s-au reîntâlnit aseară la careu, acolo unde au aflat cine sunt cei care au câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit cu mare bucurie vestea cea mare. „Am jucat în campionate mari la viața mea, dar asta a fost prima oară când am simțit că mi se înmoaie genunchii”, a declarat Gabi Tamaș. Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare cea mai nouă ediție Asia Express, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.