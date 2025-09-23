Incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon
Newsweek.ro, 23 septembrie 2025 21:50
Este un incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon, din Bucu...
Acum 5 minute
22:30
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap # Newsweek.ro
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap....
Acum o oră
21:50
Este un incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon, din Bucu...
Acum 2 ore
21:30
CCR va amâna decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea soarta pensiilor militare? # Newsweek.ro
CCR va amâna mâine decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea ele oare soarta pensiilor m...
20:50
La Timişoara, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local? Cine a votat pentru? # Newsweek.ro
La Timişoara, în apropierea sezonului rece, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local desp...
Acum 4 ore
20:30
Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, considerate de bază # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, c...
19:50
Ce conțin punguțele din cutiile noi de încălțăminte? Care e rostul lor și la ce mai pot fi folosite? # Newsweek.ro
Oricine a cumpărat încălțăminte nouă a găsit în cutie și niște mici săculeți al căror rost ne a dest...
19:40
Ce fel de pensionari pot retrage pensia integral, pe Pilonul II? În ce condiţii e posibil asta? # Newsweek.ro
Ce fel de pensionari sunt aceia care pot retrage pensia integral, de pe Pilonul II, din momentul ieş...
19:30
Descoperirea din Gobekli Tepe ce i-a șocat pe arheologi. Cel mai vechi templu al lumii are 12000 ani # Newsweek.ro
Gobekli Tepe e un sit arheologic fascinant, considerat primul templu din lume, ce a fost ridicat acu...
19:10
VIDEO Cătălin Câmpeanu (ISF): "Fraudele, schemele, înşelătoriile au luat o amploare deosebită" # Newsweek.ro
Cătălin Câmpeanu, secretarul general al Institutului de Studii Financiare, atrage atenţia că fraudel...
18:40
Unde se contruiește cea mai înaltă turbină eoliană? Are 365 de metri și o pot urca doar alpiniștii # Newsweek.ro
Cea mai înaltă turbină eoliană din lume, cu o înălțime de 365 de metri – aproape la fel de înaltă ca...
Acum 6 ore
18:20
Dronele lui Putin pot străbate 2.500 km până în Spania. Doborârea uneia costă NATO 400.000€ # Newsweek.ro
Dronele Shahed ale Rusiei ar putea ajunge până în Spania. Rapoartele militare arată că cea mai mare ...
18:10
Șapte țări între care și România vor un „zid al dronelor” împotriva Rusiei. Cum va funcționa # Newsweek.ro
Discuțiile dintre șapte țări între care și România privind așa-numitul zid al dronelor se intensific...
17:50
Forțele armate din Lituania pot răspunde mai rapid atacurilor. A fost modificată legislația # Newsweek.ro
Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încăl...
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării refor...
17:20
Ministrul suedez al Apărării a cerut Europei intensificarea pregătirii pentru un război armat # Newsweek.ro
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un...
17:10
Nu sunt bani pentru creșterea pensiilor la Mica Recalculare. Ministrul muncii confirmă Newsweek # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a recunoscut ceea ce Newsweek a anunțat de mai multe luni - nu sutn b...
17:10
Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii Coaliției, la Cotroceni: „Datele arată o evoluție pozitivă” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis concluziile întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare. Șeful ...
16:50
Un bărbat a fost arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul în care se afla Donald Trump # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul în care se afla Donald Trump....
16:40
Mentorul lui Novak Djokovici a murit la 87 de ani. Învins de Ilie Năstase la Roland Garros în 1973 # Newsweek.ro
Mentorul lui Novak Djokovici a murit la 87 de ani. Învins de Ilie Năstase la Roland Garros în 1973. ...
Acum 8 ore
16:20
Ce spune Ministrul sănătății despre creșterea natalității în România? „Nu presăm femeile” # Newsweek.ro
Ce spune Ministrul sănătății despre creșterea natalității în România? „Nu presăm femeile”. Care ar f...
15:50
Mihai Tudose, nou atac la Bolojan privind plafonarea: „Noi i-am zis că nu e bine, că e inflație” # Newsweek.ro
Mihai Tudose a declarat că PSD l-a avertizat pe ilie Bolojan cu privire la ridicarea plafonării preț...
15:40
NATO, după ce avioanele și dronele Rusiei au intrat în spațiul aliat: Ripostam cu mijloace militare # Newsweek.ro
NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian estonian de săptămâna trecută și a d...
15:20
Nou „ingredient” pentru cauciucurile auto eco, luat direct din bucătărie. Costă 7-8 lei litrul # Newsweek.ro
În cursa pentru producția de cauciucuri auto cât mai ecologice intră un nou „ingredient” care este f...
15:20
SIE așteaptă noul șef. Mihai Caraman, primul director după 1990, a cauzat cea mai mare breșă NATO # Newsweek.ro
Serviciul de Informații Extrene (SIE) își așteaptă noul șef, care va fi numit de președintele Nicușo...
15:10
Avertismentul ISW: Putin pregătește „rezerva strategică” de soldați pentru un posibil război cu NATO # Newsweek.ro
Vladimir Putin ar putea pregăti un conflict direct cu alianța nord-atlantică prin consolidarea unei ...
15:00
Escrocherie cu Programul Rabla. Un site fals promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă # Newsweek.ro
Escrocherie cu Programul Rabla. Un site fals promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă. ...
Acum 12 ore
14:20
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă.
14:20
Paracetamolul și „legătura” cu autismul. Rogobete cere poziția ANM după avertismentul lui Trump # Newsweek.ro
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de...
14:20
Plafonarea prețului la alimente se prelungește după discuțiile Coaliției cu președintele (SURSE) # Newsweek.ro
Plafonarea prețului la alimente urmează să se prelungească, afirmă surse politice. Această informați...
14:00
Aprovizionarea trupelor Ucrainei se transformă în coșmar. Dronele Rusiei lovesc dincolo de front # Newsweek.ro
Cu timpul, aprovizionarea trupelor Ucrainei se transformă în coșmar. Dronele Rusiei lovesc dincolo d...
13:50
Mihai Fifor, despre Diana Buzoianu: „preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune” # Newsweek.ro
Deputatul PSD, Mihai Fifor, o atacă pe Diana Buzoianu. Social-democratul afirmă că ministra mediului...
13:40
Ajutor la pensie. Ministrul Muncii, despre tichetele de energie: „Să se înscrie repede” # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a vorbit despre tichetele de energie și i-a îndemnat pe potențialii beneficiari „să...
13:30
Membrii CSM acuză presiuni pentru tăierea pensiilor speciale. Au salarii între 40.000 și 51.000 lei # Newsweek.ro
CCR decide mâine dacă este constituțională tăierea pensiilor speciale inițiată de Ilie Bolojan. Memb...
13:20
UE face o mega-rețea de încărcare pentru camioanele electrice. România nu apare pe hartă # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a aprobat dezvoltarea unei mega-rețele de încărcare pentru camioanele electrice, c...
13:10
Cum te înscrii în Programul Rabla 2025? Documentele se depun începând cu 30 septembrie # Newsweek.ro
Cum te înscrii în Programul Rabla 2025? Documentele se depun începând cu 30 septembrie, în aplicația...
13:00
Doi români, arestați în Grecia, după ce au fost acuzați de spionaj la baza navală militară Salamis # Newsweek.ro
Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați în grecia după ce au fost prinși...
12:50
VIDEO SUA, Marea Britanie, test neanunțat cu rachetă nucleară Trident II lângă Puerto Rico # Newsweek.ro
Un submarin nuclear din Statele Unite sau Regatul Unit a efectuat o lansare de test neanunțată a rac...
12:50
Superbet: Facem ceea ce este corect față de clienții noștri, indiferent de circumstanțe # Newsweek.ro
Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui ...
12:40
Euro trebuie să-şi sporească rolul global dar nu poate înlocui dolarul ca monedă internaţională # Newsweek.ro
Euro nu poate înlocui dolarul ca monedă de rezervă globală, dar trebuie să-şi întărească rolul pe pl...
12:30
VIDEO Teroare la Moscova. Explozii și resturi de drone pe străzile Moscovei după un atac ucrainean # Newsweek.ro
Un val de atacuri cu drone a lovit în noaptea de 22–23 septembrie capitala Rusiei și alte 4 regiuni ...
12:30
Petrolul Ploiești are un nou antrenor. A fost în stafful lui Victor Pițurcă la echipa națională # Newsweek.ro
Petrolul Ploiești are un nou antrenor, cu peste 20 de ani de experiență în antrenorat. El a făcut pa...
12:10
Serviciul militar voluntar din 2026. Câte luni de armată, ce salariu și ce primă se achită la final # Newsweek.ro
Ministrul Ionuţ Moşteanu a transmis că în Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi avizată şi legea...
12:00
România trăiește pe datorie. Soldul creditului neguvernamental a crescut cu 8% în ultimul an # Newsweek.ro
Datoriile României se adâncesc continuu. Soldul creditului neguvernamental, de exemplu, a crescut cu...
11:50
Anatol Șalaru, despre mesaje de amenințare în școli: „Rusia vrea să creeze panică în România” # Newsweek.ro
După valul de cu ameninţări care au vizat luni mai multe școli din România, fostul ministru moldovea...
11:40
Tăierea pensiilor speciale. Ce crede Ministrul Muncii că va decide Curtea Constituțională # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale. Ce crede Ministrul Muncii că va decide Curtea Constituțională? Cei 9 jud...
11:40
Bursa salariilor în România: sudor – 5.500 lei, electrician – 8.000 lei. Cine ia 35.000 lei? # Newsweek.ro
Bursa salariilor în România arată discrepanțe foarte mari între regiuni și domenii. Dacă un sudor po...
11:30
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează — INS: doar 63% dintre angajabili au un loc de muncă # Newsweek.ro
Datele Institutului Național de Statistică arată că, din peste 8,2 milioane de români apți de muncă,...
11:20
Cum pot deveni ferestrele panouri fotovoltaice? Geamurile își păstrează și transparența # Newsweek.ro
Ferestrele pot deveni panouri fotovoltaice care ar putea genera o cantitate uriață de energie verde....
11:10
Germania poate trata 1.000 de răniți pe zi într-un război cu Rusia. Se antrenează pentru asta # Newsweek.ro
Germania a anunțat că până la 1.000 de soldați germani care pot fi răniți zilnic dacă Vladimir Putin...
11:00
Ce măsuri de securitate au luat spitalele și școlile după ce au primit mail-uri de amenințare? # Newsweek.ro
Școlile și spitalele au luat măsuri de securitate după ce luni au primit mesaje de amenințare. Manag...
