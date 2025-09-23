Procurorul general răspunde la acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată”
Digi24.ro, 23 septembrie 2025 21:50
Procurorul general al României, Alex Florența, a vorbit la Digi24 despre dosarul europarlamentarei Diana Șoșoacă, acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Șefa SOS România nu a mers marți la Parchet, unde a fost citată, motivând că era la Bruxelles. Ea a acuzat apoi procurorii că i-au făcut un dosar politic.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
22:00
Macron, mesaj pentru Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza # Digi24.ro
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict” dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV din New York, relatează AFP, citată de Agerpres.
21:50
Procurorul general răspunde la acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florența, a vorbit la Digi24 despre dosarul europarlamentarei Diana Șoșoacă, acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Șefa SOS România nu a mers marți la Parchet, unde a fost citată, motivând că era la Bruxelles. Ea a acuzat apoi procurorii că i-au făcut un dosar politic.
21:40
Incendiu puternic cu „degajări mari de fum” în Sectorul 2 al Capitalei. A fost emis mesaj Ro-Alert: „Ocoliți zona” # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF).
21:40
Donald Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței nord-atlantice # Digi24.ro
Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om” și a spus că „dă o luptă de-a dreptul extraordinară”, relatează Sky News.
Acum 2 ore
21:20
Coaliția a amânat din nou tăierile din primării. USR critică PSD: „În fiecare săptămână inventați o supărare de la moartea lui Iliescu” # Digi24.ro
Ședința coaliției care a urmat întrevederii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan s-a încheiat. Discuțiile nu au fost lipsite de tensiuni, dar divergențele „s-au mai aplatizat”, după cum a declarat o sursă participantă pentru Digi24.ro. Decizia privind tăierile de personal din administrația publică locală a fost amânată din nou, până marțea viitoare. De asemenea, USR a acuzat PSD că se comportă ca și cum ar fi în opoziție, pe tema moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.
21:10
Germania se pregătește să trateze 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul unui conflict cu Rusia # Digi24.ro
Forțele armate germane fac planuri pentru a trata un potențial număr de 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul izbucnirii unui conflict la scară largă între NATO și Rusia, relatează Reuters.
21:10
Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri # Digi24.ro
Un judecător al Curții Supreme din Rusia este acuzat într-un dosar de corupție de proporții, după ce procurorii au cerut confiscarea a aproape 100 de proprietăți. Printre acestea se află zeci de hoteluri care ar fi fost administrate ilegal, în timp ce magistratul ocupa funcții publice.
Acum 4 ore
20:30
CCR va amâna mâine sesizarea ÎCCJ privind pensiile speciale ale magistraților. Când se vor pronunța judecătorii Curții (surse) # Digi24.ro
Curtea Constituțională nu se va pronunța, în ședința de miercuri, pe sesizarea ÎCCJ în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor digi24.ro.
20:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la data de 26 septembrie, începând cu ora 00:00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.
20:10
Raport îngrijorător: Europa şi-a dublat exporturile de pesticide interzise în UE în ultimii şase ani # Digi24.ro
Uniunea Europeană a exportat anul trecut aproape 122.000 de tone de pesticide interzise în terţe ţări, un volum care este în creştere în ciuda „angajamentului Comisiei de a pune capăt acestei practici”, au avertizat ONG-urile Public Eye şi Unearthed într-un raport publicat marţi.
20:00
Femeie sechestrată şi bătută, salvată de poliţişti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # Digi24.ro
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.
19:50
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis II mai devreme. Primii astronauți trimiși spre Lună după jumătate de secol # Digi24.ro
NASA a anunțat marți că pregătește misiunea Artemis II, cu patru astronauți care vor fi trimiși într-o călătorie de zece zile în jurul Lunii. Va fi primul zbor cu echipaj dincolo de orbita joasă a Pământului după 50 de ani și un pas decisiv pentru viitoarea aselenizare planificată de agenția americană.
19:30
Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate” # Digi24.ro
Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a fost acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii vitregi începând din 1993, a dezvăluit marți New York Times. Publicația a notat că aceste acuzații ar putea reprezenta motivul pentru care antreprenorul, care a fost la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, îl menționează rareori pe tatăl său.
19:30
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat marți ONU, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit și că el a rezolvat problemele pe care trebuia să le rezolve Națiunile Unite. Trump a avut parte și de două incidente de natură tehnică, ceea ce a ridicat și mai mult temperatura discursului său.
19:20
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici # Digi24.ro
„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, după decizia de prelungirea a plafonării adaosului la alimentele de bază, a anunțat Sorin Grindeanu. Liderulul interimar al PSD le-a reamintit opozanților că o scoatere a măsurii ar reprezenta „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.
19:10
Trump, la ONU: „Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie din lume”. Avertisment pentru investitorii în energie verde # Digi24.ro
Donald Trump a folosit discursul său de marți, la Adunarea Generală a ONU, pentru a ataca din nou tranziția energetică globală și politicile climatice. Președintele american a denigrat proiectele de energie curată din diverse țări, catalogându-le drept „lipsite de sens” și parte a unei „mari escrocherii verzi”.
19:10
Sindicatele din Austria renunță la creșteri salariale mai mari. Motivul pentru care au luat această decizie # Digi24.ro
Sindicate care sunt de acord cu salarii majorate mai puțin decât ar trebui pentru doi ani. Este 23 septembrie, nu 1 aprilie, și este o știre cât se poate de reală. Reprezentanții angajaților din Austria au renunțat în timpul negocierilor la indexarea cu inflația, pentru a scoate economia din spirala inflației, arată un comunicat al cancelarului.
18:50
O elevă olimpică i-a scris ministrului David: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară? Tăierea burselor ajută România?” # Digi24.ro
O elevă olimpică din Drobeta-Turnu Severin i-a transmis ministrului Educației, Daniel David, o scrisoare în care își exprimă nemulțumirea față de eliminarea burselor de excelență. Tânăra atrage atenția asupra riscului ca România să își piardă valorile și subliniază că performanța școlară ar trebui respectată și răsplătită.
18:40
Guvernul spaniol a aprobat marţi un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite, potrivit premierului Pedro Sanchez, să pună capăt „genocidului din Gaza”.
Acum 6 ore
18:30
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a publicat marţi un raport în care acuză autorităţile ruse de torturarea "răspândită şi sistematică", inclusiv prin violenţe sexuale, a civililor din zonele ocupate din Ucraina.
18:20
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe tema migrației # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa țărilor europene pe tema migrației, în discursul său de la Adunarea Generală ONU. El spune că migrația va scăpa de sub control dacă nu iau exemplul Americii și că țările Europei „se duc naibii”.
18:10
Patronii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz o reformă „urgentă” pentru rezolvarea problemelor economice # Digi24.ro
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la „urgenţa” reformelor pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei, a transmis AFP marţi, la o zi după o întâlnire cu uşile închise care a avut loc la sediul Cancelariei.
18:10
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice # Digi24.ro
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, a anunțat deputatul PSD Marius Budăi. „Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte”, a adăugat fostul ministru al Muncii.
17:50
Schema uriașă de evaziune în ride-sharing, descoperită de ANAF. Precizările ministrului de Finanțe # Digi24.ro
Alexandru Nazare a anunțat că inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat. Ministrul Finanțelor a adăugat că au fost date amenzi de 4,8 milioane lei și au fost deschise 90 de dosare penale.
17:40
OMS și EMA neagă declarațiile lui Donald Trump: Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism # Digi24.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul. Agenția Română a Medicamentului spune, la rândul său, că urmează recomandările Agenției Europene a Medicamentului.
17:40
Parlamentul lituanian (Seimas) a votat marţi amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi având graniţă cu Rusia şi Belarus, precum şi cu Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional.
17:20
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că ţara sa îşi va redeschide săptămâna aceasta graniţa cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, relatează AFP.
17:10
„Dulăpiorul fermecat”. Grupul DIGI și Asociația „Îngeri pentru Suflet”, din nou în ajutorul elevilor din comunitățile defavorizate # Digi24.ro
Grupul DIGI împreună cu Asociația „Îngeri pentru suflete” continuă și anul acesta proiectul „Dulăpiorul fermecat - un pas pentru un viitor mai bun”, ce are ca scop reducerea abandonului școlar. Este al patrulea an de sprijin pentru educația din mediile defavorizate. Elevii din trei sate din județul Arad au primit rechizitele necesare pentru noul an școlar, resurse necesare pentru o educație de calitate.
17:10
Nicușor Dan cere responsabilitate liderilor coaliției: „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, în crize pe care nu le-au provocat” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare marți la Palatul Cotroceni, că aceasta „își va continua activitatea în formula actuală” și le-a cerut partidelor de guvernare să-și revolve divergențele. „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat”, a adăugat șeful statului.
17:10
Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Categoria de pensionari care ar putea retrage toți banii într-o singură tranșă # Digi24.ro
Comisia de buget-finanţe a Senatului a adoptat marți un amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, potrivit căruia bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului lor personal la Pilonul II de pensii într-o singură tranșă.
17:00
„RaptureTok”, fenomenul viral de pe TikTok care anunță sfârșitul lumii: unii își vând mașinile, iar alții demisionează # Digi24.ro
O profeție apocaliptică a devenit virală pe TikTok. „RaptureTok” este fenomenul care anunță sfârșitul lumii, iar hashtagul „rapture” este populat cu peste 318.000 de postări.
16:50
Aeroporturi blocate de drone în Danemarca și Norvegia: Ursula von der Leyen avertizează că e „un tipar” de amenințări # Digi24.ro
Dronele au paralizat traficul aerian în Danemarca și Norvegia, forțând închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo. Ursula von der Leyen avertizează că Europa se confruntă cu „un tipar” de atacuri care pun în pericol infrastructura critică.
16:50
O comisie a PE a respins cererea Ungariei de ridicare a imunităţii principalului opozant al lui Viktor Orban. „O ruşine, scandalos!” # Digi24.ro
O comisie a Parlamentului European a recomandat marţi menţinerea imunităţii eurodeputatului Peter Magyar, lider al opoziţiei ungare, şi a eurodeputatei italiene Ilaria Salis, după ce guvernul premierului conservator ungar Viktor Orban a cerut ridicarea imunităţii acestora pentru investigarea lor în două dosare penale diferite.
16:50
Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare". Coaliția se ceartă pe soluții # Digi24.ro
Chiar dacă școala a început, orele suplimentare din școli riscă să rămână neacoperite, pentru că tot mai mulți profesori refuză să predea în regim de plată cu ora, avertizează sindicaliștii. Guvernul a înjumătățit tariful pentru aceste ore, iar acum Coaliția nu reușește să cadă de acord: PSD a depus un amendament în Parlament pentru a reveni la vechea formulă, deși a stat la masa discuțiilor inițiale din Guvern, în timp ce ministrul Educației, Daniel David, spune că nu există încă o decizie în Coaliție și promite consultări cu specialiștii din domeniu de luna viitoare.
16:40
Kremlinul susține că Rusia nu a fost implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” # Digi24.ro
Rusia a spus marți că nu a fost implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de mai multe drone, incident care a dus la blocarea traficul aerian timp de patru ore, luni seara.
16:40
Aeroporturi blocate de drone în Danemarca și Norvegia: Ursula von der Leyen avertizează că e „un tipar” # Digi24.ro
Dronele au paralizat traficul aerian în Danemarca și Norvegia, forțând închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo. Ursula von der Leyen avertizează că Europa se confruntă cu „un tipar” de atacuri care pun în pericol infrastructura critică.
16:40
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General. Mesajul eurodeputatei pentru procurori # Digi24.ro
Diana Șoșoacă le-a transmis procurorilor că nu poate fi prezentă, astăzi la orra 12.00, la Parchetul General deoarece este la Bruxelles, iar avocatul ei nu se află în țară. Președinta SOS a adăugat că nu s-a sustras niciodată de la nicio anchetă și nici nu o va face, însă nu va accepta „ca justiția să fie transformată în bâtă politică” împotriva ei și a partidului pe care îl conduce.
Acum 8 ore
16:30
Serviciul Secret din SUA au dejucat un complot care voia să saboteze Adunarea Generală a ONU # Digi24.ro
O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicaţiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunţat marţi autorităţile americane.
15:50
Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii spune că va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări # Digi24.ro
Mica recalculare a pensiilor este pusă pe pauză, din cauza lipsei banilor. Primele decizii pentru munca nepermanentă au fost emise, dar veniturile nu s-au schimbat. Procesul trebuia finalizat în luna martie, dar a fost întârziat din cauza mai multor erori. Ministrul Muncii susține că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor și că nu poate vorbi de majorări, decât după ce se va vedea impactul celor două pachete de măsuri fiscale.
15:40
Principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România spune că are stocul pentru sezonul rece la 90% # Digi24.ro
Depogaz Ploieşti, companie membră a Grupului Romgaz şi principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, a anunţat că a atins, în avans de peste 41 de zile, obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025-2026, informează Agerpres.
15:10
Reacția Kremlinului după ce Polonia a amenințat că va doborî avioane rusești dacă îi încalcă spațiul aerian # Digi24.ro
Kremlinul a respins, marţi, ameninţarea formulată de Polonia, ţară care se învecinează cu Ucraina, că va doborî următoarele aparate de zbor ruseşti care îi vor încălca spaţiul aerian.
15:10
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina.
15:00
Iranul a testat prima sa rachetă balistică intercontinentală capabilă să ajungă în SUA. Ce arată analiza fotografiilor și filmelor # Digi24.ro
Iranul susține că a testat cu succes prima sa rachetă balistică intercontinentală, care ar fi capabilă să ajungă în Statele Unite.
15:00
Primăria Capitalei sprijină campania națională de eliminare a mașinilor abandonate de pe străzi # Digi24.ro
Primăria Municipiului București anunță că sprijină campania coordonată de Ministerul Economiei pentru îndepărtarea mașinilor abandonate de pe domeniul public. Autoritățile spun că aceste vehicule blochează locurile de parcare, poluează și generează costuri suplimentare, iar soluțiile propuse includ reutilizarea sau reciclarea prin programe de casare.
15:00
Euro digital. Mugur Isărescu explică de ce o țară încă nu poate trece la o economie fără numerar. „Sunt două considerente” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, marţi, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că acesta nu ar înlocui numerarul în moneda europeană. Vorbind despre încercările Suediei şi ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două considerente: pensionarii, care nu preferă digitalul, şi „dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile”.
15:00
Aliat al lui Robert Fico, despre planul UE privind „zidul anti-drone”: „E ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el” # Digi24.ro
Un aliat al premierului slovac Robert Fico a criticat planul Uniunii Europene de a construi un „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, care nu include Slovacia sau Ungaria, relatează Bloomberg.
15:00
Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova” # Digi24.ro
Guvernul de la Chișinău a venit cu o reacție oficială, după comunicatul SVR potrivit căruia UE va „ataca Republica Moldova pentru a desanta trupe spre Odessa”. Oficialii moldoveni consideră poziția spionilor ruși drept „o reacție isterică”.
14:50
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla # Digi24.ro
Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.
Acum 12 ore
14:30
Horia Tecău: Aplică practica recunoștinței câteva săptămâni, să vezi ce produce. S-ar putea să se creeze un miracol acolo # Digi24.ro
Dacă în fiecare zi am fi recunoscători pentru ceva, n-am mai avea timp de critici, prejudecăți și răutăți gratuite. E credința cu care Horia Tecău a învățat să facă performanță în tenis și pe care acum le-o transmite copiiilor pe care îi ghidează în sport. Fostul tenismen s-a alăturat campaniei "Împreună, fără ură" și ne-a povestit cum a trecut de la un jucător nervos la campion de Grand Slam.
14:30
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.