Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas va fi exclusă și toți ostaticii vor fi eliberați

În timp ce aproape 150 de lideri mondiali se pregăteau să sosească la Manhattan pentru Adunarea Generală a ONU, Serviciul Secret al SUA demonta în liniște o rețea masivă de telecomunicații ascunsă din zona New York-ului , un sistem despre care anchetatorii spun că ar fi putut paraliza turnurile de telefonie mobilă, bruia apelurile la 911 și inunda rețelele cu haos chiar în momentul în care orașul era cel mai vulnerabil.