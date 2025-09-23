Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
CaleaEuropeana, 23 septembrie 2025 23:20
Președintele american Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un “tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care […] The post Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 15 minute
23:50
Punctele de livrare alternative reduc semnificativ amprenta de carbon, afirmă CEO-ul Sameday. Soluții pentru creșterea competitivității României în transport și logistică # CaleaEuropeana
Creșterea competitivității României în domeniul transporturilor și logisticii și reducerea amprentei de carbon sunt esențiale pentru viitorul infrastructurii, au subliniat Dan-Virgil Pascu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței și Lucian Baltaru, CEO Sameday, în cadrul panelului Eurosfat privind „Viitorul României și al infrastructurii”. Lucian Baltaru, CEO Sameday, a arătat cum inovația și optimizarea fluxurilor pot reduce amprenta […] The post Punctele de livrare alternative reduc semnificativ amprenta de carbon, afirmă CEO-ul Sameday. Soluții pentru creșterea competitivității României în transport și logistică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
23:20
23:10
Trump consideră că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, relatează The Guardian. Trump a participat la o întâlnire bilaterală cu liderul […] The post Trump consideră că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
21:10
“Ghici ce?”: Macron l-a sunat pe Trump de pe o stradă din New York unde a fost blocat de convoiul președintelui american # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron, venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, i-a telefonat luni omologului său american Donald Trump pentru a protesta după ce nu i s-a permis să traverseze strada din cauza trecerii convoiului celui din urmă, discuție transformată într-o ocazie de abordare și a unor teme politice, relatează Reuters. “Îmi pare […] The post “Ghici ce?”: Macron l-a sunat pe Trump de pe o stradă din New York unde a fost blocat de convoiul președintelui american appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:00
Gheorghe Falcă a prezentat amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe revitalizarea economiilor locale și crearea de locuri de muncă # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, a prezentat o serie de amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe garantarea creării de locuri de muncă și revitalizarea economiilor locale, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. El a pornit de la datele Eurostat, cele privind România, […] The post Gheorghe Falcă a prezentat amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe revitalizarea economiilor locale și crearea de locuri de muncă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
19:40
Revenit la tribuna lumii, Trump critică ONU pentru “cuvinte goale” și pe europeni că finanțează războiul Rusiei “împotriva lor înșiși”: Energia verde și imigrația duc la “moartea Europei Occidentale” # CaleaEuropeana
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, notează The Guardian și Deutsche Welle. Fără teleprompter funcțional la începutul discursului, Trump a improvizat frecvent, și-a atacat […] The post Revenit la tribuna lumii, Trump critică ONU pentru “cuvinte goale” și pe europeni că finanțează războiul Rusiei “împotriva lor înșiși”: Energia verde și imigrația duc la “moartea Europei Occidentale” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
17:50
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a primit marți, 23 septembrie, vizita ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, E.S. Giles Portman, informează MApN. Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, au fost abordate subiecte de interes strategic mutual privind situația de securitate în regiunea Mării Negre, implementarea Acordului bilateral de cooperare […] The post Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
17:20
NATO: Norvegia denunță trei încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia în acest an și cere explicații Moscovei # CaleaEuropeana
Norvegia a confirmat marți, 23 septembrie, că avioane militare rusești au pătruns de trei ori în spațiul său aerian în 2025, după o perioadă de zece ani fără incidente similare. Autoritățile de la Oslo au informat parlamentul și aliații din NATO și au cerut explicații oficiale Rusiei, potrivit unui comunicat. „Rusia a încălcat spațiul aerian […] The post NATO: Norvegia denunță trei încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia în acest an și cere explicații Moscovei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să mențină unitatea și să continue reformele: Românii au făcut sacrificii în ultimii ani și au fost nevoiți, din nou, să fie solidari # CaleaEuropeana
Discuțiile dintre Nicușor Dan și liderii coaliției de marți, de la Palatul Cotroceni, au fost constructive iar președintele a subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor, a transmis marți Administrația Prezidențială. Președintele Nicușor Dan a avut marți, 23 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de […] The post Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să mențină unitatea și să continue reformele: Românii au făcut sacrificii în ultimii ani și au fost nevoiți, din nou, să fie solidari appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei privind o “intervenție militară a UE în Moldova”: Aceste “alerte” sunt o fabricație a serviciilor de spionaj ruse # CaleaEuropeana
Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO. „Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării […] The post Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei privind o “intervenție militară a UE în Moldova”: Aceste “alerte” sunt o fabricație a serviciilor de spionaj ruse appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Parlamentul European susține măsuri pentru consolidarea industriei europene de apărare și integrarea Ucrainei în programele UE # CaleaEuropeana
Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European a adoptat marți, 23 septembrie, un set de măsuri care vor crește sprijinul Uniunii Europene pentru investițiile în securitate și apărare, prin adaptarea programelor de finanțare existente în cadrul Planului ReArm Europe. Noile dispoziții prevăd ca fonduri din platforma Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), […] The post Parlamentul European susține măsuri pentru consolidarea industriei europene de apărare și integrarea Ucrainei în programele UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Parchetul General solicită Parlamentului European să ridice imunitatea Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv propagandă legionară # CaleaEuropeana
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară, relatează Agerpres. Diana Șoșoacă a fost chemată marți la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri. “Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […] The post Parchetul General solicită Parlamentului European să ridice imunitatea Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv propagandă legionară appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
15:40
Ministrul Apărării suedez: Europa trebuie să adopte o mentalitate de „pregătire pentru război”. Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere # CaleaEuropeana
Europa are nevoie de o schimbare radicală de abordare în fața amenințării ruse, trecând de la „mentalitatea de pace” la „pregătirea pentru război”, a declarat marți ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, la Berlin, înaintea unei întâlniri cu omologul german Boris Pistorius. „Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de pace […] The post Ministrul Apărării suedez: Europa trebuie să adopte o mentalitate de „pregătire pentru război”. Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, afirmă Victor Negrescu: Am cerut în PE măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa # CaleaEuropeana
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, a transmis marți vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. „Am arătat în cadrul emisiunii difuzate de France 24 că mobilitățile prin Erasmus și inițiativele pentru crearea unui Spațiu European al Educației sunt esențiale pentru a reduce inegalitățile și pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni”, a […] The post Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, afirmă Victor Negrescu: Am cerut în PE măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Gheorghe Falcă: România și flancul estic al NATO beneficiază de prezența militară aliată, dar este nevoie de investiții în mobilitate militară pentru a elimina rapid orice agresor care vine din Est # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a atras atenția asupra necesității dezvoltării mobilității militare în Europa de Est, subliniind rolul crucial al infrastructurii de transport în consolidarea securității regionale. „În analiza structurii NATO se spunea că orice agresor care vine din Est poate pătrunde destul de rapid în interiorul Uniunii Europene și într-un anumit timp poate fi eliminat […] The post Gheorghe Falcă: România și flancul estic al NATO beneficiază de prezența militară aliată, dar este nevoie de investiții în mobilitate militară pentru a elimina rapid orice agresor care vine din Est appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
NATO îndeamnă Rusia “să nu aibă dubii” după încălcări repetate ale spațiului aerian aliat: Vom utiliza toate instrumentele militare pentru a ne apăra și a descuraja amenințările. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit # CaleaEuropeana
NATO a condamnat marți „periculoasa încălcare” a spațiului aerian estonian de către trei avioane rusești MiG-31, incident produs pe 19 septembrie, și a avertizat că Rusia „poartă întreaga responsabilitate” pentru acțiuni de escaladare care pun vieți în pericol, se arată într-o declarație a Consiliului Nord-Atlantic. Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit marți dimineață la solicitarea Estoniei, în […] The post NATO îndeamnă Rusia “să nu aibă dubii” după încălcări repetate ale spațiului aerian aliat: Vom utiliza toate instrumentele militare pentru a ne apăra și a descuraja amenințările. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
România, în fața celei mai accelerate scăderi demografice din UE: Pact pentru natalitate și îmbunătățirea screening-ului neonatal, soluții propuse # CaleaEuropeana
Specialiști din domeniul sănătății, reprezentanți ai autirotăților și membrii ai Senatului României au discutat, în cadrul unei mese rotunde „Natalitatea, încotro? Politici pentru viitor”, soluții concrete pentru susținerea familiilor, accesul la tratamente moderne împotriva infertilității și îmbunătățirea sănătății mamei și nou-născuților. Discuțiile au abordat politici publice, inițiative legislative și bune practici pentru crșeterea natalității, punând […] The post România, în fața celei mai accelerate scăderi demografice din UE: Pact pentru natalitate și îmbunătățirea screening-ului neonatal, soluții propuse appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Șefa diplomației române a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare de la New York # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare, în contextul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care are loc săptămâna aceasta la New York, informează Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat. Ministrul român a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România, care se află într-o […] The post Șefa diplomației române a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare de la New York appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat pentru TV2 că incidentul cu drone care a dus luni seara la închiderea aeroportului din Copenhaga a fost „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, relatează agenția de presă Ritzau, preluat de Agerpres. „Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim și despre ceea […] The post Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Germania își reorientează înarmarea către industria europeană, doar 8% din achiziții vizând armament american # CaleaEuropeana
Planul de achiziții militare al Germaniei pentru perioada septembrie 2025 – decembrie 2026, obținut de Politico, arată că Berlinul va direcționa cea mai mare parte a contractelor către industria europeană, doar 8% fiind destinate companiilor americane. Documentul, pregătit pentru comisia de buget a Bundestagului, prevede contracte și 154 de achiziții majore care se ridică la […] The post Germania își reorientează înarmarea către industria europeană, doar 8% din achiziții vizând armament american appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
ICI București a contribuit cu prezentări la lucrările Conferinței Științifice de Toamnă, organizată de AOSR # CaleaEuropeana
ICI București a participat, în perioada 17–19 septembrie 2025, la Conferința Științifică de Toamnă, organizată de Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR). Evenimentul, aflat la cea de-a II-a ediție, s-a desfășurat în județul Neamț, având ca temă „Știință, cunoaștere, creativitate, spiritualitate”. Echipa de cercetători ICI București a contribuit la lucrările conferinței cu prezentări științifice […] The post ICI București a contribuit cu prezentări la lucrările Conferinței Științifice de Toamnă, organizată de AOSR appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
10:50
UE și Indonezia au încheiat un acord de liber schimb. Exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 milioane de euro # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Indonezia au încheiat marți un Acord de Parteneriat Economic Cuprinzător (CEPA), prin care exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 de milioane de euro. Acordul semnat în Bali de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și ministrul indonezian al economiei, Airalngga Hartarto, va facilita comerțul între UE și cea mai mare economie […] The post UE și Indonezia au încheiat un acord de liber schimb. Exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 milioane de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană # CaleaEuropeana
Noile taxe vamale introduse de Statele Unite pentru oțel și aluminiu, menite să determine originea exactă a acestor materiale în produsele importate, pun presiune suplimentară asupra industriei europene, generând costuri și incertitudini, potrivit reprezentanților sectorului, citați de Euronews. „Stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului conform regulii topește și toarnă este extrem de complexă și […] The post Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Belgia a anunțat că recunoaște oficial statul palestinian: „Continuăm să sprijinim dreptul internațional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor” # CaleaEuropeana
Belgia a anunțat luni, la New York, că recunoaște oficial statul palestinian, alăturându-se astfel Franței și altor țări care au făcut acest pas în ultimele zile, transmite presa internațională și Agerpres. „Prin această iniţiativă, continuăm să sprijinim dreptul internaţional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor”, a declarat luni premierul belgian Bart De Wever, de […] The post Belgia a anunțat că recunoaște oficial statul palestinian: „Continuăm să sprijinim dreptul internațional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei # CaleaEuropeana
De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina. În discursul său, președinta Ursula von der Leyen a menționat că busola UE este „soluția celor două […] The post Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:10
Sikorski către Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați”, așa că nu „vă plângeți” dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO # CaleaEuropeana
Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau aeronavele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO, a avertizat luni Moscova ministrul polonez de externe Radosław Sikorski. Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York. Reuniunea a […] The post Sikorski către Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați”, așa că nu „vă plângeți” dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:10
“Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” # CaleaEuropeana
Anul 2028 ar putea fi noul 1992 pentru piața unică a Uniunii Europene, este de părere fostul premier italian Enrico Letta, actualmente președinte al Institutului Jacques Delors de la Bruxelles. Autor al unui raport solicitat de Consiliul European în aprilie 2024 privind viitorul pieței unice, Letta face o paralelă între momentul instituirii pieței unice a […] The post “Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:50
De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul. „A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în […] The post De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
21:30
Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius. Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și […] The post Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:00
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică # CaleaEuropeana
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european. „La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate […] The post Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:40
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor […] The post Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:30
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de […] The post Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, într-un mesaj public adresat cetățenilor, că independența și parcursul european al țării se află „în pericol” din cauza intervenției Rusiei în alegerile parlamentare. În debutul săptămânii care se va încheia cu alegerile legislative ce au loc duminică, Maia Sandu a făcut apel la mobilizarea în ziua alegerilor și […] The post Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU # CaleaEuropeana
În contextul tensiunilor internaționale și al reluării lucrărilor Adunării Generale a ONU, ministrul ungar de externe a transmis un mesaj ferm privind angajamentul Ungariei de a susține inițiativele care pot aduce pacea mai aproape. „În ultimele luni, mai multe conflicte armate din întreaga lume au fost aduse mai aproape de rezolvare. Din păcate, războiul cel […] The post Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor” # CaleaEuropeana
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina, […] The post România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a încheiat ieri vizita în Azerbaidjan și Armenia, reafirmând angajamentul UE față de pace, stabilitate și dezvoltare economică în Caucazul de Sud, informează Comisia Europeană. UE își propune să consolideze legăturile cu ambele țări prin integrarea reformelor cu măsuri de conectivitate ușoară și investiții specifice în infrastructură. „UE sprijină […] The post Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE # CaleaEuropeana
România, prin ministrul agriculturii, respinge propunerea Comisiei Europene referitoare la structura următorului plan financiar multianual, care va integra bugetele Politicii Agricole Comune și Politicii în domeniul pescuitului. Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. „Agricultura […] The post România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu # CaleaEuropeana
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod […] The post UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare, spune Donald Tusk # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa nu va ezita să doboare orice obiect care îi „încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei”, dar a subliniat că va acționa cu prudență în situațiile neclare, relatează The Guardian. „Vom lua decizia de a doborî țintele aeriene atunci când încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei […] The post Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare, spune Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza # CaleaEuropeana
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a pledat pentru lansarea imediată a demersurilor menite să ducă la o soluție cu două state în Orientul Mijlociu și a criticat ofensiva israeliană asupra orașului Gaza, pe care a calificat-o drept „complet greșită”, relatează DW. „Pentru Germania, recunoașterea unui stat palestinian este mai probabil să aibă loc la […] The post Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu # CaleaEuropeana
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a declarat vineri, la Conferința Internațională „New Technology for Old Markets” de la Chișinău, că România rămâne ferm angajată în obiectivul de a adera la zona euro, acest pas putând constitui „următorul proiect strategic de țară pentru următorul deceniu”. „În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai […] The post Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, studenţilor români din ţară şi din diaspora, cu prilejul celei de-a cincea ediţii a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, că într-o lume „a crizelor multiple”, în care solidaritatea şi cooperarea globală „sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor”. Într-un mesaj transmis prin intermediul consilierului prezidențial Luminița Odobescu, șeful […] The post Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice. „Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online # CaleaEuropeana
Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului, relatează Politico. Cookie-urile sunt o componentă fundamentală a internetului, care permite proprietarilor de site-uri web să colecteze informații despre vizitatori — de la faptul că […] The post Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice # CaleaEuropeana
Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineață ca reacție la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează presa internațională și Agerpres. Avionul, care inițial nu a putut fi identificat, zbura în spațiul aerian internațional fără să fi anunțat un plan de zbor și fără contact radio, […] The post Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa # CaleaEuropeana
Pe 21 septembrie, la sediul ONU, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale, a avut loc o reuniune la nivel înalt între Președintele Comisiei Uniunii Africane, Mahmoud Ali Youssou, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres. Împreună cu înalți […] The post Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică adoptarea unor sancțiuni „puternice” împotriva Moscovei, înaintea deplasării la New York, unde urmează să se întâlnească în această săptămână cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU. „Rusia trebuie să simtă consecințele a ceea ce face. Este nevoie de o contracarare suficientă pentru a-i forța […] The post Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza # CaleaEuropeana
Franța condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza, a declarat președintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoașterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, scrie Agerpres. Eliberarea lor „este o condiție clară înainte ca noi […] The post Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde # CaleaEuropeana
Banca Centrală Europeană (BCE) a reușit să aducă inflația la nivelul-țintă de 2%, dar perspectivele economice rămân marcate de incertitudini, în pofida acordului comercial recent încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat președinta instituției, Christine Lagarde, într-un interviu pentru postul danez DRTV, citat de Bloomberg, preluat de Agerpres. „Ratele dobânzilor trebuie să vizeze […] The post BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde appeared first on caleaeuropeana.ro.
