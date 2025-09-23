Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze

11:30

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică adoptarea unor sancțiuni „puternice" împotriva Moscovei, înaintea deplasării la New York, unde urmează să se întâlnească în această săptămână cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU. „Rusia trebuie să simtă consecințele a ceea ce face. Este nevoie de o contracarare suficientă pentru a-i forța […]