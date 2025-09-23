Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune: Avem decontate mai puţine terapii ca în UE, avem acces la mai puţine medicamente/ Majoritatea analizelor, decontate prin spitalizare de zi sau continuă şi mai puţin prin ambulatoriu

00:00

Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că autorităţile nu au calculat niciodată ce se întâmplă în cinci sau zece ani cu un pacient dacă nu este tratat. ”Omul respectiv dezvoltă dizabilitate. Şi asta înseamnă că nu o să mai poată să muncească sau o să muncească mai puţin că nu mai are aceeaşi putere de muncă ca atunci când era sănătos. Vei descoperi o boală care progresează în timp, pentru că orice boală netratată progresează în timp, şi o să ai mai multe cheltuieli pe partea de dizabilitate”, a explicat Lăpădatu.