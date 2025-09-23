Marele incendiu din Pantelimon, aer irespirabil în multe zone ale Capitalei. Peste 100 de pompieri luptă cu flăcările – VIDEO
Aktual24, 23 septembrie 2025 23:20
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis inițial un mesaj Ro-Alert, urmat apoi de alte trei, care vizează sectoarele 2, 3, 4 și 5. Norul […]
Acum o oră
23:30
Trump, schimbare majoră de atitudine față de Ucraina și Zelenski: ”Avem un mare respect pentru modul în care Ucraina luptă. Este o luptă extraordinară, uimitoare” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat marți, la New York, că țările membre NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian. Afirmațiile au fost făcute în marja Adunării Generale a ONU, după mai multe incidente recente în care drone și avioane rusești au traversat spațiul aerian al Alianței. Întrebat de jurnaliști […]
23:20
O decizie a consilierilor din centrul Poloniei, de a-l numi pe Iisus Hristos „rege al powiatului” a fost anulată de guvernatorul regiunii, care a numit măsura ilegală # Aktual24
O decizie a consilierilor districtuali religioși din centrul Poloniei, de a-l numi pe Iisus Hristos rege al powiatului (județului) lor a fost anulată de guvernatorul regiunii, care a numit măsura ilegală. Orașul Maków Mazowiecki a atras atenția la sfârșitul lunii august, când consilierii au luat decizia de a-l numi pe Iisus Hristos Rege al powiatului […]
23:20
23:10
Punctele de trecere a frontierei dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții de miercuri spre joi, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk. Polonia și-a închis granița cu Belarus luna aceasta, ca urmare a exercițiilor militare conduse de Rusia care au loc în Belarus, potrivit TVP World. Îngrijorările Poloniei, membră a alianței […]
Acum 2 ore
23:00
Trump spune că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat, marți, că este de părere că țările membre NATO ar trebui să doboare avioane rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, în condițiile în care alianța se confruntă cu potențialul unei extinderi a războiului în Ucraina. „Da, cred”, a spus Trump când a fost întrebat dacă țările membre NATO […]
22:40
Cancelarul Merz: ”Datorită dimensiunii și puterii sale economice, Germania este trebuie să aibă cea mai puternică armată din NATO din zona europeană” # Aktual24
Germania a alocat miliarde pentru a-și consolida echipamentul militar după ani de neglijență. Acum încearcă să convingă mai mulți oameni să se alăture și să se înroleze în armată (Bundeswehr). La mai mult de 3 ani și jumătate după ce invazia Ucrainei de către Rusia a declanșat eforturile de revitalizare a Bundeswehr-ului, necesitatea consolidării armatei […]
22:40
Discursul lui Donald Trump la ONU nu a oferit atât o viziune globală, cât un avertisment – urmați exemplul Americii în materie de imigrație și energie sau vă veți confrunta cu distrugerea totală, comentează BBC. În ceea ce privește imigrația, el a numit-o „problema politică numărul unu a timpului nostru”. El a spus că națiunile […]
22:20
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit pe larg, în cadrul Adunării Generale a ONU, despre Iran, spunând că poziția sa „este foarte simplă”. „Nu se poate permite ca principalul sponsor al terorismului din lume să dețină cea mai periculoasă armă”, a spus Trump. Potrivit BBC, președintele american a adăugat că, după preluarea mandatului în ianuarie, […]
22:10
NASA pregătește prima misiune lunară cu echipaj uman din ultimii 50 de ani: Patru astronauți în jurul Lunii și dincolo de ea # Aktual24
NASA a anunțat că speră să trimită, în februarie, astronauți într-o călătorie de zece zile în jurul Lunii. Agenția spațială americană se angajase anterior să lanseze misiunea cel târziu la sfârșitul lunii aprilie, dar a declarat că își propune să devanseze această dată. Au trecut 50 de ani de la ultima misiune lunară cu echipaj […]
Acum 4 ore
21:40
O americancă a primit peste 4 ani de închisoare pentru că a încercat să vândă la licitație Graceland, casa lui Elvis Presley, pentru o datorie fictivă # Aktual24
O femeie din statul american Missouri a fost condamnată, marți, la peste patru ani de închisoare pentru tentativa de fraudare a familiei lui Elvis Presley, încercând să vândă la licitație Graceland. Tribunalul din Memphis a condamnat-o pe Lisa Jeanine Findley, în vârstă de 54 de ani, la patru ani și nouă luni de închisoare, plus […]
21:20
Incendiu la un depozit din zona Pantelimon. A fost trimis mesaj RoAlert din cauza fumului # Aktual24
Pompierii bucureșteni intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui depozit din Sectorul 2. Hala, aflată în zona Șoseaua Pantelimon, are destinație de refrigerare. Se acționeaza pentru localizarea incendiului. Locuitorii din zonă au primit un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. La fața locului au ajuns […]
21:10
Cele mai recente sondaje de opinie au pus Alianța pentru Unirea Românilor la intenție de vot de 40%, în medie. Este un scor pe care îl are de câteva luni și este mai mult decât dublu față de cât a luat partidul la alegerile parlamentare din decembrie. Primul partid care ar trebui să se teamă […]
21:00
Un bărbat din Arad s-a urcat pe un pod și a amenințat că se aruncă. Până acum s-a urcat pe același pod de nouă ori # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 50 de ani s-a urcat, marți, pe podul Traian din Arad și a amenințat că sare. După aproximativ o oră de discuții, timp în care traficul a fost blocat, bărbatul a fost coborât cu scara de către pompierii arădeni. Bărbatul este deja un obișnuit al Podului Traian, pe care îl […]
20:50
PSD este într-o coaliție de guvernare, dar în același timp forțează mâna partenerilor de guvernare în Parlament. Acolo unde parte că nu este deloc într-o coaliție de guvernare, ci se comportă ca un veritabil partid de opoziție. Partea neplăcută este că în multe cazuri merge mai departe de simple declarații și în ultimele zile vine […]
20:50
300 de preoți exorciști s-au reunit aproape de Roma. Papa Leon are un mesaj pentru ei: ”Serviciu extrem de necesar pentru a îi elibera pe oameni de rău” # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale a Exorciştilor (AIE) cu ocazia reuniunii anuale a acesteia, marţi, în apropiere de Roma, informează DPA, citată de Agerpres. În mesajul său, suveranul pontif a vorbit despre un serviciu sensibil […]
20:40
PSD, joc dublu, USR reacționează: ”PSD nu poate să ţină în suspans coaliţia din care face parte dacă ar vota sau nu moţiunea izolaţioniştilor de la AUR” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat, marţi, că moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă miercuri prin vot. PSD nu poate „să ţină în suspans coaliţia” în privinţa votului la moţiune, a scris Seidler, pe Facebook „Moţiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine – […]
Acum 6 ore
20:00
Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene să înceteze să mai cumpere gaze şi petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forţa astfel pe preşedintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina, relatează agenţiile EFE şi DPA, citate de Agerpres. Reamintim că […]
19:20
Șoșoacă, disperată că rămâne fără imunitate: ”Ridicarea imunității mele reprezintă suprimarea votului a sute de mii de români care m-au trimis în Parlamentul European” # Aktual24
Preşedintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă, a susţinut, marţi, că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European de ridicare a imunităţii sale reprezintă „o tentativă de execuţie politică”. „Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. […]
19:10
Trump a certat ONU în cadrul discursului de la ONU: ”Am pus capăt la șapte războaie, nu am primit nici măcar un telefon de la ONU” – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a criticat dur Organizația Națiunilor Unite în discursul său din fața Adunării Generale marți, plângându-se de deficiențele din cadrul sediului organizației și afirmând că el se angajează singur în eforturile de pace, deoarece ONU nu a făcut suficient. „Care este scopul Organizației Națiunilor Unite?”, a întrebat Trump. „Nici măcar nu se apropie […]
18:40
Rusia a violat spațiul aerian al Norvegiei de trei ori în acest an. Premierul Norvegiei: ”Acest lucru este inacceptabil și am transmis acest lucru în mod clar autorităților ruse” # Aktual24
În perioada aprilie-august a acestui an, avioanele rusești au încălcat de trei ori spațiul aerian deasupra Finnmarkului de Est, a anunțat marți, 23 septembrie, prim-ministrul Jonas Gahr Støre. „Incidentele din Norvegia au fost mai puțin grave decât încălcările împotriva Estoniei, Poloniei și României, atât din punct de vedere al locației, cât și al duratei. Cu […]
18:20
Președintele Dan, precizări după întâlnirea cu liderii Coaliției: ”Am mediat un dialog necesar și constructiv pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marti searp, 23 septembrie, că în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni ”am mediat un dialog necesar și constructiv pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”. ”Am avut astăzi o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia am mediat un dialog necesar și constructiv […]
18:10
De câteva luni, George Simion are o nouă poveste. Una care pur și simplu e batjocoritoare pentru România. Povestea spune că „suntem colonie franceză”. E pur și simplu o mizerie la adresa românilor, care sunt totuși un popor mândru, care trăiește într-o țară liberă. Președintele AUR face asta pentru că are nevoie de un dușman. […]
18:10
Secret Service al SUA a descoperit și anihilat o rețea de peste 300 de servere SIM înainte de Adunarea Generală a ONU. Aceasta includea peste 100.000 de cartele SIM în diverse locații din New York # Aktual24
Serviciul Secret al SUA (Secret Service) a dezmembrat o rețea extinsă de peste 300 de servere SIM în zona tri-statală a New York-ului, capabilă să dezactiveze turnurile de telefonie mobilă și să perturbe serviciile de urgență. Dispozitivele, care includeau 100.000 de cartele SIM în diverse locații, se aflau pe o rază de 56 km de […]
Acum 8 ore
17:20
PSD nu permite PNL-ului să îl susțină pe Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. Condițiile puse de PSD la Cotroceni pentru a nu rupe coaliția # Aktual24
Surse politice au declarat pentru Antena 3 că PSD a trasat trei linii roșii, în discuțiile de marți, 23 septembrie, de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Printre acestea se află și modul în care partidele din coaliție se vor prezenta la alegerile pentru Primăria Capitalei. Prin vocea lui Sorin Grindeanu, PSD a spus […]
16:30
„Îmi pare rău, domnule președinte”. Emmanuel Macron blocat de polițiști pe o stradă din New York la trecerea coloanei lui Donald Trump – VIDEO # Aktual24
Președintele francez a fost blocat de polițiști după discursul său de la sediul ONU din cauza trecerii coloanei lui Donald Trump la New York, luni, 22 septembrie. O imagine neașteptată. Părăsind sediul ONU, unde a anunțat oficial recunoașterea statului Palestina de către Franța, Emmanuel Macron a fost blocat pe o stradă de coloana prezidențială a […]
16:20
Șoșoacă, delir: ”Abia aștept să ajung în pușcărie, să dau foc la pușcărie. Avem atâția sfinți ai închisorilor comuniste” # Aktual24
Extremista Diana Șoșoacă a susținiut un recital delirant, marți, la România TV, după ce a aflat că Parchetul General a solicitat Parlamentului European să-i ridice imunitatea parlamentară. Ea s-a comparat cu ”sfinții închisorilor”. „Cererea de ridicare a imunității este făcută de mult mai mult timp, însă a dat-o acum, pentru că știau că nu mă […]
16:10
Carabinierii au arestat marţi 26 de persoane, într-o amplă operaţiune care a vizat clanul Piromalli, din puternica mafie ‘Ndrangheta, cu sediul în Calabria. Șeful mafiot, Pino Piromalli, a petrecut peste 20 de ani în închisoare. După eliberare, se spune că bărbatul, acum în vârstă de 80 de ani, a jucat din nou un rol cheie […]
Acum 12 ore
15:40
NATO, despre violarea teritoriului Estoniei: ”Rusia ar trebui să nu aibă dubii: NATO şi aliaţii vor folosi toate instrumentele militare şi non-militare necesare pentru a ne apăra” # Aktual24
NATO a condamnat marţi, 23 septembrie, Rusia pentru încălcarea spaţiului aerian estonian săptămâna trecută şi a afirmat că incidentul este parte a unui tipar de acţiuni recente care ”calculează greşit riscurile şi pun în pericol vieţi”, transmite Reuters, citată de Agerpres. ”Rusia ar trebui să nu aibă dubii: NATO şi aliaţii vor folosi, în concordanţă […]
15:10
PNL, tot mai iritat de atacurile „concertate” ale PSD-iștilor la adresa lui Bolojan: ”Ei proşti nu sunt, înţeleg situaţia şi au acces la date. Atunci de ce?” # Aktual24
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat marți, 23 septembrie, că amânarea deciziei Curţii Constituţionale privind pensiile magistrașilor ar reprezenta un semnal „foarte prost”. El menţionează că pesediștii înţeleg situaţia „dezastruoasă” a bugetului şi se întreabă de ce aceştia atacă Guvernul, în condiţiile în care abandonarea reformelor ar înrăutăţi situaţia ţării. „Ar fi un semnal foarte […]
14:40
Tudose își freacă mâinile: ”Dacă Bolojan demisionează, la prânz avem un alt prim-ministru. Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână” # Aktual24
Mihai Tudose, prim-vicepreședinte PSD, a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să demisioneze, țara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore. ”Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul și cu minoritățile. Dacă domnul […]
14:20
SVR-ul din Rusia, comunicat delirant privind România: ”Statele NATO masează trupe lângă granița cu Moldova pentru o ‘debarcare’” # Aktual24
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a transmis marți, 23 septembrie, un comunicat cu acuzații extrem de grave la adresa Uniunii Europene și a NATO, susținând delirant că Bruxelles-ul „plănuiește ocuparea Republicii Moldova”. Reamintim că doar peste câteva zile au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. SVR pretinde că „informațiile” pe care le-ar […]
14:10
Soțul unei judecătoare din Pitești, reținut pentru luare de mită. El este și ofițer de poliție, a primit 100.000 euro ca să scape un infractor # Aktual24
Soțul unei judecătoare din Pitești, Pascu Bogdan Robert, ofițer de poliție judiciară în cadrul IPJ Argeș, a fost reținut marți, 23 septembrie, de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Pitești, într-un dosar de trafic de influență. El este soțul Liviei Pascu, judecătoare la Judecătoria Pitești, care a intrat în magistratură în martie 2024, după o carieră […]
13:40
Europa și Indonezia încheie un pact comercial amplu care prevede eliminarea taxelor vamale pentru aproape toate mărfurile # Aktual24
UE și Indonezia au încheiat marți un acord comercial mult așteptat, care va elimina tarifele pentru aproape toate exporturile europene către cea mai mare economie a Asiei de Sud-Est și va consolida accesul blocului comunitar la materii prime esențiale. Acordul elimină taxele de import pentru 98,5% din liniile tarifare și simplifică procedurile pentru mărfurile trimise […]
13:40
BREAKING Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă. Ea este acuzată de 11 infracțiuni # Aktual24
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat marți că a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. ”Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru […]
13:30
Furtună la Iași: Legături între fosta procuroare Victoria Furtună și clanul Cordunenilor/ 10.000 de moldoveni înregistrați la aceeași adresă # Aktual24
Anchetatorii au descoperit conexiuni între Victoria Furtuna, fostă procuroare și șefa partidului pro-rus Moldova Mare din Republica Moldova, și temutul clan al Cordunenilor. Potrivit informațiilor obținute de aktual24.ro, Furtună – apropiată de oligarhul fugar Ilan Șor, considerat artizan al curentului filorus din Republica Moldova – ar fi apelat la exponenți ai lumii interlope din zona […]
13:10
Reuters: SUA ar putea impune sancțiuni întregii Curți Penale Internaționale. Decizia va afecta funcționarea CPI # Aktual24
Administrația lui Donald Trump are în vedere impunerea de sancțiuni împotriva întregii Curți Penale Internaționale încă din această săptămână, ceea ce ar pune în pericol funcționarea acesteia. Potrivit Reuters, Statele Unite ar putea impune în curând sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale ca entitate juridică. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a acuzat CPI […]
12:40
Victorie pentru Danemarca în SUA. Operatorul danez care a fost blocat să finalizeze un parc eolian câștigă procesul împotriva administrației Trump # Aktual24
Cu puțin timp înainte de finalizare unui parc eolian în largul coastei Rhode Island, guvernul SUA a oprit construcția. Nu a existat nicio explicație clară. Acum, o instanță a anulat decizia, acuzând administrația SUA de acțiuni arbitrare. Președintele SUA ia măsuri în mod constant împotriva extinderii energiei regenerabile. Compania energetică daneză Orsted a obținut o […]
12:10
Femeia care l-a acuzat, în mod fals, pe Joe Biden, de agresiune sexuală înaintea alegerilor a primit cetățenia rusă din ordinul lui Vladimir Putin # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a acordat cetățenia rusă Tarei Reade, fosta consilieră din echipa senatorului Joe Biden, care l-a acuzat în 2020 pe actualul președinte american de agresiune sexuală. Decizia a fost anunțată printr-un decret oficial al Kremlinului, în care Reade este identificată cu noul său nume legal – Alexandra Tara McCabe, născută pe 26 […]
12:00
Doi români arestați pentru spionaj în Grecia, ei fotografiau Fortăreața Navală Salamina. În favoarea căror state ar putea lucra # Aktual24
Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați luni în Grecia, fiind acuzați de spionaj, anunță presa din Grecia. Cei doi se aflau pe o ambarcațiune turistică și au fost opriți de Garda de Coastă elenă, după ce pe telefoanele lor au fost găsite imagini cu Fortăreața Navală Salamina. […]
11:50
AUR și PSD, unite să o dea jos pe Diana Buzoianu: ”În spatele ministrei USR stau o serie de ONG-uri radicale de mediu”. Un lider PSD apără AUR # Aktual24
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat marți un atac violent la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), susținând că aceasta este controlată de ”ONG-uri radicale”. Un mesaj aproape identic are și liderul AUR, George Simion. ”Câtă disperare pe USR să-și păstreze ministra! O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care […]
11:40
În schimbul ajutorului dat pe fronturile din Ucraina, Vladimir Putin ar putea pune la dispoziția Coreei de Nord tehnologia pentru submarine nucleare # Aktual24
Printr-o acțiune care ar putea avea consecințe majore pentru securitatea globală, Rusia ar urma să transfere Coreei de Nord tehnologie pentru reactoare nucleare destinate submarinelor. Această tranzacție, considerată un „schimb de servicii”, vine după ce Phenianul a trimis peste 12.000 de soldați și muniție pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina, cu planuri de […]
11:10
SURSE S-au înțeles în Coaliție: plafonarea prețului la alimentele de bază se prelungește până la finalul anului # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD s-a înțeles cu premierul Ilie Bolojan în privința unui subiect extrem de disputat în această perioadă: plafonarea prețului la alimente. Astfel, partidele din coaliție au decis ca plafonarea prețului la alimente să se prelungească încă trei luni, până la finalul anului. Discuțiile au avut loc înainte ca […]
11:10
Exercițiul militar internațional Carpathian Blue Shield se desfășoară până pe 26 septembrie, în județul Dâmbovița – Jandarmeria Română face apel la populație să nu intre în panică # Aktual24
Jandarmeria Română desfășoară în această perioadă un amplu exercițiu de antrenament internațional la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița. Autoritățile au transmis un apel către populație pentru a nu intra în panică, în contextul prezenței sporite a forțelor de ordine și a activităților specifice unei simulări tactice. Exercițiul, programat să se […]
Acum 24 ore
11:00
10:40
Comandantul armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a discutat cu omologul său român, generalul Gheorghiță Vlad, despre combaterea amenințărilor aeriene rusești # Aktual24
Șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a purtat o convorbire telefonică cu generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al armatei române, în care au discutat despre creșterea amenințărilor reprezentate de dronele rusești care traversează spațiul aerian al României. Într-o postare pe Facebook citată de Antena 3 CNN, Oleksandr Sîrski a subliniat importanța cooperării militare dintre […]
10:40
”Hamas trebuie să predea armele Autorității Palestiniene” – președintele Palestinei, Mahmoud Abbas # Aktual24
Grupul Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Palestinei, a declarat președintele Mahmoud Abbas într-un discurs video la sesiunea Adunării Generale a ONU. Șeful statului Palestina, recent recunoscut de mai multe state, a fost forțat să vorbească prin legătură video, deoarece Statele Unite nu i-au acordat viză pentru o vizită personală la […]
10:30
Slovacia și Ungaria excluse din discuțiile UE privind „zidul dronelor”. România, Bulgaria și alte cinci țări UE participă # Aktual24
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt privind propunerea de constituire a unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a UE, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier. Reuniunea din 26 septembrie, convenită de comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, va include reprezentanți din […]
10:00
Nicușor Dan i-a convocat la Cotroceni pe liderii Coaliției, pentru a atenua tensiunile dintre partide înaintea crucialei decizii a CCR privind pensiile magistraților # Aktual24
Președintele Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliția de guvernare, într-un moment în care tensiunile interne ating cote ridicate, iar viitorul Executivului pare tot mai incert. Întâlnirea programată pentru ora 11:00 precede o altă reuniune a liderilor Coaliției, anunțată pentru ora 13:00, ambele fiind esențiale în contextul unor decizii […]
10:00
Directorul general al CFR, Ion Simu, susține că poartă un ceas fake din Turcia de 200 de dolari, iar nu un Patek Philippe de peste 100.000 dolari: ”Mai am două acasă” # Aktual24
Un nou scandal zguduie conducerea CFR SA, după ce mai multe fotografii și filmări publicate de G4Media.ro l-au surprins pe Ion Simu-Alexandru, directorul general al companiei, purtând un ceas despre care site-urile de profil susțin că ar fi un Patek Philippe Nautilus în valoare de peste 100.000 de dolari. În aceleași imagini, surprinse în mai […]
09:40
Peste 70 de persoane, reținute în Republica Moldova, după ce au fost instruite în Serbia să provoace violențe pe 28 septembrie, ziua alegerilor parlamentare # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova au reținut 74 de persoane suspectate că au participat la antrenamente în Serbia, având ca scop organizarea unor proteste violente și tulburări de ordine publică cu ocazia alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Informația a fost făcută publică în urma unor percheziții extinse, relatează NewsMaker. Potrivit declarațiilor oficiale, în spatele acestei operațiuni […]
