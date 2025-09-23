Trump afirmă că Ucraina își poate recâștiga întregul teritoriu. „Granițele originare sunt o opțiune foarte realistă”
HotNews.ro, 23 septembrie 2025 23:20
Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care…
Condițiile PSD ca să nu voteze moțiunea simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu, inițiată de AUR # HotNews.ro
În ședința de marți a coaliției, care a durat mai bine de cinci ore, la un moment dat a fost invitată și ministra Mediului, Diana Buzoianu. PSD o critică și o acuză că a întârziat…
Diana Buzoianu, despre incendiul violent din București: Garda de Mediu nu poate interveni decât după stingere, este același caz ca la Dragonul Roșu # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seară, pentru HotNews, că instituția pe care o conduce are atribuții limitate și că nu poate lua alte măsuri în afară de monitorizarea calității aerului, în contextul incendiului…
În ritmul actual, ne trebuie „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia, deplânge Olena Zelenska # HotNews.ro
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel, marți, la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a ajuta la repatrierea copiilor ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a…
Procurorul general, despre ridicarea imunității Dianei Șoșoacă: „Ne permite să dispunem și orice alte măsuri necesare” # HotNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat, la Digi24, că în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor. De asemenea, procurorii pot dispune…
Bugetarii vor avea o nouă Lege a salarizării. Când crede ministrul Muncii că ar putea intra în vigoare # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, la Prima News, că o nouă Lege a salarizării ar putea fi adoptată în 2026, an în care este posibilă și intrarea ei în vigoare. Manole a spus…
Șefa Agenției Naționale de Meteorologie, anunț de ultimă oră despre incendiul și norul uriaș de fum din București. În ce direcție se îndreaptă fumul # HotNews.ro
Elena Mateescu a anunțat în direct la Antena 3 CNN că circulația aerului este slabă, iar norul de fum se deplasează lent către vest. „ANM a emis un comunicat în baza simulărilor și conform datelor…
Noi detalii în cazul crimei din Mureș: Într-un apel la 112, tatăl tinerei ucise denunță că polițiștii o obligau să spună că nu a fost răpită. Cum îi răspunde operatorul # HotNews.ro
Detalii revoltătoare apar în cazul crimei din județul Mureș. Anda Gyurca, femeia ucisă cu toporul și incendiată de Emil Gânj, un recidivist care avea un mandat de arestare pe numele lui, ar fi fost victima…
Anunț de ultimă oră făcut de Raed Arafat despre incendiul puternic din București: „Populația să nu se expună” # HotNews.ro
Șeful DSU a reacționat la Antena 3 CNN după ce autoritățile au emis un mesaj RO ALERT pe tema incendiului ce are loc în zona Pantelimon din București și în urma căruia să propagă cantități…
FOTO. Mesaj RO-ALERT în București în urma incendiului uriaș din Sectorul 2. „Lăsați libere căile de acces!” # HotNews.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov. Fumul a început să se propage în restul cartierelor din jur. Autoritățile au emis…
ULTIMA ORĂ Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, afirmă Trump, într-o întâlnire față în față cu Zelenski # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al Alianței-Nord Atlantice, la scurt timp după ce statele membre au condamnat Moscova…
Elena Udrea: „Statul paralel nu mai are rădăcini, sunt rămășițe ale acestui sistem”. Ce spune despre dosarul Dianei Iovanovici-Șoșoacă # HotNews.ro
Fostul ministru Elena Udrea a afirmat, la Antena 3, că „statul paralel” care ar fi orchestrat condamnarea sa la închisoare nu mai are influența de altădată, fiind vorba de mai multe grupări care s-ar confrunta…
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, cu degajări mari de fum. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert # HotNews.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari…
Embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, impus de Spania, ca parte a unui pachet de măsuri menit să pună capăt „genocidului din Gaza” # HotNews.ro
Guvernul spaniol a aprobat marți un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite, potrivit premierului Pedro Sanchez, să pună capăt „genocidului din Gaza”, informează AFP. Decretul adoptat de…
Pentru UTA Arad, parcursul excelent din startul campionatului e pus în pericol de datoriile pe care clubul le-a acumulat din sezoanele trecute, scrie marți DigiSport.ro. UTA se află în concordat preventiv de aproximativ o lună.…
Apel al Gretei Thunberg: Recunoașterea statului palestinian trebuie să fie însoțită de „acțiuni concrete” # HotNews.ro
Activista de mediu Greta Thunberg a provocat marți țările care au recunoscut statul palestinian să susțină ceea ce ea a numit „gesturi simbolice” cu mai multă presiune asupra Israelului pentru a pune capăt ofensivei sale…
Condițiile Italiei pentru recunoașterea unui stat palestinian. Meloni: „Trebuie să stabilim prioritățile corecte” # HotNews.ro
Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelienni sunt eliberați, iar gruparea Hamas este exclusă de la orice rol în guvernarea sa, a declarat premierul Giorgia Meloni, citată de Reuters. „Nu sunt…
Bărbat din Brăila, reţinut după ce și-a atacat violent vecinul. I-a pulverizat spray lacrimogen în faţă, l-a lovit cu o scândură, cu o furcă, cu o sapă, iar după ce a căzut, l-a tăiat cu un cutter # HotNews.ro
Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu…
VIDEO Donald Trump, protagonistul a două momente stânjenitoare: „Tot ce am primit de la Națiunile Unite” / Ce s-a întâmplat cu scara rulantă și prompterul de la ONU # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a fost nevoit marți să țină discursul său în fața Adunării Generale a ONU fără teleprompter, deoarece, potrivit declarațiilor sale, acesta nu funcționa, scrie agenția germană de presă DPA. La începutul…
Accident minier grav în Columbia cu 25 de mineri blocați în subteran. Care este starea acestora # HotNews.ro
Douăzeci şi cinci de mineri sunt blocaţi de luni seara la 80 de metri sub pământ într-o mină de aur care s-a prăbuşit în nord-vestul Columbiei, guvernul local dând asigurări că toţi sunt „teferi şi…
Trump amenință Rusia cu taxe vamale „foarte puternice, care ar opri foarte repede vărsarea de sânge”, dar îi ia în colimator și pe aliații europeni # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat luni Rusia că este pregătit să impună măsuri economice severe în legătură cu războiul din Ucraina, într-un discurs combativ adresat Adunării Generale a ONU, la New York, scriu Reuters,…
Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești # HotNews.ro
Rusia a torturat sistematic civili ucraineni în peste 100 de centre de detenție din Rusia și Ucraina ocupată de la începutul războiului, a afirmat biroul pentru drepturile omului din cadrul ONU, informează Reuters. Raportul dă…
VIDEO Trump ironizează și critică ONU în discursul său de la tribuna Adunării Generale. Ce a spus despre imigrație, schimbări climatice și recunoașterea unui stat palestinian # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a reproșat Organizației Națiunilor Unite că nu l-a ajutat în diversele sale inițiative de pace, într-un discurs plin de ironie pe care l-a susținut marți în faţa liderilor reuniţi la dezbaterea…
Cum au ajuns mai mulți primari să-și dea propria primărie în judecată pentru salarii. „Mi-e și rușine să vă spun… Sunt și eu un pic consternat” / Ce despăgubiri cer # HotNews.ro
Procesele au fost deschise după ce salariul minim a crescut și a dezechilibrat grilele de salarizare din primării, spune un lider de sindicat. Printre reclamanți figurează și edili, care au împuternicit Asociații care reprezintă primarii…
De la tribuna ONU, Trump își continuă răfuiala cu politicianul din Europa pe care îl consideră „groaznic, groaznic, groaznic” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a ținut marți, 23 septembrie, un discurs de aproape o oră la Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU) de la New York și a folosit o parte din timpul petrecut la…
„Acum putem reacționa cu viteza fulgerului”. Armata unei țări baltice a primit aprobarea să doboare dronele care îi încalcă spațiul aerian # HotNews.ro
Parlamentul Lituaniei a acordat marți forțelor armate ale acestei țări baltice permisiunea de a doborî orice dronă sau aparat fără pilot (UAV) care îi încalcă spațiul aerian, în urma incidentelor în care, potrivit autorităților de…
Un nou atac al Ucrainei asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Ținte lovite în mod repetat de Kiev # HotNews.ro
Armata ucraineană a lovit, în cursul nopții trecute, două instalații rusești de distribuție a petrolului în regiunile Briansk și Samara, a transmist Statul Major General de la Kiev, citat de Reuters. La Samara, a fost…
Bolnavii de cancer să primească, la cerere, 100% din banii acumulaţi la pensia privată – amendament adoptat în Comisia de buget-finanţe din Senat # HotNews.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) anunţă marţi că în Comisia de buget-finanţe din Senat a fost aprobat amendamentul prin care bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii.…
Avertismentul lui Mugur Isărescu: „Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile” # HotNews.ro
România nu poate discuta despre o transformare totală de la plata în numerar spre digital în primul rând pentru că populație preferă plațile cash, iar apoi din motive de securitate, a precizat guvernatorul BNR, Mugur…
VIDEO Macron, forțat de Trump să meargă pe jos. „Ghici ce, aștept să trec strada pentru că totul e blocat din cauza ta” # HotNews.ro
Chiar și președinții sunt supuși neplăcerilor traficului din New York, așa cum a aflat luni seară liderul francez Emmanuel Macron, când un polițist din New York l-a oprit să traverseze strada din cauza coloanei oficiale…
Reacția Kremlinului după avertismentul Poloniei: Aparatele noastre de zbor se supun normelor internaționale și în niciun caz nu ies din aceste limite # HotNews.ro
Kremlinul a respins marți amenințarea formulată de Polonia, țară care se învecinează cu Ucraina, că va doborî următoarele aparate de zbor rusești care îi vor încălca spațiul aerian. „(Reacția noastră) Este negativă. Noi avem o…
Nicușor Dan, mesaj după ședința cu liderii coaliției: „Suntem într-un proces clar de stabilizare” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, în cadrul căreia „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”, conform Administrației Prezidențiale.…
„O rușine, scandalos!” Reacția lui Viktor Orban după un eșec al Budapestei în Parlamentul European # HotNews.ro
O comisie a Parlamentului European a recomandat marţi menţinerea imunităţii eurodeputatului Peter Magyar, lider al opoziţiei ungare, şi a eurodeputatei italiene Ilaria Salis, după ce ridicarea imunităţii acestora a fost cerută de guvernul premierului conservator…
Bani din traficul de droguri, transformați în lingouri de aur. Premieră anunțată de procurorii italieni # HotNews.ro
Procurorii italieni au anunțat marți că au demontat o rețea condusă de sirieni, acuzată de spălarea banilor proveniți din traficul de droguri din Italia și Franța, prin transformarea numerarului în lingouri de aur, informează Reuters.…
Proiectul VLAH, primul blindat 4×4 românesc, evoluează rapid la Uzina Automecanică Moreni. Șasiul este finalizat în proporție de 98%, inclusiv cu instalația electrică montată. Compartimentul cargo este gata, iar în prezent se lucrează la asamblarea…
Palatul Cotroceni, scăpat miraculos de la demolare, dar nu și de la marele jaf comunist # HotNews.ro
Palatul Cotroceni are o istorie legendară, care se întinde pe 300 de ani și care, după o spectaculoasă perioadă interbelică plină de strălucire, avea să intre, după război, în cea mai întunecată etapă a existenței…
Sfidare pentru Germania. O companie franceză susține că poate construi singură avionul de vânătoare de generația a 6-a al Europei # HotNews.ro
Șeful Dassault Aviation a afirmat că producătorul francez de avioane poate dezvolta în mod independent viitoarea generație de avioane de vânătoare a Europei, escaladând astfel tensiunile cu Germania privind conducerea unui proiect comun de 100…
Operațiune amplă a Secret Service la New York, cu puțin timp înainte de reuniunea la care vor participa 193 de țări. A fost vizată o rețea ce a implicat „actori statali ostili”, ce opera în 3 state americane # HotNews.ro
Serviciul Secret al Statelor Unite a desființat o rețea de dispozitive electronice sofisticate în zona New York, care fusese folosită pentru a amenința oficiali ai guvernului american, a anunțat agenția cu câteva ore înainte ca…
Consiliul Concurenței nu susţine prelungirea plafonării prețului la alimente: „Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse” # HotNews.ro
Consiliul Concurenţei consideră că nu trebuie prelungită plafonarea adaosului comercial la alimente, a declarat, marţi, Bogdan Chirițoiu, președintele autorităţii pentru concurenţă. Instituția este cea care trebuie să avizeze acest proiect, după ce Coaliția a decis…
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita” # HotNews.ro
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters. Polonia și-a închis granița cu Belarus mai…
Comisia Europeană dă vina pe „sistemul IT” și amână cu încă un an legea de reper împotriva despăduririlor # HotNews.ro
Uniunea Europeană va amâna pentru a doua oară lansarea legii sale împotriva despăduririlor, a declarat marți comisarul pentru mediu Jessika Roswall, amânând cu încă un an interdicția asupra importurilor de mărfuri asociate cu distrugerea pădurilor…
Peste 70% dintre români consideră că ţara noastră face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană, relevă un sondaj INSCOP Research, citat de Agerpres. Potrivit cercetării, 72,8%…
ULTIMA ORĂ Coaliția a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni # HotNews.ro
Liderii coaliției de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă șase luni, adică până la finalul lunii martie 2026, conform surselor HotNews. Decizia vine la finalul a peste…
Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an # HotNews.ro
Guvernul norvegian a declarat marţi că avioane ruseşti au încălcat spaţiul aerian al ţării scandinave de trei ori în 2025, incidente pe care Oslo le-a calificat drept „inacceptabile”, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Rusia a…
Fostul internațional Basarab Panduru consideră că stilul de joc pe care dorește să-l implementeze antrenorul Mihai Teja nu se potrivește unei echipe precum Metaloglobus. Nou-promovata din București e ultima în clasamentul SuperLigii, cu doar trei…
O goană după aur în Africa a produs niveluri periculoase de poluare cu o substanță toxică # HotNews.ro
O explozie a mineritului artizanal de aur în Ghana a condus la contaminarea cu mercur la niveluri periculoase în comunitățile locale, cu valori în unele zone de 134 de ori mai mari decât cantitățile considerate…
Ce poate însemna venirea unui miliardar la putere într-una dintre țările cele mai dezvoltate ale Europei de Est # HotNews.ro
Fostul premier populist Andrej Babiš este în pole position pentru a recâștiga puterea la Praga, iar Kievul, Bruxelles-ul și restul lumii au semne de întrebare și îngrijorări că Cehia ar putea urma Ungaria și Slovacia…
Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a anunțat că o urmărește penal: „De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni” # HotNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a avut, marți, o intervenție în direct la România TV, unde a numit decizia Parchetului General de începere a urmăririi sale penale „spectacolul lor de toată jena”. Ea este urmărită penal pentru…
Șefa Partidului „Moldova Mare” de la Chișinău, vizată de o anchetă. A apelat la clanul Cordunenilor din Iași pentru a obține domiciliu în România # HotNews.ro
Victoriei Furtună, șefa Partidului „Moldova Mare”, partid prorus asociat cu oligarhul Ilan Șor, este vizată într-o anchetă penală privind domicilii false în care polițiștii din Iași au efectuat marți 23 de percheziții, potrivit surselor Digi24.…
Eugen Neagoe (58 de ani) este noul antrenor al echipei Petrolul Ploiești. Gruparea prahoveană s-a despărțit recent de Liviu Ciobotariu. Petrolul a acumulat 6 puncte în primele 10 etape din SuperLiga și se află pe…
