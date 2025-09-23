VIDEO. Ministrul Muncii: Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii
Primanews.ro, 23 septembrie 2025 23:20
VIDEO. Ministrul Muncii: Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
23:20
VIDEO. Ministrul Muncii: Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Muncii: Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii
Acum 2 ore
23:00
VIDEO. Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru
22:30
Trump, despre avioanele ruseşti care încalcă spaţiul NATO: „Trebuie doborâte”
Acum 6 ore
19:30
Tentativă de sabotaj la New York înainte de Adunarea Generală ONU: Reţea uriaşă de spionaj şi sabotaj telecom, destructurată de autorităţile americane # Primanews.ro
Tentativă de sabotaj la New York înainte de Adunarea Generală ONU: Reţea uriaşă de spionaj şi sabotaj telecom, destructurată de autorităţile americane
18:30
Plafonarea preţurilor la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni
Acum 8 ore
17:50
Administraţia Prezidenţială: Discuţiile cu liderii coaliţiei au fost constructive. Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare # Primanews.ro
Administraţia Prezidenţială: Discuţiile cu liderii coaliţiei au fost constructive. Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare
17:50
Nicoleta Pauliuc (PNL): Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii # Primanews.ro
Nicoleta Pauliuc (PNL): Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii
17:50
Coaliţia de guvernare, şedinţă la Palatul Victoria, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni # Primanews.ro
Coaliţia de guvernare, şedinţă la Palatul Victoria, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni
17:50
Eugen Neagoe este înlocuitorul lui Liviu Ciobotariu pe banca Petrolului
Acum 12 ore
14:40
NATO condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia
14:40
Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore
14:30
Doi români arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia. Ar fi fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina # Primanews.ro
Doi români arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia. Ar fi fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina
14:30
Parchetul ÎCCJ cere ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă
14:20
VIDEO. Emmanuel Macron, blocat în traficul din New York de coloana oficială a lui Donald Trump. Reacţia preşedintelui francez # Primanews.ro
VIDEO. Emmanuel Macron, blocat în traficul din New York de coloana oficială a lui Donald Trump. Reacţia preşedintelui francez
14:20
Isărescu, despre introducerea unui euro digital: Nu înlocuieşte numerarul în euro
12:50
Back to Business: Eleganţă Impecabilă la Birou (P)
12:20
Tatăl lui Lamine Yamal a răbufnit, după ce fiul său a ratat „Balonul de Aur”: S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici # Primanews.ro
Tatăl lui Lamine Yamal a răbufnit, după ce fiul său a ratat „Balonul de Aur”: S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici
12:10
UE şi Indonezia încheie un acord de liber schimb
11:50
Ungaria nu renunţă la achiziţionarea petrolului rusesc. Szijjártó: Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură # Primanews.ro
Ungaria nu renunţă la achiziţionarea petrolului rusesc. Szijjártó: Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură
11:30
Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc
Acum 24 ore
10:00
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei. Care sunt posibilele teme abordate
08:00
VIDEO. Franţa recunoaşte statul Palestina. Emmanuel Macron: „A sosit momentul”
00:10
VIDEO. Pîslaru: În acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 vor continua # Primanews.ro
VIDEO. Pîslaru: În acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 vor continua
Ieri
23:40
VIDEO. Dragos Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene: Am găsit un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată # Primanews.ro
VIDEO. Dragos Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene: Am găsit un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată
22:10
Nicuşor Dan convoacă CSAT: Măsuri de securitate împotriva dronelor neautorizate, pe agenda principală # Primanews.ro
Nicuşor Dan convoacă CSAT: Măsuri de securitate împotriva dronelor neautorizate, pe agenda principală
22:10
VIDEO. Avertisment dur de la Maia Sandu: „Rusia vrea să cumpere alegerile din Moldova. Viitorul european este în pericol” # Primanews.ro
VIDEO. Avertisment dur de la Maia Sandu: „Rusia vrea să cumpere alegerile din Moldova. Viitorul european este în pericol”
17:40
Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcţia de premier până în 2027
16:30
Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare care expiră în februarie # Primanews.ro
Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare care expiră în februarie
16:10
SUA: Trump îl numeşte pe Kirk 'martir al libertăţii americane' şi acuză iar 'stânga radicală' pentru uciderea acestuia # Primanews.ro
SUA: Trump îl numeşte pe Kirk 'martir al libertăţii americane' şi acuză iar 'stânga radicală' pentru uciderea acestuia
15:40
Cinemaraton se clasează în top 5 posturi TV, cu audienţe remarcabile
15:40
Şoc la echipa naţională. Mitriţă a anunţat că se retrage de la prima reprezentativă
15:40
Mircea Abrudean: Nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia # Primanews.ro
Mircea Abrudean: Nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia
14:40
Daniel Zamfir (PSD), despre ministrul Mediului: Arată că este rău intenţionată şi, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru # Primanews.ro
Daniel Zamfir (PSD), despre ministrul Mediului: Arată că este rău intenţionată şi, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru
14:20
Ambasadorii NATO se reunesc marţi în Consiliul Atlanticului de Nord, în cadrul Articolului 4, la cererea Estoniei # Primanews.ro
Ambasadorii NATO se reunesc marţi în Consiliul Atlanticului de Nord, în cadrul Articolului 4, la cererea Estoniei
12:50
Bloomberg: Kremlinul are un plan secret de a influenţa alegerile parlamentare din Republica Moldova # Primanews.ro
Bloomberg: Kremlinul are un plan secret de a influenţa alegerile parlamentare din Republica Moldova
11:40
Ahmed al-Sharaa, primul lider sirian care participă la reuniunile ONU după 1967
11:20
Poliţia Română spune că ameninţarea primită pe e-mail de mai multe instituţii de învăţământ nu s-a dovedit a fi reală # Primanews.ro
Poliţia Română spune că ameninţarea primită pe e-mail de mai multe instituţii de învăţământ nu s-a dovedit a fi reală
10:10
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei # Primanews.ro
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei
10:00
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi Mureş. ”Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj # Primanews.ro
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi Mureş. ”Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj
10:00
Trump: SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune # Primanews.ro
Trump: SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune
10:00
Balonul de Aur va fi decernat astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi şi cine va prezenta gala # Primanews.ro
Balonul de Aur va fi decernat astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi şi cine va prezenta gala
09:50
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei şi va fi votată miercuri # Primanews.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei şi va fi votată miercuri
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi # Primanews.ro
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi
12:50
SUA suspendă vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv Patriot, spunând că nu mai are de unde să dea # Primanews.ro
SUA suspendă vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv Patriot, spunând că nu mai are de unde să dea
20 septembrie 2025
19:00
VIDEO. Bujduveanu, la Insider politic: Reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară. O să putem funcţiona fără 10% fără probleme # Primanews.ro
VIDEO. Bujduveanu, la Insider politic: Reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară. O să putem funcţiona fără 10% fără probleme
13:20
Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # Primanews.ro
Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul”
13:10
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire pentru cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents din Olanda # Primanews.ro
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire pentru cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents din Olanda
13:10
Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Este foarte greu de continuat # Primanews.ro
Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Este foarte greu de continuat
13:10
Avioane poloneze şi aliate mobilizate după atacuri ruseşti asupra Ucrainei
13:00
VIDEO. Bujduveanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cea mai bună opţiune este un candidat comun din partea coaliţie # Primanews.ro
VIDEO. Bujduveanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cea mai bună opţiune este un candidat comun din partea coaliţie
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.