Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie”

Secretarul de stat Raed Arafat, a spus marți seara, la Digi24, că intervenția la incendiul din Sectorul 2 decurge normal și nu există pericol de explozie. De asemenea, șeful DSU spune că instalația de răcire a depozitului, unde se află amoniac, este supravegheată de o mașină a pompierilor. Raed Arafat a afirmat că nu au fost raportate victime până acum, dar cel mai important este ca oamenii să nu se expună la fum pentru a nu suferi o intoxicație care să necesite îngriiri medicale.