Hellas Direct extinde inițiativa Safe Roads project la București: încă un pas pentru siguranța copiilor

G4Media, 24 septembrie 2025 00:50

După Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț, inițiativa Safe Roads project ajunge în inima capitalei. În tumultul urban al Bucureștiului, siguranța în trafic este...

Acum o oră
00:50
Acum 4 ore
23:10
Zelenski afirmă că noua poziție a lui Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră” G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Sky News că noua poziție a președintelui Donald Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră". Donald Trump este...
23:10
Suspectul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat G4Media
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de...
22:50
Procurorul general, întrebat când a apărut legătura între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra: Elemente apar în toamna lui 2021, se consolidează în primăvara lui 2022/ Potra a călătorit la Moscova în 2023 şi în septembrie 2024 G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi Horaţiu Potra...
22:40
Sunt cățeii mai inteligenți decât lupii? Ce impact am avut asupra celui mai bun prieten al nostru (VIDEO) G4Media
În urmă cu cel puțin 15.000 de ani, câinii au evoluat din lupi, conform teoriilor savanților. Au avut loc multe schimbări, iar astăzi, există o sumedenie de...
22:40
O femeie din Vrancea a fost sechestrată şi agresată / Salvată de poliţiştii din Odobeşti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile G4Media
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în...
22:30
Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, despre legea salarizării, că vede posibilă intrarea în vigoare în 2026, el arătând că a solicitat deja colegilor...
22:20
Filmul „Familia”, de Francesco Costabile, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la Oscar G4Media
Filmul „Familia", regizat de Francesco Costabile şi aclamat de critici, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la premiile Oscar de anul viitor la categoria „cel...
22:10
Procurorul general, întrebat ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă: Persoana poate dobândi o altă calitate şi putem dispune orice alte măsuri necesare, condiţionate de calitatea de europarlamentar G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate...
22:10
RAPORT Tesla a avut parte de teste dificile pentru Robotaxi / Trei accidente în prima zi de teste în Texas G4Media
Deși California a fost primul teren de testare pentru tehnologia de conducere autonomă, mediul de reglementare mult mai permisiv din statul texan, plus numeroasele drumuri...
22:10
Trump afirmă, după întâlnirea cu Zelenski, că Ucraina poate recâștiga totul „în forma sa inițială” G4Media
Președintele Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare, după ce a avut o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU...
22:10
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia G4Media
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost...
22:00
Directorul și șefa de HR, surprinși la concertul Coldplay, nu aveau o „relație extraconjugală”, susține a apropiată a femeii: „Acest lucru a fost devastator pentru întreaga familie” G4Media
La două luni după ce Andy Byron, pe atunci CEO al Astronomer, a fost filmat la un concert Coldplay alături de Kristin Cabot, care lucra...
21:50
Donald Trump „crede” că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, după trei incursiuni ale...
21:40
Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol G4Media
Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel...
21:40
VIDEO Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un incendiu puternic/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale G4Media
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Maldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru...
21:40
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că PSD speră la un consens în coaliţie pentru măsurile cu care a venit în spaţiul public şi...
Acum 6 ore
21:30
Moştenirea creațiilor Armani, într-o retrospectiva la un muzeu din Milano / Vor fi prezentate peste 100 de creaţii vestimentare G4Media
O retrospectivă care celebrează activitatea de o jumătate de secol a lui Giorgio Armani va debuta miercuri la un muzeu din Milano, prezentând peste 100...
21:20
Un elev de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Botoșani, medalie de aur la o competiţie de astrofizică şi astronomie din SUA G4Media
Un elev din clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" din Botoşani a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi...
21:20
Rogobete: Prin mecanismul elveţian vor fi înfiinţate 4 Centre Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă împotriva Adicţiilor, dedicate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în risc G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu reprezintă doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală, el menţionând...
21:10
Reuters: România pregătește acordurile finale privind datoria publică pentru un an turbulent G4Media
România pregătește vânzări și răscumpărări de obligațiuni la sfârșitul anului, acum că agitația politică care a cuprins țara – și care încă planează asupra ratingului...
21:00
Macron, mesaj pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza” G4Media
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se...
20:50
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus G4Media
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local...
20:50
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a asociaţiei acestora / Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma G4Media
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale...
20:50
Incendiu puternic la un depozit în zona șoselei Pantelimon din Capitală / A fost emis mesaj RoAlert G4Media
Pompierii din Capitală intervin în aceste momente la un incendiu puternic produs la acoperisul unui spatiu de depozitare in Sectorul 2 din Capotală, zona șoselei...
20:50
NASA reafirmă că următoarea misiune cu echipaj uman către Lună va avea loc la începutul anului 2026 G4Media
NASA a asigurat marți că este în grafic pentru a trimite astronauți pe Lună la începutul anului 2026, o misiune care ar trebui să deschidă...
20:50
Nicu Ştefănuţă: Alocarea tăiată de la bugetul pentru bursele studenţeşti ar putea fi acoperită de la Fondul Social European G4Media
Suma care a fost tăiată de la bugetul burselor pentru studenţi din luna august ar putea fi suportată de la Fondul Social European, a declarat...
20:40
China susține că a dezvoltat un sistem AI capabil să detecteze chiar și cele mai silențioase submarine nucleare americane G4Media
Beijingul pretinde că a făcut un pas uriaș în domeniul detecției subacvatice. Potrivit unui articol publicat de South China Morning Post, cercetători chinezi afirmă că au...
20:30
Manole: Noua agenţie pentru victimele violenţei domestice şi traficului de persoane va fi funcțională până la sfârşitul anului G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marţi, că noua agenţie care urmează să înglobeze serviciile atât pentru victimele violenţei domestice, cât şi ale traficului de...
20:30
Cum arată „radarele” pentru trotinete și biciclete electrice? Sindicatul Europol cere măsuri rapide în România G4Media
Sindicatul Europol a publicat pe Facebook un mesaj prin care atrage atenția asupra lipsei de mijloace moderne de control pentru trotinetele și bicicletele electrice, într-un context în...
20:30
Alimentarea externă a centralei nucleare Zaporojie a fost din nou întreruptă, potrivit Ucrainei G4Media
Kiev, 23 sep /Agerpres/- Alimentarea externă cu energie a centralei nucleare ucrainene ocupată de trupele ruse în provincia Zaporojie, alimentare necesară pentru răcirea reactoarelor, a...
20:20
USR: Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână G4Media
USR cere ca moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să fie respinsă prin votul din ședința de miercuri a Camerei Deputaților "Moțiunea trebuie respinsă,...
20:20
Atenţionare de călătorie pentru Italia / Vineri, grevă în transportul aerian G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian.
20:10
Novak Djokovici va participa la turneul de la Shanghai, care va loc la începutul lunii octombrie G4Media
Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie, transmite News.ro.
20:00
Autoritățile din Amsterdam interzic accesul echipei Maccabi Tel Aviv, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid” G4Media
Administrația capitalei olandeze  interzice accesul echipei Maccabi Tel Aviv în oraș, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid", stârnind reacții negative din cauza acuzațiilor...
20:00
Dan Barna: Dialogul structural al Comisiei cu Parlamentul European legat de o evantuală tăiere a fondurilor UE pentru România începe pe 3 noiembrie G4Media
Dialogul structural al Comisiei Europene cu Parlamentul European legat de eventuala tăiere a fondurilor UE pentru România va începe pe 3 noiembrie, a anunţat marţi...
19:50
25 de persoane, blocate în subteran după prăbuşirea unei mine de aur în Columbia G4Media
Douăzeci şi cinci de mineri sunt blocaţi de luni seara la 80 de metri sub pământ într-o mină de aur care s-a prăbuşit în nord-vestul...
Acum 8 ore
19:30
Iranul anunță primul test reușit cu o rachetă balistică intercontinentală / Tensiuni în creștere pe fondul Adunării Generale ONU G4Media
Pe 20 septembrie 2025, oficialii de la Teheran au declarat că Iranul a efectuat cu succes primul său test cu o rachetă balistică intercontinentală (ICBM).
19:30
Secretarul de stat american Marco Rubio respinge amenințarea lui Tusk de a doborî avioane rusești G4Media
Afirmația prim-ministrului polonez Donald Tusk potrivit căreia țara sa era pregătită să doboare avioane străine care-i încalcă spațiul aerian sunt contrazise de secretarul american de...
19:30
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa G4Media
„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic" – Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din...
19:20
Autoritatea în Comunicaţii lansează în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029. ”Valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice” G4Media
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că lansează, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care...
19:10
Kelemen: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la alimentele de bază / Grindeanu: Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare G4Media
UPDATE: Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17...
18:50
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv/ Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă G4Media
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este...
18:50
SURSE Curtea Constituțională va amâna miercuri o decizie în ce privește pensiile magistraților / CCR, așteptată să se pronunțe mâine pe celelalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea  G4Media
Curtea Constituțională va amâna o decizie, miercuri, în ce privește pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discuțiilor. CCR este așteptată însă să se...
18:40
Trump afirmă că țările membre ONU „se îndreaptă spre iad” din cauza politicii frontierelor deschise: “Imigranții ilegali se revarsă în Europa” G4Media
Președintele Donald Trump a avertizat că Europa se află într-o criză din cauza afluxului de imigranți ilegali și a avertizat că țările membre ale ONU...
18:30
Croaţia va sacrifica mii de porci pentru a rezolva o criză a pestei porcine africane G4Media
Fermierii croaţi trebuie să sacrifice aproape 12.000 de porci, după descoperirea unui focar de pestă porcină africană la fermele din estul ţării, au anunţat marţi...
18:20
Kelemen Hunor: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor anuță că în urma discuțiilor din cadrul coaliției s-a decis asupra prelungirii plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază. „Astăzi, coaliția...
18:10
Antreprenorii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice și relansarea economiei G4Media
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la „urgenţa" reformelor pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei,...
18:10
Preşedintele american Donald Trump afirmă la ONU că recunoaşterea unui stat palestinian ar recompensa gruparea teroristă Hamas G4Media
Recunoaşterea unui stat palestinian ar fi o recompensă prea mare pentru gruparea teroristă Hamas, a declarat marţi preşedintele american, Donald Trump, repetând cererea sa de...
18:00
Producătorii auto chinezi au depășit Renault și Audi la vânzările din Europa în august, sprijiniți de creșterea modelelor hibride plug-in G4Media
Producătorii auto chinezi au vândut în luna august mai multe autoturisme în Europa decât mărcile Renault şi Audi, ajutaţi de vânzările în creştere de vehicule...
