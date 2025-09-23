Hellas Direct extinde inițiativa Safe Roads project la București: încă un pas pentru siguranța copiilor
G4Media, 24 septembrie 2025 00:50
După Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț, inițiativa Safe Roads project ajunge în inima capitalei. În tumultul urban al Bucureștiului, siguranța în trafic este... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
00:50
Acum 4 ore
23:10
Zelenski afirmă că noua poziție a lui Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră” # G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Sky News că noua poziție a președintelui Donald Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră”. Donald Trump este... © G4Media.ro.
23:10
Suspectul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat # G4Media
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de... © G4Media.ro.
22:50
Procurorul general, întrebat când a apărut legătura între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra: Elemente apar în toamna lui 2021, se consolidează în primăvara lui 2022/ Potra a călătorit la Moscova în 2023 şi în septembrie 2024 # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi Horaţiu Potra... © G4Media.ro.
22:40
Sunt cățeii mai inteligenți decât lupii? Ce impact am avut asupra celui mai bun prieten al nostru (VIDEO) # G4Media
În urmă cu cel puțin 15.000 de ani, câinii au evoluat din lupi, conform teoriilor savanților. Au avut loc multe schimbări, iar astăzi, există o sumedenie de... © G4Media.ro.
22:40
O femeie din Vrancea a fost sechestrată şi agresată / Salvată de poliţiştii din Odobeşti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # G4Media
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în... © G4Media.ro.
22:30
Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, despre legea salarizării, că vede posibilă intrarea în vigoare în 2026, el arătând că a solicitat deja colegilor... © G4Media.ro.
22:20
Filmul „Familia”, de Francesco Costabile, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la Oscar # G4Media
Filmul „Familia”, regizat de Francesco Costabile şi aclamat de critici, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la premiile Oscar de anul viitor la categoria „cel... © G4Media.ro.
22:10
Procurorul general, întrebat ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă: Persoana poate dobândi o altă calitate şi putem dispune orice alte măsuri necesare, condiţionate de calitatea de europarlamentar # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate... © G4Media.ro.
22:10
RAPORT Tesla a avut parte de teste dificile pentru Robotaxi / Trei accidente în prima zi de teste în Texas # G4Media
Deși California a fost primul teren de testare pentru tehnologia de conducere autonomă, mediul de reglementare mult mai permisiv din statul texan, plus numeroasele drumuri... © G4Media.ro.
22:10
Trump afirmă, după întâlnirea cu Zelenski, că Ucraina poate recâștiga totul „în forma sa inițială” # G4Media
Președintele Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare, după ce a avut o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU... © G4Media.ro.
22:10
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia # G4Media
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost... © G4Media.ro.
22:00
Directorul și șefa de HR, surprinși la concertul Coldplay, nu aveau o „relație extraconjugală”, susține a apropiată a femeii: „Acest lucru a fost devastator pentru întreaga familie” # G4Media
La două luni după ce Andy Byron, pe atunci CEO al Astronomer, a fost filmat la un concert Coldplay alături de Kristin Cabot, care lucra... © G4Media.ro.
21:50
Donald Trump „crede” că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, după trei incursiuni ale... © G4Media.ro.
21:40
Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol # G4Media
Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel... © G4Media.ro.
21:40
VIDEO Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un incendiu puternic/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # G4Media
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Maldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru... © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că PSD speră la un consens în coaliţie pentru măsurile cu care a venit în spaţiul public şi... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
21:30
Moştenirea creațiilor Armani, într-o retrospectiva la un muzeu din Milano / Vor fi prezentate peste 100 de creaţii vestimentare # G4Media
O retrospectivă care celebrează activitatea de o jumătate de secol a lui Giorgio Armani va debuta miercuri la un muzeu din Milano, prezentând peste 100... © G4Media.ro.
21:20
Un elev de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Botoșani, medalie de aur la o competiţie de astrofizică şi astronomie din SUA # G4Media
Un elev din clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi... © G4Media.ro.
21:20
Rogobete: Prin mecanismul elveţian vor fi înfiinţate 4 Centre Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă împotriva Adicţiilor, dedicate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în risc # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu reprezintă doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală, el menţionând... © G4Media.ro.
21:10
Reuters: România pregătește acordurile finale privind datoria publică pentru un an turbulent # G4Media
România pregătește vânzări și răscumpărări de obligațiuni la sfârșitul anului, acum că agitația politică care a cuprins țara – și care încă planează asupra ratingului... © G4Media.ro.
21:00
Macron, mesaj pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza” # G4Media
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict” dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se... © G4Media.ro.
20:50
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus # G4Media
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local... © G4Media.ro.
20:50
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a asociaţiei acestora / Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale... © G4Media.ro.
20:50
Incendiu puternic la un depozit în zona șoselei Pantelimon din Capitală / A fost emis mesaj RoAlert # G4Media
Pompierii din Capitală intervin în aceste momente la un incendiu puternic produs la acoperisul unui spatiu de depozitare in Sectorul 2 din Capotală, zona șoselei... © G4Media.ro.
20:50
NASA reafirmă că următoarea misiune cu echipaj uman către Lună va avea loc la începutul anului 2026 # G4Media
NASA a asigurat marți că este în grafic pentru a trimite astronauți pe Lună la începutul anului 2026, o misiune care ar trebui să deschidă... © G4Media.ro.
20:50
Nicu Ştefănuţă: Alocarea tăiată de la bugetul pentru bursele studenţeşti ar putea fi acoperită de la Fondul Social European # G4Media
Suma care a fost tăiată de la bugetul burselor pentru studenţi din luna august ar putea fi suportată de la Fondul Social European, a declarat... © G4Media.ro.
20:40
China susține că a dezvoltat un sistem AI capabil să detecteze chiar și cele mai silențioase submarine nucleare americane # G4Media
Beijingul pretinde că a făcut un pas uriaș în domeniul detecției subacvatice. Potrivit unui articol publicat de South China Morning Post, cercetători chinezi afirmă că au... © G4Media.ro.
20:30
Manole: Noua agenţie pentru victimele violenţei domestice şi traficului de persoane va fi funcțională până la sfârşitul anului # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marţi, că noua agenţie care urmează să înglobeze serviciile atât pentru victimele violenţei domestice, cât şi ale traficului de... © G4Media.ro.
20:30
Cum arată „radarele” pentru trotinete și biciclete electrice? Sindicatul Europol cere măsuri rapide în România # G4Media
Sindicatul Europol a publicat pe Facebook un mesaj prin care atrage atenția asupra lipsei de mijloace moderne de control pentru trotinetele și bicicletele electrice, într-un context în... © G4Media.ro.
20:30
Alimentarea externă a centralei nucleare Zaporojie a fost din nou întreruptă, potrivit Ucrainei # G4Media
Kiev, 23 sep /Agerpres/- Alimentarea externă cu energie a centralei nucleare ucrainene ocupată de trupele ruse în provincia Zaporojie, alimentare necesară pentru răcirea reactoarelor, a... © G4Media.ro.
20:20
USR: Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână # G4Media
USR cere ca moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să fie respinsă prin votul din ședința de miercuri a Camerei Deputaților ”Moțiunea trebuie respinsă,... © G4Media.ro.
20:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian.... © G4Media.ro.
20:10
Novak Djokovici va participa la turneul de la Shanghai, care va loc la începutul lunii octombrie # G4Media
Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
20:00
Autoritățile din Amsterdam interzic accesul echipei Maccabi Tel Aviv, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid” # G4Media
Administrația capitalei olandeze interzice accesul echipei Maccabi Tel Aviv în oraș, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid”, stârnind reacții negative din cauza acuzațiilor... © G4Media.ro.
20:00
Dan Barna: Dialogul structural al Comisiei cu Parlamentul European legat de o evantuală tăiere a fondurilor UE pentru România începe pe 3 noiembrie # G4Media
Dialogul structural al Comisiei Europene cu Parlamentul European legat de eventuala tăiere a fondurilor UE pentru România va începe pe 3 noiembrie, a anunţat marţi... © G4Media.ro.
19:50
Douăzeci şi cinci de mineri sunt blocaţi de luni seara la 80 de metri sub pământ într-o mină de aur care s-a prăbuşit în nord-vestul... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:30
Iranul anunță primul test reușit cu o rachetă balistică intercontinentală / Tensiuni în creștere pe fondul Adunării Generale ONU # G4Media
Pe 20 septembrie 2025, oficialii de la Teheran au declarat că Iranul a efectuat cu succes primul său test cu o rachetă balistică intercontinentală (ICBM).... © G4Media.ro.
19:30
Secretarul de stat american Marco Rubio respinge amenințarea lui Tusk de a doborî avioane rusești # G4Media
Afirmația prim-ministrului polonez Donald Tusk potrivit căreia țara sa era pregătită să doboare avioane străine care-i încalcă spațiul aerian sunt contrazise de secretarul american de... © G4Media.ro.
19:30
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa # G4Media
„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din... © G4Media.ro.
19:20
Autoritatea în Comunicaţii lansează în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029. ”Valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice” # G4Media
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că lansează, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care... © G4Media.ro.
19:10
Kelemen: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la alimentele de bază / Grindeanu: Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare # G4Media
UPDATE: Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17... © G4Media.ro.
18:50
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv/ Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # G4Media
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este... © G4Media.ro.
18:50
SURSE Curtea Constituțională va amâna miercuri o decizie în ce privește pensiile magistraților / CCR, așteptată să se pronunțe mâine pe celelalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea # G4Media
Curtea Constituțională va amâna o decizie, miercuri, în ce privește pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discuțiilor. CCR este așteptată însă să se... © G4Media.ro.
18:40
Trump afirmă că țările membre ONU „se îndreaptă spre iad” din cauza politicii frontierelor deschise: “Imigranții ilegali se revarsă în Europa” # G4Media
Președintele Donald Trump a avertizat că Europa se află într-o criză din cauza afluxului de imigranți ilegali și a avertizat că țările membre ale ONU... © G4Media.ro.
18:30
Fermierii croaţi trebuie să sacrifice aproape 12.000 de porci, după descoperirea unui focar de pestă porcină africană la fermele din estul ţării, au anunţat marţi... © G4Media.ro.
18:20
Kelemen Hunor: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor anuță că în urma discuțiilor din cadrul coaliției s-a decis asupra prelungirii plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază. „Astăzi, coaliția... © G4Media.ro.
18:10
Antreprenorii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice și relansarea economiei # G4Media
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la „urgenţa” reformelor pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei,... © G4Media.ro.
18:10
Preşedintele american Donald Trump afirmă la ONU că recunoaşterea unui stat palestinian ar recompensa gruparea teroristă Hamas # G4Media
Recunoaşterea unui stat palestinian ar fi o recompensă prea mare pentru gruparea teroristă Hamas, a declarat marţi preşedintele american, Donald Trump, repetând cererea sa de... © G4Media.ro.
18:00
Producătorii auto chinezi au depășit Renault și Audi la vânzările din Europa în august, sprijiniți de creșterea modelelor hibride plug-in # G4Media
Producătorii auto chinezi au vândut în luna august mai multe autoturisme în Europa decât mărcile Renault şi Audi, ajutaţi de vânzările în creştere de vehicule... © G4Media.ro.
