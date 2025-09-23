A murit Claudia Cardinale
SportMedia, 24 septembrie 2025 01:00
Actrița italiană Claudia Cardinale, a murit marți seara, la vârsta de 87 de ani. Claudia Cardinale, o legendă a cinematografiei anilor ’60, s-a stins din viață „înconjurată de copiii ei” în Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat agentul ei, relatează Corriere della Sera. Născută la Tunis, Claudia Cardinale a lucrat cu cei mai importanți … The post A murit Claudia Cardinale appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
01:00
Trump întoarce foaia după ce a vorbit cu Zelenski: Kievul poate recâștiga toată Ucraina # SportMedia
Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina – şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia. „După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după … The post Trump întoarce foaia după ce a vorbit cu Zelenski: Kievul poate recâștiga toată Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Actrița italiană Claudia Cardinale, a murit marți seara, la vârsta de 87 de ani. Claudia Cardinale, o legendă a cinematografiei anilor ’60, s-a stins din viață „înconjurată de copiii ei” în Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat agentul ei, relatează Corriere della Sera. Născută la Tunis, Claudia Cardinale a lucrat cu cei mai importanți … The post A murit Claudia Cardinale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:00
Pățania unui atlet kenyan: A vrut să muncească în Rusia, dar a fost trimis să lupte în Ucraina # SportMedia
Soldații ucraineni au capturat un atlet kenyan lângă Vovceansk, în regiunea Harkov. Acesta spune că a fost păcălit să se înroleze în forțele Moscovei. Militarii din Brigada 57 Infanterie Motorizată Separată a Ucrainei l-au prins pe Evans Kibet, un atlet kenyan în vârstă de 36 de ani, care se ascundea în pădurea din apropierea orașului … The post Pățania unui atlet kenyan: A vrut să muncească în Rusia, dar a fost trimis să lupte în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Horoscop zilnic pentru 24 septembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 24 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Un incendiu major a izbucnit, marți seară, la un depozit din zona Șoselei Pantelimon din București. A fost emis imediat un mesaj Ro-Alert. Ulterior, ca urmare a degării intense de fum, a fost emis un nou mesaj de avertizare, pe o rază de 2 kilometri. Clădirea cuprinsă de flăcări este depozitul Antefrig, situat pe strada … The post Incendiu la un depozit din Pantelimon: Au fost emise două mesaje Ro-Alert (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:00
În discursul rostit marți, de la tribuna Adunării Generale a ONU, președintele american Donald Trump a criticat Națiunile Unite și a lansat un atac direct la adresa Europei pe tema imigrației. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Națiunile Unite „nu numai că rezolvă problemele pe care ar trebui să le rezolve, ci prea des … The post Trump atacă Europa pe tema migrației: Țările voastre se duc naibii! appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu (PSD) a spus, marți, după întâlnirea din coaliția de guvernare, că s-a decis ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită pentru șase luni. Liderul UDMR Kelemen Hunor a confirmat această decizie. Câciu a anunțat, marți, pe Facebook, că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază … The post Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită încă 6 luni appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:00
Autoritățile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani și care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puțin 100 de milioane de euro, a anunțat Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). Poliția a efectuat percheziții la proprietăți din Spania, Portugalia, Italia, … The post Fraudă uriașă cu criptomonede: România, printre țările unde au avut loc descinderi appeared first on spotmedia.ro.
19:00
New York, la un pas de blackout telecom: Secret Service destructurează o rețea secretă cu 300 de servere și 100.000 de cartele SIM # SportMedia
Secret Service a anunțat, marți, că a descoperit și dezactivat o rețea clandestină de comunicații de mare amploare în zona New York, capabilă să blocheze complet rețelele de telefonie mobilă și serviciile de urgență. Operațiunea – desfășurată discret înaintea Adunării Generale a ONU – a scos la iveală o infrastructură masivă formată din peste 300 … The post New York, la un pas de blackout telecom: Secret Service destructurează o rețea secretă cu 300 de servere și 100.000 de cartele SIM appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Coaliția de guvernământ negociază în termeni ultimativi. Liderii partidelor au fost la Președinție, apoi s-au retras la Guvern. Analist politic: ”Alegerile au fost văzute de politicieni drept un accident” ignorabil. Liderii coaliției de guvernământ au fost astăzi (marți, 23 septembrie 2025) la Palatul Cotroceni, convocați la consultări de președintele Nicușor Dan, cu o zi înainte … The post Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Niki Pilic, fostul căpitan al echipei de Cupa Davis a Germaniei, a încetat din viață luni, la vârsta de 86 de ani, în țara sa natală, Croația, a anunțat Federația croată de tenis într-un comunicat dat publicității marți, informează DPA. În timpul carierei sale de jucător de tenis, Niki Pilic a disputat o finală de … The post Doliu în tenisul mondial: A murit Niki Pilic appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, a transmis, marți, Administrația Prezidențială după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare. În cadrul întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare, Nicușor Dan a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Administrația Prezidențială arată că discuțiile au fost … The post Nicușor Dan: Coaliția continuă în forma actuală appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Trump dă vina pe paracetamol pentru autism, dar știința îl contrazice cu argumente puternice. Ce spune ministrul Rogobete # SportMedia
Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a susținut că paracetamolul folosit în sarcină ar fi responsabil pentru numărul mare de cazuri de autism, au stârnit un val de critici din partea comunității medicale. În timp ce Trump a afirmat că „am găsit un răspuns pentru autism” și că „luarea de Tylenol (numele pentru paracetamol folosit … The post Trump dă vina pe paracetamol pentru autism, dar știința îl contrazice cu argumente puternice. Ce spune ministrul Rogobete appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:00
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a fost chemată, marți, la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri. Diana Șoșoacă a confirmat informația. ”Cererea de ridicare a imunității este făcută de mult mai mult timp. Conform Codului de Procedură … The post Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă appeared first on spotmedia.ro.
17:00
La Tribunalul Ilfov, procesele se țin în săli mici și înghesuite, pline de igrasie: „Spațiu absolut impropriu, risc major de incendiu” (Foto) # SportMedia
Camere mici, cu pereți scorojiți și plini de igrasie, încărcate cu mormane de dosare așezate care pe unde. Așa arată sălile în care își desfășoară activitatea judecătorii de la Tribunalul Ilfov, în Buftea. Sunt 7 săli de judecată, 85 de judecători, 135 de grefieri și mii de cetățeni, totul înghesuit într-o clădire dărăpănată și insalubră. … The post La Tribunalul Ilfov, procesele se țin în săli mici și înghesuite, pline de igrasie: „Spațiu absolut impropriu, risc major de incendiu” (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Șeful NATO reacționează după provocările Rusiei: Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat # SportMedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis marți, într-o conferință de presă, că alianța este „pregătită și hotărâtă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”, după ce săptămâna trecută avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Declarațiile vin în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, desfășurată în această dimineață, unde a fost analizată incursiunea … The post Șeful NATO reacționează după provocările Rusiei: Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Ajax Amsterdam își va trimite oamenii să-l urmărească pe Daniel Bîrligea de la FCSB. Conform presei din Olanda, Ajax îl va monitoriza pe Bîrligea în meciul cu Go Ahead Eagles. La auzul acestei vești, FCSB a anunțat că-l va folosi pe Bîrligea în repriza a doua, în locul lui Denis Alibec. Prețul stabilit de FCSB … The post Ajax vine după Daniel Bîrligea: FCSB a dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Percheziții la Iași înaintea alegerilor din Moldova. A fost vizată și o fostă candidată afiliată lui Ilan Șor # SportMedia
Polițiștii din Iași au desfășurat, marți, o amplă acțiune care a vizat legalitatea stabilirii în România a unor cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. În total, au fost verificate 23 de adrese din judeţul Iaşi și au fost legitimate 30 de persoane, au transmis reprezentanții Poliţiei. Printre cei vizați de anchetă se … The post Percheziții la Iași înaintea alegerilor din Moldova. A fost vizată și o fostă candidată afiliată lui Ilan Șor appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Mai este posibilă rearanjarea politică a lumii, dorită de puterile revizioniste autocratice din Orient, sau apărarea ordinii mondiale actuale bazate pe reguli, susținută de democrațiile liberale din Occident, fără un mare război cinetic? Și dacă da, cum? Mai poate furniza diplomația o mare viziune comună și un compromis, între democrații și dictaturi, între libertăți și constrângeri, … The post Impasul appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Legendarul antrenor Fabio Capello a avut un verdict dur în privința lui Cristi Chivu. Capello spune că românul Cristi Chivu nu a schimbat nimic la Inter și că echipa joacă din amintirile din sezonul precedent. „La această oră se poate spune că vedem Interul lui Simone Inzaghi cu Cristi Chivu pe bancă. Joacă din memorie, … The post Fabio Capello s-a convins de Cristi Chivu: Verdictul dur al italianului appeared first on spotmedia.ro.
15:00
FCSB i-a oferit lui Daniel Bîrligea un nou rol în meciul cu FC Botoșani. Atacantul a fost mutat pe postul de extremă dreapta, dar cei de la FCSB s-au răzgândit. Convenși că Bîrligea nu poate juca în banda dreaptă, cei din staff l-au convins să renunțe la această idee. Astfel, Bîrligea va fi folosit doar … The post FCSB a decis viitorul lui Daniel Bîrligea appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Moscova acuză NATO că pregătește „ocuparea Moldovei” după alegerile din weekend. Soldații s-ar afla deja în România # SportMedia
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) susține, într-un comunicat transmis marți, că Uniunea Europeană și NATO ar pregăti o intervenție militară în Republica Moldova, sub pretextul „apărării democrației”, pentru a împiedica orientarea pro-rusă a electoratului. Potrivit SVR care nu prezintă nicio dovadă în acest sens, Bruxelles-ul ar fi „hotărât să mențină Moldova pe … The post Moscova acuză NATO că pregătește „ocuparea Moldovei” după alegerile din weekend. Soldații s-ar afla deja în România appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Protest spontan la ArcelorMittal Hunedoara. Angajații au blocat drumul spre Deva (Video) # SportMedia
Aproximativ o sută de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanșat marți dimineață un protest spontan, în fața secției Oțelăriei electrice 2. Oamenii sunt nemulțumiți de modul în care se desfășoară procesul de disponibilizare, după oprirea producției la unitatea industrială. Pentru a-și arăta nemulțumirea, protestatarii au blocat de mai multe ori șoseaua Deva-Hunedoara. „Nu … The post Protest spontan la ArcelorMittal Hunedoara. Angajații au blocat drumul spre Deva (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul drumului: „Aștept în stradă pentru că totul e blocat din cauza ta” (Video) # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron a trecut printr-un moment neașteptat la New York, luni seară, imediat după discursul susținut la sediul ONU, unde a anunțat oficial recunoașterea de către Franța a statului palestinian. În timp ce părăsea clădirea, convoiul președintelui american Donald Trump i-a blocat accesul pe stradă. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat … The post Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul drumului: „Aștept în stradă pentru că totul e blocat din cauza ta” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Echipajele de dublu rame ale României s-au calificat, marți, în Finalele A la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), cu cei mai buni timpi din semifinale. La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat prima semifinală cu timpul de 6 min 58 sec 53/100. Florin Arteni și Florin Lehaci s-au … The post Canotaj: Echipajele de dublu rame ale României, calificate în Finalele A la Mondiale appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Isărescu avertizează: Dacă nu avem securitate cibernetică, ne termină rușii. Ne blochează plățile în trei zile # SportMedia
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, atrage atenția asupra vulnerabilităților digitale în contextul introducerii unui euro digital și al tranziției către o economie tot mai digitalizată. Într-o declarație fermă, Isărescu a spus că, în lipsa unor sisteme solide de securitate cibernetică, „ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile”. Declarația a fost făcută … The post Isărescu avertizează: Dacă nu avem securitate cibernetică, ne termină rușii. Ne blochează plățile în trei zile appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Germania evită armele americane. Planul militar de 83 de miliarde de euro ignoră presiunile lui Donald Trump # SportMedia
Germania a pregătit un amplu plan de achiziții militare în valoare de aproape 83 de miliarde de euro, care va fi direcționat aproape exclusiv către industria de apărare europeană, potrivit unui document obținut de publicația Politico. Doar 8% din aceste fonduri vor merge către contractori americani, în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump pentru creșterea … The post Germania evită armele americane. Planul militar de 83 de miliarde de euro ignoră presiunile lui Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Cluj-Napoca este un centru medical important în România, în ceea ce privește recuperarea medicală. Nu vorbim doar despre un oraș universitar recunoscut, ci despre un sistem medical în dezvoltare constantă, susținut de investiții consistente în infrastructură, echipamente moderne și – cel mai important – în oameni. Ne bucurăm de prezența unor specialiști bine pregătiți, formați … The post Recuperarea medicală la Cluj-Napoca: investiții, specialiști și rezultate appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Alexandru Mitriță i-a dat un răspuns tranșant lui Mircea Lucescu după ce s-a retras de la echipa națională. Mitriță a afirmat că nu se pune problema să regrete decizia pe care a luat-o, așa cum Lucescu declara. „Niciun regret în viață. Doar lecții învățate”, a scris Mitriță pe Instagram. Reacția lui Mitriță vine după ce … The post Alexandru Mitriță îi răspunde tranșant lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Performanță incredibilă: a stabilit două recorduri naționale la triatlon în doar 21 de zile # SportMedia
La doar două săptămâni după ce recordul său național la triatlon pe distanță lungă fusese doborât, Priscilla Dărăbanț Hușanua a oferit o replică de campioană la competiția Challenge Almere, oprind cronometrul la un timp istoric de 10h16min4s. The post Performanță incredibilă: a stabilit două recorduri naționale la triatlon în doar 21 de zile appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1308 Moscova, sub tir de drone. Propagandist polonez ucis în Ucraina. Erdogan: Războiul nu se va termina curând # SportMedia
În ziua 1308 de război, armata ucraineană a raportat 179 de confruntări cu trupele ruse, cele mai grele lupte având loc în sectoarele Pokrovsk și Novopavlivka. Rusia a lansat rachete, bombe ghidate și drone kamikaze, în timp ce apărarea ucraineană a lovit posturi de comandă și depozite de muniții. Regiunea Herson a fost din nou … The post Ziua 1308 Moscova, sub tir de drone. Propagandist polonez ucis în Ucraina. Erdogan: Războiul nu se va termina curând appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Proiect-pilot pe munte: Stâlpi de marcaj și indicatoare cu elemente fotovoltaice, reflectorizante și fluorescente # SportMedia
Salvamontiștii din Gorj au implementat un proiect-pilot inovator destinat îmbunătățirii vizibilității stâlpilor de marcaj montan, cu scopul de a spori siguranța turiștilor și eficiența intervențiilor de salvare. Proiectul constă în dotarea stâlpilor și a săgeților indicatoare cu elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante și fluorescente. „Rezultatele sunt foarte bune, fapt ce ne determină să dezvoltăm la … The post Proiect-pilot pe munte: Stâlpi de marcaj și indicatoare cu elemente fotovoltaice, reflectorizante și fluorescente appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Aeroporturile din Copenhaga și Oslo, închise ore întregi din cauza unor drone de mari dimensiuni # SportMedia
Aeroporturile din Copenhaga (Danemarca) și Oslo (Norvegia) au fost închise pentru mai multe ore, după ce au fost semnalate drone de mari dimensiuni în apropierea pistelor. Operațiunile au fost reluate marți dimineața, însă întârzierile și anulările de zboruri continuă, afectând mii de pasageri. La Copenhaga, cel mai aglomerat aeroport din nordul Europei, traficul a fost … The post Aeroporturile din Copenhaga și Oslo, închise ore întregi din cauza unor drone de mari dimensiuni appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ungaria nu va renunța la importurile de energie din Rusia, sfidând cererea președintelui american Donald Trump ca aliații NATO să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe, Péter Szijjártó, într-un interviu acordat The Guardian, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. „Nu putem asigura aprovizionarea sigură … The post Ungaria sfidează apelul lui Trump: Nu renunțăm la petrolul rusesc appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent # SportMedia
Lidl lansează în 31 de țări europene prima sa campanie internațională de brand, sub sloganul „Știi că merită.”. Campania este mai mult decât un mesaj publicitar – este afirmarea noii promisiuni a brandului la nivel internațional și o punte emoțională cu clienții săi. O promisiune pentru oameni „Știi că merită.” transmite o promisiune pentru milioanele … The post Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Petrolul Ploiești a anunțat, marți, pe pagina oficială de Facebook, că a ajuns la un acord cu tehnicianul Eugen Neagoe pentru preluarea conducerii tehnice a formației prahovene după despărțirea de Liviu Ciobotariu. ‘FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a … The post Petrolul și-a prezentat noul antrenor appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:00
DefCamp 2025 transformă Bucureștiul în hub regional al securității cibernetice la cea de-a 15-a ediție, găzduită la Palatul Parlamentului # SportMedia
Securitatea cibernetică a devenit o prioritate majoră la nivel global, afectând utilizatorii individuali, companiile, organizațiile și instituțiile publice. Ingineria socială, deepfake-urile, manipularea digitală și atacurile geopolitice coordonate schimbă fundamental modul în care privim viitorul digital. În acest context, DefCamp, cea mai mare conferință de securitate cibernetică și hacking din Europa Centrală și de Est, își … The post DefCamp 2025 transformă Bucureștiul în hub regional al securității cibernetice la cea de-a 15-a ediție, găzduită la Palatul Parlamentului appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Zelenski și soția au aterizat la New York, pentru Adunarea Generală a ONU. Președintele Ucrainei se va întâlni și cu Trump (Video) # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni la New York, unde va participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Marți după-amiază, Zelenski va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate dedicată războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Miercuri dimineață, liderul ucrainean se va adresa … The post Zelenski și soția au aterizat la New York, pentru Adunarea Generală a ONU. Președintele Ucrainei se va întâlni și cu Trump (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Familia Yamal contestă rezultatul de la Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om” # SportMedia
Familia lui Lamine Yamal a contestat rezultatul de la Balonul de Aur, trofeu câștigat de Ousmane Dembélé de la PSG. Tatăl lui Lamine, Nasraoui, a afirmat că luni seara s-a comis cel mai mare prejudiciu moral. ”Salutări întregii Spaniei, iar anul viitor Balonul de Aur va reveni Spaniei. Trebuie să spunem că s-a întâmplat ceva … The post Familia Yamal contestă rezultatul de la Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare în R. Moldova. Lista celor 23 de secții deschise # SportMedia
Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Votul poate fi exprimat la orice secție de votare deschisă în străinătate, indiferent de statutul de rezidență, prezentând unul dintre documentele valabile: cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar și dacă … The post Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare în R. Moldova. Lista celor 23 de secții deschise appeared first on spotmedia.ro.
11:00
O reuniune tensionată a Consiliului de Securitate al ONU s-a transformat, luni, într-un schimb dur de avertismente între aliații europeni și Rusia, după ce trei avioane de vânătoare MiG-31 au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei. Oficialii NATO au transmis că orice nouă încălcare va fi întâmpinată cu forța, avioanele sau dronele ruseşti … The post „Ați fost avertizați”: mesaj ferm pentru Moscova la Consiliul de Securitate al ONU appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB a anunțat cine va purta banderola de căpitan după incidentul de la meciul cu FC Botoșani. În prima parte a meciului, în absența lui Olaru, banderola de căpitan a fost purtată de Florin Tănase, care a continuat să o poarte și după reluarea jocului, fapt ce a generat discuții. Mihai Stoica, președintele Consiliului de … The post FCSB a tranșat problema căpitanului după incidentul de la ultimul meci appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ministerul Energiei cere 350 de milioane de lei pentru a salva termoficarea din Craiova și pentru a nu opri producția Ford # SportMedia
Ministerul Energiei solicită Guvernului o suplimentare bugetară de 350 de milioane de lei, bani care ar urma să fie alocați din Fondul de rezervă. Sumele sunt necesare pentru a asigura funcționarea Electrocentrale Craiova și pentru a evita riscul ca locuitorii oraşului să rămână fără căldură și apă caldă la iarnă, iar uzina Ford Otosan fără … The post Ministerul Energiei cere 350 de milioane de lei pentru a salva termoficarea din Craiova și pentru a nu opri producția Ford appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Vești bune despre autostrăzi: A7 și A8 merg mai departe. Ce se întâmplă cu metroul din Cluj # SportMedia
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a dat asigurări că toate tronsoanele de pe autostrăzile A7 și A8 beneficiază de finanțare și vor continua, chiar dacă unele au fost scoase din PNRR. Fondurile sunt asigurate printr-o combinație de surse: PNRR, Programul de Transport, politica de coeziune și noul mecanism SAFE. „Absolut toate segmentele de … The post Vești bune despre autostrăzi: A7 și A8 merg mai departe. Ce se întâmplă cu metroul din Cluj appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Spațiul aerian al României și Poloniei, protejat cu sistemul de supraveghere MEROPS, produs de Turcia # SportMedia
NATO va începe să implementeze sistemul avansat de supraveghere MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) al Turciei în Polonia și România, pentru a spori capacitățile de avertizare timpurie și de răspuns împotriva amenințărilor crescânde reprezentate de dronele rusești. Măsura vine în urma a ceea ce autoritățile poloneze au descris ca fiind 19 încălcări ale spațiului … The post Spațiul aerian al României și Poloniei, protejat cu sistemul de supraveghere MEROPS, produs de Turcia appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Exclusiv Reforma pe hârtie: Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte # SportMedia
Austeritatea din primării e doar pentru unii dintre angajați. Pentru alții, drumurile până în stațiuni și cazarea la hoteluri de lux se face, în continuare, pe bani publici. Primării mari și mici din România trimit, în continuare, angajați la cursuri de formare profesională la hoteluri de lux, cu plaje private, piscine și acces la SPA … The post Exclusiv Reforma pe hârtie: Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Demența este o afecțiune neurodegenerativă complexă, care afectează milioane de persoane din întreaga lume și pentru care nu există în prezent un tratament curativ. Cu toate acestea, recunoașterea din timp a simptomelor și diagnosticarea precoce permit aplicarea unor tratamente care pot încetini evoluția bolii și pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților și a familiilor lor. Iată … The post 10 simptome timpurii neobișnuite ale demenței. La ce schimbări ar trebui să fim atenți appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Metoda prin care sunt depistați cei care aruncă șervețele umede în toaletă. Ce riscă vinovații # SportMedia
O companie de apă din Marea Britanie a inventat dispozitive speciale pentru a capta şervețelele umede nedegradabile aruncate în toalete care ajung să blocheze conductele, provocând inundații sau poluarea mediului. Noile echipamente ajută și la identificarea celor responsabili. Northumbrian Water a dezvoltat niște dispozitive asemenea unor macarale care pot fi introduse printr-un cămin de vizitare … The post Metoda prin care sunt depistați cei care aruncă șervețele umede în toaletă. Ce riscă vinovații appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a făcut un anunț ferm după ce în presă a fost vehiculată o listă neagră. Roș-albaștrii au un parcurs modest în acest sezon, iar presa a publicat deja o listă neagră cu jucători care ar putea fi dați afară dacă echipa nu va prinde play-off-ul. La aflarea acestei vești, Mihai Stoica a negat vehement … The post FCSB, anunț despre lista neagră: Poziție fermă a campioanei appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Secureanu, iertat de 11 ani de închisoare. Curtea: „Instanțele trebuie să inspire încredere inculpatului” # SportMedia
Fostul manager al Spitalului Malaxa, Adrian Secureanu, a fost scutit de o pedeapsă de 11 ani de închisoare, după ce Curtea de Apel București a decis rejudecarea dosarului de delapidare și luare de mită. Instanța a motivat că judecătorul de fond a fost lipsit de imparțialitate, pentru că a respins pe loc o cerere de … The post Secureanu, iertat de 11 ani de închisoare. Curtea: „Instanțele trebuie să inspire încredere inculpatului” appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.