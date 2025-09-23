Trump întoarce foaia după ce a vorbit cu Zelenski: Kievul poate recâștiga toată Ucraina

09:00

Demența este o afecțiune neurodegenerativă complexă, care afectează milioane de persoane din întreaga lume și pentru care nu există în prezent un tratament curativ. Cu toate acestea, recunoașterea din timp a simptomelor și diagnosticarea precoce permit aplicarea unor tratamente care pot încetini evoluția bolii și pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților și a familiilor lor. Iată … 10 simptome timpurii neobișnuite ale demenței. La ce schimbări ar trebui să fim atenți