Preț maxim de 3 lei impus pentru sticla de apă de 500 ml. în orice aeroport, gară sau benzinărie. Proiect de lege
Economica.net, 24 septembrie 2025 01:20
Un proiect de act normativ înregistrat la Senat și asumat de un deputat USR impune un preț maxim de vânzare a apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în spații precum aeroporturi, benzinării sau gări.
Acum 30 minute
01:20
Acum 2 ore
00:10
Trump:Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare aeronave ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni, relatează AFP.
00:10
Campania Ucrainei de atacuri asupra rafinăriilor rusești să roade: 16 rafinării au fost lovite în nici două luni, încasările Rusiei din exporturile de carburanți scad dramatic # Economica.net
Campania Ucrainei de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei a adus exporturile rusești de combustibil aproape de cel mai scăzut nivel din 2020 încoace, afectând o sursă esențială de venit pentru Kremlin. Șaisprezece dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite de la începutul lunii august, unele de mai multe ori, inclusiv una dintre cele mai mari unități de procesare a combustibilului din țară – rafinăria de 340.000 de barili pe zi de la Riazan, aflată în apropiere de Moscova, scrie FT.
Acum 4 ore
22:30
Creşterile salariale din spitalele publice au depăşit 10 miliarde de lei, au crescut cel mai mult dintre plăţile făcute în sistem şi reprezintă cel puţin o cincime din banii colectaţi la Fondul Sănătăţii – analiză # Economica.net
Imaginea finanţării sistemului asigurărilor de sănătate în penultima lună dinaintea marilor schimbări din sistem, oficializate prin Legea 141 din 2025: peste 10 miliarde de lei sunt transferuri către unităţi ale administraţiei publice pentru a acoperi creşterile salariale acordate în spitalele publice, în baza salarizării unitare, în primele şapte luni ale anului 2025, iar suma de la acest capitol a crescut cel mai mult dintre marilor capitole de plăţi din FNUASS în perioada analizată, respectiv cu 18%, arată analiza Economica.net. Comparativ, suma plătită din FNUASS pentru servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu paturi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate e de 9,6 miliarde de lei în primele şapte luni ale anului 2025, în creştere nesemnificativă faţă de cea plătită în aceeaşi perioadă a anului 2024, reiese din calculele Economica.net.
22:30
Dintre cei șase retailerii alimentari cu cifre de afaceri de peste 10 miliarde de lei în 2024, patru sunt și printre cei mai mari zece importatori de produse agroalimentare.
22:20
Digi, acord istoric pentru angajați după negocieri cu sindicatele din Spania. Câți bani și ce beneficii au primit în plus # Economica.net
Digi a fost unul dintre operatorii cu cea mai rapidă creștere din Spania în ultimele luni, devenind al patrulea ca mărime din țară și al doilea operator ca număr de angajați. Compania a răspuns în sfârșit uneia dintre principalele cerințe ale forței sale de muncă și a încheiat un contract colectiv de muncă după negocieri cu două dintre cele mai reprezentative sindicate la nivel național, anunță presa spaniolă.
22:20
Mișcarea surpriză a Altex, după ce a cumpărat lanțul Brico Depot. Ce vor păstra românii în magazine # Economica.net
Retailerul electroIT Altex, business fondat de antreprenorul Dan Ostahie, a rămas client al britanicilor de la Kingfisher, unul dintre liderii european pe piața DIY de la care a achiziționat anul trecut lanțul de 31 de magazine Brico Depot.
22:10
Update: Incendiu uriaș la depozitul Antrefrig din Sectorul 2. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale (Video) # Economica.net
Update: Autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-ALERT ca urmare a degajării intense de fum în urma incendiului izbucnit, marți seara, la un depozit din Sectorul 2, populația fiind avertizată să-și închidă ușile și ferestrele, informează ISU București-Ilfov, relatează Agerpres.
22:10
PartnerVet anunță integrarea clinicii veterinare KarmaVet Medical din Tulcea în portofoliul său de clinici partenere. Această nouă achiziție marchează consolidarea prezenţei grupului PartnerVet în zona de sud-est a țării, după integrările de succes din Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Constanţa, Sibiu şi Botoşani, parte din strategia de extindere a prezenţei grupului la nivel național.
Acum 6 ore
21:10
Uniunea Europeană a continuat să-și crească exporturile de pesticide periculoase, a căror folosire este interzisă pe teritoriul său, în țările sărace, acuză două organizații de mediu # Economica.net
Uniunea Europeană a exportat anul trecut "aproape 122.000 de tone de pesticide interzise" în terţe ţări, un volum care este "în creştere" în pofida "angajamentului Comisiei de a pune capăt acestei practici", au denunţat ONG-urile Public Eye şi Unearthed într-un raport publicat marţi, transmite AFP, citată de Agerpres.
21:10
Hidroelectrica a început procedura de selecție pentru un nou director general, după plecare intempestivă a lui Karoly Borbély # Economica.net
Societatea Hidroelectrica anunță acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București asupra faptului că, în cadrul ședinței din data de 22 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere al companiei a hotărât declanșarea procedurii de selecție și numire a doi membri ai Directoratului Hidroelectrica S.A., CEO SI CFO, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.
20:20
Discurs virulent al lui Donald Trump în cadrul Adunării Generale a ONU. A criticat liderii europeni și politicile lor anti-imigrație: “E timpul să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Țările voastre se duc dracului”, potrivit Biziday.
20:20
Fermierii croaţi trebuie să sacrifice aproape 12.000 de porci, după descoperirea unui focar de pestă porcină africană la fermele din estul ţării, au anunţat marţi autorităţile de la Zagreb, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:00
Oamenii de afaceri germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să grăbească reformele pentru relansarea economiei # Economica.net
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la "urgenţa" reformelor pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei, a transmis AFP marţi, la o zi după o întâlnire cu uşile închise care a avut loc la sediul Cancelariei, relatează Agerpres.
19:40
Gabriel Biriş (AOAR): Până în 2031, trebuie cumva să asigurăm resursele pentru o ajustare de peste 10% din PIB a deficitului # Economica.net
România trebuie să asigure până în 2031 resursele pentru o ajutare de peste 10% din PIB a deficitului bugetar, a afirmat, marţi, Gabriel Biriş, vicepreşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), transmite Agerpres.
19:40
Victorie pentru PSD. Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază rămâne. Grindeanu a făcut anunțul # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că românii vor avea în continuare acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici, după ce coaliţia de guvernare a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru acestea, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
18:50
Isărescu, despre introducerea unui euro digital: Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile # Economica.net
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, marţi, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro. Vorbind de încercările Suediei şi ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două considerente care s-au dovedit ambele practice: pensionarii, care nu preferă digitalul, şi ”dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile”.
18:50
Freedom24: Cum pot investitorii transforma volatilitatea pieței într-un avantaj strategic # Economica.net
În ultima parte a unui an agitat pe piețele internaționale, marcat de incertitudine și tensiuni geopolitice în creștere, platforma Freedom24, care le oferă investitorilor români acces la bursele globale, recomandă prudență activă: volatilitatea nu trebuie privită ca un inamic, ci ca un potențial aliat.
18:20
Florin Manole, despre decizia CCR de miercuri privind pensiile magistraților: Chiar şi dacă nu o să avem succes cu acest proiect, rămâne timp să îndeplinim jalonul şi să luăm banii din PNRR # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, speră într-o decizie favorabilă a Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor şi susţine că, în caz contrar, rămâne timp pentru îndeplinirea jalonului din PNRR, relatează Agerpres.
18:20
Azerii de la SOCAR, prezenți și în România, cumpără una dintre cele mai mari rafinării și rețele de benzinării din Italia # Economica.net
Compania petrolieră de stat a Azerbaidjanului, SOCAR, a fost de acord marți să cumpere Italiana Petroli, obținând controlul asupra uneia dintre cele mai mari rețele de benzinării din Italia, a relatat un martor Reuters prezent la ceremonia de semnare.
18:20
Revolut și-a inaugurat sediul global din Londra și pregătește investitiții de 11,5 miliarde de euro la nivel global pentru următorii cinci ani # Economica.net
Revolut, lider global în industria fintech, a inaugurat azi noul său sediu central din Londra, în Canary Wharf. Acest eveniment strategic confirmă legăturile profunde pe care compania le are cu Regatul Unit și afirmă viziunea sa de a se impune ca o companie fintech de top în industria serviciilor financiare.
18:00
Constructorii auto din China au întrecut în luna august Renault și Audi pe piața europeană, ca urmare a creșterii vânzărilor de mașini hibride plug-in # Economica.net
Producătorii auto chinezi au vândut în luna august mai multe autoturisme în Europa decât mărcile Renault şi Audi, ajutaţi de vânzările în creştere de vehicule hibride plug-in, astfel că modelele constructorilor BYD, Jaecoo şi MG se numără printre primele zece cele mai bine vândute modele, arată datele publicate marţi de firma de consultanţă JATO Dynamics, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:00
Mihai Daraban (CCIR): Viitorul exporturilor României va fi dat de industria alimentară și de sectorul energetic. Nu putem vorbi de microcipuri, trebuie să revenim cu picioarele pe pământ # Economica.net
România se poate afirma la export prin industria alimentară şi cea energetică, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, transmite AGERPRES.
17:40
Inspecția Muncii a dat amenzi de 4,4 milioane de lei în urma controalelor realizate săptămâna trecută. 189 de pesoane au fost găsite că lucrau la negru # Economica.net
Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma controalelor efectuate săptămâna trecută, care au vizat domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, relatează Agerpres.
17:40
Domnilor judecători ai CCR, nu rataţi acest moment istoric. Validaţi reforma pensiilor speciale. Ridicaţi-vă la înălţimea misiunii pe care o aveţi şi lăsaţi în urmă o Românie meritocratică # Economica.net
Domnilor judecători ai CCR, ridicaţi-vă la înălţimea statutului moral al misiunii dumneavoastră pentru şi de dragul celor cărora le lăsaţi această ţară după ce nu veţi mai fi.
17:40
Magazine DIANA anunță că a deschis astăzi în localitatea Piatra Olt devine o nouă unitate, a 95-a din rețeaua sa. Noul spațiu, amplasat pe Str. Traian, nr. 108, are o suprafață de aproximativ 450 mp, oferind comunității locale acces rapid la produse proaspete și la o gamă completă de articole necesare vieții de zi cu zi.
17:40
Investitorii individuali își pierd încrederea în perspectivele economiei românești – sondaj eToro # Economica.net
Investitorii individuali români își pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, față de 61% în trimestrul al doilea, potrivit celui mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investor Beat.Într-o țară care continuă să se confrunte cu o creștere lentă, deficite bugetare mari și inflație ridicată, incertitudinea generată de recentele reforme de reducere a deficitului și de creșterea impozitelor poate explica nivelul mai ridicat de neîncredere în evoluția economiei. România are cea mai mare inflație din UE, iar țara a evitat la limită un rating “junk” din partea S&P în iulie. Dacă comparăm rezultatele sondajului din trimestrul al treilea cu cele din trimestrul anterior, putem observa o creștere a numărului de investitori care nu au deloc încredere în economia locală, de la 18% la 27%, în timp ce procentul celor care au declarat că nu sunt deosebit de încrezători a rămas la același nivel (43%).
Acum 12 ore
16:50
AnimaWings concurează Wizz Air și Ryaniar pe o nouă rută din România cu prețuri de la 65 de euro/segment # Economica.net
Compania aeriană AnimaWings a anunțat lansarea unei nou rute din București, spre Londra Gatwick. Giganții low-cost Wizz Air și Ryanair operează și ei zboruri spre aeroporturile Luton, respectiv Stansted.
16:50
„Legea trotinetelor” se discută în Parlament : Viteza maximă de 25 km/h, cască și RCA obligatorii. „Drumurile publice nu sunt o junglă” – Bode # Economica.net
Viteza de deplasare cu trotinetele trebuie să fie în limita a 25 de kilometri/oră, purtarea căștii de protecție ar deveni obligatorie indiferent de vârstă iar utilizatorii de trotinete personale vor trebuie să cumpere polițe RCA, potrivit celor mai noi amendamente propuse în cadrul dezbaterilor în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, anunță marți Lucian Bode, deputat PNL de Sălaj și fost ministru al Transporturilor.
16:50
16:50
ANCOM: Valoarea sectorului poștal din România are toate premisele să depășească în 20229-2030 valoarea comunicațiilor electronice # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat marţi, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 - 2029, care stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru dezvoltarea unui sector poştal competitiv, inovator şi orientat către nevoile utilizatorilor.
16:50
Telemeaua de Sibiu a fost unul dintre cele zece produse ce a obținut un premiu de apreciere și recunoaștere a calității, în cadrul Expoziției de Produse cu Indicații Geografice - GIPE 2025 care a avut loc în China.
15:20
Volvo Cars a anunţat marţi că va începe producerea noului model hibrid în Statele Unite la finalul acestui deceniu, producătorul auto suedez continuând adaptarea la politicile comerciale ale administraţiei Trump, transmite Reuters.
15:20
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să demisioneze, țara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore.
15:20
Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a afirmat marţi că "Europa se pregăteşte să ocupe (Republica) Moldova" şi că în prezent unităţi din ţările NATO se "adună în România în apropierea graniţelor Republicii Moldova", relatează agenţia EFE.
15:20
DHL va inaugura săptămâna viitoare cel mai nou centru operațional de pe plan local, în parcul VGP Park Bucharest North din Ștefăneștii de Jos.
15:00
Europa trebuie să se pregătească pentru război, susţine ministrul suedez al apărării # Economica.net
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia, relatează dpa.
15:00
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a majorat în luna august 2025 cu 0,4% faţă de luna anterioară (-1,7 la sută în termeni reali), până la nivelul de 440,65 miliarde de lei, informează marţi Banca Naţională a României.
15:00
Comisia Europeană a propus marţi amânarea cu încă un an a aplicării legii împotriva defrişărilor, noul termen de intrare în vigoare urmând să fie sfârşitul lui 2026, informează AFP.
15:00
Departamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care se ocupă cu înzestrarea Armatei este mai favorabil achiziţiilor, decât de dezvoltarea producţiei militare pe plan intern, astfel că România nu va avea o producţie care să conteze la export, susţine preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban.
14:30
Alertă în Marea Neagră – Conducerea MApN şi membrii Comisiei pentru apărare poartă discuţii despre situaţia de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre # Economica.net
Conducerea Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor au avut, luni, o întâlnire în care au discutat, printre altele, despre situaţia de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre şi stadiul programelor de achiziţii militare şi priorităţile de înzestrare.
14:30
Economia mondială s-a dovedit mai rezilientă decât se anticipa în primul semestru din 2025, în special datorită evoluţiei pieţelor emergente, potrivit previziunilor actualizate ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), publicate marţi, transmit DPA şi Reuters.
14:30
Hellas Direct continuă investițiile sociale în România: Safe Roads project ajunge în București, al cincilea oraș din inițiativă # Economica.net
Compania de asigurări auto Hellas Direct, care a acumulat deja peste 1 milion de clienți, își extinde inițiativa de responsabilitate socială Safe Roads project în Capitală. După Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț, proiectul ajunge în București, printr-o intervenție asupra trecerii de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din sectorul 3.
14:20
CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # Economica.net
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
14:20
Ungaria nu are nicio intenție de a suspenda importurile de petrol rusesc, în ciuda presiunilor asupra întregii Uniuni Europene din partea președintelui american Donald Trump și a presiunilor specifice asupra Ungariei din partea UE, spun oficialii de la Budapesta.
14:20
Au fost înregistrate 4.460 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19) în săptămâna 15 - 21 septembrie, în scădere cu 8% față de săptămâna precedentă, transmite Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).
14:20
Depogaz a umplut 90% din depozitele de gaze, cerință minimă a UE, cu 41 de zile înainte de data-limită # Economica.net
Depogaz Ploiești, companie membră a Grupului Romgaz și principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, anunță atingerea cu succes, în avans de peste 41 de zile, a obiectivului de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025–2026, potrivit unui comunicat de presă.
13:50
Încă un record la cursul BNR şi la nivel mondial. Cele mai mari valori din istorie pentru aur, în România şi pe pieţele internaţionale (date oficiale, marţi, 23 septembrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, marţi, 23 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 22 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi cele spot au atins cele mai mari valori din istorie în cursul zilei de marţi, conform datelor citate de Reuters şi Bloomberg.
13:30
Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost citat, marţi, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
13:20
Niciuna dintre culturile de orz de bere nu a fost profitabilă în acest an agricol. Pierderile sunt de până la 25%. Studiu # Economica.net
În prezent, cererea de materii prime agricole pentru bere precum hamei sau orz este de două ori mai mare decât cantitățile livrate de agricultorii români. Producțiile locale stagnează însă pentru că fermierii fac prea puțin profit sau deloc pentru a cultiva mai mult. Cea mai afectată este cultura orzului în contextul în care, în anul agricol 2024-2025, niciuna dintre culturile de orz de bere nu este profitabilă în România.
