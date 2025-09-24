ISU cere bucureștenilor să închidă ferestrele. Fumul dens poate pătrunde în locuințe | GALERIE FOTO
„Sub influența rafalelor de vânt, există riscul că fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, a precizat ISU București-Ilfov. Mai mulți bucureșteni au postat pe rețelele sociale fotografii cu incendiul care a izbucnit, marţi seara, […]
Alertă în Capitală, după un incendiu cu mari degajări de fum. Se intervine inclusiv cu roboți. Nivel de poluare extremă | VIDEO
Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei – în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov (ISUBIF). Populaţia a fost avertizată prin mai multe mesaje RO-ALERT, pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5. Intervenția de amploare este […]
Prefectul Capitalei: Nu există risc de explozie sau de "accident chimic" în urma incendiului din sectorul 2
Prefectul Capitalei, Mihai Toader, a informat că nu există risc de explozie sau de “accident chimic” în urma incendiului produs la o hală din Sectorul 2 marţi seară, însă există degajări foarte mari de fum. “Incendiul s-a extins destul de mult, a debutat undeva în jur de ora 8, iniţial pe o suprafaţă mai mică, […]
Mark Rutte reacționează după ce drone și avioane rusești au încălcat spațiul aerian al NATO: Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat | AUDIO
Tot mai multe țări membre NATO susțin că spațiul lor aerian a fost încălcat de drone și avioane rusești. Printre acestea, Norvegia acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian și maritim de trei ori în acest an. Guvernul de la Oslo a catalogat incidentele drept „inacceptabile”. După ce în spațiul aerian al Estoniei au intrat […]
Orașele cu cele mai mari salarii din România și domeniile unde angajații câștigă cel mai bine | AUDIO
Ce salarii mai sunt în mediul privat: Un șofer de TIR care are curse internaționale poate câștiga și 15.000 de lei net pe lună, iar un electrician în țară ajunge și la 8.000 de lei. Însă suma diferă și în funcție de oraș, arată datele analizate de o firmă de recrutare de personal. În […]
Cătălin Drulă: „Avem deficit de 10% din PIB. Dacă nu se repară această situație, piața repară oricum lucrurile astea. Adică se ajunge în situație de incapacitate de plată" | VIDEO
Refuzul PSD de a aproba reforma administrației locale, cearta pe plafonarea adaosului la alimente și alegerile pentru Primăria Capitalei sunt motive de tensiune în coaliție. Se adaugă și incertitudinea legată de pensiile speciale ale magistraților, proiect care ar putea pica la CCR. Toate acestea îl fac pe premierul Bolojan să amenințe cu demisia. Invitat la […]
Au fost descoperite rămășițele unui ecosistem de la sfârșitul Cretacicului în Parcul Natural Putna, din Munții Vrancei | GALERIE FOTO
Descoperire unică în Vrancea. Cercetătorii au descoperit în Parcul Natural Putna din Munții Vrancei un ecosistem de la sfârșitul Cretacicului: o pădure fosilizată cu chiparoși impunători, alături de urme de pești și insecte, conservate ca într-o capsulă a timpului. Locul care astăzi este o pădure montană se afla cândva sub apele Mării Sarmatice, un ocean care […]
Primăria Sectorului 2 reacționează după ce a fost acuzată că a atribuit fără licitație contracte de catering către Romsilva
Primăria Sectorului 2 vine cu precizări privind contractele semnate cu Romsilva, după ce fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a scris pe pagina sa Facebook că unii pădurari ai instituției ar fi fost angajați de primărie ca ghizi și bucătari în cadrul „tururilor ghidate în Parlament”, proiect ce ar fi implicat o plată de […]
Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni. Parchetul cere ridicarea imunității parlamentare
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că a dispus efectuarea urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii a 5 infracțiuni. Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, a fost citată la Parchetul General la ora 12.00 în calitate de suspectă într-un dosar cu mai multe acuzații, […]
Cristian Tudor Popescu: „Domnul Nicușor Dan nu a avut dorința arzătoare de a-l numi pe domnul Bolojan premier. Nu l-a susținut niciodată public în acțiunile dificile" | VIDEO
Președintele Nicușor Dan a chemat, marți, la Cotroceni liderii coaliției de guvernare. Este de așteptat ca președintele să le ceară o înțelegere asupra reducerilor de personal din administrație. În același timp, CCR este pe cale să decidă dacă legea care taie pensiile magistraților este constituțională. Dacă reducerile de personal nu au loc și nici legea […]
Înșelătorii cu struguri, în piețele locale din Vrancea. Viticultorii avertizează că samsarii fură clienții la cântar | GALERIE FOTO
Dacă sunteți oriunde în țară și aveți de gând să cumpărați de la o piață locală struguri din Vrancea la un preț ce pare suspect de mic, e o înșelătorie: sunt șanse ca strugurii să fie dintr-un alt soi decât cel prezentat, dar, mai ales, să fiți înșelați la cântar. Este avertismentul viticultorilor, care spun […]
Refuzul PSD de a aproba reforma administrației locale, cearta pe plafonarea adaosului la alimente și alegerile pentru Primăria Capitalei sunt motive de tensiune în coaliție. Se adaugă și incertitudinea legată de pensiile speciale ale magistraților, proiect care ar putea pica la CCR. Toate acestea îl fac pe premierul Bolojan să amenințe cu demisia. Va reuși […]
Donald Trump sfătuiește femeile însărcinate să nu ia paracetamol, deoarece ar putea provoca autism. Studiile nu au putut stabili cu exactitate acest lucru | AUDIO
Președintele Statelor Unite sfătuiește femeile însărcinate să nu mai folosească paracetamol. Donald Trump susține că substanța este – cel mai probabil – asociată cu un risc foarte crescut de autism. Declarațiile au fost făcute de președintele Trump la o conferință la Casa Albă dedicată autismului. În Statele Unite, paracetamolul se găsește, cunoscut mai ales, sub […]
Cristian Popescu Piedone, chemat la audieri în dosarul apei contaminate din Breaza | AUDIO
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost citat, astăzi, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Surse judiciare au precizat, pentru Europa FM, că el a fost citat în calitate de martor în dosarul apei din Breaza, contaminată cu o bacterie care provoacă afecțiuni digestive. Parchetul de pe […]
Festivalul Enescu 2025 la final: o celebrare a muzicii, într-o ediție aniversară sub semnul excelentei
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional George Enescu 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare de la Palatul Cotroceni: „Suntem într-un proces clar de stabilizare"
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, marți, într-un comunicat, concluziile întâlnirii cu liderii coaliției. „Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității coaliției și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor”, se arată în comunicat. „Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în […]
Liderii coaliției de guvernare se reunesc la Palatul Cotroceni. Întâlnirea apare în agenda oficială a președintelui Nicușor Dan. Administraţia Prezidenţială anunţă că reuniunea este programată pentru ora 11.00. Ședința Coaliției pentru ziua de astăzi fusese stabilită încă de săptămâna trecută. Sunt tensiuni între partenerii aflați la putere pe tema plafonării adaosului comerciale pentru alimentele de […]
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe acuză Primăria Sectorului 2 că „sifonează bani" prin contracte de catering atribuite direct către Romsilva, fără licitații publice
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a scris pe pagina sa de Facebook despre o posibilă neregulă în colaborarea dintre Romsilva și Primăria Sectorului 2, referitoare la achiziția unor servicii de catering. Acesta susține că unii pădurari ai Romsilva ar fi angajați de Primăria Sectorului 2 pentru a acționa ca ghizi și bucătari în […]
Maia Sandu: „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi, la ora 18:00, un mesaj cu privire la alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie. În cadrul intervenției sale, Maia Sandu a acuzat Rusia că investește „sute de milioane de euro” pentru a influența voturile cetățenilor moldoveni. Totodată, aceasta i-a îndemnat pe moldoveni să apere […]
Oana Dimofte, despre criza de de personal didactic: „Dacă vrei să deschizi sistemul și să acoperi posturile care sunt urgente de acoperit, atunci va trebui să deschizi profesia didactică" | VIDEO
Sute de posturi au rămas neocupate în școlile din întreaga țară, umbrind începutul noului an școlar. Măsurile de austeritate, dublate de lipsa de motivație, au adâncit criza de personal didactic. Întrebarea dacă aceste măsuri au accentuat situația a fost analizată de jurnalista Oana Dimofte, invitată de Marcel Bartic la emisiunea „Academia Europa FM”. Ea subliniază […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a fost dezbătută astăzi de deputați. Diana Buzoianu: „Faceți doar show pe Tik Tok, nimic concret pentru români" | AUDIO
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost dezbătută în Camera Deputaților. Initiatorii – parlamentarii de la AUR – o acuză pe Diana Buzoianu că slăbește securitatea energetică a României prin politici de mediu care împiedică punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989. Documentul va fi supus votului miercuri. Silviu Urlui, deputat AUR: „Este […]
Liderul senatorilor PSD, despre reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală: Este necesar ca restructurarea să fie bazată pe criterii de performanță. Trebuie să plece oamenii leneși și ineficienți | AUDIO
Pachetul 3 cu măsuri de reformă: premierul pare lăsat singur în demersul de a reduce personalul inutil din primării și alte instituții. Primarii PSD și PNL, în principal, se opun reducerii posturilor ocupate cu 10% – cum vrea premierul. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, respinge ideea căderii guvernului în cazul în care nu se ajunge […]
Donald Trump l-a numit pe Charlie Kirk „martir al libertății americane" și a acuzat din nou „stânga radicală" de uciderea activistului | AUDIO
„Martir al libertății americane” – așa l-a descris președintele american, Donald Trump, pe activistul Charlie Kirk. S-a întâmplat la ceremonia funerară a acestuia din Arizona, unde au participat zeci de mii de oameni. Soția lui Charlie Kirk a spus că îl iartă pe tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea lui Kirk. Un eveniment […]
Sâmbătă, 20 septembrie, Europa FM a turat motoarele pentru un nou sezon. Între orele 10:00 și 19:00, programele Europa FM au fost transmise live, într-o serie de ediții speciale, din cadrul Mamaia Rally Show. La maratonul live transmis din studioul Europa FM din Mamaia au luat parte Adi Luca, Luca Pastia, Cătălin Striblea, Daniel Osmanovici, […]
Centrul Pompidou din Paris, care găzduiește unul dintre cele mai importante muzee de artă modernă din lume, se închide pentru renovări care vor dura cinci ani | AUDIO
Centrul Pompidou din Paris, legendara clădire cu arhitectură tubulară multicoloră din capitala franceză, își va închide astăzi, luni, 22 septembrie, porțile pentru lucrări de renovare care vor dura cinci ani, informează France Presse. Muzeul parizian (cel mai important muzeu de artă modernă din lume, alături de MoMA din New York), care a primit 5 milioane […]
Constanța: Profesor de religie, anchetat de polițiști după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi de liceu. Ce măsuri a luat Arhiepiscopia Tomisului | AUDIO
Un preot din Constanța, profesor de religie la un liceu din oraș, a ajuns în atenția poliției după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi din școală. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. În paralel, profesorul de religie este anchetat disciplinar și de către Consiliul de Administrație al […]
Ștefan Pălărie, după ce liderul senatorilor PSD a declarat că ar vota moțiunea simplă AUR împotriva Dianei Buzoianu: Doamna ministru operează și acționează în baza legii | AUDIO
„Diana Buzoianu acționează în baza legii”, declară liderul grupului senatorilor USR, Ștefan Pălărie, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Daniel Zamfir își argumentează decizia, spunând că Diana Buzoianu nu dă avizele pentru finalizarea lucrărilor la unele hidrocentrale. Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: […]
Sute de posturi au rămas neocupate în școlile din țară, marcând negativ acest început de an școlar. Măsurile de austeritate și lipsa de motivație au generat o criză a personalului didactic. Cât de atractivă mai este, în aceste condiții, meseria de profesor în România discutăm astăzi la „Academia Europa FM”, de la 18:15. Invitata lui […]
Președintele UDMR Brașov a fost încătușat de polițiști după ce a provocat un scandal la „Zilele Culturii Maghiare" | AUDIO
Scandal la „Zilele Culturii Maghiare” de la Brașov. Președintele organizației locale a UDMR, Toró Tamás, a fost încătușat de polițiști. S-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din oraș, unde avea loc manifestarea. Conflictul a pornit după ce un cetățean a reclamat la 112 […]
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu comisarul european pentru Economie: Vom continua să lucrăm la reforme
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Bruxelles, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivă, și a discutat cu acesta despre situația economică a țării și măsurile necesare pentru redresare. Ulterior, premierul a transmis pe pagina de Facebook a Guvernului că discuția a fost una „foarte bună”. „Premierul Ilie Bolojan: Discuție foarte bună astăzi […]
Italia: Porturile din Genova și Livorno au fost blocate în semn de solidaritate cu Palestina | AUDIO
Muncitorii portuari italieni au blocat porturile în solidaritate pentru Palestina. Aceștia susțin că nu doresc ca Italia să transporte arme și muniții către Israel. Portul Genova, din nordul Italiei, a fost blocat luni dimineață de muncitorii aflați în grevă, în cadrul unui val de proteste sindicale împotriva ofensivei Israelului în Gaza. Mai jos pe coastă, […]
Columbianul care plănuia sabotaje în România, la instigarea Rusiei, condamnat definitiv la şase ani de închisoare
Cetățeanul columbian care plănuia sabotaje în România, la instigarea Rusiei, a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție. Săptămâna trecută, procurorul general Alex Florența a spus într-o conferință de presă că Rusia folosește cetățeni din America de Sud pentru a provoca sabotaje în Europa. Instanța supremă a […]
Starurile de la Hollywood îndeamnă la boicotarea Disney+ după eliminarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live" din grila postului ABC | AUDIO
Revoltă la Hollywood: Mai multe staruri de cinema fac un apel pentru a boicota Disney+, totul după scoaterea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” de la postul ABC. ABC este deținută de gigantul media Disney. Vedeta cunoscutului serial „Sex and the City”, Cynthia Nixon, și-a anulat public abonamentul familiei sale la Disney+, îndemnându-și urmăritorii să boicoteze total […]
Mai multe școli și spitale au primit un e-mail cu mesaje de amenințare. Poliția Capitalei: Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală | AUDIO
Mai multe școli și spitale au primit ieri amenințări pe adresele oficiale de e-mail. Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, anunță Poliția Capitalei. Poliția Capitalei a fost sesizată ieri cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe […]
BBC: O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova | AUDIO
O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile care urmează să aibă loc în Moldova, relatează BBC care a publicat o anchetă amplă pe acest subiect. Cu un reporter sub acoperire, jurnaliștii susțin că au descoperit că rețeaua promitea să plătească cetăţeni moldoveni dacă publicau propagandă pro-rusă și dezinformări. Jurnalistei sub acoperire i […]
Ultimatum din partea PSD pentru premierul Bolojan în contextul discuțiilor despre plafonarea adaosului la alimente | AUDIO
Ultimatum din partea PSD pentru premierul Bolojan în contextul discuțiilor despre plafonarea adaosului la alimente. Deputatul PSD Marius Budăi scrie pe Facebook că Ilie Bolojan are termen până mâine să ia o decizie privind menținerea acestei măsuri. „În caz contrar, până pe 1 octombrie PSD va trece prin Parlament o lege în acest sens, astfel […]
Viitorul copilului tău este în România? Un sondaj Avangarde pune între primele trei motive de îngrijorare ale românilor viitorul copiilor. Acesta apare ca grijă după o criză economică și un război. Grija părinților este firească ținând cont de schimbările majore ale lumii actuale. Noile generații se confruntă cu o schimbare a modului în care vor […]
Zeci de percheziții într-un dosar ce vizează pregătirea unor mișcări violente în stradă care să destabilizeze ordinea socială în Republica Moldova | AUDIO
Zeci de percheziții într-un dosar ce vizează pregătirea unor mișcări violente în stradă care să destabilizeze ordinea socială în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău susține că aceste mișcări ar fi coordonate de Federația Rusă. Potrivit primelor informații, transmise de reprezentanții Poliței din Republica Moldova, ar fi vizate 100 de persoane din mai multe localități […]
Cu o zi înaintea reuniunii Adunării Generale a ONU, Marea Britanie a recunoscut, duminică, statul Palestina. Premierul Keir Starmer a explicat că poporul britanic își dorește ca oamenii obișnuiți – israelieni și palestinieni – să trăiască în pace. ”Pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar, în calitate de prim-ministru […]
Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt din pădure au continuat să lucreze la Romsilva| Ministrul Mediului anunță că au fost dați afară | AUDIO
Pădurari condamnați chiar de două ori pentru furt de lemne – și care continuau să păzească pădurile – au fost în cele din urmă dați afară, spune ministra Mediului. Diana Buzoianu avertizează că la fel se va întâmpla și cu alți funcționari din Romsilva cu condamnări penale. ”4 pădurari condamnați definitiv pentru furt în pădure […]
România a încasat 5,7 milioane de euro, despăgubiri în cazul furtului brățărilor dacice și al coifului de aur de la Coțofenești
Ministerul Culturii a anunțat că România a primit întreaga sumă de 5,7 milioane de euro, despăbugiri de asigurare pentru cele trei brățări dacice și Coiful de Aur de la Coțofenești. Piesele au fost furate în ianuarie dintr-un muzeu din Olanda, unde erau expuse, și nu au fost nici acum recuperate. Florentina Mihăiță: Ultima tranșă din […]
Proiect depus la Senat| Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini cu motoare puternice
Șoferii care au mai puțin de doi ani de când au obținut permisul auto nu vor mai putea conduce mașini cu motoare puternice – așa prevede un proiect depus la Senat. Doar în cazuri excepționale li se va permite să se urce la volanul unor astfel de mașini. Florentina Mihăiță: Proiectul inițiat de deputații Cezar […]
Șeful scouterilor de la FRF, Ion Geolgău, e acuzat că i-a adresat mesaje cu tentă sexuală unei femei al cărei copil urma să participe la selecțiile pentru lotul național de juniori. Federația Română de Fotbal a anunțat că a început o anchetă internă în cazul lui Ion Geolgău. Florentina Mihăiță: În vârstă de 64 de […]
Sâmbătă, 20 septembrie, Europa FM turează motoarele pentru încă un sezon pe aceeași frecvență cu ascultătorii săi. Un maraton live transmis din cadrul Mamaia Rally Show, cu ediții speciale ale emisiunilor Europa FM, realizat în sunetul motoarelor turate. Adi Luca si Luca Pastia au fost copiloti la primele ore ale zilei si au transmis în […]
Zeci de zboruri anulate sau întârziate pe aeroporturi din Europa, în urma unui atac cibernetic
Traficul aerian este perturbat pe mai multe aeroporturi importante din Europa, urmare a unui atac informatic. Sunt curse anulate în Berlin și Bruxelles. Și Aeroportul Heathrow de lângă Londra raportează întârzieri. Atacul cibernetic nu a afectat și aeroporturile din România. Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă, sâmbătă, cu urmările unui atac informatic şi avertizează […]
A intrat în țară primul convoi militar pentru exercițiul NATO care se va desfășura de luna viitoare în țara noastră. Vor fi multe astfel de transporturile pe drumurile naționale și căile ferate, iar ministerul Apărării transmite că populația nu trebuie să se îngrijoreze. Este doar un exercițiu planificat din timp la care iau parte mai […]
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, arestat preventiv pentru luare de mită | AUDIO
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat că a primit mită în schimbul atribuirii preferenţiale a unui contract către o firmă. În dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi comerciale, pentru infracţiunea de dare de mită. Conform DNA, la data de 4 […]
Doi turişti rătăciţi în Bucegi, salvaţi după 9 ore de căutări | Au urcat pe munte în pantofi şi fără lanterne
Doi turişti, care plecaseră pe munte în pantofi şi fără lanterne, au rămas blocaţi în zona Valea Gaura – Vârful Omu din Munţii Bucegi, aceştia fiind salvaţi de jandarmii montani braşoveni după 9 ore de căutări. ”O intervenţie dificilă a avut loc noaptea trecută în Munţii Bucegi, acolo unde doi turişti, nepregătiţi pentru traseu şi […]
Incursiune de avioane ruseşti în Estonia: Tallinn solicită consultări NATO în temeiul articolului 4 al Tratatului
Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, declaraţie făcută în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP, citată de Agerpres. “O astfel […]
