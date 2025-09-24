ULTIMA ORĂ Preț maxim impus la sticla cu apă vândută în aeroport, metrou, gară
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de maximum 3 lei, preț final de vânzare către consumator, afișat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
EXCLUSIV Familia Chitafes intră pe piața energiei regenerabile. Primul centru de stocare din București # Profit.ro
Familia de investitori imobiliar Chitafes, care gestionează investiții de peste 100 de milioane de euro, intră pe piața energiei regenerabile cu planul de a dezvolta un portofoliu de proiecte de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate totală de 2 GWh, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Creditul privat și-a încetinit creșterea în august, pentru a treia lună la rând, și a ajuns la cea mai scăzută dinamică anuală din ultimul an. Mai mult, creșterea puternică a inflației a băgat ritmul anual în teritoriu negativ, conform datelor Profit.ro.
VIDEO La Cocoș deschide astăzi, cu vedete și oferte, un supermarket și pregătește noi lansări: De la avion de linie la navetă spațială! # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și deschide astăzi unui nou supermarket.
De astăzi, nou magazin cu prețuri mici în România. Celebru lanț de magazine intră pe piață # Profit.ro
Lanțul olandez de magazine cu discont Action va deschide astăzi primul magazin din România, la Pitești, în cadrul Centrului Comercial Supernova, cum a anunțat anterior Profit.ro.
EXCLUSIV RECTIFICARE Ministerele cer 79-80 miliarde lei în plus, dar bani vor primi în principal pentru golurile de finanțare. Ministerul Finanțelor lucrează la o rectificare cu deficit între 8,1% și 8,5% din PIB # Profit.ro
Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la rectificarea bugetară, cu un obiectiv de deficit în intervalul 8,1-8,5% din PIB, potrivit informațiilor Profit.ro. La PIB de 1.902 miliarde lei, din cea mai recentă prognoză a CNSP, creștere economică de numai 0,6% și PIB de 1.902 miliarde lei, deficitul ar fi de 154 - 161,7 miliarde lei.
SURPRIZĂ GSP Offshore a lui Comănescu cere să i se rejudece insolvența anunțând că negociază cu un investitor # Profit.ro
GSP Offshore, principala companie din grupul omonim de servicii maritime integrate pentru industria de țiței și gaze, controlat de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, solicită în justiție, prin calea de atac extraordinară a revizuirii, rejudecarea procesului în urma căruia s-a decis definitiv intrarea sa în insolvență, la cererea mai multor angajați, care au reclamat salarii neplătite.
Claudia Cardinale a decedat, la vârsta de 87 ani.
Incendiu la un depozit Antrefrig din București. Anunțul lui Raed Arafat către populație FOTO # Profit.ro
Un incendiu a izbucnit la un depozit Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei.
Guvernul pregătește o nouă Lege a salarizării, anunță ministrul Muncii, Florin Manole.
Operatorul român de telecomunicații Digi a semnat, în Spania, cu cele mai reprezentative sindicate la nivel național, primul acord cadru al relațiilor de muncă în cadrul companiei.
Bursa românească s-a corectat pe fondul unei lichidități reduse.
Alimentarea cu apă a populației și a folosințelor din aval, inclusiv municipiul Ploiești și orașul Breaza, este asigurată în continuare fără restricții.
Serbia semnează un nou contract de import gaze rusești, chiar dacă vrea să adere la UE și a semnat un memorandum cu Transgaz # Profit.ro
În pofida faptului că se află în plin proces de aderare la UE, care a decis să renunțe la importul de gaze rusești, Serbia va semna luna viitoare un acord de import cu Rusia pe trei ani, asigurând o aprovizionare anuală suplimentară de 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, a anunțat marți șeful companiei monopoliste de stat de gaze JP Srbijagas, care recent a semnat un memorandum cu Transgaz pentru construirea a două conducte.
Platforma australiană ActionCOACH, jucător în coachingul de afaceri și consultanța de business, prezentă în 82 de țări cu peste 1.000 de francizați, vrea să intre pe piața din România, cu o taxă de franciză de 200.000 euro.
Compensații de până la 24 salarii lunare brute: Contractele foștilor șefi Hidroelectrica plecați din compania de stat pentru ca România să nu piardă bani din PNRR # Profit.ro
Contractele de mandat ale membrilor Directoratului Hidroelectica, inclusiv cele ale fostului director general, Karoly Borbely, și ex-directorului financiar al companiei de stat, Marian Fetița, prevăd compensații de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare pentru revocare nejustificată după mai puțin de 2 ani de mandat.
Președintele american, Donald Trump, a avut un discurs virulent la Adunarea Generală a ONU.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că românii vor avea în continuare acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici.
Declarația informativă D397 este un instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide.
Românii preferă produsele autohtone.
Măsura este luată pentru a asigura siguranța în zonele cu trafic pietonal intens.
IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa – 38 de hectare contaminate din centrul Constanței vor fi transformate într-un proiect de regenerare urbană # Profit.ro
Această inițiativă este parte din demersul investițional de peste 800 de milioane de euro al companiei IULIUS de reconversie a 38 de hectare inactive și poluate din fosta platformă Oil Terminal într-un proiect mixed-use integrat de regenerare urbană.
Rețeaua Magazine Diana își consolidează prezența în județul Olt.
Liderii coaliției s-au angajat în fața președintelui Nicușor Dan să-și gestioneze diferențele de opinie. ”Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă.” # Profit.ro
Discuțiile avute de președintele Nicușor Dan, cu liderii coaliției de guvernare au vizat medierea unui dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Discuțiile au fost constructive, iar șeful statului a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor, a transmis Administrația Prezidențială.
6 frecvențe săptămânale, catering cald inclus pentru toți pasagerii și tarife de la 64,99 euro/sens.
Instituția este cea care trebuie să avizeze acest proiect.
Directorul unei companii sud-coreene producătoare de baterii litiu, găsit vinovat de neglijență criminală.
Campionul olimpic se va antrena în interiorul unui balon în această iarnă.
În mai multe județe, media salarială rămâne în jur de 4.000 de lei net.
ULTIMA ORĂ PSD a câștigat - Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni # Profit.ro
Sunt 17 produse de esențiale.
Sindicatele și patronatul s-au pus de acord după doar câteva ore de negociere pentru a nu mai indexa în următorii doi ani creșterile salariale cu rata inflației.
Bolnavii de cancer își pot retrage banii, într-o plată unică, din Pilonul 2 de pensii - proiect # Profit.ro
Discuțiile au fost blocate în Senat după ce s-a propus introducerea și altor afecțiuni.
Donald Trump a cerut Europei să oprească importurile de petrol rusesc.
Hidroelectrica înlocuiește transformatoarele de la cea mai mare hidrocentrală din țară, fabricate la Electroputere Craiova în urmă cu peste 50 de ani. Unul a luat foc în 2024 # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, înlocuiește cele 6 transformatoare prin care este evacuată în sistemul energetic național electricitatea produsă de hidrocentrala Porțile de Fier I, fabricate la Electroputere Craiova în urmă cu peste 50 de ani.
Țara își propune să penalizeze fermierii pentru fiecare tonă de dioxid de carbon generată din creșterea vacilor și porcilor începând cu 2030
Republica Moldova și România își unesc eforturile pentru digitalizarea sistemului de sănătate și construcția spitalelor smart # Profit.ro
La Chișinău s-a desfășurat Health Tech Forum 2025.
DPD Romania își extinde rețeaua Out of Home.
DHL International Romania, una dintre cele mai mari companii de logistică și curierat expres de pe plan local, inaugurează noul centru operațional, din VGP Park București Nord.
Cursă globală pentru atragerea de talente de top, după ce Trump impune o taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B # Profit.ro
Donald Trump și-a manifestat încă din primul mandat dorința de a le limita pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani.
Parchetul ÎCCJ solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă # Profit.ro
Cazul ar avea legătură cu acuzațiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Șoșoacă și soțului său, când cei doi soți ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.
Incidentul din 19 septembrie, când trei avioane militare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, a evidențiat tensiunile din regiune și a adus în discuție angajamentul NATO față de statele baltice.
Comenzile rapide pot transforma ceasul într-un panou de control pentru rutină.
Mugur Isărescu, avertisment legat de trecerea la banii digitali: Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile # Profit.ro
Două țări au încercat sa renunțe la cash, dar s-au lovit de probleme.
VIDEO Emmanuel Macron, blocat în traficul din New York de coloana oficială a lui Donald Trump. Reacția președintelui francez # Profit.ro
Șeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american
Hellas Direct continuă extinderea inițiativei Safe Roads project: investiție cu impact social în infrastructura rutieră școlară din București # Profit.ro
Compania de asigurări Hellas Direct, specializată în produse digitale de asigurare auto (care în 2025 a primit premiul Quality of Services Award pentru asigurări RCA), continuă implementarea inițiativei sale de responsabilitate socială Safe Roads project, printr-o nouă intervenție, în București.
Operatorul feroviar de stat ucrainean vrea să majoreze tarifele la transportul de marfă pentru a-și reduce datoriile # Profit.ro
Ukrzaliznytsia a elaborat un plan de redresare care include creșterea tarifelor pentru transportul de marfă.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0774 lei, de la 5,0753 lei, înregistrat luni.
Cristian Popescu Piedone a fost citat în calitate de martor în dosarul apei contaminate cu bacteria clostridium perfringens la Breaza.
Drone Danemarca - ”Cel mai grav atac asupra infrastructurii esențiale daneze”, spune premierul # Profit.ro
Mette Frederiksen a declarat că dronele care au perturbat activitatea la aeroportul Copenhaga constituie ”cel mai grav atac asupra infrastructurii esențiale daneze de până acum”.
