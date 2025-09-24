ULTIMA ORĂ Preț maxim impus la sticla cu apă vândută în aeroport, metrou, gară

20:50

În pofida faptului că se află în plin proces de aderare la UE, care a decis să renunțe la importul de gaze rusești, Serbia va semna luna viitoare un acord de import cu Rusia pe trei ani, asigurând o aprovizionare anuală suplimentară de 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, a anunțat marți șeful companiei monopoliste de stat de gaze JP Srbijagas, care recent a semnat un memorandum cu Transgaz pentru construirea a două conducte.