Iașul, campion național la producția de grâu: peste 10,5 tone la hectar și marele trofeul „Spicul de Aur” 2025

Nu-l compătimesc pe viitorul manager al Operei Naționale Române din Iași. Mai rar mi-a fost dat să văd, în cei peste 15 de ani de presă, un cuib de viespi mai mare. Dar sper să facă un lucru pe care nu l-a vrut nimeni până acum: transparență în venituri și cheltuieli. Pentru că mentalitatea la Operă în ultimii 15 ani a fost cea a contractelor de zeci de mii de euro și a cortinelor trase.