Rețetă ciușcă murată. Sfaturi de bază pentru un preparat gustos, crocant și care se păstrează bine
Click.ro, 24 septembrie 2025 04:10
Ciuștile murate reprezintă unul dintre cele mai apreciate și savuroase preparate din cămara românească, un acompaniament nelipsit de pe mesele de iarnă.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
04:10
Rețetă ciușcă murată. Sfaturi de bază pentru un preparat gustos, crocant și care se păstrează bine # Click.ro
Ciuștile murate reprezintă unul dintre cele mai apreciate și savuroase preparate din cămara românească, un acompaniament nelipsit de pe mesele de iarnă.
Acum 2 ore
03:10
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți # Click.ro
Astrologii anunță vești excelente pentru două semne zodiacale care, începând cu data de 23 septembrie 2025, intră într-o nouă etapă a vieții lor.
Acum 4 ore
02:10
Fructele sunt adesea considerate gustări sănătoase și sunt recomandate ca alternativă la dulciurile procesate.
01:10
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună # Click.ro
Raluca Bădulescu, jurat la emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, a dezvăluit publicului detalii inedite despre apartamentul în care locuiește temporar în Pipera, în timp ce casa ei personală este în renovare.
Acum 6 ore
00:10
Bucureștiul modern a pierdut unul dintre cele mai emblematice stadioane ale sale, martor al unor momente istorice și sportive impresionante.
23 septembrie 2025
23:40
Cum reușesc șoferii să devină „invizibili” în trafic pentru radarele Poliției? Trucul care îi îngrijorează pe specialiști # Click.ro
Un truc folosit de tot mai mulți șoferi în ultima perioadă le permite acestora să devină practic „invizibili” pentru radarele Poliției și pentru camerele de trafic. Este vorba despre plăcuțele de înmatriculare „fantomă”.
23:20
Zodia pentru care nimic nu va mai fi la fel în următoarele 3 luni. Intră în cuadratura fericirii, are parte de schimbări majore, se deschide o nouă etapă # Click.ro
Pentru unele zodii, viața poate să pară liniștită și predictibilă, însă există momente când astrele decid să transforme radical totul. În următoarele trei luni, o zodie anume va simți intens cum universul îi redefinește parcursul: nimic nu va mai fi la fel, iar schimbările care apar acum vor deschid
23:10
Ce diferență de vârstă este între Cătălin Scărlătescu și noua iubită. Dovada că dragostea nu are vârstă # Click.ro
Cătălin Scărlătescu și-ar fi refăcut viața după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef ar avea deja o nouă iubită, iar diferența de vârstă dintre cei doi este surprinzătoare.
Acum 8 ore
22:40
A vizitat 27 de insule grecești, însă doar 3 au cucerit-o. Pe care le-ar evita? „Nu este un loc în care să simt nevoia să mă întorc” # Click.ro
După ani de explorări și zeci de insule vizitate, un cunoscut scriitor de călătorii și creator de conținut face un top personal al destinațiilor grecești. Printre experiențele sale se numără insule care l-au cucerit complet și altele care, deși frumoase, nu l-au impresionat atât de mult. Sfaturile ș
22:30
Serialul Netflix care a rupt toate topurile din România. Are o distribuție de geniu și nu-l poți lăsa până la final # Click.ro
Netflix a lansat curând Black Rabbit, o serie limitată care plonjează în pulsul nopții din New York și în tensiunile unei fraternități puse la încercare, care acum este pe primul loc la capitolul seriale în România.
22:10
Mâncarea preferată a lui Teo Trandafir și tânărul bucătar care a cucerit-o: „Uite cât de bine arată” # Click.ro
Teo Trandafir și-a dezvăluit preferința culinară, iar alegerea ei nu este deloc întâmplătoare: un preparat clasic, elegant și plin de savoare: ouăle benedict. Rețeta i-a fost pregătită chiar de Leoo Dumitru, un tânăr bucătar care a reușit să transforme pasiunea pentru gătit într-o carieră de succes,
21:50
România are propria „Mare Mediterană”. Destinația secretă care îți taie respirația de care nu mulți au auzit # Click.ro
La doar 30 de kilometri de Cluj-Napoca se află unul dintre cele mai spectaculoase colțuri naturale din țara noastră. Ascunsă în satul Aghireșu, Laguna Albastră a fost supranumită „Marea Mediterană din România” datorită frumuseții sale unice.
21:50
Ducu Bertzi a împlinit 70 de ani. Gestul inimos făcut pentru Maura, fiica soției: „Am adoptat-o, îmi zice tată”. Secretul căsniciei de 35 de ani: „A înțeles că...” # Click.ro
Ducu Bertzi a împlinit 70 de ani. Gestul de suflet făcut pentru Maura, fiica soției: „Îmi zice tată”. Secretul căsniciei lungi: „A înțeles că...”
21:40
O româncă a ajuns în orașul în care se întâlnesc trei țări: „Undeva în apă este granița” Destinația care oferă o experiență unică în Europa # Click.ro
Un oraș, o graniță și trei state: există pe harta Europei un punct unde istoria, cultura și geografia se întâlnesc într-un mod spectaculos. Aici, o simplă plimbare îți oferă șansa de a păși în același timp în trei lumi diferite, fiecare cu tradițiile și particularitățile ei. Este o destinație care f
21:20
Obiectele care nu pot fi luate în bagajul de cală. Ce trebuie să știe românii care circulă cu avionul # Click.ro
Nenumărați români călătoresc cu avionul, fie atunci când pleacă în vacanță fie pentru a se întoarce către diferitele țări în care lucrează. Iar un anumit detaliu este foarte important de știut înainte de a începe să vă faceți bagajul.
21:10
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!” # Click.ro
Suferința lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
20:50
Wilmark a fost într-o super vacanță pe Coasta de Azur! De data asta, celebrul coregraf a plecat împreună cu toată familia, soția, Ioana, și cei doi băieți ai lui.
Acum 12 ore
20:40
Cum se înțelege Octavian Strunilă cu soția sa, Oana, după 17 ani de căsnicie? „Împreună formăm o echipă bună!” Dezvăluiri despre debutul noii emisiuni pentru cupluri, de la Kanal D! # Click.ro
Octavian Strunilă va prezenta, începând cu data de 28 septembrie 2025, de la ora 21.00, emisiunea „Hai că poți”.
20:20
Roxana Nemeș a devenit mamă astăzi, 23 septembrie. Cel mai mare vis al artistei s-a împlinit în urmă cu puțin timp, când i-a adus pe lume pe gemenii săi, un băiețel și o fetiță. Iată cum arată vedeta în brațe cu cei doi micuți.
20:10
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. E mai tânără ca niciodată. Ultimele fotografii au stârnit comentariile românilor: „Acum arătați mult mai bine” # Click.ro
Gabriela Firea, unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici, a atras atenția românilor cu cele mai recente imagini afișate în social media. Mulți s-au întrebat dacă soția lui Florentin Pandele a apelat la diverse „retușuri” estetice, după ce au comparat fotografiile din prezent cu cele mai vechi d
19:50
Dan Helciug este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, cu o carieră de succes în lumea muzicii, dar și a televiziunii. De ani de zile, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Elena, femeia care îl face cel mai fericit bărbat din lume.
19:20
Ritualul la care apelează Emil Rengle și iubitul său, Alejandro, pentru a scăpa de energiile negative: „În fiecare dimineață și în fiecare seară” # Click.ro
Prima probă din ediția 9 a sezonului 8 Asia Express a fost destul de dificilă pentru majoritatea concurenților, întrucât au trebuit să afle de la localnicii din zonă cum arată manananggalul, un spirit malefic din Filipine, iar mai apoi au fost nevoiți să intre într-un muzeu pentru a găsi o fotografi
19:20
Vom mai avea pensii peste 10 ani? Avertismentul unui economist: „5 ani e un scenariu optimist” # Click.ro
Declarația premierului Ilie Bolojan, potrivit căreia sistemul public de pensii ar putea deveni nesustenabil în următorii 5–10 ani dacă nu se majorează vârsta de pensionare, a stârnit dezbateri aprinse și temeri în rândul populației.
19:00
După Brexit, Marea Britanie nu mai reprezintă o destinație la fel de atractivă pentru români, în special pentru studenți și tinerii profesioniști. Noile taxe universitare, reglementările mai stricte și politica tot mai restrictivă față de imigranți.
18:30
Ce este micul dejun Oslo. Mihaela Bilic: „A schimbat obiceiurile alimentare ale norvegienilor” # Click.ro
Nutriționista Mihaela Bilic readuce în atenție unul dintre cele mai de succes programe de nutriție pentru copii, cunoscut drept „micul dejun Oslo”. Conceput în anii ’30, acest plan alimentar a schimbat radical sănătatea elevilor din Norvegia și a devenit ulterior model pentru multe alte țări.
18:10
Povestea surorilor siameze care a șocat întreaga lume. Ce face una dintre ele când cealaltă întreține relații intime cu soțul: „Nu-mi pasă” # Click.ro
Gemenele siameze Carmen și Lupita Andrade au vorbit recent despre modul în care își organizează viața după ce Carmen s-a căsătorit cu Daniel McCormack. Cei doi și-au unit destinele în 2024, iar Carmen povestește că încearcă mereu să găsească un echilibru între noua sa viață de cuplu și legătura inde
17:40
Luna octombrie vine cu schimbări importante pentru milioane de pensionari din România. Data virării pensiilor se modifică, iar o parte dintre beneficiari vor primi sume suplimentare, ca urmare a recalculărilor și tranziției de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă.
17:20
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei” # Click.ro
Au slăbit împreună 125 de kilograme și sunt plini de energie. Răzvan Popescu e premiant la cros: „Sunt fanul Ralucăi Bădulescu la Asia Express”
16:50
Horoscop miercuri, 24 septembrie. Taurii au succes pe plan profesional, Gemenii pot câștiga mai mulți bani, Capricornii au parte de o întâlnire importantă # Click.ro
Horoscop miercuri, 24 septembrie. Astăzi, fiecare zodie are provocări și oportunități specifice în iubire, sănătate și bani. Iată ce trebuie să știi pentru a-ți organiza ziua eficient și a profita la maximum:
16:40
Povestea dureroasă a lui Karlos, băiatul abandonat de mamă care e geniu la matematică: „Rezolv probleme în 0,1 secunde” # Click.ro
În inima Moldovei, la Iași, trăiește un copil-minune de 12 ani pe nume Karlos Tănăsucă. Cu o minte strălucitoare și o poveste de viață impresionantă, Karlos a depășit greutățile și a devenit un geniu al matematicii.
16:30
Ines Nerina aleargă, în premieră, la Sun Challenge: „Mișcarea îmi arată că, deși am diabet, corpul meu poate face lucruri extraordinare” # Click.ro
Ines Nerina este una dintre cele mai cunoscute bloggerițe pe teme precum diabetul și stilul de viață.
16:30
Un puști genial! Elias Kim are doar 14 ani, dar este una dintre cele mai tinere persoane care se duce la facultate în Marea Britanie. Elevul-minune și-a susținut examenele (testele naționale pe care elevii britanici le susțin la 15–16 ani), încă din școala primară, a fost admis la Imperial College,
16:30
Emily Ratajkowski, cea mai sexy de la petrecere! A purtat o rochie cu decolteu până la buric # Click.ro
Emily Ratajkowski (34 de ani) a avut grijă ca atenția să fie asupra ei! Modelul a fost prezent la a doua petrecere de nuntă organizată în Sicilia de prietena ei, cântăreața Charli XCX și de soțul ei, George Daniel.
16:20
Top 5 tendințe de încălțăminte toamnă-iarnă pe care orice femeie ar trebui să le cunoască în acest sezon # Click.ro
Sezonul rece vine cu o energie aparte, cu straturi suprapuse, texturi bogate și, desigur, cu acel element care poate transforma orice ținută: încălțămintea. În fiecare an, designerii propun direcții noi, reinterpretări ale clasicului și accente îndrăznețe menite să ne inspire.
16:10
Atât evoluția, cât și literatura clasică ne-au arătat același adevăr simplu: toată lumea merge la toaletă. Totuși, experiența diferă în funcție de loc și de cultură.
16:10
12.000 de alergători din peste 70 de țări sunt așteptați la cea de-a 18-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon # Click.ro
Capitala se pregătește pentru un nou weekend dedicat sportului și comunității! În perioada 11-12 octombrie 2025, are loc cea de-a 18-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon
15:50
Tensiuni la „Asia Express” 2025. Anda Adam a amenințat că părăsește show-ul: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune” # Click.ro
Anda Adam a avut un moment tensionat în „Asia Express” 2025 și a amenințat că părăsește competiția, susținând că „ea este cel mai mare nume din această emisiune” și nu vrea să iasă „terfelită”. Soțul ei, Joseph, a fost alături de ea, însă după câteva momente de demoralizare, cei doi au decis să cont
15:50
Val de panică provocat de o predicție despre „sfârșitul lumii” pe 23 sau 24 septembrie. Ce este Răpirea? # Click.ro
TikTok a fost inundat în ultimele zile de videoclipuri care prezic „sfârșitul lumii” pe 23 sau 24 septembrie. Fenomenul se leagă de o profeție religioasă numită „Răpirea”, potrivit căreia credincioșii vor fi ridicați la cer. Clipurile, realizate de pastori și utilizatori cu influență
Acum 24 ore
15:40
7.500 de români au câștigat din greșeală 30 de milioane de euro. Banii vor fi, însă, plătiți de casa de pariuri # Click.ro
O întâmplare mai puțin obișnuită a fost înregistrată sâmbătă seară la una dintre cele mai importante case de pariuri din România. Aceasta va plăti peste 30 de milioane de euro din cauza unei erori a sistemului la unul din jocurile online.
15:00
Programul Rabla 2025 este una dintre cele mai importante inițiative guvernamentale pentru înnoirea parcului auto din România.
14:50
Diana Şoşoacă, plângere penală și 11 infracţiuni grave. Parchetul solicită Parlamentului European ridicarea imunității # Click.ro
Diana Șoșoacă are pe numele său o plângere penală pentru 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate, ultraj și propagandă legionară. Parchetul General a anunțat marți că a transmis Parlamentului European
14:40
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri dureroase după moartea mamei sale. Ultima dorință a Petruței Toma nu a fost îndeplinită # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu trece prin momente dificile după ce și-a pierdut mama. Petruța Toma, femeia care i-a dat naștere și a susținut-o până în ultimele clipe de viață, a decedat pe data de 8 septembrie. Din păcate, cea mai arzătoare dorință a sa nu i-a putut fi îndeplinită.
14:30
A transformat un avion vechi într-un apartament Airbnb. Are aer condiționat, apă, lumină și multe facilitați # Click.ro
Cu puțină ingeniozitate și perseverență, chiar și cele mai neobișnuite vise se pot transforma în realitate. Iar în Marea Britanie, un bărbat a transformat fuselajul unui avion abandonat în apartament de lux.
14:20
Jucătorul a fost criticat, în urma expunerii motivelor de retragere.
13:50
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă” # Click.ro
Mara Banică și Serghei Mizil fac parte din noul sezon al competiției Asia Express 2025. Jurnalista a vorbit deschis depre cum a decurs revenirea acasă, făcând totodată câteva precizări despre anumite evenimente din competiție.
13:50
În urmă cu doar câteva zile, prahovenii își demiseseră tehnicianul.
13:50
Viral cu Macron blocat în trafic la New York. L-a sunat pe Trump: „Te aștept pe stradă!” VIDEO # Click.ro
Moment amuzant la New York cu președintele Franței, Emmanuel Macron oprit în trafic de un polițist chiar în fața sediului ONU. Agentul l-a recunoscut, dar i-a spus că nu poate trece pentru că în acel moment se deplasa
13:40
Ingredientul toxic dintr-un ingredient banal. Poate provoca cancer și este periculos pentru copii # Click.ro
Este un ingredient banal, la care multă lume apelează deoarece este considerat a fi mai sănătos comparativ cu varianta sa obișnuită. Cu toate acestea, experții spun că acest produs conține un ingredient care poate fi foarte periculos pentru copii și care poate crește riscul de cancer.
13:20
Gala de la Paris a avut parte de contestatari.
13:10
Petre Roman a atras din nou atenția în București, alături de soția sa, Silvia Chifiriuc. La cei 79 de ani ai săi, fostul prim-ministru al României dovedește că rămâne un personaj modern, atent la tendințe și la detalii, atât în ceea ce privește vestimentația, cât și automobilul pe care îl conduce.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.