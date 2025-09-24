Iar s-a schimbat Trump: încurajează Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu, iar pe aliații din NATO – să doboare avioanele rusești! Întâlnire cordială cu Zelenski, devenit „un mare om”

18:00

Tensiunile dintre tenismenul sârb Novak Djokovici (38 de ani) și regimul pro-rus din țara sa au ajuns în faza rupturii totale: legendarul sportiv s-a mutat cu familia sa din Serbia în Grecia, ba chiar a „transferat" și turneul său de tenis de la Belgrad la Atena! Multă vreme, Novak Djokovici a părut bântuit de idei […]