Relu Fenechiu, proces în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident rutier. Nu a putut contrazice Poliția
Ziarul de Iasi, 24 septembrie 2025 04:20
Fostul lider liberal Relu Fenechiu a ajuns din nou în fața judecătorilor. De această dată, pentru o simplă contravenție rutieră. El nu a reușit să-i convingă pe magistrați să o anuleze.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
SPORT Un șef de la Spitalul „Parhon”, între primii 16 arbitri din Europa. Va oficia la un Campionat European # Ziarul de Iasi
Ziarul de Iași v-a ținut la curent în ultima perioadă cu frumoasa poveste a ieșeanului Bogdan Hanceariuc, care împletește perfect două activități total diferite. Cea de medic și cea de arbitru de futsal, Hanceariuc excelând în ambele.
04:20
04:20
Premieră la Iași – Spitalul Militar, executat silit. Trei medici de aici au obținut în instanță retroactiv sporuri salariale de 55% și își vor banii # Ziarul de Iasi
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac" Iași va fi executat silit la cererea a trei salariați. Executorul Bogdan Tufeanu urmează să pună sechestru pe bunurile unității medicale, după ce spitalul nu a achitat voluntar o datorie.
Acum 2 ore
03:30
Iașul, campion național la producția de grâu: peste 10,5 tone la hectar și marele trofeul „Spicul de Aur” 2025 # Ziarul de Iasi
Premiera națională la Iași: ferma Evi Blossom SRL a câștigat trofeul „Spicul de Aur" 2025 pentru cea mai performantă producție de grâu din România. Cu 10,5 tone/ha, recolta este de peste două ori mai mare decât cea de anul trecut. Distincția vine în urma unei competiții organizate de Forumul APPR, care a evaluat ferme din trei regiuni agricole.
03:20
Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator, invitatul discret al Generației de Aur la Mondialul din 1994. O poză document # Ziarul de Iasi
În vara lui 1994, echipa națională de fotbal a României atingea apogeul istoric: calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite. Victoria de la Pasadena, 3-2 împotriva Argentinei, a rămas în memoria colectivă drept cel mai mare moment al Generației de Aur.
03:20
Un lider trebuie să dezvolte o dublă personalitate. Poate părea cinic, dar nu e: niciun politician de anvergură nu rezistă în vârful ierarhiei dacă nu își educă spiritul să devină insensibil atunci când e la serviciu. Nu e suficient să ai idei, programe, echipe, lozinci. Trebuie să ai stomacul tare, să nu clipești când cineva suferă, să nu te abați de la obiectiv doar pentru că ți se arată o tragedie individuală.
03:20
Mâine, CCR va lua o decizie crucială pentru România. Ne întoarcem în decembrie 2024? Cheia, la PSD, lacătul, la Savonea # Ziarul de Iasi
Există riscul real ca România să devină de joi o țară neguvernată, iar de duminică, Moldova, o țară guvernată de Kremlin. Altfel spus, zeci milioane de oameni lăsați de izbeliște într-un „no man's land" la granița cu Rusia. Și știm cât îi plac lui Putin teritoriile „nimănui".
03:20
Salariile tinerilor spre final de an: câteva sute de lei în plus pentru unii, dar pierderi mari, și de 600 de lei, pentru alții. Studiu consultat de ZDI # Ziarul de Iasi
Pentru tinerii care intră acum pe piața muncii, primul job vine cu bani în buzunar, dar și cu noi reguli fiscale care pot face diferența între un salariu mulțumitor și unul mai mic decât se așteptau sau au auzit de la prieteni că se câștigă.
03:20
Dezgropăm rubricuța „Răspundem ascultătorilor”. Azi, despre un fost menistru ieșean pe care posteritatea cam dă să-l uite. Plus iubiri ratate dar cu reverberații până azi # Ziarul de Iasi
Probabil că vă mai amintiți, stimați telespectatori, de rubricuța aia veche și de demult de la radioul public de pe vremuri care se chema „Răspundem ascultătorilor", nu-i așa? Boon!
03:20
Un autobuz urban cu tehnologie pe bază de hidrogen va fi prezentat astăzi la Iași. Are autonomie de 600 km # Ziarul de Iasi
Un autobuz cu tehnologie pe bază de hidrogen și baterii litiu-ion va circula astăzi pe străzile Iașului.
03:20
Spectacol în premieră pe cerul Iașului: 250 de drone luminoase vor fi ridicate cu ocazia Sărbătorilor orașului # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va organiza un spectacol cu drone cu ocazia Sărbătorilor Iașului. Evenimentul va avea loc pe 17 octombrie.
03:20
Axa rutieră Iași – Suceava / Deși e gata de mult de la un capăt la celălalt, mai trebuie făcut încă ceva: să se anunțe oficial că proiectul e gata # Ziarul de Iasi
Finalizarea proiectului trebuie să respecte procedura finanțării din fonduri europene: achiziția unor servicii de informare și publicitate care să anunțe că proiectul s-a încheiat.
03:20
Accidentul mortal din centrul Iașului – 150 km/h, șofer începător pe Audi Q8: cum motivează judecătorii Curții transformarea a 3 ani cu suspendare în 5 cu executare? # Ziarul de Iasi
Accidentul provocat de Rareș Berihoi a demonstrat că poți muri chiar dacă respecți toate regulile și te asiguri suficient înainte de a traversa. Numai întâmplarea a făcut ca în calea bolidului condus de tânărul de 19 ani pe atunci să nu se afle un grup de pietoni, caz în care accidentul s-ar fi transformat într-un carnagiu. În acest mod au argumentat magistrații Curții de Apel pedeapsa aspră aplicată. „Ziarul de Iași" a consultat motivarea instanței care a întors complet pedeapsa în cazul lui Rareș Berihoi.
Acum 6 ore
23:20
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului # Ziarul de Iasi
Experţi independenţi ai ONU au solicitat FIFA şi UEFA, forurile conducătoare ale fotbalului mondial şi european, să suspende Israelul, relatează AFP, citată de news.ro.
Acum 8 ore
22:20
Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI, fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă # Ziarul de Iasi
Fostul star al tenisului mondial Rafael Nadal a declarat, marţi, că o imaginea a sa, creată de inteligenţa artificială, a fost utilizată fără permisiunea sa de către platforme care difuzează reclame mincinoase, scrie news.ro.
Acum 12 ore
19:20
Accident rutier grav, cu trei victime, la Lețcani – Impact violent între un autoturism și o autoutilitară # Ziarul de Iasi
Un accident rutier produs în jurul orei 18:00, în localitatea Lețcani, a dus la rănirea a trei persoane, printre care și un copil. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.
18:20
Doi traficanți care au speriat Europa și România, prinși lângă aeroportul Iași. Trafic de arme și droguri. SOV, printre victime # Ziarul de Iasi
Polițiștii Antidrog din Iași au reușit o lovitură majoră în lupta cu rețelele de cocaină, printr-o acțiune spectaculoasă desfășurată în apropierea Aeroportului Internațional.
16:20
FanCurier, la un pas să strice nunta unor tineri din Iași – Cum au ajuns mărturiile la destinatari (FOTO) # Ziarul de Iasi
Pregătirile pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu de tineri din Iași au fost umbrite de o experiență neplăcută cu o firmă de curierat națională.
Acum 24 ore
15:20
Cheia este să nu fugim de realitate, să ne-o asumăm, pentru a ne înțelege mai bine dorințele. Sunt realizabile? Sunt firești? Au o bază reală? Ce vor să ne spună acestea? E vorba doar despre noi, despre frustrările și neîmplinirile noastre, despre golul nostru interior sau este vorba de un cuplu nefuncțional în care ne e dat să fim parte?
15:20
Clanul Corduneanu, implicat activ în atacul hibrid al Rusiei asupra Moldovei? Ce ar fi făcut interlopii, fani ai pro-rusului Călin Georgescu # Ziarul de Iasi
Victoria Furtună, președintele partidului „Moldova Mare" din Republica Moldova a apelat la clanul Cordunenilor din Iași pentru a obține domiciliu în România, scrie digi24.ro.
15:20
Fiul unuia din cei mai bogați români, familie originară din Iași, finanțare UE record pentru soluții energetice inteligente. Cine este Matei Stratan? # Ziarul de Iasi
Ogre AI din Iași, fondată de Matei Stratan (FOTO), atrage 7,9 milioane lei fonduri europene pentru dezvoltarea unei platforme energetice bazate pe inteligență artificială. Antreprenorul ieșean, cunoscut ca fiul al lui Dan Stratan, unul din cei mai bogați români, dar și pentru relația cu fotomodelul Mădălina Ghenea, consolidează poziția județului Iași în topul național al proiectelor cu finanțare UE.
14:20
Ieșenii și-au tras partea leului la Campionatul Național de karate tradițional. Competiția a avut loc la Sala Polivalentă Iași # Ziarul de Iasi
După cum v-am informat, finalele Campionatului Național de karate tradițional din acest an la toate categoriile de vârstă, cadeți, juniori, tineret și seniori, au fost organizate la Iași, la Sala Polivalentă. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, a adus la start circa 200 de sportivi de la 29 de cluburi din țară.
12:20
Unde poți trage cu arme adevărate la Iași? Sunt cinci poligoane autorizate în oraș. Poligonul MAI, închis din cauza șantierului SRU # Ziarul de Iasi
Iașul le oferă pasionaților de tir sportiv sau celor care caută experiențe de adrenalină mai multe locuri unde pot trage cu arme și gloanțe reale, chiar și fără să dețină un permis port armă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în județ funcționează cinci poligoane de tragere autorizate conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, dintre care patru sunt de tir sportiv, localizate în municipiul Iași și comunele Tomești și Miroslava, iar unul este destinat vânătorii și trapului, în comuna Popricani.
11:20
Tatăl lui Yamal, supărat după ce fiul său nu a câștigat Balonul de Aur: „Anul viitor va fi al nostru” # Ziarul de Iasi
Tatăl tânărului jucător de fotbal Lamine Yamal, s-a arătat nemulțumit, luni seară de faptul că fiul său nu a câștigat Balonul de Aur. Trofeul i-a fost „furat" spaniolului de către francezul Ousmane Dembélé, atacantul celor de la PSG.
10:20
Ousmane Dembele, atacantul francez al celor de la PSG a câștigat Balonul de Aur. Trofeul a fost decernat luni seara la Paris.
09:20
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Superligă.
08:20
Gala Balonul de Aur: Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător # Ziarul de Iasi
Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, acordat, luni, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Jucător de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.
Ieri
04:20
ANALIZĂ Politehnica Iași, bilanț după șapte runde în Liga II: promovăm sau nu? Tony, gata cu vorbăraia: fă echipa să joace fotbal! # Ziarul de Iasi
După șapte etape scurse din Liga a II-a de fotbal, Politehnica Iași nu este foarte departe de obiectivul ferm stabilit pentru acest sezon, promovarea. Indiferent de rezultatul ultimului meci al rundei amintite, Chindia Târgoviște – Steaua București, care se va derula azi, de la ora 19:00, Poli va fi înaintea rundei cu numărul VIII la doar două puncte de ultima poziție care duce în play-off, VI, loc care poate genera în faza a II-a a campionatului continuarea cursei spre Liga I.
04:20
Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate # Ziarul de Iasi
Printre altele, Consiliul Județean preia terenul de sub Parcul Industrial de la Lețcani și câteva suprafețe de-a lungul drumului ce va fi lărgit la Lunca Cetățuii.
04:20
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi, l-a bătut și l-a înregistrat spunând în fals că a primit toți banii # Ziarul de Iasi
Întârzierile în derularea unui contract dintre două firme private s-au transformat într-un dosar penal. Un om de afaceri l-a sechestrat pe altul pe șantier, reproșându-i că muncitorii lui au lucrat lent și prost. L-a obligat să-și ceară iertare în genunchi și să afirme că și-a primit toți banii datorați. Întregul incident a durat ceva mai mult de un minut și ceva mai puțin de zece și s-a soldat cu amenzi penale severe.
03:20
Câștiguri masive la Superbet datorate unei erori. „Bug-ul” Fire Blaze Red Wizard o lovitură de zeci de milioane de euro # Ziarul de Iasi
Un weekend obișnuit s-a transformat într-o „mină de aur" pentru mii de jucători de pe o platformă de cazinou online.
03:20
Încă o încercare de inițiere a refacerii Casei Memoriale Alecsandri de la Mircești. Iașul a pierdut ansamblul în favoarea Academiei Române # Ziarul de Iasi
Prima procedură, pentru realizarea documentației tehnice, a fost anulată după ce singura ofertă înscrisă a fost găsită drept neconformă de cei de la Consiliul Județean.
03:20
Ieșenii care s-au lins pe degete pe lângă berbecuții la proțap ai lui Simion, de ziua lui. Plus niscai șuste din culise # Ziarul de Iasi
Olecuță de scandal prin AUR la centru, stimați telespectatori, după ce grupul de ieșeni prezenți la un eveniment monden de partid a postat poze de la chermeză pe Facebook.
03:20
După ce a fost prins șofând drogat și a rămas fără permis, un hârlăuan a fost prins conducând din nou exact în ziua în care a fost condamnat # Ziarul de Iasi
Rămas fără permis pentru că a condus băut, un tânăr din Scobinți s-a încăpățânat să se urce la volan, chiar și fără a mai avea dreptul. La rândul lor, judecătorii au continuat să-l lase în libertate, chiar și după ce a mai fost condamnat o dată.
03:20
„Jaful secolului” ajunge azi la Iași: Anamaria Vartolomei și Cristian Mungiu prezintă la Mall Moldova filmul propus de România la Oscar # Ziarul de Iasi
Actrița Anamaria Vartolomei și scenaristul Cristian Mungiu, ultimul originar din oraș, vor fi prezenți la Iași pe 23 septembrie, pentru a prezenta filmul „Jaful secolului", de la ora 19.00, la Cinema City Mall Moldova.
03:20
Unde a fugit Berihoi, în Est sau în Vest? Ucigașul cu 150 km/h în centrul Iașului a dispărut imediat ce a fost pronunțată sentința la închisoare cu executare # Ziarul de Iasi
Rareș Berihoi, studentul ieșean condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat pe trecerea de pietoni, a reușit să dispară înainte ca autoritățile să-l poată încarcera. Deși poliția a emis un mandat de arestare la doar câteva ore după pronunțarea sentinței, acesta era deja de negăsit. Întrebarea-cheie rămâne: cum a reușit să dispară atât de repede și fără urmă?
03:20
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap. Miza e de 30 milioane lei, iar miezul este instruirea a 3.600 profesori # Ziarul de Iasi
O licitație a Primăriei Iași ridică mari semne de întrebare cu privire la modul în care astfel de proceduri sunt analizate de către comisiile constituite la nivelul municipalității.
22 septembrie 2025
20:30
Proiecții surprinzătoare – Cine va câștiga Balonul de Aur diseară. Dembele, departe de podium! # Ziarul de Iasi
Fotbalistul spaniol al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va fi desemnat câştigător al Balonului de Aur, luni seară, la Paris, conform unei statistici a observatorului de fotbal CIES (Centrul International de Studiu în Sport), citată de news.ro.
19:30
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de
19:30
Un recidivist liberat pentru bună purtare a spart gardul unei case, a demontat un geam, a furat o butelie și un LCD și le-a vândut pe mai nimic unui trecător # Ziarul de Iasi
Hotărât să nu plece cu mâna goală, un hoț a spart gardul casei vizate și a demontat un geam de la intrare. A furat bunuri destul de valoroase, dar le-a vândut pe te miri ce unui trecător. Articolul Un recidivist liberat pentru bună purtare a spart gardul unei case, a demontat un geam, a furat o butelie și un LCD și le-a vândut pe mai nimic unui trecător apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:30
Drama copiilor nimănui de la Iași: sunt nouă pe loc în „cursa” pentru o viață normală. 295 de copii abandonați și doar 34 de familii doritoare în județ # Ziarul de Iasi
295 de copii din centrele de plasament din Iași așteaptă o familie care să le spună „mamă” și „tată”. Potrivit Manuelei Amarii, șefa Serviciului de Adopții din cadrul DGASPC Iași, numărul copiilor adoptabili este în creștere, însă numărul familiilor dispuse să adopte rămâne scăzut, în prezent existând doar 34 de familii atestate. Care sunt procedurile? Articolul Drama copiilor nimănui de la Iași: sunt nouă pe loc în „cursa” pentru o viață normală. 295 de copii abandonați și doar 34 de familii doritoare în județ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:30
EXCLUSIV Două lovituri date de Poli pe piața transferurilor. Vine un triplu campion al României și un jucător de națională, crescut de Bordeaux! # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași este foarte aproape de a da două lovituri pe piața transferurilor. Poli a bătut palma cu doi jucători cunoscuți, stoperul Mike Botull Cestor (FOTO STÂNGA) și mijlocașul central Bryan Alceus (FOTO DREAPTA). Articolul EXCLUSIV Două lovituri date de Poli pe piața transferurilor. Vine un triplu campion al României și un jucător de națională, crescut de Bordeaux! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:30
În ciuda acestor idiosincrazii și disfuncționalități, Nicolae Manolescu mi-a deschis ușa României literare, unde am publicat numeroase articole, proză și poezii. Nu a oprit articolele mele. Le-a publicat. A fost destul de reticent vizavi de comportamentul meu și de cariera mea scriitoricească. Nici faptul că aveam un nume slav nu l-a prea încântat. Totuși, chiar dacă mi-a mai pus câte o piedică, Nicolae Manolescu nu m-a oprit din drum. Articolul Pe marginea confesiunilor mele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:30
Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Azerbaidjanului. Oscar Piastri a abandonat în primul tur # Ziarul de Iasi
Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. Liderul ierarhiei generale, Oscar Piastri (McLaren), a abandonat în primul tur, astfel că al doilea clasat, Lando Norris (McLaren), a redus din diferenţa în clasament, scrie News.ro. Articolul Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Azerbaidjanului. Oscar Piastri a abandonat în primul tur apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:30
Din culisele concursului de la Opera din Iași. Are cineva curajul să facă ordine în putreziciunea de acolo? # Ziarul de Iasi
Nu-l compătimesc pe viitorul manager al Operei Naționale Române din Iași. Mai rar mi-a fost dat să văd, în cei peste 15 de ani de presă, un cuib de viespi mai mare. Dar sper să facă un lucru pe care nu l-a vrut nimeni până acum: transparență în venituri și cheltuieli. Pentru că mentalitatea la Operă în ultimii 15 ani a fost cea a contractelor de zeci de mii de euro și a cortinelor trase. Articolul Din culisele concursului de la Opera din Iași. Are cineva curajul să facă ordine în putreziciunea de acolo? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
07:20
Iga Swiatek, campioană la Seul. A revenit spectaculos, după ce a pierdut primul set cu 6-1 # Ziarul de Iasi
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, a câştigat Korea Open, turneu de categorie WTA 500 de la Seul. Swiatek a reuşit să câştige al treilea trofeu în acest an, în cinci finale disputate, scrie News.ro. Articolul Iga Swiatek, campioană la Seul. A revenit spectaculos, după ce a pierdut primul set cu 6-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
FOTBAL Politehnica Iași este pe 10 în Liga a II-a după prima treime a sezonului regulat. Ultimul meci al rundei are loc mâine # Ziarul de Iasi
Începută vineri, continuată sâmbătă și duminică, etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat până acum câteva rezultate, unele surpriză. Articolul FOTBAL Politehnica Iași este pe 10 în Liga a II-a după prima treime a sezonului regulat. Ultimul meci al rundei are loc mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Întârziere la plecare din cauza birocrației vamale. Trenurile cumpărate de Ferotrans din Israel și Luxemburg nu intră încă pe ruta Iași-București # Ziarul de Iasi
O nouă amânare pentru Ferotrans TFI, compania ieșeană de transport feroviar care urma să pună în circulație din acest an mai multe trenuri cumpărate din Israel pe rutele Iași – Bucureși și Suceava – București. Articolul Întârziere la plecare din cauza birocrației vamale. Trenurile cumpărate de Ferotrans din Israel și Luxemburg nu intră încă pe ruta Iași-București apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Se va împotmoli A7 lângă turbionul de la Pașcani? Proces extrem de important la Înalta Curte: un cămin de bătrâni este la mijloc # Ziarul de Iasi
Fundația care administrează un cămin de bătrâni la ieșirea din Pașcani spre Gâștești a obținut în prima instanță exproprierea clădirii pe lângă care A7 ar trece foarte aproape. Dar Curtea de Apel Iași a decis și că Acordul de mediu este nelegal, pentru că a fost făcut superficial. Articolul Se va împotmoli A7 lângă turbionul de la Pașcani? Proces extrem de important la Înalta Curte: un cămin de bătrâni este la mijloc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Fugarul recent Berihoi, care a ucis cu 150 km/h, și cazul revoltător și vechi Maftei: cum au dispărut, ce spune legea, de ce autoritățile au mâinile legate? # Ziarul de Iasi
Cazurile ieșeanului Rareș Andrei Berihoi, dispărut recent, și ale omului de afaceri Cristian Maftei, dispărut de ani buni, amândoi după condamnare, readuc în atenție o problemă sensibilă: cum este posibil ca persoane aflate în pragul unei sentințe să dispară fără ca autoritățile să le poată opri? O mică scăpare în lege, pe care autoritățile o lasă nerezolvată parcă intenționat, de ani buni. Articolul Fugarul recent Berihoi, care a ucis cu 150 km/h, și cazul revoltător și vechi Maftei: cum au dispărut, ce spune legea, de ce autoritățile au mâinile legate? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
