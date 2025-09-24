Mă lupt cu imbecilii, tată!
Ziaristii, 24 septembrie 2025 04:50
Există imbecili pe lumea asta care cred că, dacă ai (sau ai avut) un părinte ilustru, tot ce ai obținut în viață i se datorează. Destui imbecili insinuează asta în ce mă privește. Tatăl meu, Marian Papahagi, a murit în ianuarie 1999, la doar 50 de ani (vârsta pe care o voi împlini la anul).
• • •
Acum 2 ore
04:50
Acum 4 ore
04:10
Iar s-a schimbat Trump: încurajează Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu, iar pe aliații din NATO – să doboare avioanele rusești! Întâlnire cordială cu Zelenski, devenit „un mare om” # Ziaristii
Președintele SUA, Donald Trump, dă semnale majore că înțelege, în sfârșit, care e situația războiului Rusia – Ucraina. El l-a lăudat pe Volodimir Zelenski și a încurajat Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu – în totală contradicție cu comportamentul său imoral și iresponsabil din ultimele 8 luni. Dar optimismul trebuie să fie unul prudent, pentru că
Acum 12 ore
21:10
Armurariul (Silybum marianum), cunoscut popular drept „ciulinul laptelui", este de sute de ani un aliat al ficatului. El a fost utilizat în medicina tradițională pentru tratarea bolilor hepatice și biliare, iar cercetările moderne confirmă multe dintre beneficiile pe care vechii vindecători le intuiau. Substanța responsabilă de efectele pozitive ale plantei este silimarina. Aceasta este un
Acum 24 ore
08:40
Etapa în care echipele de play-off au fost ciuca bătăilor: zero victorii, 2 puncte din 18 posibile! # Ziaristii
Dezastru general, în etapa a 10-a a Superligii, pentru cele 6 echipe care au jucat în play-off-ul ediției precedente: 0 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, golaveraj 4-9! Ediția 2024-2025 a Superligii la fotbal, clasament final (zona play-off): 1. FCSB; 2. CFR Cluj; 3. Univ. Craiova; 4. U Cluj; 5. Rapid; 6. Dinamo. Ediția 2025-2026
Ieri
23:50
VIDEO. Planul de destabilizare a Moldovei prin agitatori pro-ruși, instruiți în Serbia pro-rusă de un ofițer rus. La Chișinău, coordonator era un agent GRU. Regimul Maia Sandu a făcut 74 de arestări # Ziaristii
Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o rețea periculoasă care pregătea „dezordini în masă" înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Au fost făcute peste 250 de percheziții, au fost reținute 74 de persoane. Suspecții urmau să fie instruiți în Serbia, unde la putere se află un regim pro-rus. Indivizii au legături fie cu partidele
20:10
Cacealmaua sondajelor: Pieleanu trage cu AUR, „fratele” Buble umflă PSD, amândoi țin USR „sub capac” # Ziaristii
Două sondaje de opinie, publicate în două zile consecutive, au livrat o diferență incredibil de mare mai ales în privința scorului AUR. „Sondorii" sunt doi vechi clienți ai PSD: Marius Pieleanu (Avangarde) și Iosif Buble (CURS). Aceștia au făcut multe sondaje împreună, în ultimii ani, inclusiv exit poll-uri la câteva runde de alegeri. Acum au
17:30
Aşa cum mărturisesc şi sfinţii părinţi, rugăciunea aduce în sufletul nostru dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele nostru. Rugându-ne, stăm de vorbă cu Atotțiitorul şi-i solicităm ajutorul. Îi cerem să ne facă mai blânzi, mai credincioşi şi să ne ierte păcatele. Însă omul obişnuieşte să se roage mai mult la necaz, fiindcă în restul
17:10
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 27 noiembrie 2014. Zilele trecute, Fondul „Opinia Publică" din Moscova a efectuat un sondaj cu următoarea întrebare: „E posibilă repetarea represiunilor staliniste?". 48% dintre cei chestionați au răspuns: „Da". Dar lucrul cei mai grav e că 16% au justificat crimele comuniste. După cum vedem, şi
08:30
Nu l-am întâlnit niciodată pe domnul Dan Pavel și nici nu m-a interesat ce hram poartă. Scrie mult, postări lungi, uneori amuzant, alteori porcos, are stilul lui agreat de un anumit public și e loc destul în online pentru orice stil / orientări politice / texte / discuții pe orice temă. Am fost friends de
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
În primul rând, ce este un martir? Etimologic, martir și mărturisitor sunt legate. În mod indubitabil, Kirk îl mărturisea pe Iisus Hristos, așa cum înțelegea el. Dacă a fost ucis din această cauză, și așa se pare, atunci e martir. Pe de altă parte, Kirk a făcut avere din această mărturisire de credință, spre deosebire
15:20
Marțafoiul ăsta îi dă o limbă mare lui Trump, că poate bufonul portocaliu intervine pentru el. Gata, acum și Georgescu e prigonit ca Trump! Dosarul lui e identic. Bă, dar identic și la fel! Și va lupta chiar cu prețul vieții, ca Charlie Kirk! Chiar nu am niciun motiv să nu-l cred, ce naiba. Ce
14:30
Gândirea toxică a lui Crin Antonescu l-a făcut pe un susținător al său să regrete că i-a fost asociat electoral. Regretele și „scuzele publice" vind de la antreprenorul Andrei Caramitru, fiul fostului actor Ion Caramitru. Într-o postare pe Facebook, consultantul financiar Andrei Caramitru (48 de ani) își recunoaște greșeala de a-l fi susținut la alegerile
10:00
Azi o să vă bat la cap cu o povestioară despre un eveniment foarte recent (raportat la scara istoriei), dar care ne-a schimbat viața decisiv. Sunt convins că citiți zilnic pe TikTok sau pe Facebook ori vă întâlniți cu persoane (chiar doctori) care vă spun cum medicamentele sunt inventate de Ocultă, de Big Pharma, ca
09:20
Mi-aș dori ca textul acesta să ajungă la românii care trăiesc în Anglia, mai ales la cei care susțin spectacolul făcut acolo de George Simion. Pe 13 septembrie a fost un protest important la Londra. Și prin numărul celor prezenți, dar mai ales prin numele celor care l-au susținut. Protestul a fost organizat de Tommy
07:40
Urmărită penal pentru 11 infracțiuni, Șoșoacă forțează aducerea cu mandat, pentru a se victimiza. Acuzată de antisemitism, legionarism, lipsire de libertate și ultraj, ea refuză să se prezinte la audieri # Ziaristii
Europarlamentara extremistă Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost citată să se prezinte marți, 23 septembrie, la ora 12.00, la Parchetul General, pentru a fi audiată într-un dosar în care-i sunt aduse 11 acuzații. Ea a anunțat că nu se va prezenta, forțând astfel aducerea ulterioară cu mandat. Președinta partidului SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă (49 de ani), a
20 septembrie 2025
13:20
Cazul Călin Georgescu: „SVR/GRU l-au făcut agent dublu în timpul acelui «dolce far niente» de 10 ani la Viena” # Ziaristii
Avocatul Dumitru Dobrev, unul dintre fondatorii USR (între timp plecat din partid), trece în revistă posibile explicaţii pentru care Parchetul General nu a prezentat clar, în rechizitoriul lui Călin Georgescu, ce s-a întâmplat înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fost colaborator apropiat al lui Nicuşor Dan în urmă cu aproape un deceniu, când actualul
07:50
O guvernare PSD-AUR ar duce România în faliment în cel mult 6 luni, avertizează un fost ministru de Externe # Ziaristii
Dacă PSD face guvern cu AUR, în cel mult 6 luni România ar fi oficial în faliment, avertizează Teodor Baconschi, fost ministru de Externe al României, într-un mesaj postat pe Facebook. Fost ministru de Externe în perioada 2009-2012, Teodor Baconschi (62 de ani) a reacţionat, vineri, pe pagina sa de socializare, după cele mai noi
06:40
VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape # Ziaristii
Niciodată n-a avut FCSB un start de campionat atât de slab! Niciodată n-a avut o campioană a României un start de sezon atât de ratat! O singură victorie în 10 etape, doar 7 puncte din 30 posibile – este un bilanț care pune în pericol chiar prezența echipe lui Gigi Becali în play-off (Top 6).
19 septembrie 2025
19:50
Sezonul regulat din Superligă ajunge la finalul primei treimi. Chiar dacă nu propune derby-uri de tradiție, etapa a 10-a are în componență câteva partide care se anunță spectaculoase. Dezamăgirile startului de sezon, FCSB și CFR Cluj, încearcă să se apropie de zona play-off-ului, unde s-au instalat trei echipe care merită statutul de revelație: Unirea Slobozia,
08:20
Cum a înșelat Turcescu la vânzarea unui apartament, cu complicitatea unui primar. Dezvăluiri din Australia, episodul 6 # Ziaristii
Episodul 6 din serialul dedicat propagandistului pro-rus Robert Turcescu de fostul său prieten Viorel Copolovici (stabilit de mai mulți ani la Brisbane, în Australia) ne arată un „Ceaoane" hotărât să facă avere prin înșelăciuni imobiliare. Textul postat pe Facebook în ziua de 5 septembrie este un adevărat denunț la adresa lui Turcescu, dar și a
07:00
SUA schimbă tonul: „Rusia a devenit partenerul junior al Chinei” / „I-am dat peste bot” / „Nu câștigă războiul cu Ucraina” # Ziaristii
Schimbare de ton a Statelor Unite ale Americii față de Rusia și de războiul barbar dus de Putin în Ucraina. Omul-cheie al lui Donald Trump în acest dosar de politică externă face afirmații tranșante. Întrebarea e: cât de sinceră e această atitudine a lui Keith Kellogg? Pe baza precedentelor, nu e exclus să fie vorbe
05:40
Deschiderea unui fast-food mobil sau a unui bar sezonier a devenit o soluție din ce în ce mai populară printre antreprenori. Mulți aleg această cale pentru flexibilitate, o investiție inițială mai mică și posibilitatea de a interacționa direct cu publicul, indiferent de locație. Alegerea tipului de spațiu potrivit influențează direct nivelul vânzărilor, eficiența operațională și
05:10
După plecarea lui Vasile Bănescu din funcția de purtător de cuvânt al Patriarhiei – probabil, singurul specialist în comunicare și cu adevărat teolog care a ocupat această funcție după 1989 –, Biserica Ortodoxă Română a încetat, din păcate, să mai răspundă la aberațiile naționalismului filetist și la alte erezii prin care impostori și trădători ca
18 septembrie 2025
09:10
Înregistrările cu Georgescu și Potra și ale convorbirilor lui Sechila cu alți indivizi, ce au ajuns în mass media, au fost pentru cei cu minime cunoștințe în drept dovezi ale pregătirii unei lovituri de stat, în care „creierul" și marele beneficiar era Călin Georgescu. Chiar el afirma într-o discuție cu un pion al sau faptul
08:40
VDEO. Karol Nawrocki la televiziunea franceză – o prestație care-l umilește, prin comparație, pe George Simion # Ziaristii
Președintele nou ales al Poloniei, Karol Nawrocki, aflat la Paris, a răspuns marți seara întrebărilor unui cunoscut jurnalist francez, Darius Rochebin, pe canalul de actualități LCI. Personalitatea polonezului – cel pe care George Simion îl numea "al nostru", iar suverănimea românească îl consideră omologul acestuia – a contrastat enorm cu brutalitatea de bâtă a președintelui AUR.
07:30
Tot ce trebuie să știi despre lovitura de stat pregătită de Călin Georgescu cu ajutor rusesc # Ziaristii
Știm că nu ai timp să citești cele 290 de pagini ale rechizitoriului făcut de Parchetul General împotriva lui Călin Georgescu și a grupului său de mercenari. Comunitatea Liberală îți vine în ajutor. București – Rechizitoriul prin care procurorii Parchetului General i-au trimis în judecată pe Călin Georgescu și pe acoliții săi, conduși de mercenarul
17 septembrie 2025
11:40
VIDEO. Reacție de interlop a lui Trump, la întrebarea unui jurnalist australian. L-a amenințat pe „obraznic”, dar și țara acestuia! # Ziaristii
Un nou epsod rușinos pe peluza Casei Albe, care confirmă abjecția actualului președinte al SUA, Donald Trump. Acesta amenință o țară extraordinară, Australia, pentru că l-a deranjat o întrebare perfect legitimă a unui editor TV de la ABC, acreditat la Casa Albă. Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), i-a transmis jurnalistului australian John Lyons
08:30
Liga Campionilor a debutat fulminant: șoc la Lisabona, show total la Milano, penalty-cadou pentru Real Madrid # Ziaristii
Primele 6 partide din etapa 1 a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, au adus 23 de goluri, cu o medie de 3,83 de goluri pe meci. Uluitoare a fost confruntarea Juventus – Dortmund: 0-0 în minutul 52, 2-4 în minutul 90+3, 4-4 la final! Marea surpriză a fost detonată la Lisabona: campioana Azerbaidjanului a învins vicecampioana
06:10
Călin Georgescu va fi judecat în „cel mai grav caz monitorizat în România ultimelor trei decenii”. La fel, fugarul Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia # Ziaristii
Încă un dosar în
16 septembrie 2025
21:50
Sondaje: bătălie teribilă între Maia Sandu și partidele pro-ruse. Doar 3 sau 4 partide vor intra în noul Parlament al Republicii Moldova # Ziaristii
Trei sondaje realizate în ultima vreme arată cât de strânsă este bătălia pentru controlul Parlamentului Republicii Moldova în următorii patru ani, decisivi pentru destinul „micii Românii” dn stânga Prutului. Miza alegerilor din 28 septembrie este crucială: va continua Basarabia pe drumul integrării în civilizația europeană sau se va întoarce în mlaștina barbariei ruse? Două sondaje […] Articolul Sondaje: bătălie teribilă între Maia Sandu și partidele pro-ruse. Doar 3 sau 4 partide vor intra în noul Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Ziariștii.
15:00
Liga Campionilor revine cu trei seri consecutive de fotbal: marți, miercuri și joi (câte 6 partide în fiecare zi). Este ediția cu numărul 71 a celei mai prestigioase competiții europene, unde legendele se nasc și visele prind viață. Campioana en-titre, Paris Saint-Germain, intră în noul sezon cu aura primului trofeu câștigat, obținut în stil de […] Articolul Spectacolul din Liga Campionilor revine! Care sunt favoritele și cum arată cotele apare prima dată în Ziariștii.
05:10
Libertatea de exprimare e folosită de gașca lui Trump ca o mitralieră cu două țevi, în sens opus. Europenii trebuie să elimine orice reglementare, să permită inclusiv incitarea la ură, propaganda extremistă și răspândirea de fake news, dar magaioții americani pedepsesc aspru oric referire critică la defunctul Charley Kirk. Mai țineți minte cum s-a încordat […] Articolul MAGA nu mai vrea libertate de exprimare! apare prima dată în Ziariștii.
02:30
„Die Welt” și „Der Spiegel”, preluate de „Kiev Independent”, au dezvăluit în formate diferite faptul că intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu a fost nicidecum un simplu exercițiu de provocare a capacității de reacție rapidă a NATO, ci un atac premeditat și bine pus la punct, care a vizat lovirea unui hub […] Articolul Rusia a atacat, de fapt, NATO! apare prima dată în Ziariștii.
15 septembrie 2025
19:00
Noua Axă a Răului, episodul 2: Rusia ucigașului de copii Vladimir Putin – împărăția crimei politice # Ziaristii
În decembrie 2021, cu aproximativ două luni înainte de invadarea Ucrainei, dictatorul rus Vladimir Putin declara, în cadrul unui documentar TV, că dispariția Uniunii Sovietice în 1991 reprezintă declinul „Rusiei istorice”, o dezintegrare a Rusiei istorice sub numele de Uniunea Sovietică. În viziunea dictatorului Putin, prăbușirea Uniunii Sovietice reprezintă „cel mai mare dezastru geopolitic al […] Articolul Noua Axă a Răului, episodul 2: Rusia ucigașului de copii Vladimir Putin – împărăția crimei politice apare prima dată în Ziariștii.
08:50
Apel dement al lui Elon Musk: cere dizolvarea Parlamentului britanic în urma unui miting leșinat! „Violenţa se apropie. Ori ripostezi, ori mori” # Ziaristii
Miliardarul american Elon Musk intră dn nou cu bocancii în politica britanică. Susținător al extremiștilor de la Londra, el nu mi are răbdare până la următoarele alegeri parlamentare, de aceea a cerut „dizolvarea Parlamentului” şi „schimbarea Guvernului” în urma unu protest de stradă! Ba chiar a unui protest leșinat, cu circa 110.000 de participanți într-o […] Articolul Apel dement al lui Elon Musk: cere dizolvarea Parlamentului britanic în urma unui miting leșinat! „Violenţa se apropie. Ori ripostezi, ori mori” apare prima dată în Ziariștii.
03:00
Am două nelămuriri cu frământările recente ale magaioților suveranisto-trumpiști naționaliști ortodocși de la noi. Las deoparte faptul că indivizii folosesc complet aiurea eticheta de „progresist”, legând-o nătâng de obsesii și aberații cu care împingerea spre progres a societății nu are a face. Progresul este ceva de dorit de cei mai mulți dintre noi, dacă suntem […] Articolul Magaioții și progresiștii apare prima dată în Ziariștii.
02:10
Traian Băsescu a sunat mobilizarea pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, 28 septembrie. Într-un mesaj publicat pe Facebook duminică, 14 septembrie, cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Traian Băsescu (73 de ani) i-a chemat pe moldovenii cu cetățenie română – peste un milion – să se mobilizeze și să voteze […] Articolul Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” apare prima dată în Ziariștii.
01:00
FCSB și CFR Cluj își continuă rătăcirea: n-au bătut nici ultimele două clasate, recent promovate! Câte o singură victorie după 9 etape # Ziaristii
Cele două echipe care au dominat fotbalul românesc în ultimul deceniu, CFR Cluj (5 titluri) și FCSB (2 titluri), își continuă „marșul în mocirlă”. Ele n-au reușit să câștige nici măcar în fața ultimelor două clasate din Superliga, care au promovat în această vară și n-au bătut pe nimeni. FCSB și CFR Cluj au jucat […] Articolul FCSB și CFR Cluj își continuă rătăcirea: n-au bătut nici ultimele două clasate, recent promovate! Câte o singură victorie după 9 etape apare prima dată în Ziariștii.
14 septembrie 2025
23:30
În Marea Britanie trăiesc aproximativ 1,2 milioane de români. Scoția – aproximativ 50.000 de români; Țara Galilor – în jur de 30.000; Irlanda de Nord – 20.000. Londra găzduiește cel mai mare număr de imigranți români, estimat la aproximativ 500.000 de persoane. Protestele organizate la Londra de extrema dreaptă, și la care Simion a participat […] Articolul Niciunul nu e sănătos la cap în partidul ăla! apare prima dată în Ziariștii.
19:50
La aproape trei luni de la formarea Guvernului, aflăm că deficitul bugetar urma să fie 11% din PIB. Pe bune? Pe bune?!? Abia acum aflăm asta? Ce mai urmează? Ca peste încă trei luni să aflăm că deficitul ar fi fost 13%?! Și Consiliul Fiscal nu a știut că deficitul va fi 11%, atunci când […] Articolul 11%?!? apare prima dată în Ziariștii.
09:40
„Torpila” numărul 5, din Australia, către putinistul Turcescu: „Lăstarii comportamentului abject al maturului Ceaoane” # Ziaristii
Episodul 5 din serialul dedicat propagandistului pro-rus Robert Turcescu de fostul său prieten Viorel Copolovici (stabilit de mai mulți ani la Brisbane, în Australia) ni-l prezintă pe „Ceaoane” în postura de binefăcător care nu are parte de recunoștință. Textul a fost postat pe Facebook pe 30 august, dar nu e ultimul! Serialul continuă. În serialul […] Articolul „Torpila” numărul 5, din Australia, către putinistul Turcescu: „Lăstarii comportamentului abject al maturului Ceaoane” apare prima dată în Ziariștii.
13 septembrie 2025
17:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 noiembrie 1998. E toamnă. Lumina se zbârceşte de frig peste coline şi apele se îngândurează. Lumea nu mai are bani să facă nunţi, cumetrii, petreceri la armată etc. şi atunci veselia cea mare o constituie la noi alegerile. Mai ales cele locale. Ce frumoase […] Articolul Algoritmul apare prima dată în Ziariștii.
16:40
Încă din copilăria mea, părinţii m-au învăţat că atunci când cineva doarme, nu trebuie să fac zgomot. Când vreau să întru într-o încăpere, să bat la uşă. Să nu întrerup pe cineva care vorbeşte, să nu-mi jignesc prietenii ori să râd de defectul cuiva etc. Îmi sugerau că, dacă eu îi voi respecta pe cei […] Articolul Cei 7 ani de-acasă apare prima dată în Ziariștii.
16:20
De ce un om devine obligatoriu simpatic doar pentru că s-a transformat în cadavru? Charlie Kirk era un propagandist MAGA-iot plin de ură viscerală față de tot ce nu rezona cu delirul său. Dar a pune egal între constatarea mea și aplaudarea unui asasinat oribil e semn de mare imbecilitate. Nu pot să mă prefac […] Articolul Cancerul MAGA și cadavrul simpatic apare prima dată în Ziariștii.
14:30
„Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Blasfemie pe o icoană, într-o mănăstire din Basarabia # Ziaristii
Situație scandaloasă într-o mănăstire de călugări din Republica Moldova, situată într-o pădure a satului Zloți, raionul Cimișlia, la 45 de kilometri sud de Chișinău. Pe o icoană reprezentând-o pe „Maica Domnului cu pruncul” este unscripționat un text blasfemic și provocator, în limba rusă: „Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Mănăstrea se află sub jurisdicția canonică […] Articolul „Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Blasfemie pe o icoană, într-o mănăstire din Basarabia apare prima dată în Ziariștii.
10:30
Brazilienii n-au cedat șantajului lui Trump: fostul președinte Bolsonaro – 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat # Ziaristii
Jair Bolsonaro, fostul preşedinte de extremă dreapta al Braziliei, a fost condamnat joi la 27 de ani şi 3 luni de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat. Curtea Supremă Federală a Braziliei a ridiculizat eforturile președintelui SUA, Donald Trump, de a-l ajuta pe Bolsonaro să scape fără condamnare. Fost ofițer de armată, Jair Messias […] Articolul Brazilienii n-au cedat șantajului lui Trump: fostul președinte Bolsonaro – 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Ziariștii.
12 septembrie 2025
22:50
Suveraniștii mioritici cu miros de Putin s-au grăbit să arunce o cantitate imensă de mesaje pe rețelele de socializare cu scopul de a transforma asasinarea lui Charlie Kirk, extremist MAGA, într-o moartea martirică. De la politicieni naționaliști la gospodine ambetate și superstițioase, de la propagandiști AUR la românași agresivi și agramați, toată gloata „conservatoare” de […] Articolul Charlie Kirk – o poveste despre ură apare prima dată în Ziariștii.
19:30
Superliga se reunește în acest weekend după pauza provocată de meciurile echipei naționale și reia lupta pentru play-off și o poziție cât mai bună la finalul sezonului regulat. Echipele de pe primele locuri, Univ. Craiova și Rapid, au meciuri grele cu Farul, respectiv U Cluj, iar FCSB și CFR Cluj, aflate în spate, pornesc favorite […] Articolul Rădoi și Zicu, în centrul atenției. Super-cotele pentru etapa din Superligă apare prima dată în Ziariștii.
18:00
Legendarul Novak Djokovici, alungat din țara sa de „patrioții suveraniști”! Tenismenul s-a mutat cu toată familia în Grecia după ce președintele pro-rus al Serbiei l-a numit „trădător” # Ziaristii
Tensiunile dintre tenismenul sârb Novak Djokovici (38 de ani) și regimul pro-rus din țara sa au ajuns în faza rupturii totale: legendarul sportiv s-a mutat cu familia sa din Serbia în Grecia, ba chiar a „transferat” și turneul său de tenis de la Belgrad la Atena! Multă vreme, Novak Djokovici a părut bântuit de idei […] Articolul Legendarul Novak Djokovici, alungat din țara sa de „patrioții suveraniști”! Tenismenul s-a mutat cu toată familia în Grecia după ce președintele pro-rus al Serbiei l-a numit „trădător” apare prima dată în Ziariștii.
08:30
PSD, dublu șantaj pe model rusesc: pleacă de la guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria Capitalei sau dacă Bolojan fixează alegerile în acest an # Ziaristii
Tot mai multe voci din PSD arată tactica perversă pe care o adoptă cel mai corupt și iresponsabil partid din coaliția de guvernare: șantajul de tip rusesc, cu pretenții absurde. Însuși președintele interimar, Sorin Grindeanu, amenință cu intrarea în opoziție și declanșarea anarhiei, în caz că USR și PNL vor avea candidat comun la alegerile […] Articolul PSD, dublu șantaj pe model rusesc: pleacă de la guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria Capitalei sau dacă Bolojan fixează alegerile în acest an apare prima dată în Ziariștii.
