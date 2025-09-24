Bursele europene au închis marţi în creştere; Acţiunile Kingfisher au urcat cu 14%, pe fondul cererii interne
News.ro, 24 septembrie 2025 05:40
Acţiunile europene au închis marţi în teritoriu pozitiv, impulsionate de optimismul global şi de actualizarea în urcare a prognozelor economice OCDE, transmite CNBC.
• • •
Acum 5 minute
06:10
Echilibrul muncă–viaţă din Europa, avantaj competitiv în atragerea de talente după reforma vizelor H-1B a lui Trump # News.ro
Reforma vizelor H-1B anunţată de administraţia Trump, care prevede creşterea taxei de aplicare la 100.000 de dolari, a redeschis competiţia globală pentru atragerea profesioniştilor de top. În timp ce SUA încearcă să limiteze accesul la piaţa muncii pentru străini, experţi şi investitori subliniază că Europa ar putea transforma situaţia într-o oportunitate, mizând pe calitatea vieţii şi echilibrul dintre muncă şi viaţa personală, transmite CNBC.
Acum 15 minute
06:00
CCR dezbate sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri - Nouă dosare în total în şedinţă, majoritatea vizând contestaţii depuse de AUR, SOS România şi POT/ Înalta Curte a contestat modificarea condiţiilor de pensionare pentru magistraţi # News.ro
Curtea Constituţională a României se reuneşte, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice a românilor. ”Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis AUR. Cea de-a noua sesizare a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vizează legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi.
Acum o oră
05:40
Acum 2 ore
05:10
Administraţia Trump propune o nouă procedură de selecţie pentru vizele H-1B, favorizând lucrătorii mai calificaţi şi mai bine plătiţi # News.ro
Administraţia Trump a publicat marţi o propunere de modificare a procedurii de selecţie pentru vizele H-1B, astfel încât să fie prioritizate aplicaţiile pentru locuri de muncă mai bine plătite şi care necesită calificări ridicate, potrivit unui anunţ din Federal Register, transmite Reuters.
Acum 6 ore
00:20
Zelenski salută „schimbarea de direcţie” a lui Trump faţă de Ucraina şi spune că China ar putea forţa Moscova să oprească războiul # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat „schimbarea de direcţie” făcută marţi de omologul său american Donald Trump în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, după ce acesta din urmă a declarat că Kievul este capabil să câştige împotriva Moscovei
Acum 8 ore
00:10
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luchino Visconti şi Federico Fellini, parteneră a celor mai mari actori ai secolului XX, de la Burt Lancaster la Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni, a murit, marţi, la 87 de ani, în regiunea Parisului.
00:00
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune: Ministerul Sănătăţii, Guvernul nu au calculat niciodată ce se întâmplă dacă nu tratezi un om în următorii cinci, zece ani/ Orice boală netratată progresează în timp # News.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că autorităţile nu au calculat niciodată ce se întâmplă în cinci sau zece ani cu un pacient dacă nu este tratat. ”Omul respectiv dezvoltă dizabilitate. Şi asta înseamnă că nu o să mai poată să muncească sau o să muncească mai puţin că nu mai are aceeaşi putere de muncă ca atunci când era sănătos. Vei descoperi o boală care progresează în timp, pentru că orice boală netratată progresează în timp, şi o să ai mai multe cheltuieli pe partea de dizabilitate”, a explicat Lăpădatu.
23 septembrie 2025
23:50
23:50
Portarul olandez Tim Krul a anunţat, marţi, că se retrage din activitate, la vârsta de 37 de ani.
23:40
Hong Kong şi mai multe regiuni din sudul Chinei au declarat, marţi, alertă maximă, închizând şcolile şi anulând zborurile în apropierea super-taifunului Ragasa, comparabil cu unele dintre cele mai distructive furtuni din istoria recentă a regiunii, relatează AFP.
23:30
Vinicius Jr încă nu şi-a prelungit contractul cu Real Madrid, deşi părea că se va ajunge la un acord în acest sens înainte de sfârşitul sezonului trecut.
23:30
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune: Aproape 5% din populaţia României suferă de psoriazis, aproape 10%, de dermatită atopică/ La boală celiacă avem cam 1% din populaţie, la fel şi la poliartrită # News.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a declarat că aproape 5% din populaţia României suferă de psoriazis şi aproape 10% de dermatită atopică, explicând că în ambele cazuri numărul pacienţilor este foarte ridicat. Ea a adăugat că de boala celiacă suferă 1% din populaţie, la fel şi de poliartrită.
23:20
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune: Avem decontate mai puţine terapii ca în UE, avem acces la mai puţine medicamente/ Majoritatea analizelor, decontate prin spitalizare de zi sau continuă şi mai puţin prin ambulatoriu # News.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că în România sunt decontate mai puţine terapii decât în alte ţări din Uniunea Europeană şi există acces la mai puţine medicamente. Rozalina Lăpădatu a adăugat că majoritatea analizelor sunt decontate prin spitalizare de zi sau continuă şi mai puţin prin ambulatoriu, iar acest lucru face mai dificil accesul pacienţilor la diagnostic pentru că mulţi dintre ei nu se pot interna pentru investigaţii.
23:10
În convalescenţă după operaţia la muşchii pectorali, bulgarul Grigor Dimitrov a anunţat, marţi, încetarea colaborării, de comun acord, cu antrenorul său Jamie Delgado.
23:10
Procurorul general, întrebat dacă este în creştere discursul antisemit, de instigare la ură: Din noiembrie anul trecut, cu certitudine/ Până atunci aveam în medie 21 de dosare de acest tip pe an, acum avem înregistrate 682 de dosare # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că discursul antisemit, pro-legionar, de instigare la ură este în creştere din noiembrie 2024 în spaţiul public din România. El a precizat că până la acea dată erau înregistrate 21 de dosare de acest tip pe an, iar acum sunt înregistrate 682 de astfel de dosare.
23:00
Suspectul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat # News.ro
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi, relatează presa internaţională.
22:50
Procurorul general, întrebat când a apărut legătura între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra: Elemente apar în toamna lui 2021, se consolidează în primăvara lui 2022/ Potra a călătorit la Moscova în 2023 şi în septembrie 2024 # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi Horaţiu Potra apar încă din toamna lui 2021, dar acestea se consolidează în aprilie 2022, atunci când Georgescu apelează la liderul grupării de mercenari pentru a avea susţinerea acestuia. Alex Florenţa a precizat că Horaţiu Potra a călătorite la Moscova în toamna lui 2023 şi în septembrie 2024.
22:50
Deputatul Ciprian Paraschiv afirmă că proiectul privind organizarea competiţiilor sportive a fost adoptat în Comisia pentru administraţie şi cea pentru apărare: Este încă un pas mare # News.ro
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv susţine că proiectul de lege privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în România a fost aprobat, marţi, în Comisia pentru administraţie şi cea de apărare, ambele de la Senat. El a afirmat că este ”încă un pas mare” pentru reglementarea competiţiilor sportive.
22:30
Trump afirmă că Kievul poate recâştiga „întreaga Ucraină” după discuţiile cu Zelenski de la New York # News.ro
Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina - şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.
22:20
Elena Udrea: Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care încearcă să joace # News.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că observă o schimbare în Justiţie în prezent şi consideră că ”nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea”.
22:20
Abia recuperat după o leziune la adductori, mijlocaşul ofensiv al echipei Chelsea, Cole Palmer, este din nou accidentat.
Acum 12 ore
22:10
Procurorul general, întrebat ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă: Persoana poate dobândi o altă calitate şi putem dispune orice alte măsuri necesare, condiţionate de calitatea de europarlamentar # News.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor. De asemenea, procurorii pot dispune şi alte măsuri necesare în această cauză, care sunt condiţionate în acest moment de calitatea de europarlamentar a Dianei Şoşoacă.
22:10
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia # News.ro
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a lansat invazia neprovocată la scară largă a Ucrainei în 2022, relatează CNN.
22:10
Udrea crede că dosarul Năstase a fost politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului: Amintiţi-vă că în rapoartele MCV făcute de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea aproape explicit că Năstase trebuie condamnat # News.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că dosarul lui Adrian Năstase a fost unul politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. ”Amintiţi-vă că în rapoartele MCV care veneau de la Bruxelles şi care erau făcute fix de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat”, afirmă ea.
21:50
Manole, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, despre legea salarizării, că vede posibilă intrarea în vigoare în 2026, el arătând că a solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru şi vor avea un draft şi va fi o discuţie lungă, serioasă cu sindicate, patronate, pentru că îşi propune să respecte la linie procedura de consultare publică.
21:40
UPDATE - Incendiu la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei/ Au fost alertate zece autospeciale de stingere, numărul fiind apoi suplimentat/ Au fost emise mesaje RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul fiind suplimentat. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei. Ulterior, a fost emis un nou mesaj, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.
21:40
UPDATE - Vâlcea: Incendiu la două anexe din apropiere de Conacul lui Maldăr, monument istoric/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la două anexe din apropiere de Conacul lui Maldăr, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
21:40
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că PSD speră la un consens în coaliţie pentru măsurile cu care a venit în spaţiul public şi care prevăd beneficii pentru primul loc de muncă, pentru tineri, şi sprijin pentru mamele cu trei copii, el arătând că discuţiile ar putea avea loc la finalul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare.
21:40
Manole: O decizie nefavorabilă a CCR ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea şi neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii şi un nou efort, rapid, pentru a veni cu o nouă propunere / Secundar este şi soarta noastră politică # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că o decizie nefavorabilă a CCR privind pensiille magistraţilor ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea şi neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii şi un nou efort, rapid, pentru a veni cu o nouă propunere care să treacă de controlul de constituţionalitate, iar secundar este şi soarta politică a unora sau altora. Despre o demisie a premierului, Manole a spus că ”este un calcul personal, individual, iar discuţiile, declaraţiile, deciziile fiecăruia sunt o chestiune liberă”.
21:40
Elena Udrea, despre autorul fotografiilor de la Paris în care apare cu fosta şefă DIICOT Alina Bica: Oficial nu am aflat, dar neoficial ştim. Au fost serviciile româneşti, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze # News.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în care ea apare alături de procurorul-şef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, şi care au fost publicate în 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar şi cu sprijinul serviciilor franceze.
21:30
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului # News.ro
Experţi independenţi ai ONU au solicitat FIFA şi UEFA, forurile conducătoare ale fotbalului mondial şi european, să suspende Israelul, relatează AFP.
21:30
Vâlcea: Incendiu la Conacul lui Maldar, monument istoric/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Maldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
21:30
Trump „crede” că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # News.ro
Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.
21:20
Rogobete: Protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu e doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală/ Sunt paşi concreţi care pot însemna, pentru un copil, şansa la o dezvoltare echilibrată şi la o viaţă ferită de adicţii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu reprezintă doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală, el menţionând paşi concreţi pe care ministerul i-a făcut în acest sens. ”Acestea nu sunt doar proiecte pe hârtie. Sunt paşi concreţi care schimbă vieţi şi care pot însemna, pentru un copil, şansa la o dezvoltare echilibrată şi la o viaţă ferită de adicţii”, adaugă el.
21:10
Echipa Chindia Târgovişte a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Steaua, în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a.
21:00
UPDATE - Incendiu la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei/ Au fost alertate zece autospeciale de stingere, numărul fiind apoi suplimentat/ A fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul fiind suplimentat. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.
20:30
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus # News.ro
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre privind scăderea subvenţiei acordată de Primăria Timişoara companiei Colterm. Proiectul a trecut cu voturile consilierilor locali de la USR şi un vot din partea unui consilier local AUR.
20:20
Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă # News.ro
Fostul star al tenisului mondial Rafael Nadal a declarat, marţi, că o imaginea a sa, creată de inteligenţa artificială, a fost utilizată fără permisiunea sa de către platforme care difuzează reclame mincinoase.
20:20
Trump atacă neînfrânat, la Adunarea Generală, ONU şi Europa şi cere întregii lumi să-i urmeze agenda antimigraţie şi climato-sceptică # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac neînfrânat atât împotriva ONU. cât şi Europei, şi a îndemnat întreaga lume să-i urmeze agenda împotriva imigraţiei şi climato-sceptică, relatează AFP.
20:10
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: În Italia, vineri este programată o grevă în transportul aerian # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor.
20:00
Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie.
20:00
Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale făcute săptămâna trecută / Aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru # News.ro
Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale făcute săptămâna trecută, la nivel naţional, iar aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru sau că nu respectau timpul de muncă şi de odihnă.
19:40
Vrancea: Femeie sechestrată şi agresată, salvată de poliţiştii din Odobeşti/ Intervenţia, după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # News.ro
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.
19:30
OCDE a îmbunătăţit prognoza de creştere economică globală şi a SUA, pe fondul rezilienţei neaşteptate a economiilor # News.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi-a îmbunătăţit marţi estimările privind evoluţia economiei mondiale, după ce mai multe state s-au dovedit mai reziliente decât se anticipa în prima jumătate a anului, transmite Reuters.
19:20
Încă în cursa pentru Turneul Campioanelor de la sfârşitul anului, jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (locul 12 mondial) a anunţat, marţi, pe reţelele sociale că îşi încheie sezonul.
19:10
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu-l ajută să oprească războaie # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press.
19:10
Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit”, a arătat el.
19:00
Ialomiţa: Bărbat bănuit că a agresat sexual o fată de 12 ani, inclusiv într-un autobuz, arestat preventiv # News.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa, a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o fată de 12 ani, inclusiv într-un autobuz care circula în municipiul Urziceni.
19:00
Secret Service destructurează la New York o reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM, capabile să ameninţe Adunarea Generală a ONU # News.ro
O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM, capabile să paralizeze telecomunicaţiile la New York, a fost destructurată înaintea începerii Adunării Generale a ONU, anunţă marţi autorităţile americane, relatează AFP.
18:40
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv/ Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.
