Amazon îşi închide toate magazinele Fresh din Marea Britanie

* Ilinca von Derenthall: and #8221;Este foarte important ca aceia care recomandă oportunităţi de investiţii să aibă cunoştinţe despre piaţa din România; acesta a fost un criteriu care a diferenţiat foarte mult cei doi candidaţi, nu structura juridică and #8221;* Alin Andrieş: and #8221;Existenţa unui Comitet al Reprezentanţilor funcţional este vitală în cazul în care se decide reluarea procesului de selecţie and #8221;* and #8221;În cazul în care cei patru membri actuali ai Comitetului sunt eliberaţi din funcţie, iar al cincilea nu este numit, există riscul să rămânem fără niciun membru, situaţie care nu este prevăzută în statut and #8221;, a afirmat Andrieş