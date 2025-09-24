YouTube va reactiva creatorii interzişi pentru dezinformare
Bursa, 24 septembrie 2025 07:20
YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior pentru promovarea dezinformării legate de Covid-19 şi a conţinutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marţi de compania-mamă Alphabet unui legislator republican, transmite AFP.
