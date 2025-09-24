Bancul de miercuri | „Am o funcție de conducere”
Gândul, 24 septembrie 2025 07:20
Am ajuns la mijlocul săptămânii, iar GÂNDUL.RO te ajută în această dimineață cu un banc bun, care merge citit la o cafea – „Am o funcție de conducere”. – Cu ce te ocupi? – Am o funcție de conducere. – Mai specific… – Sunt șofer. Să râdem în continuare: Patronul și tânărul leneș Patronul unei întreprinderi […]
• • •
Frankfurter Allgemeine Zeitung: NATO trebuie să abordeze PRUDENT incursiunile ruse /Alianța trebuie să riposteze doar la amenințări grave # Gândul
Alianța Nord-Atlantică trebuie să mențină o abordare prudentă în contextul incursiunilor ruse în spațiul aerian occidental, fără a riposta puternic la orice provocare a Moscovei, comentează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung, pledând pentru evitarea escaladării conflictului din Ucraina. Publicul nu poate ști clar dacă toate incidentele aeriene produse recent provin din Rusia. Acest lucru este cu […]
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensie de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă # Gândul
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensie de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă. Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensie de la 1 octombrie 2025 Există o categorie de pensionari care riscă să își piardă pensia, dacă nu trimit certificatul de viață la timp. O săptămână […]
24 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ilie Dobre împlinește 72 de ani/ Moare Ion Dobran, as al aviației de vânătoare/ Primul transplant de mână # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 24 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ilie Dobre este un comentator sportiv român cunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru pasiunea cu care transmite meciurile de fotbal. A lucrat mulți ani la Radio România Actualități, unde a devenit […]
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că, din 2026, Piața 13 Septembrie se va transforma într-un hub educațional. Decizia a fost luată de șefii administrației în urma unui sondaj lansat în mai, printre cetățenii din sector. Lucrările de dezafectare și igienizare au început din mai, atunci când a fost lansat și sondajul printre […]
ANAF a pus ochii și pe banii bătrânilor. O pensionară de 72 de ani a primit o impunere de plată de 7.000 de lei. Care este motivul. Femeia încasează o pensie de 2.680 de lei # Gândul
Acuzată că nu reușește să colecteze taxele datorate statului de marii contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat o nouă „strategie” și a declanșat vânătoarea de pensionari. O pensionară în vârstă de 72 de ani a primit de la ANAF o impunere de plată de aproximativ 7.000 lei, iar femeia încasează o pensie […]
Ședință cu miză uriașă la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale a României analizează miercuri, de la ora 10.00, cele nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților, sesizare de neconstituționalitate care a venit din partea Înaltei Curți de Casație […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum democrațiile vor dispărea dacă nu mai sunt eficiente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Uniunea Europeană, în acest moment, întorcând spatele lumii, ca să zic așa, sau se […]
Care sunt recomandările pentru a vă proteja de un incendiu puternic cu degajări mari de fum # Gândul
Ministerul Sănătății a dat o serie de recomandări populației în urma degajărilor mari de fum produs de incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. „Informare publică:În urma incendiului cu degajări mari de fum produs în Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoseaua Pantelimon, Ministerul Sănătății transmite următoarele recomandări pentru populație: Vă rugăm să aveți în vedere […]
Alimentarea cu energie elctrică a centralei nucleare de la Zaporojie a fost din nou oprită. Ce transmit autoritățile de la Kiev # Gândul
Singura linie de alimentare cu energie electrică din surse externe a centralei nucleare de la Zaporojie a fost deconectată în cursul zilei de marți. Anunțul a fost făcut pe Telegram de către Ministerul ucrainean al Energiei, după cum informează Ukrainska Pravda. potrivit instituției de la Kiev, centrala nu a mai fost, astfel, alimentată din sistemul […]
Dan Dungaciu: „Am ajuns să facem din «comandatul suprem al armatei» o GLUMĂ, asta spune tot” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre atribuțiile lui Nicușor Dan în funcția de președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nu știi cine conduce România, iertați-mă, că o spun. Până când o să văd proba […]
Nu doar că a îndemnat țările europene să nu mai cumpere gaz de la ruși și chiar să doboare orice dronă rusească care mai pătrunde pe flancul estic al NATO, dar președintele american Donald Trump i-a dat acum „undă verde” Ucrainei să-și recupereze toate teritoriile pierdute (regiunile Herson, Zaporojie, Donețk, Lugansk, aflate sub ocupație rusească […]
Dan Dungaciu: „În ROMÂNIA, cineva dă cu târnăcopul la fundamentele politicii externe. Nu rămâne nimic” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a vorbit despre situația politicii externe din România. Acesta a explicat că statul român își subminează singur fundamentele și că lipsa unei „povești” face ca România să fie ignorată pe plan internațional. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Se lovește […]
Scena politică internă devine incendiară. Parchetul General al României a cerut Parlamentului European – instituția unde Diana Șoșoacă reprezintă România – ridicarea imunității acesteia. Europarlamentara a criticat vehement acest demers, invocând acțiuni de hărțuire politică și intimidare. De cealaltă parte, procurorul general al României, Alex Florența, se confruntă cu primele impresii legate de vocala politiciană. […]
Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine…” # Gândul
Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine…” Ce a pățit o femeie din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă „Azi, pe drum spre cafenea, am găsit un portofel în centru. Nu era “mic”, şi dacă aş […]
După ani de dușmănie, Elena Udrea s-a prezentat la emisiunea „Sinteza Zilei”de la Antena 3 CNN,unde a răspuns întrebărilor lui Mihai Gâdea. Fosta ministră a Turismului și unul dintre oamenii cheie ai fostului președinte Traian Băsescu din perioada guvernării Partidului Democrat Liberal a vorbit la liber despre serviciile secrete din România și despre acțiunile fostului […]
Ursula von der Leyen discută cu Trump despre „atacurile HIBRIDE” asupra țărilor europene /UE vrea oprirea rapidă a importurilor de energie din Rusia # Gândul
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat, marți seară, la New York, că va aborda cu Donald Trump, președintele SUA, problema contracarării riscurilor hibride generate de Moscova și a dat asigurări că Uniunea Europeană încearcă să renunțe definitiv la importurile de petrol și gaz din Rusia. ”Este o mare onoare să fiu cu […]
Dan Dungaciu: „În alegerile din Rep. MOLDOVA se poate întâmpla orice, dar probleme vor apărea abia după” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a discutat despre Republica Moldova, Rusia și riscurile geopolitice din regiune. El a explicat cât de periculos devine un actor strategic atunci când își realizează pierderile și cum tensiunile pot exploda după alegerile de peste Prut. Urmărește aici, integral, emisiunea lui […]
Trump le recomandă statelor europene din NATO să DOBOARE avioanele ruse /Ce spune președintele SUA despre Putin # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, marți seară, că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul lor aerian. Donald Trump s-a întâlnit la New York cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Întrebat de jurnaliști dacă țările membre NATO ar trebui să doboare aeronavele ruse care pătrund în spațiul […]
Dan Dungaciu: „Noi ne-am trezit după trei ani de război că nu știm cine trebuie să doboare dronele” # Gândul
În ediția din 23 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, analistul de politică externă Dan Dungaciu a comentat lipsa unui mecanism clar de decizie în privința securității României, după trei ani de zile de la declanșarea războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Eu nu cred că toate gafele acestea sunt […]
Șoșoacă, dezlănțuită față de procurorii care au cerut ridicarea imunității. „Am denunțat dictatura globalistă” # Gândul
Europarlamentara Diana Șoșoacă îi atacă nemilos pe procurorii care au solicitat la Strasbourg ridicarea imunității. Controversata politiciană are convingerea că este vorba de o tentativă de linșaj politic. Președintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, a afirmat, marți 23 septembrie, că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European de ridicare a imunității sale reprezintă „o tentativă de […]
Mihaela Bilic propune „micul dejun Oslo”, un plan alimentar din anii 1930: Copiii norvegieni care au mâncat regulat au înregistrat SALTURI vizibile # Gândul
Mulți părinți se confruntă în ziua de azi cu o dilemă: cum să-și hrănească copiii cât mai sănătos pentru a combate obezitatea? Majoritatea familiilor occidentale își permit să le ofere copiilor mese de dimineață consistente, dar pline de grăsimi. De obicei, la micul dejun, copiii de azi consumă frecvente ouă, mezeluri, brânzeturi, dulciuri, produse de […]
VIDEO Incendiu de proporții la un depozit din sectorul 2. Mesaje Ro-Alert în rafală către bucureșteni # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov. Autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum. UPDATE ora 21:15 Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj […]
Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia: „Vineri este programată o grevă în transportul aerian. Sunt posibile perturbări majore” # Gândul
Italia este în ultimele două zile blocată din cauza grevelor din transportul feroviar, iar vineri, 26 septembrie 2025, este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Sunt așteptate întârzieri și perturbări majore în circulația aeronavelor. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Greva în transportul aerian va […]
Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a contestat marți, la reuniunea Adunării Generale a ONU, politicile europene în materie de imigrație și ecologie, avertizând asupra riscului ”morții Europei Occidentale”. ”Trebuie să spun… că urmăresc situația Londrei, unde aveți un primar teribil. Orașul s-a schimbat atât de mult, acum vor să treacă la legea islamică (Sharia). Dar sunteți […]
Ironie. Tamila Cristescu, sub același acoperiș la ONU cu Oana Țoiu. Fiica fostului deputat PSD a fost concediată din MAE imediat cum Țoiu a ajuns ministru # Gândul
Una dintre primele decizii luate de Oana Țoiu în momentul preluării portofoliului de Externe a vizat-o pe fiica unui om influent din PSD. Astfel, ministrul a semnat rechemarea Tamilei Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, detașată agent consular la New York. Totodată, tânăra a fost înlăturată imediat din minister, relata Libertatea în luna iunie. […]
PSD pune o condiție pentru a nu vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce trebuie să facă „mâine” ministrul Mediului # Gândul
La ședința coaliției de marți a ajuns, la un moment dat, și Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Surse politice au declarat pentru Gândul că aceasta a mers la ședință pentru a răspunde la o serie de întrebări „destul de tehnice”. Este vorba despre întrebări legate de cele patru hidrocentrale pentru care senatorul PSD Daniel Zamfir și […]
Sorin Grindeanu: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17 ALIMENTE de BAZĂ la prețuri mai mici!” # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul interimar al Partidului Social Democrat și Președintele Camerei Deputaților, le-a promis românilor că vor avea în continuare acces la 17 alimente de bază la prețuri mici, însă trage un semnal de alarmă în privința măsurilor de austeritate ale premierului liberal Ilie Bolojan: eliminarea plafonării ar putea băga peste 1 milion de români […]
Marco Rubio respinge afirmațiile premierului Poloniei: „Nu cred că cineva a vorbit despre DOBORÂREA avioanelor rusești, doar dacă atacă” # Gândul
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a respins afirmația premierului Donald Tusk că Polonia este pregătită să doboare avioanele străine care intră pe teritoriul polonez, după o serie de incursiuni rusești în spațiul aerian NATO. La începutul acestei luni, forțele NATO au doborât dronele rusești care au intrat în Polonia, primul astfel de episod […]
SURPRIZA CCR în ziua care ține România cu sufletul la gură. Decizia de ultim moment a judecătorilor Curții referitor la reforma magistraților # Gândul
Curtea Constituțională a luat o decizie de ultim moment în ceea ce privește legea care reformează pensiile magistraților. Proiectul de lege asumat de Executivul Bolojan a stârnit vii nemulțumiri în rândul magistraților și vii dezbateri publice. CCR este așteptată să se pronunțe mâine pe celelalte 4 proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea. […]
„RaptureTok”: Mulți utilizatori de TikTok au demisionat și și-au vândut casele și mașinile după ce au crezut că APOCALIPSA va veni pe 23 septembrie # Gândul
Nu este prima oară când sunt promovate trenduri periculoase și cu caracter distructiv pe platforma TikTok. Dacă în iunie, mulți utilizatori se încurajau să-și dea demisia de la locul de muncă pentru a se bucura mai mult de viață, făcând înconjurul lumii cu toate economiile strânse, acum mulți renunță la carieră, la locuințe și la […]
Guvernul spaniol a aprobat un embargou „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite să oprească ceea ce prim-ministrul Pedro Sanchez a numit „genocidul din Gaza”. Decretul adoptat de Consiliul de Miniștri interzice toate exporturile de echipamente de apărare, produse sau tehnologii utilizate în acest domeniu către Israel, precum și […]
Cine sunt românii arestați în Grecia sub acuzația de spionaj. Unul este un baschetbalist profesionist, iar celălalt locuiește în Atena # Gândul
Identitatea celor doi cetățeni români arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, a fost dezvăluită. Pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre bazele militare esențiale ale Marinei Elene. Cei doi români arestați pentru suspiciuni de spionaj au fost cu o ambarcațiune cu motor. Numele turcesc al lui Omer […]
România se zbate, Oradea petrece. Orașul lui Bolojan se pregătește să spargă 2,5 milioane de lei pe concerte. În plină AUSTERITATE. Delia și Carla’s Dreams vor urca pe scenă # Gândul
Oradea se pregăteşte intens pentru FestiFall 2025, eveniment care promite să aducă timp de 3 zile, între 10 și 12 octombrie, distracția în urbea păstorită, acum ceva timp, de actualul premier. Municipalitatea orădeană nu se uită la bani când vine vorba de bunăstarea cetățenilor săi, dacă este să analizăm nota de plată. Iar primarul nu […]
Concedierile din mediul privat în prima jumătate a anului 2025, cu 30% mai MARI decât anul trecut. Vor urma disponibilizări și în rândul bugetarilor # Gândul
Concedierile în prima jumătate a anului 2025 au fost cu 30% mai mari decât anul trecut, în mediul privat. Valul de concedieri de la privat va fi urmat de concedieri în sistemul public, transmite Antena 3 CNN. Specialiștii din piața muncii trag un semnal de alarmă: concedierile nu se vor opri aici, ci vor continua. […]
Lituania a aprobat o lege care îi permite să DOBOARE dronele care intră fără autorizație în spațiul său aerian # Gândul
Parlamentul Lituaniei a aprobat marți o lege care permite forțelor armate ale țării să doboare orice dronă fără pilot care îi încalcă spațiul aerian, în urma incidentelor în care, potrivit autorităților de la Vilnius, două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul republicii baltice. Armata Lituaniei putea viza până acum dronele doar dacă se constată că […]
Donald Trump critică ONU și spune că a oprit mai multe războaie fără ajutorul organizației. „Care este scopul Națiunilor Unite?” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat marți, în discursul său de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, activitatea ONU, spunând că el a pus capăt unor războaie fără să beneficieze de sprijin din partea organismului internațional. În discursul susținut la New York, președintele american a pus la îndoială însuși scopul organizației interguvernamentale, arată CNN. […]
VACCINURILE rup America în două. Bill Gates și Robert Kennedy Jr., contre nesfârșite pe tema care îl irită pe Donald Trump # Gândul
Pandemia a reprezentat o piatră de încercare peste Ocean, odată cu controversele legate de siguranța vaccinului anti-Covid. Însă, vaccinurile rămân o temă sensibilă, mai ales de când administrația Trump l-a numit Bill Gates Robert F. Kennedy Jr. în funcția de secretar pentru sănătate. Kennedy Jr. nu ezită să îl confrunte pe magnatul tech, un susținător […]
Câți bani a primit un livrator nepalez de la Gigi Becali. Ce sumă a scos din buzunar patronul FCSB: „Să ducă la familie!” # Gândul
Câți bani a primit un livrator nepalez de la Gigi Becali. Patronul FCSB a dovedit, din nou, mărinimie. „Să ducă la familie!”, a spus latifundiarul. Câți bani a primit un livrator nepalez de la Gigi Becali Potrivit PROSPORT, patronul de la FCSB face un nou gest de omenie. După ce un livrator din Bangladesh a […]
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA își folosesc politica tarifară ca un mecanism pentru a apăra „suveranitatea și securitatea” națiunii. „În Statele Unite vrem schimburi și comerț robust cu toate națiunile, cu toată lumea. Vrem să ajutăm națiunile. Vom ajuta națiunile. Dar trebuie să fie, de asemenea, corect și reciproc”, le-a spus Trump […]
Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul” # Gândul
Statele Unite sunt pregătite să impună sancțiuni Rusiei, dacă nu oprește războiul din Ucraina, dar țările europene trebuie să înceteze achizițiile de energie rusească, a afirmat marți, la reuniunea Adunării Generale ONU, președintele Donald Trump. ”China și India sunt primii finanțatori ai războiului din Ucraina, prin continuarea achizițiilor de petrol rusesc, dar, fără a avea […]
Un băiat de 12 ani expune tablouri abstracte la New York și Viena și le vinde la 30.000 de EURO, însă încasează o alocație lunară de numai 50 de euro # Gândul
Un băiat de 12 ani din Koln, Germania, a devenit faimos în lumea artei. Adoră să facă picturi abstracte, pe care le expune la galeriile de artă din marile orașe ca New York City, Miami, Zurich și Viena, și pe care le vinde cu 30.000 de euro. Din păcate, el încasează lunar numai 50 de […]
Cade sistemul de PENSII din România? Un celebru economist dă alarma: „Să recunoaștem cât de gravă este situația” # Gândul
România va rămâne în 5-10 ani fără un sistem de pensii sustenabil, dacă nu majorăm vârsta de pensionare? Economistul Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a explicat cât de sustenabil este sistemul de pensii din România anului 2025, dar și cât de fezabilă este, în actualul context, propunerea premierul Ilie Bolojan care a afirmat că, […]
ARMATA Română, frânată din interior. Achizițiile în APĂRARE, domeniu strategic, vin din exterior. Șeful CCIR: Se pierde o șansă istorică # Gândul
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban a lansat o critică acerbă la adresa decidenților politici. Astfel, deși apărarea este un domeniu strategic, autoritățile preferă achizițiile externe de armament în dauna producției locale. În opinia președintelui CCIR, decidenții politici fură industriei naționale de armament șansa de a se dezvolta. MApN nu […]
Statul ne-a dat lovitura de grație. A liberalizat piața de energie, a crescut TVA și alte taxe, a majorat accizele la carburanți și nu numai. Rezultatul? O inflație de 10%, echivalentă cu reducerea puterii de cumpărare pentru fiecare român. Tanczos Barna, vicepremierul României: „A fost nevoie de o stopare, pe de o parte, a risipei, […]
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent # Gândul
Lidl lansează în 31 de țări europene prima sa campanie internațională de brand, sub sloganul „Știi că merită.”. Campania este mai mult decât un mesaj publicitar – este afirmarea noii promisiuni a brandului la nivel internațional și o punte emoțională cu clienții săi. O promisiune pentru oameni „Știi că merită.” transmite o promisiune pentru milioanele […]
