Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină
Digi24.ro, 24 septembrie 2025 07:20
Prețul țițeiului scade la nivel mondial, în timp ce benzina și motorina se scumpesc la noi. Românii au ajuns să achite unele dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru carburanți. De exemplu, Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru sunt statele unde benzina costă mai puțin decât la noi. Printre principalele cauze care au dus la această situație se numără inclusiv majorarea accizelor și a cotelor de TVA.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
07:40
CCR dezbate azi sesizările privind măsurile luate de Guvernul Bolojan prin al doilea pachet de reforme, inclusiv pensiile din justiție # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României se reuneşte, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice a românilor. „Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis AUR. Cea de-a noua sesizare a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vizează legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi. Potrivit unor surse Digi24, decizia CCR privind pensiile din sistemul de justiție va fi amânată.
Acum 30 minute
07:20
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină # Digi24.ro
Prețul țițeiului scade la nivel mondial, în timp ce benzina și motorina se scumpesc la noi. Românii au ajuns să achite unele dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru carburanți. De exemplu, Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru sunt statele unde benzina costă mai puțin decât la noi. Printre principalele cauze care au dus la această situație se numără inclusiv majorarea accizelor și a cotelor de TVA.
Acum o oră
07:10
Republica Moldova, între est și vest. Ce spun moldovenii stabiliți în România despre alegerile parlamentare cruciale # Digi24.ro
Republica Moldova se află într-un nou punct de cotitură: alegerile parlamentare care au loc la sfârșitul săptămânii și care ar putea să arunce încă o dată țara în sfera de influență rusă. Pentru moldovenii care au plecat de acasă în căutarea unei vieți mai bune, sentimentul e acela că situația peste Prut nu a fost vreodată mai tensionată. „Mulți promit luna și stelele de pe cer, dar practic nu pot să facă nimic”, e de părere un tânăr venit în România la studii.
07:10
Când va avea loc primul zbor al F-47, primul avion de vânătoare american de generația a șasea: „Echipa este hotărâtă” # Digi24.ro
Compania Boeing a început producția pentru F-47, noul avion de vânătoare stealth de a șasea generație al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava face parte din programul Next Generation Air Dominance (NGAD), care include, de asemenea, drone avansate, arme, senzori și sisteme de război electronic. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, a anunțat în cadrul unei conferințe că primul zbor este planificat pentru 2028, potrivit Defense One.
07:10
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis # Digi24.ro
Poliția din Bonaire, o insulă olandeză din Caraibe, încearcă să localizeze o femeie în vârstă de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea, după ce aceasta a acostat acolo săptămâna trecută.
07:10
Structura anului universitar 2025-2026: Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți # Digi24.ro
Pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și 1 octombrie 2025.
07:10
Ce se întâmplă în Argentina: lovitura electorală suferită de Milei, posibil început al sfârșitului pentru viziunea economică radicală # Digi24.ro
În primul său test electoral real de la preluarea puterii în octombrie 2023, partidul președintelui populist de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a suferit o înfrângere zdrobitoare. Rezultatul poate fi interpretat ca o reamintire categorică a rezistenței remarcabile a peronismului în Argentina – mișcarea numită după fostul președinte Juan Perón, scrie Matt Barlow, lector în economie politică internațională la Universitatea din Glasgow, într-o analiză publicată în The Conversation.
07:10
Fenomen alarmant: Bullying-ul începe de la grădiniță. Cine sunt principalii vinovați și cum poate să le afecteze copiilor viața # Digi24.ro
Fenomenul de bullying apare încă de la grădiniță, arată un studiu Salvați Copiii. Opt din 10 educatori spun că în clasele lor sunt preșcolari care au fost supuși insultelor, iar în cele mai multe dintre cazuri de vină pentru comportamentul agresiv al copiilor sunt chiar părinții. Bullying-ul la vârste foarte fragede poate avea consecințe negative asupra dezvoltării sociale și emoționale a copiilor și poate afecta inclusiv performanța academică, atrag atenția psihologii.
07:10
New York devine teren de coliziune între balene cu cocoașă și nave gigantice. Specialiștii vorbesc despre „o furtună de evenimente” # Digi24.ro
Balenele cu cocoașă apar tot mai des în largul Manhattanului, unde găsesc hrană din abundență, dar riscă să fie lovite de nave uriașe care tranzitează zilnic zona. Specialiștii avertizează că New York Bight, areal marin de dimensiunea Elveției, a devenit o zonă de coliziune între mamiferele marine și traficul naval intens, de la cargouri și petroliere până la vase de croazieră și ambarcațiuni de agrement.
07:10
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE # Digi24.ro
Relația Europei cu Statele Unite se află în derivă, însă UE și-a pierdut busola și în privința Chinei, fiind prinsă acum într-un fel de luptă cu odgonul între doi adversari care pun presiune pe capitalele europene din direcții opuse. Și cu toate că Europa ar putea ajunge în situația în care va trebui să înfrunte Rusia fără ajutorul SUA, ea nu o va putea face dacă, în același timp, trebuie să poarte și un război economic cu China, așa cum și-ar dori Donald Trump.
07:10
„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a înfuriat internetul chinez # Digi24.ro
În serialul romantic de spionaj Tempest, Jun Ji-hyun, una dintre cele mai mari vedete din Coreea de Sud, joacă rolul unei diplomate care încearcă să descopere adevărul din spatele unui asasinat. „De ce preferă China războiul? O bombă nucleară ar putea cădea lângă graniță”, spune personajul său într-un episod din serialul difuzat pe platforme de streaming online. Această scenă fictivă a avut consecințe reale în weekend, mulți utilizatori chinezi de social media considerând-o o caracterizare răuvoitoare a Chinei ca fiind beligerantă. Mulți cer acum brandurilor să întrerupă legăturile cu actrița coreeană, scrie BBC News.
07:10
Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos” # Digi24.ro
Președintele Vladimir Putin a numit-o pe fiica verișoarei sale ministru adjunct al Apărării și pe soțul acesteia ministru al Energiei, pentru că nu mai are încredere în oficialii ruși în continuarea războiului său împotriva Ucrainei, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații distribuite publicației The Times.
07:10
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina # Digi24.ro
Rusia lansează acum de cel puțin 30 de ori mai multe drone pe lună împotriva Ucrainei decât la începutul războiului, ajungând la o medie de 1.000 de drone folosite pe săptămână. Această schimbare demonstrează clar evoluția strategiei rusești ce presupune copleșirea apărării antiaeriene, amenințarea centrelor orașelor și forțarea Kievului să renunțe la luptă prin valuri neîntrerupte de atacuri cu arme ieftine ce pot fi produse rapid și în număr cât mai mare, se arată într-o analiză Foreign Policy.
07:00
Acordul privind funcționarea TikTok în SUA, așteptat să fie semnat de Trump săptămâna aceasta # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să aprobe săptămâna aceasta, prin ordin executiv, un acord pentru TikTok, declarând că acesta respectă cerinţele legale, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial de la Casa Albă.
Acum 8 ore
00:50
Ministerul Mediului: Unde s-au înregistrat valori de peste 7 ori mai mari decât limita admisă, în urma degajărilor mari de fum # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că „există un laborator mobil care a fost trimis pentru a măsura toate concentrațiile. Este evident o depășire, dar vrem să știm exact și cu cât”. Vatra Luminoasă este locul în care există acest laborator mobil. Mai există de asemenea și stațiile fixe de monitorizare, unde au fost înregistrate deja concentrații foarte ridicate, mai ales pe stația de la Bulevardul Basarabia.
00:20
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice # Digi24.ro
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, a anunțat deputatul PSD Marius Budăi. „Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte”, a adăugat fostul ministru al Muncii.
00:00
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţi, la 87 de ani, în regiunea Parisului, relatează News.ro.
23 septembrie 2025
23:50
Raed Arafat: Situația este în dinamică. Important este ca oamenii să nu se expună la fum ca să nu se intoxice # Digi24.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, a spus marți seara, la Digi24, că intervenția la incendiul din Sectorul 2 decurge normal și nu există pericol de explozie. De asemenea, șeful DSU spune că instalația de răcire a depozitului, unde se află amoniac, este supravegheată de o mașină a pompierilor. Raed Arafat a afirmat că nu au fost raportate victime până acum, dar cel mai important este ca oamenii să nu se expună la fum pentru a nu suferi o intoxicație care să necesite îngriiri medicale.
23:50
Șefa ANM anunță ce zone din București vor fi cel mai afectate de fumul de la incendiul din Sectorul 2, în funcție de direcția vântului # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că norul de fum rezultat după incendiul de marți seară din Sectorul 2 se deplasează lent spre sud-vestul Capitalei. Potrivit Elenei Mateescu, director ANM, pe timpul nopții mai multe sectoare ale Bucureștiului riscă să fie afectate de degajările de fum.
Acum 12 ore
23:40
Ursula von der Leyen spune că a discutat cu Trump despre „provocările” Rusiei în spaţiul aerian european # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre încălcările repetate ale spaţiului aerian de către Rusia şi au convenit asupra necesităţii de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.
23:20
Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia. Trump afirmă acum că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală”, și că SUA vor furniza în continuare arme către NATO, „să facă ce doreşte cu ele”.
22:50
Ministrul Muncii anunță când ar putea intra în vigoare noua lege a salarizării. „Va fi făcut un grup de lucru” # Digi24.ro
Petre Florin Manole a declarat marţi, că ar putea intra în vigoare legea salarizării în 2026. Ministrul Muncii a adăugat că a solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru şi vor avea un draft şi va fi „o discuţie lungă, serioasă” cu sindicate, patronate.
22:50
Procurorul general reface filmul acțiunii în care Călin Georgescu a fost inculpat în dosarul de tentativă de lovitură de stat # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat în cadrul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24 detalii ample despre cum a fost organizată tentativa de lovitură de stat din 7 decembrie, dar și despre războiul hibrid purtat de Rusia în România prin canale de dezinformare și rețele sociale.
22:00
Macron, mesaj pentru Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza # Digi24.ro
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict” dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV din New York, relatează AFP, citată de Agerpres.
21:50
Procurorul general răspunde la acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florența, a vorbit la Digi24 despre dosarul europarlamentarei Diana Șoșoacă, acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Șefa SOS România nu a mers marți la Parchet, unde a fost citată, motivând că era la Bruxelles. Ea a acuzat apoi procurorii că i-au făcut un dosar politic.
21:40
Incendiu puternic cu „degajări mari de fum” în Sectorul 2 al Capitalei. A fost emis mesaj Ro-Alert: „Ocoliți zona” # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF).
21:40
Donald Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței nord-atlantice # Digi24.ro
Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om” și a spus că „dă o luptă de-a dreptul extraordinară”, relatează Sky News.
21:20
Coaliția a amânat din nou tăierile din primării. USR critică PSD: „În fiecare săptămână inventați o supărare de la moartea lui Iliescu” # Digi24.ro
Ședința coaliției care a urmat întrevederii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan s-a încheiat. Discuțiile nu au fost lipsite de tensiuni, dar divergențele „s-au mai aplatizat”, după cum a declarat o sursă participantă pentru Digi24.ro. Decizia privind tăierile de personal din administrația publică locală a fost amânată din nou, până marțea viitoare. De asemenea, USR a acuzat PSD că se comportă ca și cum ar fi în opoziție, pe tema moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.
21:10
Germania se pregătește să trateze 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul unui conflict cu Rusia # Digi24.ro
Forțele armate germane fac planuri pentru a trata un potențial număr de 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul izbucnirii unui conflict la scară largă între NATO și Rusia, relatează Reuters.
21:10
Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri # Digi24.ro
Un judecător al Curții Supreme din Rusia este acuzat într-un dosar de corupție de proporții, după ce procurorii au cerut confiscarea a aproape 100 de proprietăți. Printre acestea se află zeci de hoteluri care ar fi fost administrate ilegal, în timp ce magistratul ocupa funcții publice.
20:30
CCR va amâna mâine sesizarea ÎCCJ privind pensiile speciale ale magistraților. Când se vor pronunța judecătorii Curții (surse) # Digi24.ro
Curtea Constituțională nu se va pronunța, în ședința de miercuri, pe sesizarea ÎCCJ în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor digi24.ro.
20:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la data de 26 septembrie, începând cu ora 00:00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.
20:10
Raport îngrijorător: Europa şi-a dublat exporturile de pesticide interzise în UE în ultimii şase ani # Digi24.ro
Uniunea Europeană a exportat anul trecut aproape 122.000 de tone de pesticide interzise în terţe ţări, un volum care este în creştere în ciuda „angajamentului Comisiei de a pune capăt acestei practici”, au avertizat ONG-urile Public Eye şi Unearthed într-un raport publicat marţi.
20:00
Femeie sechestrată şi bătută, salvată de poliţişti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # Digi24.ro
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.
19:50
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis II mai devreme. Primii astronauți trimiși spre Lună după jumătate de secol # Digi24.ro
NASA a anunțat marți că pregătește misiunea Artemis II, cu patru astronauți care vor fi trimiși într-o călătorie de zece zile în jurul Lunii. Va fi primul zbor cu echipaj dincolo de orbita joasă a Pământului după 50 de ani și un pas decisiv pentru viitoarea aselenizare planificată de agenția americană.
19:30
Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate” # Digi24.ro
Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a fost acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii vitregi începând din 1993, a dezvăluit marți New York Times. Publicația a notat că aceste acuzații ar putea reprezenta motivul pentru care antreprenorul, care a fost la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, îl menționează rareori pe tatăl său.
19:30
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat marți ONU, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit și că el a rezolvat problemele pe care trebuia să le rezolve Națiunile Unite. Trump a avut parte și de două incidente de natură tehnică, ceea ce a ridicat și mai mult temperatura discursului său.
19:20
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici # Digi24.ro
„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, după decizia de prelungirea a plafonării adaosului la alimentele de bază, a anunțat Sorin Grindeanu. Liderulul interimar al PSD le-a reamintit opozanților că o scoatere a măsurii ar reprezenta „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.
19:10
Trump, la ONU: „Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie din lume”. Avertisment pentru investitorii în energie verde # Digi24.ro
Donald Trump a folosit discursul său de marți, la Adunarea Generală a ONU, pentru a ataca din nou tranziția energetică globală și politicile climatice. Președintele american a denigrat proiectele de energie curată din diverse țări, catalogându-le drept „lipsite de sens” și parte a unei „mari escrocherii verzi”.
19:10
Sindicatele din Austria renunță la creșteri salariale mai mari. Motivul pentru care au luat această decizie # Digi24.ro
Sindicate care sunt de acord cu salarii majorate mai puțin decât ar trebui pentru doi ani. Este 23 septembrie, nu 1 aprilie, și este o știre cât se poate de reală. Reprezentanții angajaților din Austria au renunțat în timpul negocierilor la indexarea cu inflația, pentru a scoate economia din spirala inflației, arată un comunicat al cancelarului.
18:50
O elevă olimpică i-a scris ministrului David: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară? Tăierea burselor ajută România?” # Digi24.ro
O elevă olimpică din Drobeta-Turnu Severin i-a transmis ministrului Educației, Daniel David, o scrisoare în care își exprimă nemulțumirea față de eliminarea burselor de excelență. Tânăra atrage atenția asupra riscului ca România să își piardă valorile și subliniază că performanța școlară ar trebui respectată și răsplătită.
Acum 24 ore
18:40
Guvernul spaniol a aprobat marţi un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite, potrivit premierului Pedro Sanchez, să pună capăt „genocidului din Gaza”.
18:30
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a publicat marţi un raport în care acuză autorităţile ruse de torturarea "răspândită şi sistematică", inclusiv prin violenţe sexuale, a civililor din zonele ocupate din Ucraina.
18:20
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe tema migrației # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa țărilor europene pe tema migrației, în discursul său de la Adunarea Generală ONU. El spune că migrația va scăpa de sub control dacă nu iau exemplul Americii și că țările Europei „se duc naibii”.
18:10
Patronii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz o reformă „urgentă” pentru rezolvarea problemelor economice # Digi24.ro
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la „urgenţa” reformelor pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei, a transmis AFP marţi, la o zi după o întâlnire cu uşile închise care a avut loc la sediul Cancelariei.
18:10
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice # Digi24.ro
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, a anunțat deputatul PSD Marius Budăi. „Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte”, a adăugat fostul ministru al Muncii.
17:50
Schema uriașă de evaziune în ride-sharing, descoperită de ANAF. Precizările ministrului de Finanțe # Digi24.ro
Alexandru Nazare a anunțat că inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat. Ministrul Finanțelor a adăugat că au fost date amenzi de 4,8 milioane lei și au fost deschise 90 de dosare penale.
17:40
OMS și EMA neagă declarațiile lui Donald Trump: Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism # Digi24.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul. Agenția Română a Medicamentului spune, la rândul său, că urmează recomandările Agenției Europene a Medicamentului.
17:40
Parlamentul lituanian (Seimas) a votat marţi amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi având graniţă cu Rusia şi Belarus, precum şi cu Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional.
17:20
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că ţara sa îşi va redeschide săptămâna aceasta graniţa cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.