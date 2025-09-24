O spun alții: Suceava face bine ce face și merită polivalenta
Radio Top Suceava, 24 septembrie 2025 07:20
După o evoluție entuziasmantă, mai ales în cea de-a doua repriză, tînăra echipă a Sucevei, CSU, a învins cu 39-37 Politehnica Timișoara, o echipă care a adus în vară multe vedete și unde antrenor este selecționerul Naționalei României, George Buricea. Sporttim.ro a fost lansat în 2010 și <pune zilnic în lumină activitatea din disciplinele sportive […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
Acum 24 ore
17:10
Noi dotări pentru Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie. ”Toate aceste aparate vor fi utilizate în sălile de kinetoterapie din baza de tratament și ambulatoriu” # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava anunță că zilele trecute a fost finalizată procedura de achiziție pentru dotarea Secției de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie cu aparatură modernă. Este vorba despre un proiect pe fonduri europene în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Conform administrației județene, în subordinea căreia se află Spitalul Clinic Județean, "noile echipamente includ […]
15:50
După un an și jumătate, din nou continuitate la garda de la UPU Pediatrie Suceava # Radio Top Suceava
Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie a anunțat că, începînd cu luna octombrie, se va relua continuitatea liniei de gardă din cadrul Unității de Primiri Urgențe – Pediatrie. Se întîmplă acest lucru după aproximativ un an si jumătate. Conform domnului Jurchiș, "această realizare a fost […]
15:30
O mașină a ieșit în decor la Podul Gorjan, în zona Ilișești, iar șoferul a murit # Radio Top Suceava
Un sucevean în vîrstă de 68 de ani a murit în urma unui nou grav accident rutier petrecut pe șoselele din județul. Marți, în jurul orei 11.00, bărbatul conducea un autoturism Skoda, pe DN 17, de la Ilișești spre Suceava, iar în zona Podul Gorjan a pierdut controlul asupra mașinii, care a ieșit în decor. […]
14:10
Consiliul Județean Suceava va face o rectificare bugetară pentru a aloca noi fonduri zonelor afectate de inundațiile de la finalul lunii iulie. În ședința de miercuri, 24 septembrie, la inițiativa președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, se va aproba repartizarea sumei de 7.656.040 lei din Fondul de rezervă bugetară pe anul 2025 Direcției Județene de Drumuri […]
13:20
Consiliul Județean Suceava se pregătește pentru a realua activitatea în clădirea Palatului Administrativ și anunță că închiriază spații pentru birourile parlamentare. Clădirea a intrat într-un amplu proces de refacere după ce a fost grav afectată de incendiul din 6 martie 2021. Deliberativul județean care se va întruni miercuri, 24 septembrie, în ședință ordinară, va aproba […]
13:00
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, după victoria cu Politehnica Timișoara: Mă bucur că am reușit, dar trebuie să rămînem cu picioarele pe pămînt. Este doar prima victorie și sperăm să urmeze și altele # Radio Top Suceava
După CSU Suceava – Politehnica Timișoara, 39-37, antrenorul principal al echipei de handbal masculin a Sucevei, Bogdan Șoldănescu, a declarat că, așa cum a promis, lumea a putut să vadă o echipă luptătoare. În primele două etape din Liga Zimbrilor, CSU a pierdut cu Minaur Baia Mare și cu CSM Vaslui. De partea cealaltă, în […]
13:00
11 suceveni aflați în situație de extremă dificultate vor primi, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ajutoare bănești din Fondul de rezervă bugetară în sumă totală de 53.000 de lei. Proiectul privind acordarea acestor ajutoare urmează să fie aprobat în ședința deliberativului județean de miercuri, 24 septembrie. Persoanele care primesc ajutoare provin din satul […]
12:40
Angajații TPL, nevoiți să facă ore suplimentare după introducerea transportului metropolitan. Gabriel Petruc: Orice oră care este făcută este plătită suplimentar. Dar chiar și așa, nu putem să ținem oamenii fără zile libere # Radio Top Suceava
Odată cu introducerea transportului public metropolitan și, implicit, cu suplimentarea numărului de autobuze, angajații TPL Suceava sînt nevoiți să facă ore suplimentare, a declarat directorul societății, Gabriel Petruc, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Domnul Petruc speră ca Guvernul să permită cît mai repede angajarea de șoferi, pentru că nu pot fi ținuți […]
12:40
Consiliul Județean Suceava, co-organizator al evenimentului dedicat împlinirii a 50 de ani de la decernarea premiului „Mărul de Aur” mănăstirilor pictate din județul nostru # Radio Top Suceava
Consiliul Județean va încheia un Acord de parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților care-i permite participarea în calitate de co-organizator la evenimentele marcate de împlinirea a 650 de ani de la înființarea Dinastiei Mușatine. Totodată, se împlinesc 50 de ani de la decernarea premiului „Mărul de Aur" mănăstirilor pictate din județul nostru. Proiectul de hotărîre privind încheierea parteneriatului […]
12:30
Cum să circuli gratis, la prima oră, cu autobuzele electrice în zona metropolitană Suceava: vii cu bancnote mari, în speranța că șoferii nu au rest # Radio Top Suceava
În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Societății de Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, a vorbit despre cîteva dintre problemele cu care se confruntă angajații companiei în fiecare zi. Una dintre ele se referă la cei care vin cu banconte mari, uneori intenționat, pentru a nu plăti călătoria. A detaliat domnul Petruc: […]
12:20
USV: Noaptea Cercetătorilor, pe 26 și 27 septembrie, la Suceava, Siret și Marginea # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifica Cygnus organizează o nouă ediție a "Nopții Cercetătorilor". Iată programul: vineri, 26 septembrie, începînd cu ora 17:00, pe platoul din fața USV; sîmbătă, 27 septembrie, la Centrul de Transfer Tehnologic Siret (orele 9:00 – 11:00) și la Liceul din Marginea (orele 12:00 […]
10:40
Thermonet Suceava informează că, în vederea pregătirii sistemului centralizat pentru furniarea încălzirii în sezonul rece, începînd cu data de 27 septembrie se vor efectua probe de presiune la rece și la cald a instalațiilor de încălzire din rețeaua secundară, inclusiv în instalațiile interioare ale blocului. Beneficiarii sistemului public de termoficare care au intervenit în instalații […]
10:30
Pianistul Bogdan Vaida va susține concerte la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei, în cadrul turneului național Classic Unlimited # Radio Top Suceava
Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei, în cadrul turneului național Classic Unlimited. Vineri, 3 octombrie 2025, va avea loc concertul de la Casa de Cultură „Mihai Teliman" din Siret. Pe 4 octombrie concertul va fi susținut în Sinagoga Templu Mare din Rădăuți, iar […]
10:00
Tînărul care a murit în accidentul de azi-noapte de la Ostra se afla în mașina condusă de fratele său, care era băut. Șoferul a fost reținut # Radio Top Suceava
Tînărul de 31 de ani care a murit în accidentul de la Ostra azi-noapte se afla în mașina condusă de fratele său în vîrstă de 25 de ani. Cei doi sînt din Frasin. Mașina a intrat într-un stîlp de electricitate. Accidentul a fost raportat la 112 la ora 23.25. Pasagerul se afla pe scaunul din […]
10:00
5,25 de milioane de lei, pentru 319 familii afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, distribuite prin intermediul AJPIS Suceava # Radio Top Suceava
319 familii din zonele calamitate ale județului Suceava beneficiază de fonduri guvernamentale de urgență, menite să îi ajute să își reconstruiască locuințele și să depășească efectele dezastrului natural. Este vorba despre familiile care au de suferit de pe urma inundațiilor din noaptea de 27 spre 28 iulie. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava […]
09:10
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, despre transportul metropolitan: S-a cam ajuns la un consens pe majoritatea rutelor. Trebuie să spunem și chestiunea asta: în autobuze, așa sînt ele construite, se circulă și în picioare # Radio Top Suceava
Directorul societății de Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, spune că lucrurile s-au mai reglat în ceea ce privește transportul public în zona metropolitană, care a fost introdus la jumătatea lunii august. Cea mai aglomerată rută este cea de la Ipotești. Domnul Petruc speră ca Guvernul să permită cît mai repede angajarea de șoferi, pentru […]
Ieri
07:20
Chirurgul urolog Ionuț Jurchiș lasă un spital care în ultima perioadă a reușit să aducă medici pentru unele secții cu deficit de personal și unde investițiile continuă. Numit manager interimar în luna martie a acestui an, domnul Jurchiș a spus că de pe 24 septembrie renunță la funcție, dorința sa fiind aceea de a se […]
07:20
Accident mortal la Ostra, după ce o mașină a intrat într-un stîlp de electricitate # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîstă de 35 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stîlp de electricitate de pe raza localității sucevene Ostra, spre Tărnicioara. Accident a fost anunțat la 112 aseară, la ora 23:25. Conform purtătorului de cuvînt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina", locotenent-coloneul Alin Găleată, […]
22 septembrie 2025
19:40
Handbal masculin. După o evoluție foarte bună, CSU Suceava a cîștigat meciul cu puternica echipă Politehnica Timișoara # Radio Top Suceava
După o evoluție solidă, CSU Suceava a cîștigat partida de pe teren propriu cu Politehnica Timișoara, din etapa a III-a a Ligii Zimbrilor, cu 39-37. La pauză, handbaliștii timișoreni, pregătiți de selecționerul Naționalei, George Buricea, conduceau cu 18-17. În primele două meciuri, Suceava a pierdut cu Minaur Baia Mare și cu CSM Vaslui. CSU este […]
16:00
Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, deschide anul universitar cu un concert The Urs. Evenimentul dedicat studenților, cadrelor universitare și publicului larg va avea loc pe esplanada din fața Corpului A pe 29 septembrie, începînd cu ora 19.00. Intrarea este liberă. Conform USV, evenimentul va debuta […]
12:20
Mirela Adomincăi e de părere că trebuie mai multă flexibilitate în cadrul reformei privind administrația locală: Poate primarii preferă să taie din salarii pentru o perioadă decît să dea oameni afară # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, spune că Guvernul Bolojan ar trebui să continue, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională în această săptămînă referitor la pachetele de măsuri pentru echilibrarea bugetară. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebată dacă în opinia sa Guvernul Bolojan va mai rămîne dacă pe 24 septemrbie CCR va respinge […]
12:00
Elevii care au reprezentat România la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință, pregătiți de universitatea suceveană # Radio Top Suceava
Cei șase elevi care au reprezentat România la cea de-a XXXVI-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință) s-au pregătit la universitatea suceveană. Conform USV, "pregătirea lotului reprezentant al României la această competiție internațională a fost realizată la Universitatea din Suceava, cu cercetători și cadre didactice sucevene. […]
11:30
Furt tezaur dacic. Emil Ursu: Dacă bunurile vor fi la un moment dat recuperate, Statul Român va trebui să returneze Olandei cei 5,7 milioane de euro # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, deși România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru inestimabilul tezaur furat în Olanda, acest "caz nu este închis". A explicat domnul Ursu: "Conform prevederilor legale internaționale, dacă într-un anumit interval de timp piesele nu […]
11:30
Sucevenii, invitați să viziteze ”și Muzeul Satului, și Cetatea”, dar și expoziția artiștilor Gabriela și Ion Drăghici, ”o expoziție absolut spectaculoasă” # Radio Top Suceava
Sucevenii care vor să se bucure de zilele călduroase de toamnă încă pot vizita "și Muzeul Satului, și Cetatea" după programul de vară. "Pînă luna octombrie programul este pînă la ora 18.00", a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei. A precizat acesta: "Vom schimba apoi […]
11:00
Opere ale artiștilor Petre Velicu și Ion Mândrescu, reunite pentru prima dată într-o expoziție – ”Revelații”. Datorită succesului înregistrat la Suceava, expoziția va ajunge și la Muzeul Național Brukenthal # Radio Top Suceava
Pînă pe 2 noiembrie 2025, sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava găzduiește expoziția de pictură și sculptură , semnată de Petre Velicu și Ion Mândrescu. Este pentru prima dată cînd cei doi artiști colaborează, potrivit directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, și deja sînt cereri pentru ca operele celor doi să fie […]
10:30
Mirela Adomnicăi: Ceea ce simt eu că îngrijoarează cel mai mult este incertitudinea, pentru că se tot anunță măsuri încă din primăvară. Oamenii nu știu exact la ce să se aștepte # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, spune că Guvernul Bolojan ar trebui să continue, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională în această săptămînă referitor la pachetele de măsuri pentru echilibrarea bugetară. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebată dacă în opinia sa Guvernul Bolojan va mai rămîne dacă pe 24 septemrbie CCR va respinge […]
10:00
Mirela Adomnicăi: Estimarea Băncii Naționale arată că dacă nu s-ar fi luat cele două măsuri cu plafonarea prețurilor la energie și a adaosului comercial la alimentele de bază, inflația ar fi crescut cu 10 puncte procentuale # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, susține că există două soluții pentru ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să continue și după data de 1 octombrie. Doamna Adomnicăi militează pentru continuarea plafonării,
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Facultatea de Medicină Suceava lucrează deja pentru Spitalul Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
Presa ieșeană confirmă că Spitalul Clinic Județean Suceava a făcut o afacere foarte bună prin aducerea medicului primar dermatovenerolog Laura Stătescu. Conform ”Ziarului de Iași”, conferențiarul doctor este ”unul dintre cei mai cunoscuți medici care activau în sectorul public din Iași și unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniu”. Doamna Stătescu fusese numită șefă […] Articolul Facultatea de Medicină Suceava lucrează deja pentru Spitalul Clinic Județean Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 septembrie 2025
17:30
Prezență foarte numeroasă, la Cornu Luncii, la împlinirea a 18 ani de la trecerea la cele veșnice a sublocotenentului postmortem Ioan Grosaru # Radio Top Suceava
Duminică, 21 septembrie, Consiliul Local și Primăria Cornu Luncii, condusă de Gheorghe Fron, au organizat acțiuni la împlinirea a 18 ani de la trecerea la cele veșnice a sublocotenentului postmortem Ioan Grosaru. Eroul poet s-a născut la Păiseni-Cornu Luncii. Programul a cuprins un serviciu militar și religios, un program literar artistic susținut de elevii școlii […] Articolul Prezență foarte numeroasă, la Cornu Luncii, la împlinirea a 18 ani de la trecerea la cele veșnice a sublocotenentului postmortem Ioan Grosaru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Spitalul Suceava: Una dintre fetele rănite în accidentul grav de circulație care a avut loc la Pătrăuți a murit, ”în ciuda eforturilor susținute și a îngrijirilor medicale complexe acordate în cadrul spitalului nostru” # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean Suceava a anunțat, cu profund regret, că fata de 15 ani care a fost grav rănită în accidentul de circulație care a avut loc în dimineața zilei de 15 septembrie la Pătrăuți a murit. Un autotren care mergea dinspre Suceava spre nordul județului a intrat pe contrasens în mașina în care se […] Articolul Spitalul Suceava: Una dintre fetele rănite în accidentul grav de circulație care a avut loc la Pătrăuți a murit, ”în ciuda eforturilor susținute și a îngrijirilor medicale complexe acordate în cadrul spitalului nostru” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Poliția Suceava: Tricicletele electrice care depășesc viteza de 45 km/h sau au o putere mai mare sînt considerate mopede sau motociclete și necesită permis de conducere # Radio Top Suceava
Conform Poliției Județului Suceava, conducerea tricicletelor și bicicletelor electrice pe drumurile publice este reglementată de legislația rutieră, care le clasifică în funcție de caracteristicile tehnice (putere, viteză maximă). Pentru tricicletele electrice cu anumite caracteristici (de exemplu, viteză maximă sub 25 km/h și putere sub 4000W), nu este necesar permis de conducere, dar trebuie respectate regulile generale […] Articolul Poliția Suceava: Tricicletele electrice care depășesc viteza de 45 km/h sau au o putere mai mare sînt considerate mopede sau motociclete și necesită permis de conducere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Campanie în trenuri și în gări pentru creșterea siguranței călătorilor. Poliția Suceava: Urcați și coborîți doar cînd trenul s-a oprit complet # Radio Top Suceava
În săptămîna 15-20 septembrie, Poliția Transporturi Suceava și polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au oferit 650 de materiale informative în trenuri și în gări. Au primit informații pentru prevenirea evenimentelor nedorite și creșterea siguranței călătorilor aproximativ 1.000 de persoane. Iată informațiile oferite, conform Poliției Suceava: Siguranța în timpul călătoriei cu trenul Așteptați […] Articolul Campanie în trenuri și în gări pentru creșterea siguranței călătorilor. Poliția Suceava: Urcați și coborîți doar cînd trenul s-a oprit complet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Sens giratoriu, la intersecția dintre drumul național Rădăuți – Marginea și drumul comunal Horodnic de Sus. Primarul Luța: Este intersecția unde de-a lungul anilor au fost multe evenimente nedorite soldate chiar și cu decese # Radio Top Suceava
La intersecția dintre drumul național DN 17A Rădăuți – Marginea și drumul comunal DC 45 Horodnic de Sus se amenajează un sens giratoriu, necesar pentru fluidizarea traficului și pentru reducerea riscului la accidente. Lucrările sînt realizate de Primăria Horodnic de Sus, în parteneriat cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, prin Secția de Drumuri […] Articolul Sens giratoriu, la intersecția dintre drumul național Rădăuți – Marginea și drumul comunal Horodnic de Sus. Primarul Luța: Este intersecția unde de-a lungul anilor au fost multe evenimente nedorite soldate chiar și cu decese apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Profesorul universitar Mircea Oroian, din nou în clasamentul World’s Top 2% Scientists Rankings 2025 # Radio Top Suceava
Pentru al cincilea an consecutiv, profesorul universitar doctor Mircea Oroian a fost inclus în clasamentul World’s Top 2% Scientists Rankings 2025, realizat de Elsevier și Universitatea Stanford. Conform decanului Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, ”în acest an, clasamentul întocmit exclusiv pe baza rezultatelor obținute în 2024 mă plasează pe […] Articolul Profesorul universitar Mircea Oroian, din nou în clasamentul World’s Top 2% Scientists Rankings 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Prof. dr. Isabel Vintilă este singurul profesor din Suceava care va lucra la elaborarea programei la Limba și literatura română pentru liceu. Prof. Ana Gorban: E minunat că e cineva din Suceava și că e un profesor care a fost la catedră # Radio Top Suceava
Profesoara de română Anca Gorban, de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, spune că ”este minunat să avem una dintre colege care participă la elaborarea programelor” pentru liceu, în condițiile în care acestea ”sînt esențiale”. Potrivit pofesoarei, ”în virtutea schimbării noilor planuri cadru, era important ca programa să coincidă sau să vină în întîmpinarea noilor […] Articolul Prof. dr. Isabel Vintilă este singurul profesor din Suceava care va lucra la elaborarea programei la Limba și literatura română pentru liceu. Prof. Ana Gorban: E minunat că e cineva din Suceava și că e un profesor care a fost la catedră apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 septembrie 2025
15:00
Ordin de protecție și dispozitiv de supraveghere, pentru un sucevean de 48 de ani care și-a agresat mama în vîrstă de 70 de ani # Radio Top Suceava
Polițiștii au emis ordin provizoriu de protecție pentru cinci zile și i-au montat un dispozitiv de supraveghere unui bărbat care și-a agresat mama. Pe 19 septembrie, la ora 14.58, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată prin 112 de către un bărbat cu privire la faptul că mama sa, în vîrstă de 70 ani, din […] Articolul Ordin de protecție și dispozitiv de supraveghere, pentru un sucevean de 48 de ani care și-a agresat mama în vîrstă de 70 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Spațiu de învățare în aer liber, la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc. În curînd # Radio Top Suceava
Colegiul Silvic ”Bucovina” din Cîmpulung Moldovenesc, condus de Alina Cuciurean, va inaugura în curînd un spațiu de învățare în aer liber. Conform școlii, Outdoor Classroom ”este un proiect cu impact pozitiv major asupra întregii comunități școlare, îmbunătățind procesul educațional și dezvoltarea personală a elevilor, sprijinind profesorii în metode pedagogice, susținând diriginții în gestionarea clasei și […] Articolul Spațiu de învățare în aer liber, la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc. În curînd apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Trei ucraineni, arestați de polițiștii suceveni pentru 30 de zile, pentru contrabandă cu țigări, după un flagrant delict organizat la București # Radio Top Suceava
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați pentru contrabandă cu țigări, după un flagrant. Pe 19 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul și sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat o acţiune pe linia combaterii […] Articolul Trei ucraineni, arestați de polițiștii suceveni pentru 30 de zile, pentru contrabandă cu țigări, după un flagrant delict organizat la București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Lucrări de reabilitare, la mai multe secții ale Spitalului Clinic Județean Suceava. Compartimentul de Chirurgie Vasculară este extins, pentru a răspunde nevoilor pacienților cu boli ale sistemului vascular periferic și central # Radio Top Suceava
La Spitalul Clinic Județean Suceava au loc lucrări de reabilitare la secțiile Reumatologie, Chirurgie Vasculară, Dermatologie și Psihiatrie, și în Laboratorul de Medicina Nucleară. Managerul unității spitalicești, dr. Ionuț Mircea Jurchiș, spune că ”aceste lucrări reprezintă o etapă importantă atât pentru conformarea la cerințele de reacreditare ale spitalului, cât și pentru obiectivul nostru principal – […] Articolul Lucrări de reabilitare, la mai multe secții ale Spitalului Clinic Județean Suceava. Compartimentul de Chirurgie Vasculară este extins, pentru a răspunde nevoilor pacienților cu boli ale sistemului vascular periferic și central apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Profesorul Traian Pădureț: Nu pot să înțeleg gîndirea ministrului. Vii și spui că vrei să atragi profesori din altă parte, cînd tu deja ai creat prin Legea 141 un segment de șomeri în învățămînt # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava, se declară surprins de atitudinea ministrului Educației, Daniel David, de a veni ”cu noi propuneri, noi idei, cu niște tîmpenii”, deși vara aceasta profesorii au protesat tocmai din cauza schimbărilor pe care domnia sa le-a implementat în sistemul de educație. A spus domnul Pădureț, în cadrul unei intervenții […] Articolul Profesorul Traian Pădureț: Nu pot să înțeleg gîndirea ministrului. Vii și spui că vrei să atragi profesori din altă parte, cînd tu deja ai creat prin Legea 141 un segment de șomeri în învățămînt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha: Am și elevi care urmăresc site-urile de știri și încercăm să le dăm răspunsuri cu explicații din trecutul istoric # Radio Top Suceava
Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha susține că elevii sînt interesați de actualitatea internă și internațională, și că încearcă să-i ferească pe aceștia de fake-news-urile prezente în multe medii online. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă elevii sînt interesați de problemele actuale din țară și din lume, domnul Puha, care este și director […] Articolul Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha: Am și elevi care urmăresc site-urile de știri și încercăm să le dăm răspunsuri cu explicații din trecutul istoric apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19 septembrie 2025
18:00
Prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!”, la Vicovu de Sus. Se acordă Trofeul ”Sofia Vicoveanca”. Printre invitații speciali, Sofia Vicoveanca, Nicolae Botgros și Mariana Ionescu Căpitănescu # Radio Top Suceava
În perioada 21 – 23 septembrie 2025, la Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos va avea loc prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria comunei Vicovu de Jos. Festivalul își propune să valorifice și să […] Articolul Prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!”, la Vicovu de Sus. Se acordă Trofeul ”Sofia Vicoveanca”. Printre invitații speciali, Sofia Vicoveanca, Nicolae Botgros și Mariana Ionescu Căpitănescu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Universitatea suceveană, într-un proiect cu fonduri europene care vizează gestionarea apei și controlul riscului de inundații # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava derulează proiectul transfrontalier „SINERGIE climatică – Randament sustenabil prin modelare și eforturi comune pentru guvernanța malurilor rîurilor și a barajelor, ca fundament al rezilienței climatice a comunităților”. Proiectul este finanțat din Programul Interreg NEXT VI-A România-Ucraina 2021-2027, prioritatea de dezvoltare socială transfrontalieră. Conform USV, ”proiectul abordează câteva provocări teritoriale în […] Articolul Universitatea suceveană, într-un proiect cu fonduri europene care vizează gestionarea apei și controlul riscului de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Bogdan Șoldănescu, antrenorul CSU Suceava, după primele două meciuri din campionat încheiate cu două înfrîngeri: A fost decizia clubului să mizăm pe tineri și mergem înainte cu dorință și atitudine # Radio Top Suceava
CSU Suceava revine luni, 22 septembrie, în sala LPS Suceava, pentru meciul cu SCM Politehnica Timișoara, din etapa a III-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida începe la ora 17.30 și va fi transmisă în direct pe PRO Arena. Primele două meciuri, cel cu Minaur Baia Mare, de acasă, și cel cu CSM Vaslui, […] Articolul Bogdan Șoldănescu, antrenorul CSU Suceava, după primele două meciuri din campionat încheiate cu două înfrîngeri: A fost decizia clubului să mizăm pe tineri și mergem înainte cu dorință și atitudine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț: Domnul ministru spunea că nu există mai mult de 3-4 școli în care să ai o normă. Nu. Noi avem un exemplu și de 5-6-7 școli în care să ai o normă # Radio Top Suceava
În urma numeroaselor proteste din timpul verii, în care cadrele didactice și-au exprimat nemulțumirile vizavi de Legea 141, un singur lucru pozitiv s-a întîmplat, potrivit liderului , profesorul Traian Pădureț. Acesta, care a fost prezent la mai toate mișcările de protest de la Ministerul Educației, a vorbit într-o intervenție telefonică la Radio Top despre […] Articolul Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț: Domnul ministru spunea că nu există mai mult de 3-4 școli în care să ai o normă. Nu. Noi avem un exemplu și de 5-6-7 școli în care să ai o normă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Profesori suceveni, la un protest în fața Ministerului Educației la care s-au purtat măști sanitare # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, și liderul ASIS, Giani Leonte, au participat la mitingul tăcut care a avut loc la Ministerul Educației joi, 18 septembrie. Cu o zi înainte, domnul Pădureț a participat, tot la București, la o întîlnire a liderilor celor două mari sindicate din educație. Într-o intervenție telefonică la radio Top, Traian […] Articolul Profesori suceveni, la un protest în fața Ministerului Educației la care s-au purtat măști sanitare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
”Atît domnul ministru (David – n.r.), cît și domnul Bolojan, prin ieșirile în mass-media, au reușit să radicalizeze societatea civilă împotriva cadrelor didactice” # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, a constatat că ieșirile publice ale premierului Ilie Bolojan, și ale ministrului Educației, Daniel David, au determinat societatea să aibă o atitudine ostilă față profesori. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Pădureț a declarat: ”Văd niște jigniri, niște expresii care nu și-ar avea rostul și mă gîndesc […] Articolul ”Atît domnul ministru (David – n.r.), cît și domnul Bolojan, prin ieșirile în mass-media, au reușit să radicalizeze societatea civilă împotriva cadrelor didactice” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
„La 39 de ani nu pot să mă rup de pacienți și să renunț la profesia de chirurg, pentru care am muncit foarte mult”. Declarația a fost făcută de chirurgul urolog Ionuț Jurchiș atunci cînd și-a anunțat renunțarea la funcția de manager al Spitalului Clinic Județean Suceava, pe care a ocupat-o cu titlu interimar timp […] Articolul Doctorul Jurchiș a luat o decizie foarte bună pentru doctorul Jurchiș apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18 septembrie 2025
16:30
45 de adolescenți și tineri din sistemul de protecție, premiați pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură ori la competiții sportive sau artistice # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat la evenimentul „Susținem performanța”, organizat de DGASPC Suceava, acțiune în cadrul căreia au fost premiați 45 de adolescenți și tineri din sistemul de protecție. În anul școlar 2024–2025, aceștia au obținut medii generale peste 9.00 sau rezultate remarcabile la competiții sportive și artistice. Evenimentul a fost găzduit […] Articolul 45 de adolescenți și tineri din sistemul de protecție, premiați pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură ori la competiții sportive sau artistice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
