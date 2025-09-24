Bursă. Casa de brokeraj Wood estimează: Pe durata construcţiei Neptun, Romgaz va distribui 30% din profit ca dividende cu un randament mediu de 3,9% în următorii trei ani. începând cu 2028, estimăm că acest procent va creşte la 50%
Ziarul Financiar, 24 septembrie 2025 07:30
Compania de stat Romgaz (SNG), furnizor şi producător de gaze naturale, traversează o perioadă de investiţii care îi va schimba fundamental profilul, iar proiectul Neptun Deep joacă un rol esenţial în această transformare.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
07:45
Bursă. Presa externă, despre listarea filialei spaniole a Digi pe Bursa din Madrid: Debutul ar putea avea loc în 2026 şi vizează creşterea bazei de clienţi şi finanţarea extinderii reţelelor de fibră şi 5G # Ziarul Financiar
Digi Communications pregăteşte listarea filialei spaniole pe Bursa de Valori din Madrid, cu obiectivul unui debut în 2026. Divizia, care a crescut rapid şi este al patrulea operator de pe piaţa spaniolă, după Telefónica, Masorange şi Vodafone, este evaluată la aproximativ 2,5 mld. euro, incluzând aici capitalul şi datoria, scrie ziarul spaniol Expansión.
Acum 30 minute
07:30
Bursă. Casa de brokeraj Wood estimează: Pe durata construcţiei Neptun, Romgaz va distribui 30% din profit ca dividende cu un randament mediu de 3,9% în următorii trei ani. începând cu 2028, estimăm că acest procent va creşte la 50% # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), furnizor şi producător de gaze naturale, traversează o perioadă de investiţii care îi va schimba fundamental profilul, iar proiectul Neptun Deep joacă un rol esenţial în această transformare.
Acum o oră
07:15
Bursă. Capitalizarea companiilor de la Bursa de Valori Bucureşti ar putea reveni anul acesta la 25% din Produsul Intern Brut pentru prima dată din 2006 încoace. Ce arată asta? # Ziarul Financiar
Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti ar putea urca în 2025 la aproximativ 25% din Produsul Intern Brut al României, nivel neatins din 2006, adică din perioada imediat anterioară aderării la Uniunea Europeană, potrivit datelor BVB şi estimărilor Comisiei Europene. Evoluţia arată, conform indicatorilor, o piaţă încă subevaluată.
Acum 8 ore
00:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Paracetamol, paraacetil-aminofenol, acetaminofen, N-acetil-p-aminofenol, C8H9NO2. Oricum ţi-ar spune lumea, eu te iubesc # Ziarul Financiar
Nu scriu opinii ca si consilier al nimanui, tot ceea ce public este convingerea si responsabilitatea mea personala.
00:15
00:15
00:15
Exim Banca Românească acordă companiilor credite garantate de Fondul European de Investiţii cu dobânzi reduse # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a transmis că sprijină dezvoltarea companiilor româneşti prin acordarea de credite pentru investiţii şi capital de lucru în condiţii avantajoase, cu garanţii europene ce pot acoperi până la 70% din valoarea finanţării, ca urmare a semnării unui acord de garantare între bancă şi Fondul European de Investiţii (FEI).
00:15
SmartBill, Raiffeisen Bank şi Danubius lansează Tools4Startups: un pachet cu soluţii gratuite pentru antreprenorii la început de drum. Alexandra Arsene, Raiffeisen: susţinerea start-up-urilor este o investiţie în viitor # Ziarul Financiar
SmartBill, liderul pieţei de soluţii software pentru facturare şi gestiune, a anunţat lansarea platformei Tools4Startups, un proiect dezvoltat în parteneriat cu Raiffeisen Bank România şi Danubius, dedicat exclusiv firmelor aflate în primul an de la înfiinţare.
00:15
Gecko Robotics a fost fondată în 2013 de către Jake Loosararian şi Troy Demmer într-o cameră de cămin. Iniţial, compania s-a concentrat pe dezvoltarea de roboţi capabili să inspecteze infrastructuri critice precum rezervoare, cazane şi conducte, folosind tehnologii avansate de inteligenţă artificială şi robotică autonomă, arată informaţiile publicate pe site-ul companiei.
00:15
Giganţii auto chinezi construiesc fabrici peste tot în Europa, mai puţin în Polonia # Ziarul Financiar
În urmă cu doar câţiva ani, constructorii auto chinezi erau exotici în Europa. În prezent, aceştia devin o adevărată ameninţare pentru mărcile locale, iar expansiunea lor accelerează. Noi modele de GAC, BYD, MG, Chery şi Xpeng apar cu tot mai multă îndrăzneală pe străzi, iar în curând nu vor mai fi importate din Asia, ci construite în fabrici europene. Amploarea acestor investiţii este impresionantă, scrie Rzeczpospolita.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dezvoltatorul imobiliar Impact pune pauză planurilor privind emisiunile de obligaţiuni. Dan Sebastian Câmpeanu, CEO: Statul face concurenţă antreprenorilor prin programul Fidelis, care oferă dobânzi pe care nu ni le permitem # Ziarul Financiar
Costurile ridicate de finanţare impuse de programul Fidelis au împiedicat lansarea emisiunilor de obligaţiuni de către dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (simbol bursier IMP), spune directorul general Dan Sebastian Câmpeanu, subliniind că randamentele atractive ale titlurilor de stat împiedică atragerea de capital la dobânzi rezonabile, întârziind astfel planurile de refinanţare prin obligaţiuni corporative.
00:15
Bursă. Ilinca von Derenthall, Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea: Selecţia noului administrator al FP a fost realizată transparent, iar numele celuilalt candidat nu a fost publicat din motive reputaţionale # Ziarul Financiar
După listarea istorică a Hidroelectrica (H2O) şi distribuirea unor dividende record la Bursa de Valori Bucureşti, Fondul Proprietatea se pregăteşte să intre într-o nouă etapă.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Dominic Marcu, fondatorul şcolii de schi şi snowboard Snowline din Azuga: „Lucrez de luni până duminică şi tot ce fac este din pasiune“ # Ziarul Financiar
Instructorul de schi Dominic Marcu, fondatorul şcolii de schi şi snowboard Snowline de pe Valea Prahovei, ţinteşte în acest an afaceri mai mari cu 20% pe fondul cererii în creştere pentru cursurile de schi din sezonul de iarnă dar şi al evenimentelor pe care le organizează.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Directorul de marketing al Cazinoului din Constanţa: Renovarea a durat cinci ani şi a costat 45 mil. euro, dublu faţă de estimările iniţiale. Gradul de degradare a depăşit orice aşteptări # Ziarul Financiar
Cazinoul din Constanţa a fost restaurat în ultimii cinci ani, proces ce a necesitat un buget de 45 de milioane de euro şi o echipă de 500 de persoane, de la constructori şi proiectanţi la artişti vitralieri şi restauratori. „Cazinoul din Constanţa este, cred eu, una dintre cele mai iubite clădiri din România.
00:15
Business Plan, o emisiune ZF susţinută de BCR. Alexandru Aramă, cofondatorul Picior de Play: Am ajuns la 13.000 de utilizatori care au văzut cel puţin un spectacol pe platformă. „Am lansat un abonament la teatru, avem 20 de piese acum în platformă, dar visul meu este să ajungem la 100“ # Ziarul Financiar
Când pandemia a închis sălile de spectacol, pentru Alexandru Aramă a fost începutul unui pariu, să aducă teatrul în casele oamenilor, printr-o platformă de streaming. Aşa s-a născut PiciordePlay.ro
00:15
Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Ritmul anual de creştere a finanţărilor corporate în lei a frânat în august la doar 1%, în timp ce creditele companiilor în valută cresc cu aproape 14%. Soldul creditelor corporate în valută a trecut de 119 mld. lei, depăşind volumul creditelor corporate în lei # Ziarul Financiar
Companiile preferă tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând la finalul primelor opt luni din acest an la 13,6%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, la doar 1%, potrivit datelor BNR.
00:15
Reportajul săptămânii. În ce ţară trăim. Cum arată astăzi Parcul Regele Mihai I, fostul Herăstrău, unul dintre cele mai vechi parcuri din Bucureşti, în care au copilărit generaţii întregi: bănci rupte şi neînlocuite de ani de zile, alei surpate, trepte şi coşuri de gunoi lipsă, iarbă uscată şi gunoaie aruncate pe jos şi în lac # Ziarul Financiar
„Herăstrău este parcul în care am co-pilărit, pe care-l ştiu cu ochii închişi şi îmi aduc aminte cu zâmbetul pe buze de ceea ce era el atunci. Dar mă întristez pentru că astăzi îmi dau seama că nu mai e ce-a fost şi că n-ai nici măcar 100 de metri legaţi fără vreo gaură în asfalt.”
00:15
Reportaj ZF. De la faţa locului. Între şcoală şi acasă, tinerii găsesc la Zbor Hub un loc unde pot întreba, crea, colabora şi greşi fără teamă # Ziarul Financiar
BCR a creat o reţea de hub-uri numită Zbor, extinsă în nouă oraşe din România, cu scopul de a oferi tinerilor un spaţiu de explorare situat undeva între şcoală şi acasă. Aici, ei au acces la o comunitate, la resurse de învăţare şi la contexte care favorizează colaborarea şi dezvoltarea profesională şi personală.
00:15
Ce se va întâmpla cu preţurile la alimente de la 1 octombrie? „Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a inflamat preţurile celorlalte produse de larg consum, de la cosmetice la detergenţi.“ # Ziarul Financiar
Retailerii – atât cei mari, cât şi cei mai mici – sunt de părere că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar trebui să rămână în vigoare pe fondul contextului economic dificil, marcat de o inflaţie din nou „agresivă“ şi de un apetit de consum anemic.
00:15
Cu dobânzi de peste 9% la lei, duble faţă de valută. Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit în august # Ziarul Financiar
Companiile preferă tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând după opt luni la 13,6%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, la doar 1%, faţă de august 2024, potrivit datelor BNR.
00:15
Într-un interval de doar câteva zile, marele câştigător al cursei pentru tehnologie AI, producătorul de cipuri Nvidia, a anunţat că va investi 5 miliarde de dolari în concurentul Intel şi nu mai puţin de 100 de miliarde de dolari în vedeta tehnologiilor de inteligenţă artificială generativă OpenAI.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Liviu Gavrilă, vicepreşedinte al RWEA: Cel puţin 4 GW de energie eoliană au 90% şanse să fie montaţi până în 2028. Mereu am vorbit de dezvoltare în valuri, dar de data aceasta poate fi diferit. Avem material pentru 20 de ani de creştere # Ziarul Financiar
Enery Element GmbH este un joint venture stabilit în iunie 2020, format din Enery Development GmbH şi Element Power RE GmbH. Principalul finanţator al Enery este Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), fond în care consultanţii de investiţii sunt britanicii de la Amber Infrastructure.
00:15
Piaţa de capital se află într-un moment de creştere şi sunt aşteptate noi listări chiar în toamna aceasta. „De prin luna mai, am avut un zbor care constant a luat altitudine. Dar a fost unul cu trepidaţii.“ # Ziarul Financiar
Piaţa de capital se află într-un moment de creştere şi există şanse să aibă loc noi listări chiar în această toamnă, România beneficiind acum de un sentiment pozitiv din partea investitorilor străini, pe fondul măsurilor fiscale anunţate, sunt de părere participanţii la conferinţa ZF Piaţa de capital.
Acum 12 ore
22:45
Economistul socialist Thomas Piketty vs. Bernard Arnault, regele luxului: Taxa pe bogăţie stârneşte polemici aprinse în Franţa # Ziarul Financiar
Celebrul economist francez Thomas Piketty a declarat recent că o propunere privind introducerea unei taxe de 2% pe avuţie în Franţa este necesară, dar insuficientă pentru a soluţiona problemele fiscale ale ţării.
22:15
20:15
19:45
19:15
19:15
Aura Rădulescu, director general al Farmaciilor Dona: Ne concentrăm pe oraşele mici şi medii, unde există încă nevoie de farmacii # Ziarul Financiar
Extinderea farmaciilor sub sigla Dona, un brand cu peste trei decenii istorie, creat de medicul şi antreprenorul Eugen Banciu, va urmări oraşele medii şi mici.
Acum 24 ore
18:45
Revolut ţinteşte să ajungă la 100 milioane de clienţi în 2027. Nik Storonsky, CEO şi cofondator Revolut: „Viziunea este simplă: vrem să să fim prezenţi în 100 de ţări şi să avem 100 de milioane de oameni activi zilnic.” În România, banca are 4,5 milioane de clienţi, a doua cea mai mare piaţă din regiune, după Polonia # Ziarul Financiar
18:45
ZF Live. Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi: Îmi doresc ca în momentul în care voi părăsi primăria, măcar 70% din şcoli, grădiniţe, creşe, licee şi baze sportive să fi fost renovate sau completate cu alte investiţii. Ne apropiem de acest procent # Ziarul Financiar
Educaţia este o prioritate pentru municipiul Galaţi, iar investiţiile în şcoli, licee, creşe, grădiniţe sau baze sportive demonstrează acest lucru. În prezent, 30 de proiecte în domeniul educaţiei sunt în derulare în Galaţi, cu o valoare totală aproximativă de 400 mil. lei, bani care merg către creşe, grădiniţe, licee, şcoli şi săli de sport.
18:15
18:15
Corteva, unul dintre cei mai mari producători de seminţe de cereale din România, se desparte de Jean Ionescu, omul care a condus businessul local peste un deceniu. El are peste 20 de ani de experienţă în domeniul agricol # Ziarul Financiar
Corteva Agriscience, unul dintre cei mai mari producători de seminţe de cereale şi soluţii pentru protecţia plantelor din România, deţinut de investitori americani, se desparte de Jean Ionescu, country leader pentru România şi Republica Moldova, după mai bine de peste 14 ani petrecuţi în companie, din care 11 la conducerea sa, conform surselor ZF.
18:00
18:00
18:00
17:45
17:45
17:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Cum se va schimba atragerea de fonduri europene în perioada 2028-2034. Paul Şerbănescu, head of public funding PPC România: Se trece de la ideea de grant la cea de instrument financiar. Competiţia creşte # Ziarul Financiar
Următorul cadru financiar multianual 2028-2034, cu un buget de 2 trilioane de euro, va aduce schimbări semnificative de implementare şi atragere a finanţărilor, de care România trebuie să fie conştientă chiar de acum. Una dintre principalele schimbări este trecerea de la noţiunea de grant la cea de instrument financiar, cu un efect de multiplicare mai mare, explică Paul Şerbănescu, head of public funding, PPC România, în cadrul emisiunii CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, proiect editorial ZF susţinut de CEC Bank.
17:45
17:15
17:15
S-au grăbit românii să ia credite de consum înainte de majorarea TVA din august? Creditele de consum noi în lei au urcat în iulie la un volum istoric de peste 5,2 mld. lei, marcând un record lunar al ultimelor două decenii # Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei a dat semne de revigorare, luna iulie aducând un volum al finanţărilor de acest tip de peste 5,2 mld. lei, cel mai mare nivel lunar din ultimele două decenii.
17:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Pipera atrage noi investiţii: Horizon City intră în construcţie cu 699 de apartamente şi 130 mil. euro buget, iar dezvoltatorul britanic pregăteşte extinderea portofoliului în zonă # Ziarul Financiar
Pipera continuă să fie unul dintre cele mai dinamice poluri rezidenţiale din Capitală. După proiecte finalizate şi vândute aproape integral, dezvoltatorul britanic Ghai Sant Ram a început lucrările la Horizon City, un ansamblu de 699 de apartamente, cu termen de finalizare în 2027.
17:00
De unde vine deficitul de 800 mil. euro din lactate: doar brânzeturi importăm de 460 de mil. euro, dar aducem din alte ţări şi lapte crud şi unt # Ziarul Financiar
Deficitul comercial din sectorul lactatelor a crescut de aproape cinci ori în perioada 2014-2024, ajungând la aproape 800 de milioane de euro, arată calculele ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
17:00
17:00
17:00
17:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.