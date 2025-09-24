FCSB și CFR, printre cele mai slabe din fotbalul european cu pretenții. Topul rușinos în care sunt fruntașe

07:30

Prima treime dezolantă a FCSB-ului în Superligă îl face pe Gigi Becali (67 de ani) să transforme intrarea în play-off în obiectivul primordial al campioanei ultimelor două sezoane, cel puțin la nivel declarativ. O strategie care poate fi interpretată drept una de "adormire a adversarului", pentru că statistica și istoricul ultimelor cinci sezoane arată, de fapt, că situația de moment a roș-albaștrilor nu e atât de rea pe cât încearcă să o vopsească public latifundiarul din Pipera, dar și Mihai Stoica.