FCSB și CFR, printre cele mai slabe din fotbalul european cu pretenții. Topul rușinos în care sunt fruntașe
Sport.ro, 24 septembrie 2025 08:50
FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana en-titre, sunt printre cele mai slabe echipe care se bucură de aceste titulaturi în primele 30 de campionate ale Europei. Roș-albaștrii sunt depășiți doar de Malmo (Suedia), în timp ce clujenii conduc topul neoficial al celor mai prost clasate vicecampioane din punct de vedere al distanței care le desparte de liderul competiției interne!
