Situație critică la Șantierul Naval Mangalia: „Oamenii nu mai pot trăi din promisiuni”
CT100, 24 septembrie 2025 08:50
Cel mai mare șantier naval din România, Damen Shipyards Mangalia, traversează cea mai gravă criză din istoria sa recentă. Sindicatul Liber „Navalistul" avertizează printr-un memoriu adresat Guvernului României și Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului că întârzierea salariilor, datoriile uriașe și lipsa unei strategii guvernamentale pot conduce la prăbușirea definitivă a
• • •
La nivelul sistemului de alimentare cu apă din municipiul Mangalia, județul Constanța, se vor executa lucrări ample care presupun devierea conductei de distribuție apă, cu diametrul de 500 mm, aferentă Complexului de Apă Tatagleac. Lucrările sunt necesare pentru punerea în funcțiune a magistralei nou edificate în cadrul Sistemului Regional Constanța, prin
Trump, declarații fără precedent: „Rusia e un tigru de hârtie. Ucraina poate câștiga tot războiul” # CT100
Pentru prima dată de la realegerea sa, președintele american Donald Trump afirmă răspicat că Rusia poate fi înfrântă pe câmpul de luptă. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă descrie Moscova drept un „tigru de hârtie" și susține că Ucraina, cu sprijin european și NATO, este capabilă
Consiliul Local Năvodari a aprobat, recent, un proiect cu impact direct asupra comunității: extinderea și modernizarea cimitirului orașului. Primarul Florin Chelaru a explicat că acest demers răspunde unei nevoi reale, având în vedere încărcătura emoțională a locului, dar și respectul datorat memoriei celor trecuți în eternitate. „Acest loc are o
Siguranța începe acasă – și continuă oriunde ne aflăm. Pentru a preveni accidentele cauzate de utilizarea incorectă a echipamentelor electrice, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele Electrice România, a lansat Ghidul siguranței în domeniul electric, un instrument esențial pentru oricine își dorește o locuință și un mediu mai sigur. Ghidul este
Dosar penal în cazul celui mai nefolosit aeroport din România, modernizat cu 70 milioane euro # CT100
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au deschis un dosar penal în urma sesizării făcute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS). Ancheta vizează modernizarea Aeroportului „Delta Dunării" Tulcea, un proiect de peste 70 de milioane de euro finanțat din bani europeni și naționali. Într-un răspuns oficial transmis FACIAS,
Brutaru Ioan Bogdan, profesor de religie la Liceul Energetic din Constanța și preot la Biserica „Buna Vestire" din Năvodari, a fost reținut de polițiști și va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii susțin că au probe concludente potrivit cărora acesta i-ar fi cerut unui elev de
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Constanța se află un proiect de hotărâre referitor la aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 167 mp, situat în municipiul Constanța, strada Ecaterina Varga, nr. 7, identificat cu numărul cadastral 257289. „Inițiativa
IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa – 38 de hectare contaminate din centrul Constanței vor fi transformate într-un proiect de regenerare urbană # CT100
Descoperă video-ul despre cum „Natura lucrează. Știința ajută. Constanța câștigă". Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experți de mediu, a demarat cel mai amplu proiect de bioremediere din Europa al unui investitor privat, cu scopul de a reda Constanței un teren din inima orașului, poluat și inactiv de peste un
O urmărire pe trotinetă a avut loc aseară, în jurul orei 21:00, pe strada Suceava din municipiul Constanța. Jandarmii aflați în misiune de patrulare au observat un tânăr de 19 ani care a devenit vizibil agitat la vederea patrulei. În urma legitimării și a controlului corporal, asupra acestuia a fost
Primăria Constanța a anunțat reabilitarea malurilor lacului Tăbăcăriei. Cine execută lucrarea și cât costă # CT100
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Reabilitarea și consolidarea malurilor lacului Tăbăcăriei", a anunțat instituția, printr-un comunicat de presă. Procedura de achiziție a fost finalizată, iar contractul a fost atribuit pe 22 septembrie 2025. În cel mai scurt timp, municipalitatea va demara
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, începând din această seară – 23 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 24 septembrie 2025, ora 18:00. Vor
Un nou proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Constanța scoate în evidență prioritățile administrației primarului Vergil Chițac: 250.000 de lei pentru o biserică, dar niciun leu pentru creșele și grădinițele orașului. Consilierul municipal USR, Florin Cocargeanu, atrage atenția că în timp ce pentru lăcașurile de
Pe 27 septembrie, strada Dr. Aristide Karatzali din Constanța (segmentul dintre străzile Mircea cel Bătrân și Ecaterina Varga) se transformă într-un spațiu al dialogului și comunității, găzduind „Strada Grecească – Sărbătoare urbană", un eveniment-manifest organizat de Forum Apulum, în cadrul programului Civicult. Scopul proiectului este de a readuce în atenția publicului patrimoniul
Persoane cercetate pentru pornografie infantilă, trafic de minori, șantaj și viol asupra unui minor # CT100
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, brigăzilor de combaterea a criminalității organizate Pitești și Constanța, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au documentat activitatea infracțională a mai multor
Programul întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, 23 – 26 septembrie 2025 # CT100
Rețele Electrice România a anunțat întreruperi programate de curent în mai multe localități din județul Constanța, în perioada 23–26 septembrie 2025, pentru lucrări de întreținere și modernizare a rețelei. 23 septembrie 2025 24 septembrie 2025 25 septembrie 2025 26 septembrie 2025
Program de întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, 23–26 septembrie 2025 # CT100
Preot din Constanța acuzat de coruperea sexuală a unor minori, oprit de la slujire și de la predarea Religiei # CT100
Arhiepiscopia Tomisului a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că preotul Ioan Bogdan Brutaru, cadru didactic titular la Liceul Energetic Constanța, a fost oprit de la săvârșirea celor sfinte și i-a fost retrasă binecuvântarea de a preda Religia. Măsura a fost luată după ce acesta a intrat în atenția organelor
Constanța, noul Caracal: bulevard cu bandă dedicată pentru cisterna de irigații, după o reabilitare de 130 milioane lei # CT100
Pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Constanța, Alexandru Lăpușneanu, reabilitat timp de șase ani, cu 130 de milioane de lei, șoferii au descoperit un nou „experiment urbanistic": o bandă transformată în pistă pentru cisterna de irigații. Utilajul stă minute întregi pe carosabil pentru a uda spațiile verzi, sufocând și
Constanța trece printr-o etapă de reinventare urbană, iar Alezzi Citadine vine să ridice standardele. Este primul proiect rezidențial al grupului Alezzi și, în același timp, primul cartier din oraș construit integral la standard nZEB – clădiri cu consum de energie aproape zero, care înseamnă costuri reduse la întreținere, confort termic superior și grijă
Kickboxul este unul dintre cele mai populare sporturi de contact din România. Există multe săli în care te poți antrena, iar, comparativ cu alte sporturi precum judo sau lupte, este mai simplu de învățat chiar și de adulți. Așadar, dacă dorești să te apuci de un sport de contact, atunci
La Medgidia se află în pregătiri cea de-a XII-a ediție a Festivalului Național de Teatru „Tanța și Costel". Evenimentul cultural artistic va debuta sâmbătă, 27 septembrie de la ora 11.00 și se va desfășura pe parcursul a două zile. pectatorii sunt așteptați în sala de spectacole a Cercului Militar Medgidia
Un preot, care este și profesor de religie, este acuzat că a încercat să corupă sexual doi minori # CT100
Astăzi, 22 septembrie, în jurul orei 9.00, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani. „Din primele cercetări a reieșit faptul că minorul în cauză ar fi primit
Parcul de la RAR, zero progres după cinci ani. Explicația primarului Chițac: „Chestiile nu se întâmplă așa ușor” # CT100
Pe 14 ianuarie 2021, Primăria Constanța anunța că va amenaja un parc în zona unde funcționa Registrul Auto Român. Au trecut aproape cinci ani și nu s-a plantat nicio floare. Întrebat de ce, primarul a spus că „chestiile nu se întâmplă așa ușor". În ianuarie 2025, am întrebat reprezentanții primăriei
La ședința de Consiliu Local Constanța din 25 septembrie 2025, prima organizată în format fizic după o lungă perioadă, consilierii vor discuta un proiect așteptat de mult: închirierea prin licitație publică a spațiului destinat cafenelei și bistroului din Cazinoul Constanța, împreună cu terasa exterioară cu vedere la mare. Este vorba
Flacără uriașă și fum gros în zona Năvodari – Corbu: Garda de Mediu a amendat o companie petrolieră # CT100
O echipă de comisari ai Gărzii de Mediu Constanța a intervenit în urma mai multor sesizări privind apariția unei flăcări mari și a degajărilor de fum în zona Năvodari – Corbu. Controlul a vizat o societate din localitatea Corbu, cu activitate de extracție a petrolului brut și gaze naturale. Potrivit
Două accidente rutiere au loc aproape simultan, duminică după-amiază, în juru orei 17.30, pe șoselele din județul Constanța. Primul s-a produs pe DJ223, între Topalu și Tichilești, unde un tractor s-a răsturnat în afara părții carosabile. O persoană este prinsă în cabină, posibil încarcerată. La fața locului intervin echipaje de
Pompierii Pichetului Nave Operative Crișan împreună cu echipaj de scafandri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, alături de IPJ Tulcea efectuează căutări pe Brațul Babina al fluviului Dunărea (între localitățile Chilia Veche și Pariprava), a unui bărbat de aproximativ 70 de ani declarat dispărut în cursul nopții trecute. În această
Șoferi din Constanța au rămas fără permis pentru conducere agresivă sau circulație pe sensul opus # CT100
În cursul nopții trecute, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, cu sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale, al jandarmilor și polițiștilor locali, au desfășurat o acțiune de amploare, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a faptelor comise cu violență și consumului de alcool sau substanțe psihoactive, în municipiul Constanța. Astfel, au fost
Polițiștii constănțeni au derulat, în weekend, mai multe acțiuni de control și au deschis dosare pen
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, detașamentul Cernavodă, aflați într-o misiune de patrulare de rutină pe strada Anghel Saligny din orașul Cernavodă azi noapte, în jurul orei 00.30, au observat un autoturism oprit, cu o portieră deschisă, iar pe scaun un bărbat de 36 de ani care dormea, […] Articolul A adormit la volan, cu o mână pe droguri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
„Minunea lui Cătălin Filișan”: Ovidius Park, un colț de natură îngrijit cu pasiune și fonduri private # CT100
Într-un oraș unde prea multe spații verzi sunt lăsate în paragină, există și o „minune” care contrazice această regulă tristă: Ovidius Park, proiectul de suflet al avocatului Cătălin Filișan, inaugurat în iunie 2021. Parcul, realizat din fonduri private, nu doar că a rezistat în timp, ci a devenit, de la an […] Articolul „Minunea lui Cătălin Filișan”: Ovidius Park, un colț de natură îngrijit cu pasiune și fonduri private a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un apartament de tip penthouse, aflat în zona Capitol din Constanța, a fost scos la vânzare pentru suma de 2,2 milioane de euro. A devenit astfel de departe cea mai scumpă locuință de acest tip din județ. Penthouse-ul, situat la etajul 11 al unui imobil construit în 2019, are o suprafață totală de 512 […] Articolul Cel mai scump penthouse din Constanța: 2,2 milioane de euro pentru 309 mp utili a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Constănțenii, revoltați de bezna din oraș la 5 dimineața: „E horror, hoții profită și sparg mașini” # CT100
Un cititor CT100.ro ne-a trimis un mesaj în care își exprimă nemulțumirea față de lipsa iluminatului public în Constanța, la primele ore ale dimineții. „Faceți, vă rog, un articol legat de bezna din oraș la ora 5 dimineața. Hai că vara am înțeles, dar acum, toamna și iarna, când se […] Articolul Constănțenii, revoltați de bezna din oraș la 5 dimineața: „E horror, hoții profită și sparg mașini” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța a fost solicitat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Vama Veche, pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat găsit în curtea unei pensiuni. Potrivit dr. Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al SAJ Constanța, pacientul prezenta traumatism cranio-cerebral, era conștient, însă se […] Articolul Un bărbat s-a trezit rănit în curtea unei pensiuni din Vama Veche, fără să știe de ce a aparut prima oara pe Constanta 100%.
La data de 19 septembrie, în jurul orei 18.50, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în proximitatea unui bloc de pe zona de competență se află un bărbat care avea un comportament recalcitrant și care avea […] Articolul Scandal cu toporișcă la Constanța: bărbat și concubina sa, amendați de polițiști a aparut prima oara pe Constanta 100%.
La întâlnirea strategică a USR organizată la Timișoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înființarea partidului, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că România are nevoie de o alternativă reală la populism. „USR a fost construit ca un proiect de curaj și speranță. Astăzi, la 9 ani de […] Articolul USR a împlinit 9 ani și spune că este alternativa reală la corupție și populism a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un accident rutier a avut loc astăzi, 20 septembrie, în municipiul Constanța, la intersecția străzilor Cuza Vodă și Mihai Viteazu. Din primele informații, două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, unde a rămas blocat. În urma impactului, circulația în zonă a fost serios îngreunată, iar mai […] Articolul Accident rutier în centrul Constanței, pe strada Cuza Vodă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Partidul AUR, condus de George Simion, continuă să domine preferințele electorale, potrivit unui sondaj Avangarde dat publicității sâmbătă. Cercetarea arată că AUR ar obține un scor electoral apropiat de cel cumulat al principalelor formațiuni aflate la guvernare. Rezultatele sondajului Studiul, realizat în perioada 9–18 septembrie 2025 pe un eșantion de […] Articolul Sondaj Avangarde: AUR, la un pas să bată PSD, PNL și USR la un loc a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Vergil Chițac, primarul Constanței, a declarat că în orașul pe care îl conduce de cinci ani se construiește cel mai bine din toate timpurile. „În Constanța se trăiește cel mai bine din toate timpurile. Deci în România noi trăim mai bine decât muncim. Domnule, să fie clar. Cine nu recunoaște […] Articolul Vergil Chițac: „În Constanța se trăiește cel mai bine din toate timpurile” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un bărbat de 76 de ani a fost reținut de polițiștii din Techirghiol după ce a fost surprins conducând un autoturism în condiții ilegale și periculoase. Incidentul s-a produs pe 19 septembrie, în jurul orei 16.00, pe strada Dr. Victor Climescu. Polițiștii l-au oprit pe șofer și, în urma testării […] Articolul Un bărbat de 76 de ani a ajuns de la volan direct în arest a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Recent, într-o zi de vineri, am vrut să fiu un „cetățean model” și să respect predicile primarului Constanței, Vergil Chițac, care ne tot spune că folosim prea des mașina și că, de fapt, mulți dintre noi nu avem nevoie de ea. Așa că am lăsat mașina la service-ul Exclusiv Auto și am […] Articolul De ce transportul în comun nu este încă o soluție în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Astăzi, 20 septembrie 2025, România marchează 51 de ani de la inaugurarea oficială a Transfăgărășanului (DN 7C), șoseaua considerată „cel mai frumos drum din România” și unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din lume. Finalizat în 1974, după patru ani de muncă titanică, Transfăgărășanul rămâne o capodoperă a ingineriei […] Articolul Cel mai frumos drum din România împlinește astăzi 51 de ani a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mihai Daraban, CCIR: „Nici dacă ne transformăm în zombi nu putem satisface apetitul de consum al statului. Regionalizarea este singura soluție” # CT100
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a lansat un mesaj extrem de tranșant în privința viitorului administrativ al României: regionalizarea este singura cale prin care poate fi redus deficitul bugetar și stopată risipa generată de clasa politică. „Știți că ideea regionalizării este pedala de accelerație pe care […] Articolul Mihai Daraban, CCIR: „Nici dacă ne transformăm în zombi nu putem satisface apetitul de consum al statului. Regionalizarea este singura soluție” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Gospodăria Valu lui Traian SRL anunță deschiderea procesului de recrutare pentru un post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în cele mai bune condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină: Postul asigură stabilitate și se adresează celor care doresc să sprijine direct comunitatea locală printr-un serviciu esențial. Informații […] Articolul Gospodăria Valu lui Traian SRL angajează șofer de microbuz școlar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Constănțenii pasionați de astronomie sunt invitați luni, 22 septembrie 2025, să participe la un program dedicat echinocțiului de toamnă, organizat de Planetariul și Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Evenimentul va avea loc între orele 20:00 și 23:00, iar observațiile vor fi coordonate de muzeograful instituției. […] Articolul Echinocțiul de toamnă, marcat la CMSN prin observații astronomice speciale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Localitatea Pantelimon, din județul Constanța, va găzdui pe 20 și 21 septembrie 2025 prima ediție a evenimentului „Pantelimon Fest – Gusturi vechi, poveste nouă”, organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Primăria Comunei Pantelimon. Festivalul face parte din proiectul „Meșteșuguri ancestrale, recuperare istorică și […] Articolul Pantelimon Fest aduce tradițiile și gusturile Dobrogei într-o poveste nouă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
