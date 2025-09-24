Sorana Cîrstea, urcare importantă în clasamentul WTA după calificarea în turul doi de la China Open
G4Media, 24 septembrie 2025 08:50
Sorana Cîrstea s-a calificat miercuri în turul al doilea al China Open, turneu de categorie WTA 1000 care se dispută la Beijing. Victoria din meciul... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
09:10
PSD: Oamenii nu doresc să facem alegeri la Consiliul Judeţean Buzău în toamna aceasta / Acum un an, Lucian Romaşcanu şi-a anunţat demisia, pentru a ocupa funcţia de membru al Curţii Europene de Conturi # G4Media
Preşedintele organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat (PSD) Buzău, Romeo Daniel Lungu, a precizat, miercuri, că cetăţenii din judeţ nu sunt interesaţi de organizarea unor... © G4Media.ro.
09:10
VIDEO Real Madrid, la turație maximă – Victorii pe linie în La Liga: Super execuție Vinicius Jr. # G4Media
Real Madrid a câștigat de-o manieră categorică meciul din deplasare cu Levante, scor 4-1, într-un duel contând pentru etapa cu numărul șase din LaLiga. Golurile... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:00
Suplimente alimentare, pastă de dinți și absorbante, oferite gratuit elevilor prin cabinetele medicale școlare din Brașov # G4Media
Cabinetele medicale școlare din municipiul Brașov ar putea fi echipate cu suplimente alimentare, produse de igienă personală și articole tehnico-medicale, precum absorbante, periuțe și pastă... © G4Media.ro.
08:50
Sorana Cîrstea, urcare importantă în clasamentul WTA după calificarea în turul doi de la China Open # G4Media
Sorana Cîrstea s-a calificat miercuri în turul al doilea al China Open, turneu de categorie WTA 1000 care se dispută la Beijing. Victoria din meciul... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:40
ANALIZĂ Finanțările europene, vitale pentru modernizarea infrastructurii școlare din Regiunea Sud Vest Oltenia. Aproape 115 milioane de euro din bani europeni, alocate școlilor din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, în ultimii zece ani # G4Media
Fondurile europene au jucat un rol esențial în transformarea infrastructurii educaționale din Regiunea Sud Vest Oltenia, care acoperă județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.... © G4Media.ro.
08:40
Ce sunt superalimentele și cum le integrăm corect în dieta zilnică / Tania Fântână (nutriționist): Superalimentele nu sunt un „miracol” care rezolvă singure problemele de sănătate # G4Media
Există o serie de produse, de alimente, numite superalimente. Cu siguranță, dacă vă interesează subiectul mâncatului mai sănătos, le-ați întâlnit și voi. Ce face un... © G4Media.ro.
08:20
Astrofizicienii au descoperit un obiect celest necunoscut, care însoțește Pământul de 60 de ani # G4Media
În august 2025, telescopul PAN-STARRS din Hawaii a descoperit un obiect celest necunoscut în constelația Peștele Austral. Nu este foarte mare, având „doar” 19 metri... © G4Media.ro.
08:20
Președintele american Donald Trump a lansat marți dimineață un atac dur la adresa ONU, chiar în fața liderilor mondiali prezenți la Adunarea Generală a forului... © G4Media.ro.
08:20
Autobuzele cu etaj Bucharest City Tour au trecut la program de toamnă / Ultimul autobuz care pleacă din Piața Unirii spre Piața Presei va fi la ora 20:00 # G4Media
Autobuzele supraetajate Bucharest City Tour , circula, din această săptămână, după un interval orar diferit, în intervalul orar 10:00 – 20:00, anunță Societatea de Transport... © G4Media.ro.
08:20
O hală de reciclare deşeuri a luat foc într-o comună din Arad / Focul s-a extins pe o suprafaţă de 6.000 de mp / Angajaţii s-au autoevacuat # G4Media
O hală de reciclare a deşeurilor din localitatea arădeană Iratoşu a fost cuprinsă de un incendiu major, în noaptea de marţi spre miercuri, şi a... © G4Media.ro.
08:20
Comandantul-şef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anunțat că a vorbit la telefon cu șeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, anunță... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:10
MAREA ELIBERARE Justiția a reabilitat mai mulți condamnați de calibru în cadrul unor căi extraordinare de atac / MILIARDUL RESTITUT: Au fost anulate sentințe definitive de condamnare la ani grei de pușcărie și de recuperare a unor prejudicii de aproape 1 miliard de euro # G4Media
Eliberarea din penitenciar a medicului Lucian Duță, fost președinte al CNAS pe vremea PDL, este ultima decizie dintr-un șir mai lung de hotărâri judecătorești recente... © G4Media.ro.
08:10
Secția de interne de la Spitalul Floreasca a fost închisă / S-au descoperit două cazuri de Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni # G4Media
La Spitalul Floreasca din București au fost descoperite două noi cazuri de Candida Auris. Aceasta este o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni. Secția de... © G4Media.ro.
08:00
WhatsApp lansează o funcţie de traducere / Deocamdată nu există suport pentru traducerile în limba română # G4Media
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta, transmite News.ro. Pentru a... © G4Media.ro.
07:50
Bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024 a fost găsit vinovat / După citirea verdictului, a încercat să se înjunghie cu un stilou # G4Media
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de... © G4Media.ro.
07:40
Incendiul de la un depozitul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi / Intervenţia continuă / Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate # G4Media
ISU Bucureşti-Ilfov intervine în continuare la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată... © G4Media.ro.
07:40
Miercuri se votează moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu / Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că ar vota moțiunea dacă ar fi deputat # G4Media
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu intră, miercuri, la 11.30, la vot în plenul Camerei Deputaţilor. PSD a condiţionat susţinerea ministrului USR, la vot,... © G4Media.ro.
07:40
Amazon îşi închide toate magazinele Fresh din Marea Britanie / Aceste ofereau preţuri mai mici şi produse de larg consum # G4Media
Amazon a anunţat marţi că va închide toate cele 19 supermarketuri Fresh din Marea Britanie, în cadrul unei noi ajustări a strategiei sale din sectorul... © G4Media.ro.
07:30
21 de zimbri au murit în Munții Țarcu din cauza unei infestări parazitare masive / „Situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală„ / Aici sunt aproximativ 300 de zimbri în libertate # G4Media
O infestare parazitară masivă a provocat moartea a 21 de zimbri descoperiți recent în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin, anunță Agenția de presă Rador, care... © G4Media.ro.
07:20
Procurorul general, despre discursul antisemit, de instigare la ură: Până în noiembrie 2024 aveam în medie 21 de dosare de acest tip pe an, acum avem înregistrate 682 de dosare # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că discursul antisemit, pro-legionar, de instigare la ură este în creştere din noiembrie 2024 în spaţiul public... © G4Media.ro.
07:20
Medicul veterinar are una dintre cele mai frumoase și grele meserii din lume. 8 lucruri pe care oamenii nu le realizează despre doctorul animalelor # G4Media
Dacă citești asta, probabil că iubești animalele. Poate chiar te-ai gândit cândva că ți-ar plăcea să devii medic veterinar, să le ajuți și să le vindeci.... © G4Media.ro.
07:20
A murit actrița Claudia Cardinale / Avea 87 de ani, iar în întreaga carieră a jucat în peste 150 de filme # G4Media
Actriţa franco-italiană Claudia Cardinale, un monument al cinematografiei anilor 1960, a încetat din viaţă marţi „la vârsta de 87 de ani, înconjurată de copiii săi”... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:10
YouTube va reactiva creatorii interzişi pentru dezinformare / ”Compania nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conţinutul din serviciile companiei” # G4Media
YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior pentru promovarea dezinformării legate de Covid-19 şi a conţinutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marţi de... © G4Media.ro.
07:10
Creșterea rapidă a industriei inteligenței artificiale (AI) din Statele Unite atrage atenția nu doar asupra inovației tehnologice, ci și asupra presiunii tot mai mari pe... © G4Media.ro.
06:20
Max Verstappen (27 de ani) este pilotul momentului în Formula 1: campionul mondial en-titre a câștigat ultimele două Grand Prix-uri și poate deveni periculos pentru... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
Hellas Direct extinde inițiativa Safe Roads project la București: încă un pas pentru siguranța copiilor # G4Media
După Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț, inițiativa Safe Roads project ajunge în inima capitalei. În tumultul urban al Bucureștiului, siguranța în trafic este... © G4Media.ro.
23 septembrie 2025
23:10
Zelenski afirmă că noua poziție a lui Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră” # G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Sky News că noua poziție a președintelui Donald Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră”. Donald Trump este... © G4Media.ro.
23:10
Suspectul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat # G4Media
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de... © G4Media.ro.
22:50
Procurorul general, întrebat când a apărut legătura între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra: Elemente apar în toamna lui 2021, se consolidează în primăvara lui 2022/ Potra a călătorit la Moscova în 2023 şi în septembrie 2024 # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi Horaţiu Potra... © G4Media.ro.
22:40
Sunt cățeii mai inteligenți decât lupii? Ce impact am avut asupra celui mai bun prieten al nostru (VIDEO) # G4Media
În urmă cu cel puțin 15.000 de ani, câinii au evoluat din lupi, conform teoriilor savanților. Au avut loc multe schimbări, iar astăzi, există o sumedenie de... © G4Media.ro.
22:40
O femeie din Vrancea a fost sechestrată şi agresată / Salvată de poliţiştii din Odobeşti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile # G4Media
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în... © G4Media.ro.
22:30
Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, despre legea salarizării, că vede posibilă intrarea în vigoare în 2026, el arătând că a solicitat deja colegilor... © G4Media.ro.
22:20
Filmul „Familia”, de Francesco Costabile, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la Oscar # G4Media
Filmul „Familia”, regizat de Francesco Costabile şi aclamat de critici, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la premiile Oscar de anul viitor la categoria „cel... © G4Media.ro.
22:10
Procurorul general, întrebat ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă: Persoana poate dobândi o altă calitate şi putem dispune orice alte măsuri necesare, condiţionate de calitatea de europarlamentar # G4Media
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate... © G4Media.ro.
22:10
RAPORT Tesla a avut parte de teste dificile pentru Robotaxi / Trei accidente în prima zi de teste în Texas # G4Media
Deși California a fost primul teren de testare pentru tehnologia de conducere autonomă, mediul de reglementare mult mai permisiv din statul texan, plus numeroasele drumuri... © G4Media.ro.
22:10
Trump afirmă, după întâlnirea cu Zelenski, că Ucraina poate recâștiga totul „în forma sa inițială” # G4Media
Președintele Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare, după ce a avut o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU... © G4Media.ro.
22:10
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia # G4Media
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost... © G4Media.ro.
22:00
Directorul și șefa de HR, surprinși la concertul Coldplay, nu aveau o „relație extraconjugală”, susține a apropiată a femeii: „Acest lucru a fost devastator pentru întreaga familie” # G4Media
La două luni după ce Andy Byron, pe atunci CEO al Astronomer, a fost filmat la un concert Coldplay alături de Kristin Cabot, care lucra... © G4Media.ro.
21:50
Donald Trump „crede” că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, după trei incursiuni ale... © G4Media.ro.
21:40
Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol # G4Media
Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel... © G4Media.ro.
21:40
VIDEO Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un incendiu puternic/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # G4Media
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Maldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru... © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că PSD speră la un consens în coaliţie pentru măsurile cu care a venit în spaţiul public şi... © G4Media.ro.
21:30
Moştenirea creațiilor Armani, într-o retrospectiva la un muzeu din Milano / Vor fi prezentate peste 100 de creaţii vestimentare # G4Media
O retrospectivă care celebrează activitatea de o jumătate de secol a lui Giorgio Armani va debuta miercuri la un muzeu din Milano, prezentând peste 100... © G4Media.ro.
21:20
Un elev de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Botoșani, medalie de aur la o competiţie de astrofizică şi astronomie din SUA # G4Media
Un elev din clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi... © G4Media.ro.
21:20
Rogobete: Prin mecanismul elveţian vor fi înfiinţate 4 Centre Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă împotriva Adicţiilor, dedicate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în risc # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu reprezintă doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală, el menţionând... © G4Media.ro.
21:10
Reuters: România pregătește acordurile finale privind datoria publică pentru un an turbulent # G4Media
România pregătește vânzări și răscumpărări de obligațiuni la sfârșitul anului, acum că agitația politică care a cuprins țara – și care încă planează asupra ratingului... © G4Media.ro.
21:00
Macron, mesaj pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza” # G4Media
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict” dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se... © G4Media.ro.
20:50
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus # G4Media
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local... © G4Media.ro.
20:50
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a asociaţiei acestora / Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale... © G4Media.ro.
20:50
Incendiu puternic la un depozit în zona șoselei Pantelimon din Capitală / A fost emis mesaj RoAlert # G4Media
Pompierii din Capitală intervin în aceste momente la un incendiu puternic produs la acoperisul unui spatiu de depozitare in Sectorul 2 din Capotală, zona șoselei... © G4Media.ro.
