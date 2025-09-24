Incendiul uriaș din Pantelimon a devastat 7.000 mp. Intervenţiile continuă şi astăzi

17:40

Doi români, unul de 22 de ani, celălalt de 52, sunt acuzaţi de spionaj de autoritățile grecești. Românii au fost prinși în timp ce fotografiau Baza Navală Salamina, una dintre cele mai mari din Grecia. Aceștia susțin că făceau poze în calitate de turiști și că nu știau că este un obiectiv militar unde fotografiile sunt interzise. Cert este că aveau asupra lor o sumă mare de bani și închiriaseră o barcă cu motor pentru a se putea apropia de zona interzisă.