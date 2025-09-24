Incendiul uriaș din Pantelimon a devastat 7.000 mp. Intervenţiile continuă şi astăzi
ObservatorNews, 24 septembrie 2025 08:50
Incendiul care a pornit la acoperişul halei frigorifice din Sectorul 2, în jurul orei 20, avea să se transforme rapid într-un dezastru de proporţii. Nu a durat mult până când apartamentele oamenilor s-au umplut de fum dens şi miros înţepător.
Hamace suspendate la 200 m între stânci, în Gorj. Experienţa atrage iubitori de adrenalină din toată Europa # ObservatorNews
Iubitorii de natură și adrenalină pot trăi senzații de neuitat suspendaţi în hamac. Printre stânci, la aproximativ 200 de metri înălţime! Se întâmplă în judeţul Gorj, iar accesul se face pe un traseu de via ferrata, ce pornește de la Peștera Muierilor. Proiectul, iniţiat de un alpinist montan, atrage numeroşi turişti de toate vârstele. Însă nu toţi pot face faţă provocării.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac diplomatic la adresa Chinei în timpul unei şedinţe de nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU. Liderul de la Kiev a punctat faptul că Beijingul "rămâne tăcut" în faţa războiului din Ucraina, deşi Rusia este "complet dependentă" de sprijinul său.
"Roger that". Polonia, după declarația lui Trump despre aeronavele rusești pătrunse pe teritoriul NATO # ObservatorNews
Întrebat de un reporter dacă statele NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul lor aerian, Donald Trump a răspuns simplu: "Da, cred asta".
Riscuri pentru sănătatea bucureştenilor, după incendiul din Pantelimon. Explicaţiile lui Beatrice Mahler # ObservatorNews
Un incendiu de proporții s-a manifestat în cartierul Pantelimon, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, mobilizând în total 26 de autospeciale de stingere. În acest moment, în dispozitiv au rămas 14 autospeciale, echipele de intervenție continuând acțiunile pe parcursul zilei, anunță ISU București-Ilfov. Pentru locuitorii Capitalei, incendiul a generat cantităţi însemnate de fum, care odată inhalat poate avea efecte adverse grave. Medicul Beatrice Mahler a explicat care sunt principalele riscuri pentru sănătate.
În primele aproape trei luni ale anului agricol 2025/2026, exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au scăzut cu 33%, însă România rămâne lider incontestabil, livrând peste două milioane de tone.
udecătorii Curții Constituționale vor dezbate miercuri, 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de AUR împotriva pachetelor legislative adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară.
Claudia Cardinale a murit. Legenda filmului italian a încetat din viaţă la 87 de ani # ObservatorNews
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani. Aceasta a încetat din viaţă în locuinţa sa de lângă Paris, înconjurată de copiii ei. Sex-simbol al anilor 60, Cardinale s-a născut în Tunisia, pe 15 aprilie 1938 şi a jucat în filme precum "Rocco şi fraţii săi", "Ghepardul" sau "A fost odată în Vest". A împărţit scena cu cei mai mari actori ai secolului 20, de la Alain Delon, Henri Fonda sau Marcello Mastroianni.
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon # ObservatorNews
Aerul din Bucureşti a devenit de șapte ori mai poluat faţă de limitele normale, din cauza incendiului izbucnit marţi seară la acoperişul depozitului Antefrig din Sectorul 2. Autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert din cauza degajărilor de fum.
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul # ObservatorNews
Cel mai vizitat obiectiv turistic din Brașov, Biserica Neagră, este, în această perioadă, un adevărat furnicar. Turiști români, dar şi străini, alături de ghizi, se amestecă în jurul și în interiorul unui monument cu o istorie, o arhitectură și povești cu totul speciale. An de an, sute de mii de vizitatori curioşi calcă pragul acestui lăcaş de cult.
Cele mai bine plătite joburi din România. Salariile ajung la zeci de mii de lei pe lună fără studii superioare # ObservatorNews
Avem meserii asemănătoare, dar salarii total diferite. Asta, în funcţie de regiunea ţării şi studii. Asta arată o analiză realizată de un furnizor de HR din România. Dacă la unele locuri de muncă angajaţii sunt plătiţi cu câteva mii de lei, în cazul altora salariile pot ajunge chiar şi la câteva zeci de mii.
De ce nu a doborât NATO avioanele ruseşti? Care sunt regulile de angajare militară a Alianţei Nord-Atlantice # ObservatorNews
Încălcările repetate ale spațiului aerian NATO de către Rusia aduc în prim-plan un subiect sensibil: regulile de angajare militară. Clasificate și aplicate diferit în funcție de fiecare misiune, aceste reguli stabilesc clar limitele în care forțele alianței pot acționa, inclusiv dacă pot sau nu să doboare avioane inamice în timp de pace.
14 morţi şi 124 dispăruţi în Taiwan, în urma taifunului Ragasa. China şi Hong Kong se pregătesc de impact # ObservatorNews
Cel puţin 14 oameni au murit şi alţi 124 sunt daţi dispăruţi în Taiwan, după ce super-taifunul Ragasa a lovit cu o forţă nemaivăzută ţara. Din cauza ploilor şi inundaţiilor aduse de taifun, barajul unui lac a cedat, iar toată apa s-a revărsat peste un oraş şi a rupt un pod. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate până acum. Probleme au fost şi în marile oraşe din China: şcolile au fost închise, iar aeroporturile din Hong Kong şi Shenzhen au anulat zboruri.
Boala care va umple camerele de gardă ale spitalelor toamna aceasta. Cum ne putem proteja # ObservatorNews
"E o simplă răceală". Obişnuim să spunem asta atunci când ne curge nasul sau tuşim. În aceasta perioadă a anului este, însă, cel mai probabil, vorba despre o viroză sau chiar de gripă! În timp ce mulţi români aleg să ocolească cabinetele medicale şi să se trateze după ureche, specialişti spun că sezonul bolilor e abia la început, iar organismul nostru va resimţi din plin.
CCR decide azi reforma pensiilor speciale. Bolojan joacă totul pe o singură carte: demisia # ObservatorNews
Preşedintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliției la Palatul Cotroceni și a încercat să facă pace în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. Două ore au ţinut discuţiile, în care preşedintele a cerut liderilor să menţină coaliţia unită pentru stabilitatea economică a României. Doar că soarta Guvernului stă acum în decizia pe care CCR o va lua azi în legătură cu pensiile magistraţilor. Legea prevede că pensia unui magistrat va fi egală cu 70% din ultimul salariu net, faţă de 80% din brut pe legea actuală. Totodată, vârsta de pensionare va creşte treptat în următorii 10 ani şi ar urma să atingă pragul de 65 de ani abia în anul 2035. Premierul Ilie Bolojan a avertizat că e gata să se retragă din funcţie dacă reforma pe care a propus-o va pica la controlul Curţii.
Atacatorul lui Trump din 2024 a vrut să se înjunghie în gât cu un pix după ce a fost găsit vinovat # ObservatorNews
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva preşedintelui american Donald Trump, pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegeri, a fost găsit vinovat marţi. Acesta a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii americane, scrie AFP, citat de Agerpres.
Horoscop 25 septembrie 2025. Astăzi, astrele scot în prim-plan deciziile financiare și modul în care fiecare zodie gestionează resursele comune sau personale. Unele semne zodiacale fac pași curajoși spre câștiguri noi, altele își pun în valoare disciplina sau creativitatea, iar în cuplu discuțiile despre bani pot aduce mai multă înțelegere - sau tensiuni, dacă lipsesc răbdarea și echilibrul.
Donald Trump: "Ucraina, cu sprijinul UE, este în măsură să lupte şi să recupereze toate teritoriile pierdute" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump susţine, într-o postare pe contul său Truth Social, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să câştige întregul teritoriu momentan ocupat de Rusia.
Elena Udrea, despre pozele în care apare cu Alina Bica, la Paris: "Neoficial, ştim cine le-a făcut" # ObservatorNews
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în care ea apare alături de procurorul-şef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, şi care au fost publicate în 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar şi cu sprijinul serviciilor franceze.
Elena Udrea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea" # ObservatorNews
Elena Udrea a spus, marți seara, la Antena 3 CNN, că azi nu mai mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult, cum a fost Florian Coldea, dar sunt "grupări care încearcă să joace".
Trump spune că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # ObservatorNews
Donald Trump a declarat că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.
Incendiu la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei: 10 autospeciale intervin, mesaj RO-Alert emis # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.
Danemarca bănuieşte că Rusia a provocat haosul din aeroporturi cu drone. "Este un atac grav" # ObservatorNews
Oficialii europeni avertizează că Rusia se îndreaptă spre o confruntare armată directă cu NATO, dar Alianţa este gata să îşi protejeze toţi membrii. Aceasta a fost concluzia unei şedinţe de astăzi, după ce dronele şi avioanele Moscovei au intrat în spaţiul aerian al României, Estoniei şi Poloniei. Aeroporturile din Norvegia şi Danemarca au fost închise, azi-noapte, când mai multe drone au apărut deasupra pistelor.
Franţa a recunoscut oficial existenţa statului Palestina. În discursul său de la ONU, preşedintele Emmanuel Macron i-a îndemnat pe israelieni şi palestinieni să facă pace, dar Israelul are alte planuri. A anunţat că ar putea anexa Cisiordania - unul dintre cele două teritorii ale Palestinei, şi nici Donald Trump nu este de acord cu Emmanuel Macron. Divergenţele dintre Franţa şi Statele Unite au continuat şi în traficul de la New York. Coloana oficială a preşedintelui american l-a blocat pe liderul de la Elysee.
Scumpirile în lanţ au redus ieşirile la restaurant. Patronii apelează la promoţii ca să atragă clienţii # ObservatorNews
Ieşim mult mai rar la restaurant. Este efectul scumpirilor în lanţ din ultima vreme. O masă în doi costă cât un coş de cumpărături pentru o săptămână. Patronii de restaurante apelează la tot felul de soluţii pentru a-şi menţine clienţii: promoţii sau produse din partea casei.
Ideea genială avută de Luiza pentru cafeneaua ei din centrul Bucureştiului. A dat startul unui nou trend # ObservatorNews
Sunt mai mult decât simple ambalaje. Dozele transparente pentru sucuri sau cafea au devenit un adevărat fenomen şi iau ochii clienţilor. Tot mai mulți producători arată conţinutul care era până acum ascuns în cutii, iar cumpărătorii par să aprecieze sinceritatea.
Trump, după ce a şocat populaţia şi oamenii de ştiinţă cu declaraţiile despre paracetamol. "Nu sunt doctor" # ObservatorNews
Donald Trump şochează lumea! Dă vina pe paracetamol pentru autism, dar oamenii de ştiinţă îl contrazic! Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Agenţia Europeană pentru Medicamente insistă chiar că declaraţiile lui sunt iresponsabile şi periculoase. Liderul de la Casa Albă a explicat, însă, că aşteaptă de 20 de ani să facă acest anunţ despre analgezicul vândut în Statele Unite sub numele de Tylenol.
2025, anul în care R. Moldova va scăpa de şantajul Rusiei cu energia. Ajutor de la România şi SUA # ObservatorNews
Republica Moldova riscă să rămână prizoniera Moscovei, dacă rezultatul alegerilor de duminică o vor îndepărta de România şi de calea europeană. Ţara noastră a investit peste Prut sute de milioane de euro pentru a-i asigura independenţa energetică, prin linii de înaltă tensiune şi conducte de gaz. Transfer de energie, acum, într-un nou episod din campania "Europa înainte, Rusia înapoi".
Unul dintre cei mai periculoşi traficanți de droguri din Europa, un albanez, a fost prins în flagrant la Iaşi.
Pasiune transformată într-o colecţie de sute de mii de euro. Andreea a strâns peste 40 de piese de lux # ObservatorNews
Genţile de lux nu mai sunt doar accesorii care definesc eleganța, ci au devenit investiții profitabile. Modele exclusiviste precum Hermes sau Chanel se apreciază în timp mai repede chiar decât aurul, iar cererea pentru ele este în creștere și în România. Exclusivitatea, raritatea și listele lungi de așteptare transformă aceste obiecte de modă în adevărate active alternative, căutate de colecționari și de investitori deopotrivă.
Şapte oameni sunt răniţi în fiecare zi, în accidente cu trotinetele electrice. Iar de la începutul anului, nouă persoane şi-au pierdut viaţa. Cel mai recent deces a avut loc astăzi - un bărbat de 58 de ani din Mediaş.
Ministerul de interne pregăteşte reguli noi pentru accidentele ușoare: şoferii care îşi buşesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție. Vor rezolva totul prin asigurători. Astfel, o parte dintre polițiștii din birouri o să fie trimiși în stradă.
A fost aprobat podul peste bariera de la şoseaua Petricani. Va costa 400 de milioane de lei # ObservatorNews
După 15 ani de promisiuni, un proiect pentru fluidizarea circulaţiei din Bucureşti primeşte undă verde. Toamna viitoare încep lucrări pentru pasajul suspendat de pe şoseaua Petricani, una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei. Observator prezintă în exclusivitate planurile podului care va costa aproape o jumătate de miliard de lei.
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite # ObservatorNews
Noi promisiuni pentru păgubiţii Nordis. Un dezvoltator imobiliar vrea să cumpere grupul de firme şi se angajează să le predea vctimelor apartamentele pe care le-au plătit! La aproape şase ani de la primele contracte semnate, clienţii încă aşteaptă locuinţele pe care au dat sute de mii de euro.
Zi de foc pentru Guvern. Curtea Constituţională decide miercuri soarta pensiilor magistraţilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni și a încercat să facă pace în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. Doar că soarta Guvernului stă acum în decizia pe care CCR o va da mâine în legătură cu pensiile magistraţilor.
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari" # ObservatorNews
Val de disponibilizări, în marile industrii. Angajatorii au anunţat concedierea colectivă a 12 mii de angajaţi, de la începutul anului. Iar estimările sunt că 14 mii de oameni îşi vor pierde locul de muncă până la finalul anului. Companiile se plâng că odată cu creşterea preţului la energie, lucrează în pierdere. În pericol sunt şi foştii coloşi ai siderurgiei de la Galaţi şi Hunedoara, unde activitatea a fost oprită. Angajaţii au ieşit, azi, în stradă să ceară salvarea industriei.
"M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat". David a murit electrocutat în timp ce se afla în baie # ObservatorNews
Tragedie care dă fiori părinţilor. Un băieţel de şase ani din Timişoara a murit după ce s-a electrocutat cu feonul. Totul s-a întâmplat când mama lui a plecat pentru câteva minute din baie şi l-a lăsat pe copil singur, în cadă. Urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.
SURSE: Bolojan a transmis că e ultima dată când prelungeşte plafonarea adaosului comercial # ObservatorNews
Guvernul a decis. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungeşte cu 6 luni. Liderii coaliției s-au înţeles să continue schema de ajutor, după mai bine de două săptămâni de tensiuni și dispute între partide. Măsura va proteja categoriile vulnerabile, însă ar putea duce la creșteri de prețuri la alte produse, spun analiștii.
Trump: "Se alege praful de ţările voastre". Preşedintele american atacă liderii europeni la ONU # ObservatorNews
La Adunarea Generală a ONU, președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Germania, Grecia și Elveția de participare la un "experiment cu frontiere deschise" și a lăudat loviturile militare americane împotriva traficului de droguri din Caraibe.
Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut # ObservatorNews
România se află în top 3 piețe pentru creditele de consum, potrivit datelor Revolut, furnizate la solicitarea Observator. Volumul aproape s-a dublat într-un an.
Plan secret de prăbușire a rețelelor mobile, dejucat la New York: Sute de servere și 100.000 de SIM-uri # ObservatorNews
Secret Service a anunțat marți că a descoperit și eliminat o operațiune secretă, de amploare, în New York, care ar fi putut perturba rețelele de telefonie mobilă. Rețeaua, formată din peste 100.000 de cartele SIM și 300 de servere, permitea mesaje anonime și criptate și avea potențialul de a afecta inclusiv serviciile de urgență. Oficialii au precizat că sistemul putea trimite până la 30 de milioane de SMS-uri pe minut. Deşi descoperirea a avut loc chiar înaintea Adunării Generale ONU, nu există dovezi clare că operațiunea viza evenimentul. Dispozitivele descoperite erau atât de puternice încât ar fi putut bloca sau dezactiva antenele de telefonie mobilă din metropola americană.
"Era o poză cu organul genital al domnului profesor". Detalii tulburătoare în cazul preotului din Constanţa # ObservatorNews
Apar detalii noi în cazul preotului din Constanţa, cercetat pentru pornografie infantilă - infracțiune ce se pedepsește cu până la 12 ani de închisoare. După ce părinții a doi dintre elevii săi, de 16 și 17 ani, au reclamat la Poliţie că bărbatul le-a trimis minorilor imagini şi propuneri indecente, individul a fost reținut, iar casa i-a fost percheziţionată.
OMS contrazice avertismentele lui Trump privind autismul şi sarcina: "Nu există nicio legătură dovedită" # ObservatorNews
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul, informează Reuters, citată de Agerpres.
Primele imagini cu unul dintre românii acuzați de spionaj în Grecia. Cei doi susţin că sunt turişti # ObservatorNews
Doi români, unul de 22 de ani, celălalt de 52, sunt acuzaţi de spionaj de autoritățile grecești. Românii au fost prinși în timp ce fotografiau Baza Navală Salamina, una dintre cele mai mari din Grecia. Aceștia susțin că făceau poze în calitate de turiști și că nu știau că este un obiectiv militar unde fotografiile sunt interzise. Cert este că aveau asupra lor o sumă mare de bani și închiriaseră o barcă cu motor pentru a se putea apropia de zona interzisă.
Un bărbat de 37 de ani a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Cluj. Martorii spun că s-ar fi aruncat # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Cluj. Martorii spun că individul s-ar fi aruncat. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru el decât să constate decesul.
Record după record doborât de preţul gramului de aur. După ce în urmă cu două săptămâni, preţiosul metal a atins în premieră valoarea de 500 de lei, acum a ajuns la peste 516 lei per gram. Un trend care subliniază încrederea tot mai scăzută a oamenilor în instrumentele de economisire bancare, teama că inflaţia le va tăia tot mai mult din puterea de cumpărare, toate acestea într-un context economic şi politic instabil.
Copil de şase ani, găsit mort în cadă în Timişoara. Fusese lăsat singur timp de 10 minute # ObservatorNews
Un copil de şase ani a fost găsit mort în cadă, după ce a fost lăsat nesupravegheat de mama sa timp de 10 minute. Lângă micuţ a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză, astfel că poliţiştii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat.
New York Post: Donald Trump pregăteşte un discurs istorc în plenul ONU. Ce va transmite preşedintele american # ObservatorNews
Președintele Trump va promova Statele Unite ca apărător al civilizației occidentale, denunțând în același timp eșecurile globalismului, în timpul discursului său istoric de marți în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu liderii partidelor: "Coaliţia va continua în forma actuală" # ObservatorNews
Discuţiile dintre Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei de marţi, de la Palatul Cotroceni, au fost constructive iar preşedintele a subliniat importanţa menţinerii unităţii coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, transmite Administraţia Prezidenţială.
