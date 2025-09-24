Zece jucători trimiși la echipa a doua. Măsură luată la una dintre decepțiile Superligii
Fanatik, 24 septembrie 2025 08:50
Eugen Neagoe, noul antrenor al Petrolului, a intrat în pâine și a făcut deja prima radiografie a lotului, trimițând zece jucători să joace la liga a treia
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
09:10
Un fost jucător de la FCSB, Craiova, Rapid și CFR Cluj a comentat începutul nebun din SuperLiga. Ce spune de meciurile din cupele europene: „Îi ajută să se calibreze” # Fanatik
Fostul internațional român a analizat începutul de sezon din SuperLiga. Ce spune despre startul dezastruos de sezon al celor de la FCSB și CFR Cluj.
Acum 30 minute
08:50
Eugen Neagoe, noul antrenor al Petrolului, a intrat în pâine și a făcut deja prima radiografie a lotului, trimițând zece jucători să joace la liga a treia
Acum o oră
08:40
Marius Șumudică, sfat pentru Dobre după ce s-a luat la ceartă cu suporterii: „Când semnezi cu Rapid, trebuie să știi unde te duci”. Comparație cu FCSB # Fanatik
Marius Șumudică s-a implicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, în scandalul de la Rapid, dintre Alex Dobre și suporteri
08:30
Jaf de 100.000 de euro din casa selecționerului! Hoții au intrat prin bucătărie și au luat tot ce au prins de valoare # Fanatik
Antrenorul naționalei Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a fost prădat în casa lui din periferia Lisabonei, hoții provocând o pagubă serioasă
Acum 2 ore
08:10
Probleme pentru selecționerul Austriei! Ralf Rangnick, în spital înainte de meciul contra României # Fanatik
Ralf Rangnick continuă să se confrunte cu probleme medicale înainte de următoarea acțiune a naționalelor. Când ar putea reveni pe banca tehnică
07:50
Gol de kinogramă reușit de Vinicius! Real Madrid zburdă în La Liga, după două decizii inedite luate de Xabi Alonso # Fanatik
Cu Vinicius căpitan și un sistem defensiv cu trei fundași centrali, Realul a învins clar în deplasarea de la Levante și se pregătește de derbyul cu Atletico
07:40
Dezvăluiri-șoc ale lui Dragomir despre Arpad Paszkany. S-a întâmplat în casa doctorului Iuliu Mureșan! „O săptămână îți dau”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o dezvăluire şoc despre Arpad Paskany. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că a fost demis pentru că a refuzat să îi vândă fostului patron de la CFR drepturile tv din prima ligă.
Acum 4 ore
06:50
Louis Munteanu l-a enervat pe Daniel Pancu. Reproșurile aduse de fostul selecționer al naționalei U21 atacantului de la CFR Cluj.
05:50
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu # Fanatik
Ce cheltuieli a avut Cancelaria primului ministru în primele trei luni sub conducerea lui Ilie Bolojan. Comparație cu Marcel Ciolacu în 2024
Acum 12 ore
01:00
Fază de cascadorii râsului în Cupa Ligii Angliei! Superstarul lui Liverpool a fost eliminat după ce și-a scos tricoul. Video # Fanatik
O fază comică a avut loc în Cupa Ligii Angliei! Vedeta lui Liverpool a uitat că avea un cartonaș galben, așa că a sărbătorit golul victoriei scoțându-și tricoul
00:50
La o zi după retragerea lui Alexandru Mitriță, Ionuț Lupescu a dezvăluit motivul din spatele deciziei # Fanatik
Ionuț Lupescu a vorbit despre retragerea surprinzătoare a lui Alexandru Mitriță de la echipa națională și a dat un verdict clar
00:30
Conflictul dintre Alex Dobre și suporteri ar putea să aducă un adevărat război la Rapid, asta dacă lucrurile nu se aplanează
00:00
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele # Fanatik
Aceste zodii își schimbă destinul după 24 septembrie. Norocul este de partea lor pe mai multe planuri și ar fi bine să știe cum să profite de asta.
00:00
Blestemul accidentărilor continuă la CFR Cluj! Titularul din sezonul trecut s-a operat în străinătate # Fanatik
Lovitură pentru CFR Cluj! Un jucător de bază s-a operat în străinătate și va rata meciurile vicecampioanei României din următoarea perioadă.
23 septembrie 2025
23:50
Cu două săptămâni înainte de acțiunea naționalei, Cătălin Cîrjan i-a transmis un mesaj ferm lui Mircea Lucescu: „E clar!” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a fi convocat pentru următoarea acțiune a echipei naționale.
23:30
Vedetele lui Gigi Becali vor neapărat victoria în Go Ahead Eagles – FCSB: „Un sentiment nebun, abia aștept / În Europa am făcut rezultate” # Fanatik
Ce spun jucătorii campioanei României, FCSB, înainte de partida din Europa League cu Go Ahead Eagles. „Defensiva trebuie să fie foarte bună”.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 24 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele ce vor ajunge în play-out # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 24 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe echipele din play-out-ul sezonului 2025-2026 din SuperLiga.
23:10
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video # Fanatik
Zlatan Ibrahimovic le-a arătat fanilor camera trofeelor. Golgheterul păstrează la loc de cinste toate distincțiile primite de-a lungul celor peste 20 de ani de activitate.
23:00
Câștigător de Champions League cu Manchester United, condamnat la închisoare dintr-o cauză incredibilă. Cât va sta după gratii # Fanatik
Fostul câștigător de Liga Campionilor și cvadruplu campion în Anglia alături de Manchester United a fost condamnat la închisoare pentru un motiv surprinzător
22:50
Atmosferă tensionată la FCSB: „Nu le mai arde să se bucure de nimic! Este foarte grav că sunt mereu cu capul în pământ” # Fanatik
Dublu campion ca antrenor cu FCSB, Laurențiu Reghecampf a comentat situația critică a roș-albaștrilor. De ce e tensionată atmosfera din vestiar
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 422 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Europa League.
22:20
Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Rayo Vallecano. Campionatul spaniol a postat o imagine superbă cu fundașul lateral român.
22:20
Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile roș-albaștrilor # Fanatik
Pentru FCSB urmează întâlnirea din deplasare cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei unice de Europa League. Cine transmite jocul la TV.
22:10
Florin Bratu, eroul lui Dinamo în victoria istorică împotriva lui Everton: “Am topit caramelele” # Fanatik
Florin Bratu a rememorat victoria lui Dinamo cu 5-1 în fața lui Everton. Amintiri din sezonul în care „câinii” umileau formația din Premier League.
21:50
Ce a vorbit Alex Mitriță cu nașul Rotaru înainte de a-și anunța retragerea de la națională: „Trebuie să te știi cum să te porți cu el. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă” # Fanatik
Mihai Rotaru, detalii despre situația lui Alex Mitriță. Ce spune patronul Universității Craiova despre retragerea fotbalistului de la echipa națională.
21:30
Daniel Oprița, „măcel” după Chindia – Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai un pic de rușine? De aia sunt în Liga 2” # Fanatik
Daniel Oprița, fără menajamente după Chindia - Steaua 3-0. Antrenorul bucureștenilor și-a făcut praf jucătorii. „Să nu alergi? Se uitau cum pleacă adversarul pe lângă ei”.
21:20
Regula U21 stabileşte clasamentul în SuperLiga! Echipele „blindate” cu jucători tineri sunt în top. FCSB şi CFR Cluj suferă şi sunt în subsol # Fanatik
În primele 10 etape, controversata regulă "U21" are un impact uriaş asupra clasamentului. Sau e doar o coincidenţă că echipele "blindate" sunt în top şi granzii care suferă la acest capitol o fac şi în clasament?
21:10
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România # Fanatik
Gheorghe Dincă solicită întreruperea pedepsei, iar verdictul depinde de medicii IML Craiova. ”Monstrul din Caracal” a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.
21:00
Victor Angelescu îi răspunde lui Florin Manea după scandalul din Giulești: „Am zero respect pentru el! Mai bine să-și vadă de treburile lui” # Fanatik
Victor Angelescu i-a răspuns lui Florin Manea după scandalul dintre fanii Rapidului și Alex Dobre. Ce i-a transmis.
20:40
Gigi Corsicanu, reacţie după conflictul dintre Dobre şi fanii Rapidului: “Şi-a depăşit atribuţiile! Nu uita că joci în Giuleşti” # Fanatik
Gigi Corsicanu a intervenit în conflictul dintre Alex Dobre și fanii Rapidului. Ce a spus fostul lider de galerie din Giulești.
20:20
Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma! Ce au făcut oficialii echipei când au venit la Bucureşti # Fanatik
Veszprem joacă în a treia etapă din Champions League cu Dinamo. Ca de fiecare dată când vin la Bucureşti, oficialii maghiarilor au fost la mormântul lui Marian Cozma, unde au dus flori.
Acum 24 ore
20:10
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis # Fanatik
Iubita lui Lamine Yamal a oferit și ea o reacție publică după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj a transmis?
19:50
Marius Șumudică l-a înțepat pe Zeljko Kopic după decizia din Dinamo – Farul 1-1: „N-am înțeles de ce l-ai introdus. Am semne de întrebare” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat din punct de vedere tactic partida Dinamo - Farul 1-1. Tehnicianul a fost surprins de deciziile luate de Zeljko Kopic.
19:40
Yamal sau Dembele, cine merita Balonul de Aur? Adrian Mutu a lămurit controversa anului: „Nu poți să-i compari. El merită” # Fanatik
Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur, iar Adrian Mutu a numit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA fotbalistul care merita premiul în acest an.
19:20
Prietenul lui Bănel Nicoliţă, câştig fabulos la Superbet: “Mi-a arătat pe telefon, 70.000 de euro!” # Fanatik
Bănel Nicoliță a dezvăluit că unul dintre prietenii săi a profitat de eroarea de la Superbet și a câștigat o sumă fabuloasă
19:10
Secretarul de stat demis de Ilie Bolojan a cerut daune morale uriașe. S-a considerat denigrat, pentru că i s-a spus ”dacă nu știți că s-a furat, sunteți prost!” # Fanatik
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut într-un dosar de corupție, fiind demis de premierul Ilie Bolojan.
18:50
Trei fane din Indonezia au făcut senzație la Rapid. Cadou special din partea clubului și interviu în română! # Fanatik
Trei fane ale Rapidului din Indonezia au făcut spectacol la ultimul meci din Giulești. Conducerea clubului, gest superb pentru asiatice
18:40
Săpunaru, atac la Dan Șucu și Victor Angelescu după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cum se suflă, așa se cântă” # Fanatik
Cristian Săpunaru, atac subtil către conducerea Rapidului. Ce a postat pe rețelele de socializare fostul căpitan al clubului din Giulești
18:10
Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular?! Exclusiv # Fanatik
Veşti proaste pentru Universitatea Craiova, cu trei zile înaintea meciului cu Dinamo. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk s-a accidentat şi este incert pentru derby.
18:10
Mihai Tudose e categoric: „Dacă Ilie Bolojan demisionează, în 24 de ore avem un alt premier. Va fi o nouă Românie” # Fanatik
Fostul premier Mihai Tudose a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan, spunând că România poate avea un nou premier în doar 24 de ore.
18:00
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
17:40
Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii au dat verdictul! O singură echipă are locul ca și asigurat în top 6 # Fanatik
Se anunță o bătălie serioasă pentru un loc în play-off-ul Superligii României. Ce spun statisticienii. FCSB și CFR Cluj tremură serios pentru un loc în top 6.
17:40
Cum l-ar ajuta demisia lui Bolojan pe Nicușor Dan, dacă premierul pleacă după decizia CCR. Care sunt ultimele calcule din coaliție # Fanatik
Cine ar putea deveni prim-ministru după Ilie Bolojan dacă premierul pleacă acasă. Cristian Pîrvulescu: ”PSD nu e în măsura să preia guvernarea”
17:20
B.R.A.V.O FRF! Platforma Casei Fotbalului, promovată pe Palatul Parlamentului și în meciurile din primele două ligi de fotbal # Fanatik
Platforma creată de FRF, destinată educării părinților de fotbaliști, spectatorilor dar și a antrenorilor, a fost promovată la nivel înalt în acest weekend
17:10
Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin Manea a făcut marele anunț # Fanatik
Florin Manea a anunțat când va reveni Radu Drăgușin pe teren. Impresarul a dezvăluit dacă apărătorul va fi disponibil pentru meciurile naționalei din octombrie.
16:50
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la negocieri: ”Am vorbit personal cu el” # Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în perioada când era antrenor la Rapid a negociat pentru transferul unui jucător de la Dinamo.
16:30
Cât de vinovat este, de fapt, banalul paracetamol pentru apariția autismului? Declarația șocantă a lui Trump stârnește controverse în lumea științifică: „E o grosolană confuzie” # Fanatik
Administrarea de paracetamol în timpul sarcinii duce la autism? Ce se ascunde în spatele declarației șocante făcute de președintele Donald Trump? Un expert face lumină
16:20
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită” # Fanatik
FANATIK a intrat în posesia plângerii depuse de avocații Simonei Halep la New York, în procesul de 10 milioane de dolari împotriva firmelor care au produs suplimentele contaminate.
16:00
Pierdere grea pentru FCSB! Titularul a resimţit dureri şi nu face deplasarea în Olanda. Exclusiv # Fanatik
Problemele nu se mai termină la campioana României. FANATIK a aflat că Adrian Şut nu va face deplasarea în Olanda din cauza durerilor. Nici Risto Radunovic nu este la capacitate maximă.
15:50
Florin Bratu nu îşi explică repriza a doua de la Dinamo – Farul 1-1: “De nerecunoscut! Eu îi scutur când intrăm cu avantaj minim la pauză # Fanatik
Florin Bratu a mărturisit, în direct la FANATIK DINAMO, că nu înțelege ce s-a întâmplat cu Dinamo în a doua repriză din meciul cu Farul Constanța.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.