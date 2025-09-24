Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 24 septembrie

13:20

Locuitorii din zona „Podul Turcului”, comuna Parța, se confruntă cu fumul și mirosul produse de focul mocnit de pe canalul ANIF din zonă. A fost un incendiu în luna august, până la urmă stins, dar de aproape două săptămâni a pornit un altul. Autoritățile sunt zi de zi la fața locului pentru stingerea focului, dar nu știu încă exact cauzele, pasându-și responsabilitatea între ele.