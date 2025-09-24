Caraș-Severin. 21 de zimbri au murit, în Munții Țarcu, în ultimele 40 de zile. Autoritățile spun că este vorba de o epidemie, iar nu de o otrăvire. Prefectul județului consideră că, deși pierderea “este o lovitură pentru programul de repopulare”, situația devine critică dacă rata mortalității depășește 10-15%.

08:00

Potrivit unei note interne distribuite jurnaliștilor acreditați, cei care doresc să intre în sediul Pentagonului vor fi obligați să semneze un angajament prin care promit că nu vor publica nicio informație, indiferent că este vorba despre informații clasificate sau nu, fără aprobarea explicită a unui oficial desemnat. Presa americană scrie că, astfel, se încearcă o […]