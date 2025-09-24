Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu apostolii Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul

16:40

Sâmbătă se împlinesc 566 de ani de la semnarea de către Domnitorul Vlad Țepeș a unui hrisov în care apare pentru prima dată numele Bucureștiului. Documentul confirma drepturile unor boieri asupra unor pământuri din zonă. Această mențiune scrisă marchează începutul istoriei oficiale a orașului care avea să devină, câteva secole mai târziu, Capitala României. În…