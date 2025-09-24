Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la China Open şi o va înfrunta pe favorita 13
Primasport.ro, 24 septembrie 2025 08:50
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la China Open şi o va înfrunta pe favorita 13
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
09:10
Conflict între Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram? Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: „El trebuia protejat” # Primasport.ro
Conflict între Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram? Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: „El trebuia protejat”
Acum 30 minute
08:50
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la China Open şi o va înfrunta pe favorita 13 # Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la China Open şi o va înfrunta pe favorita 13
Acum 12 ore
00:10
Probleme între Real Madrid şi starul echipei
23 septembrie 2025
23:40
Problema rezolvată la FCSB! A fost alcătuită în direct echipa ideală care ar trebui să evolueze în Superligă: ”Nu e titular, dar tot l-aş juca!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Problema rezolvată la FCSB! A fost alcătuită în direct echipa ideală care ar trebui să evolueze în Superligă: ”Nu e titular, dar tot l-aş juca!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Bulgarul Grigor Dimitrov a anunţat despărţirea de antrenorul Jamie Delgado
23:10
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului # Primasport.ro
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului
22:40
Mai rău nu se putea! Singurul transfer inspirat al lui Chelsea s-a rupt
22:40
Acuzaţii la adresa lui Mircea Lucescu şi Mihai Stoichiţă! "A fost un teatru"
22:00
VIDEO | Daniel Oprţia, discurs dur după înfrângerea de la Târgovişte! "Nu există să pierzi, tu, Steaua Bucureşti, cu 0-3" # Primasport.ro
VIDEO | Daniel Oprţia, discurs dur după înfrângerea de la Târgovişte! "Nu există să pierzi, tu, Steaua Bucureşti, cu 0-3"
21:40
Messi a reacţionat, după ce Dembele a cucerit Balonul de Aur
21:10
Mourinho spune că nu a revenit în Portugalia pentru bani
21:00
Programul etapei a 12-a din SuperLiga. Când se joacă FCSB - U. Craiova
21:00
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua 3-0! Victorie fără emoţii pentru gazde
20:40
Adrian Mutu a intervenit şi a anunţat cine trebuia să câştige Balonul de Aur: ”A avut un sezon bun, dar nu poate fi comparat cu el!” # Primasport.ro
Adrian Mutu a intervenit şi a anunţat cine trebuia să câştige Balonul de Aur: ”A avut un sezon bun, dar nu poate fi comparat cu el!”
20:30
OUT! Un jucător de la "U" Cluj s-a accidentat şi nu va putea juca pentru o perioadă lungă # Primasport.ro
OUT! Un jucător de la "U" Cluj s-a accidentat şi nu va putea juca pentru o perioadă lungă
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
19:40
Elina Svitolina a anunţat că nu va mai evolua în acest sezon
19:40
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
19:30
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! Ocazie uriaşă ratată de gazde # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! Ocazie uriaşă ratată de gazde
19:10
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua este in direct la Prima Sport 1! A început meciul
18:50
Serbia, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, eliminată de Iran în optimile Campionatului Mondial # Primasport.ro
Serbia, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, eliminată de Iran în optimile Campionatului Mondial
18:50
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua, astăzi, de la ora 19:00, in direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua, astăzi, de la ora 19:00, in direct la Prima Sport 1! Echipele de start
18:40
Plecare de ultima oră de la clubul legendar din Premier League
18:40
Gigi Becali a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipă naţională şi nu a ezitat: ”Mă chemi tocmai din China, stau cu familia liniştit, mă chemi pe mine să stau pe bancă?!” # Primasport.ro
Gigi Becali a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipă naţională şi nu a ezitat: ”Mă chemi tocmai din China, stau cu familia liniştit, mă chemi pe mine să stau pe bancă?!”
18:20
Radu Drăguşin, aproape de revenirea pe gazon! Când va putea juca internaţionalul român # Primasport.ro
Radu Drăguşin, aproape de revenirea pe gazon! Când va putea juca internaţionalul român
18:00
Gigi Becali a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipă naţională şi a ezitat: ”Mă chemi tocmai din China, stau cu familia liniştit, mă chemi pe mine să stau pe bancă?!” # Primasport.ro
Gigi Becali a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipă naţională şi a ezitat: ”Mă chemi tocmai din China, stau cu familia liniştit, mă chemi pe mine să stau pe bancă?!”
18:00
Doliu în tenis! Nikola Pilici a murit la 87 de ani
17:50
Yamal l-a felicitat pe Dembele pentru câştigarea Balonului de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf!” # Primasport.ro
Yamal l-a felicitat pe Dembele pentru câştigarea Balonului de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf!”
17:20
A fost anunţată cea mai bună echipă a ultimei etapei. Cine a fost cel mai inspirat antrenor # Primasport.ro
A fost anunţată cea mai bună echipă a ultimei etapei. Cine a fost cel mai inspirat antrenor
17:20
Dominic Marcu e Campion Naţional pentru al 4-lea an consecutiv la Categoria 3
17:20
Gigi Becali, decizie finală în privinţa lui Mihai Popescu
17:00
Lovitură dură încasată de FCSB! Un jucător important nu va face deplasarea în Olanda # Primasport.ro
Lovitură dură încasată de FCSB! Un jucător important nu va face deplasarea în Olanda
16:40
FCSB, în play-out şi la capitolul suporterilor! Rivalele campioanei României strâng mult mai mulţi fani la meciurile de pe teren propriu # Primasport.ro
FCSB, în play-out şi la capitolul suporterilor! Rivalele campioanei României strâng mult mai mulţi fani la meciurile de pe teren propriu
15:40
Radu Petrescu şi Horaţiu Feşnic, delegaţi la 2 meciuri tari din Europa League
15:40
Costel Căşuneanu duce lupta pentru titlul la viteză în coastă până în ultima etapă
15:20
LIVE VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua, ora 19:00, in direct pe Prima Sport 1 si PrimaPlay.ro! Meci tare în finalul etapei 7 din Liga 2 # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Chindia Targoviste – Steaua, ora 19:00, in direct pe Prima Sport 1 si PrimaPlay.ro! Meci tare în finalul etapei 7 din Liga 2
15:10
Victor Piţurcă nu l-a iertat pe Alexandru Mitriţă: „Nu ai cum să te retragi de la naţională” # Primasport.ro
Victor Piţurcă nu l-a iertat pe Alexandru Mitriţă: „Nu ai cum să te retragi de la naţională”
15:00
VIDEO | Imagini inedite! Balonul de Aur a fost verificat la aeroport
14:40
Următorul transfer de la FCSB? Gigi Becali a pus ochii pe jucătorul rivalei din SuperLiga: „Mi-a plăcut siguranţa lui” # Primasport.ro
Următorul transfer de la FCSB? Gigi Becali a pus ochii pe jucătorul rivalei din SuperLiga: „Mi-a plăcut siguranţa lui”
14:10
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce a aflat că Ajax trimite scouterii pentru Daniel Bîrligea: „O să plătească clauza” # Primasport.ro
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce a aflat că Ajax trimite scouterii pentru Daniel Bîrligea: „O să plătească clauza”
13:50
Interul lui Cristi Chivu, sub lupa legendarului Fabio Capello! Fostul antrenor al lui AC Milan, Juventus, Real Madrid şi AS Roma a radiografiat parcursul nerrazzurilor cu fostul internaţional român pe bancă # Primasport.ro
Interul lui Cristi Chivu, sub lupa legendarului Fabio Capello! Fostul antrenor al lui AC Milan, Juventus, Real Madrid şi AS Roma a radiografiat parcursul nerrazzurilor cu fostul internaţional român pe bancă
13:00
Lovitura zilei! Multiplul campion al României a semnat cu Steaua Bucureşti: „Super-transfer în Ghencea” # Primasport.ro
Lovitura zilei! Multiplul campion al României a semnat cu Steaua Bucureşti: „Super-transfer în Ghencea”
12:20
Cristi Pustai şi-a găsit echipă după despărţirea de Gloria Bistriţa! Experimentatul tehnician va semna cu un club de tradiţie din România # Primasport.ro
Cristi Pustai şi-a găsit echipă după despărţirea de Gloria Bistriţa! Experimentatul tehnician va semna cu un club de tradiţie din România
12:00
LPF a anunţat programul etapei a XII-a din SuperLiga! Când se joacă derby-ul FCSB - Universitatea Craiova # Primasport.ro
LPF a anunţat programul etapei a XII-a din SuperLiga! Când se joacă derby-ul FCSB - Universitatea Craiova
12:00
S-a aflat cine va arbitra meciul Go Ahead Eagles - FCSB, meci de debut în faza principală din Europa League # Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra meciul Go Ahead Eagles - FCSB, meci de debut în faza principală din Europa League
11:50
S-a aflat cine va arbitra meciul Go Ahead Eagles - FCSB, din faza principală de Europa League # Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra meciul Go Ahead Eagles - FCSB, din faza principală de Europa League
11:20
Andrei Nicolescu, discurs vijelios după remiza cu Farul! Preşedintele lui Dinamo nu l-a iertat pe Kopic şi a avut un mesaj înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: „Regii şi reginele” # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, discurs vijelios după remiza cu Farul! Preşedintele lui Dinamo nu l-a iertat pe Kopic şi a avut un mesaj înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: „Regii şi reginele”
11:00
Tatăl lui Lamine Yamal a răbufnit, după ce fiul său a ratat „Balonul de Aur”: „S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici” # Primasport.ro
Tatăl lui Lamine Yamal a răbufnit, după ce fiul său a ratat „Balonul de Aur”: „S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici”
10:20
A fost anunţat dezastrul pentru Alex Dobre, după conflictul cu suporterii: „Să îşi caute echipă cât mai repede! La revedere!” # Primasport.ro
A fost anunţat dezastrul pentru Alex Dobre, după conflictul cu suporterii: „Să îşi caute echipă cât mai repede! La revedere!”
10:10
Mihai Stoica a şters pe jos cu un titular de la FCSB: „El făcea şpagatul, era Nadia Comăneci” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Mihai Stoica a şters pe jos cu un titular de la FCSB: „El făcea şpagatul, era Nadia Comăneci” | EXCLUSIV
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.